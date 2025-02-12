КотировкиРазделы
XLMUSD: XLM vs US Dollar

0.38577 USD 0.00252 (0.66%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: XLM Валюта прибыли: US Dollar

Стоимость XLMUSD за сегодня изменилась на 0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.37885 USD, а максимальная — 0.38762 USD.

Следите за динамикой цен на Стеллар (Stellar) против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Стеллар (Stellar) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.37885 0.38762
Годовой диапазон
0.08599 0.63687
Предыдущее закрытие
0.38325
Open
0.38325
Bid
0.38577
Ask
0.38607
Low
0.37885
High
0.38762
Объем
18.771 K
Дневное изменение
0.66%
Месячное изменение
8.10%
6-месячное изменение
46.28%
Годовое изменение
288.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.