货币 / XLMUSD
XLMUSD: XLM vs US Dollar
0.39460 USD 0.00919 (2.38%)
版块: 数字加密货币 基础: XLM 盈利货币: US Dollar
今日XLMUSD价格已更改2.38%。当日，以低点0.38446 USD和高点0.39779 USD进行交易。
关注恒星币vs美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去Stellar（恒星币）价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XLMUSD新闻
日范围
0.38446 0.39779
年范围
0.08599 0.63687
- 前一天收盘价
- 0.38541
- 开盘价
- 0.38533
- 卖价
- 0.39460
- 买价
- 0.39490
- 最低价
- 0.38446
- 最高价
- 0.39779
- 交易量
- 4.710 K
- 日变化
- 2.38%
- 月变化
- 10.58%
- 6个月变化
- 49.63%
- 年变化
- 297.10%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值