XLMUSD: XLM vs US Dollar

0.38738 USD 0.01321 (3.30%)
Secteur: Crypto Monnaie Base: XLM Devise de profit: US Dollar

Le cours de XLMUSD a changé de -3.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 0.38459 USD et à un maximum de 0.40149 USD.

Suivez la dynamique de Stellar vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Stellar a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.38459 0.40149
Range Annuel
0.08599 0.63687
Clôture Précédente
0.40059
Ouverture
0.40061
Bid
0.38738
Ask
0.38768
Plus Bas
0.38459
Plus Haut
0.40149
Volume
35.685 K
Changement quotidien
-3.30%
Changement Mensuel
8.56%
Changement à 6 Mois
46.89%
Changement Annuel
289.84%
20 septembre, samedi