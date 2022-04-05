Managing Open Positions

MOPs, Gestor de Posiciones Abiertas. Asesor Experto utilitario para la gestión de operaciones abiertas. Las funciones principales son el envío de notificaciones a Telegram y el cierre automático de todas las posiciones cuando se alcanzan los niveles virtuales de take y stop in the money en todos los pares de la cuenta, o en un solo par, o en el magik. El Asesor Experto no sólo te avisa con alertas sonoras y notificaciones push enviadas a la aplicación móvil, sino que también te envía diferentes tipos de mensajes a Telegram a tu elección, ya sea un bot, chat o canal. Pero eso no es todo, el EA es capaz de reaccionar al nivel de breakeven, cuando lo alcance, te notificará o cerrará todas las operaciones a breakeven. Además, hay un panel para abrir y cerrar posiciones manualmente directamente desde el panel de la ventana de información, que muestra la configuración actual y actualiza los datos de las operaciones. Para mayor comodidad, los estados de los ajustes cambian de color.