Smart OsMA MT4
- インディケータ
- Mostafa Saad Saeed Shawara
- バージョン: 1.1
Smart OsMA (MT4) – SmartView シリーズ
短い説明
MetaTrader プラットフォームで独特なユーザー体験を提供する OsMA インジケーター。以前は利用できなかった高度な機能を提供し、ダブルクリックで設定を開く、削除せずにインジケーターを非表示/表示する、インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示するなどの機能を備えています。SmartView Indicators シリーズの残りの部分とシームレスに連携するように設計されています。
概要
SmartView シリーズは、革新的な機能を通じて MetaTrader プラットフォーム上のインジケーターに独特で特徴的なユーザー体験を提供し、インジケーター管理をより速く、より簡単にします。各インジケーターには、チャート上のスマートコントロールパネルが装備されており、基本情報を表示し、すべての重要な機能への迅速なアクセスを提供します。
以前は利用できなかった独自の機能
SmartView シリーズは、インジケーターでの作業をより簡単で迅速にする高度な機能を提供します：
- ダブルクリックで設定を開く：インジケーターリストを検索する代わりに、パネル上のインジケーター名をダブルクリックして設定ウィンドウを直接開きます。
- インジケーターの非表示と表示：インジケーターリストから削除して再追加する必要なく、ワンクリックでインジケーターを非表示または表示できます。
- インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示：サブウィンドウでは、インジケーターウィンドウを最大化してチャート全体のサイズで表示し、他のウィンドウを一時的に非表示にできます。
- サブウィンドウの折りたたみと展開：サブウィンドウを折りたたんで高さを減らし、画面スペースを節約し、必要に応じて完全なサイズに戻して展開できます。
- サブウィンドウの再配置：サブウィンドウを上下に移動して、好みに応じて再配置できます。
入力
標準的な Bollinger Bands パラメータ（期間、偏差、適用価格）に加え、色・太さ（従来の上限を超える値を含む）・ラインスタイルなどの視覚設定を、使いやすいメインタブにまとめています。
用途
SmartView シリーズは、以下のトレーダーに適しています：
- 複数のインジケーターを同時に使用し、クリーンで整理されたインターフェースを望む
- リストを検索せずにインジケーター設定に迅速にアクセスする必要がある
- 分析中にインジケーターを迅速に非表示/表示したいが、削除したくない
- サブウィンドウとその再配置の効果的な管理が必要
- 戦略テスト中にインジケーター値を迅速に監視したい
互換性
MetaTrader 4 (MT4) プラットフォームで動作し、すべての金融ペアと資産、および最も一般的な時間枠をサポートします。日常の取引環境で快適で迅速なユーザー体験を提供するように設計されています。
注記
- 包括的でスムーズな取引体験のために、利用可能な無料の Smart インジケーターパッケージをこちらからダウンロードすることをお勧めします。
- 一定期間お使いいただいた後に評価やレビューを残していただけると、今後の改善や新機能追加の大きなヒントになります。
- SmartView スタイルが気に入り、カスタムインジケーターのアイデアがある場合、または現在のインジケーターに特化した開発が必要な場合、私たちはあなたのニーズを議論し、あなたのアイデアを取引環境内の実用的なツールに変換する準備ができています。