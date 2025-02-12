Валюты / XLMUSD
XLMUSD: XLM vs US Dollar
0.38577 USD 0.00252 (0.66%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: XLM Валюта прибыли: US Dollar
Стоимость XLMUSD за сегодня изменилась на 0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.37885 USD, а максимальная — 0.38762 USD.
Следите за динамикой цен на Стеллар (Stellar) против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Стеллар (Stellar) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XLMUSD
- If You'd Invested $200 in Each of the Top 20 Altcoins During the Last Crypto Boom, Here's How Much You'd Have Today
- Stellar About To Moon? XLM Price Prediction Calls For 400% Explosion
- Stellar (XLM) Turns Bullish, Can the $0.386 Wall Finally Break?
- XLM Battles $0.45 Resistance Again: Is This the Breakout That Finally Sparks a Run to $1?
- Stellar Nears 10M Accounts as Institutions Pile In: Could XLM Be Poised for a Major Breakout?
- Stellar (XLM) Holds Near $0.42 as Analysts Eye 5x Gains by Q4 – Is Stellar the Next Top Crypto?
- XRP to $5 in 2025? 5 Reasons This Is Likely a Pipedream Rather Than a Realistic Price Target.
- The Three Cryptos Set to Soar on a White House Push
- Crypto Crooks Take Over Stellar Blade’s X Account, Spread Fake Crypto
- Welcome to "Crypto Week." With Two Cryptocurrency-Focused Bills in the House This Week, Is The Industry Officially Mainstream?
- 99% Of Bitcoin Holders Are In Profit: Is BTC Dipping Because Some Are Cashing Out?
- Bitcoin Shatters All-Time High To Hit $123,000 As Ethereum Cracks $3,000 And XRP Taps $3
- Stellar (XLM) Set To Explode? 92% Rally Sparks Bullish Frenzy—Details
- Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Extend Rally As BTC Eyes $120,000
- Stellar Lumens (XLM) Surges As Bitcoin Dominance Lifts Altcoin Market
- Bitcoin Holds $109,000 As Ethereum, XRP, Dogecoin Attempt To Break Higher
- XLM Traders, Beware! Stellar’s Funding Rate Is Plummeting
- Coinbase CEO Reacts to $20 Million Bitcoin Ransom and Customer Data Attack, Stellar (XLM) Sets up for $0.30 Skyrocketing: Crypto News Digest by U.Today
- Stellar (XLM) Breakout Eyes 30% Rally – Will It Repeat Last Cycle’s Playbook?
- Bitcoin, Ethereum, Dogecoin Decline, XRP Clinging On As Traders Wargame Bear Market Scenarios
- Now Is the Perfect Time to Be Investing in Crypto—But the Window Is Closing Now Is the Perfect Time to Be Investing in Crypto—But the Window Is Closing
- These Cryptocurrencies Have Seen a Massive Post-Election Boost. Can They Maintain That Momentum?
Дневной диапазон
0.37885 0.38762
Годовой диапазон
0.08599 0.63687
- Предыдущее закрытие
- 0.38325
- Open
- 0.38325
- Bid
- 0.38577
- Ask
- 0.38607
- Low
- 0.37885
- High
- 0.38762
- Объем
- 18.771 K
- Дневное изменение
- 0.66%
- Месячное изменение
- 8.10%
- 6-месячное изменение
- 46.28%
- Годовое изменение
- 288.22%
