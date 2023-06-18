エラー、バグ、質問 - ページ 664 1...657658659660661662663664665666667668669670671...3185 新しいコメント Anatoli Kazharski 2012.03.07 15:28 #6631 tol64: AlpariFS-MT5 サーバーに接続し、Expert Advisorを様々な条件でテストして います。執行タイプは当初、EXECUTION_MARKET-市場による注文の執行 でした。トレーディングパネルを使って、ポジションのオープン/クローズに成功しました。そして、チャートのコンテキストメニューにDepth of Marketが あることを発見したのです。開いてみると、Buy/Sellの 操作が可能であることがわかった。試しに、Depth of Marketでポジションを買い、そこで決済してみました。その後、アカウントの実行タイプがEXECUTION_EXCHANGEに 変更されました。MQL5では この点が明確になり、Order ウィンドウのドロップダウン・リスト（F9）には、Exchange executionと Pending orderの 2つのオプションのみがあります。再度ログインを試みたり、端末を再読み込みしても解決しませんでした。そして、デモ口座の実行タイプは、まだEXECUTION_EXCHANGE のままです。 アルパリサポートに連絡し、問題を説明し、明らかにしました。//---Anatoly｜17:55 現時点でMT 5のデモ口座では、EXECUTION_MARKETの オプションがあるべきという理解でよいでしょうか？ セルゲイ｜17:56 はい、正解です。//---バグのようです。 質問を削除しました。今日、そこに明確な返答がありました。 この実行は今後永続的に行われる予定です。 要は、ブランドプラットフォームしかサポートしていないということです。 技術的には、両者に違いはありません。//---よくわからないので、簡単に説明させてください。これらのバージョンに違いはあるのでしょうか、ないのでしょうか。EXCHANGE タイプで取引操作の実行を依頼する他の方法はありますか？どこに行けば読めるのか、自分で調べてもわからない。 Yedelkin 2012.03.07 17:05 #6632 tol64:よくわからないので、簡単に説明させてください。これらの実行タイプに違いはあるのでしょうか、それともないのでしょうか？EXCHANGE タイプの執行では、他に取引 依頼を出す方法が必要ですか？どこで読めるか、アドバイスしてください。ただ、思いついただけなんです。MARKET - FOREX用、EXCHANGE - FOREX用。それ以外の違いはないはずです。さまざまなカテゴリーの楽器をバンバン鳴らして、その結果を確認してみてください。 Anatoli Kazharski 2012.03.07 17:16 #6633 Yedelkin:ふと気がついたんです。あるいは、MARKETはFX、EXCHANGEは証券取引所です。それ以外の違いはないはずです。さまざまなカテゴリーの記号でジャンプして、その結果をご覧ください。Symbols ウィンドウの楽器カテゴリー別？すべての楽器（51）通貨があります。そして、金属も同様に、金と銀です。実行タイプは EXCHANGE です。ヘルプはあまり関係ないですね。すべてのタイプの例が載っているが、このタイプは載っていない。私の理解が間違っていたのかもしれません。プライスガイドに誘導されるべきか？もしそうなら、ヘルプに 情報があるのですが、そうするとアプローチの違いが大きいように見えます。//---ポジションを開こうとすると、開くのですが、標準ライブラリの関数がfalseを 返します。リターンコードは10008 です。))LJ 0 !Test_New_Idea_02 (EURUSD,M5) 19:25:42 CTrade::PositionOpen: [placed] HP 0 !Test_New_Idea_02 (EURUSD,M5) 19:25:42 cancel remainder (IOC) GE 0 !Test_New_Idea_02 (EURUSD,M5) 19:25:43 <== HANDS_TRADE_FUNCs.mqh -> Hands_Open_Position(): (EURUSD) Ошибка при открытии позиции в ручном режиме (...): 10008: Ордер размещён. ==>EXCHANGE モード時のみです。 Yedelkin 2012.03.07 17:40 #6634 tol64: По категориям инструментов окна Символы? Там все инструменты (51) валюты. Ну и металлы ещё: Золото и Серебро. Тип исполнения EXCHANGE. В справке что-то скудно об этом... Для всех типов примеры есть, а для этого нет. Может я неправильно понимаю. Там на Стакан цен нужно ориентироваться? Если да, то кое-какая информация есть в Справке, но различие тогда существенное получается в подходах. アルパリは株券も持っていると思い込んでいました。それなら、私のバージョンはもっと考える必要がありますね......。アルパリのテクニカルサポートは、わかりやすくするために、すべてのタイプの実行をExchangerと呼ぶことを誰も止めない。例えば、端末は通貨をメジャーとクロスに切り分けています。VTB24は、最近まですべての通貨をメインカテゴリーに置いていました。いわば、物事を単純化するためです。たぶんアルパリも同じで、例えば次のように書いてあります。 取引所の実行クライアント端末で行った取引操作を、外部の取引システム（取引所）に転送するモードです。取引は、現在の市場の買値で行われて います。 そして、これが私のバージョンの確認です。のように :) Yedelkin 2012.03.07 18:07 #6635 tol64:ポジションを開こうとすると、ポジションは開くが、標準ライブラリの 関数がfalseを 返す。リターンコードは10008 です。))EXCHANGE モード時のみ動作します。(カッコイイです。ポジションを 開設しています。そして、「Order placed」と返ってくる。 Anatoli Kazharski 2012.03.07 18:31 #6636 Yedelkin:それは面白いですね。ポジションを 開く、みたいな。そして、「Order placed」と返ってくる。そして、開封後、何も触っていないと、時々ログにエラーメッセージが 表示されます。//---トレードは今回、プライススタックの マニュアルモードで行いました。本当は使いこなしたいのですが、まだ方法がわかっていません。フォーラム全体を走破した。まあ、プライススタックに関する 議論はありますが、正しい使い方については何もないですね。そして、プログラム的にはOKでも、マニュアルモードでは何が起こるのかさえも不明です。これは、他の執行タイプとの取引と同様に、ヘルプでカバーされるべきですか？//---後でアルパリのサイトからのバージョンをインストールしてみますが、もしかしたらそこに問題があるのかも？ Yedelkin 2012.03.07 18:40 #6637 tol64:そして、開封後、何も触っていないと、時々ログにエラーメッセージが 表示されます。クライアント端末で行われた取引が外部取引システムに出力されていない ためにエラーメッセージが来ていると推測できます（バージョン番号：Numero Uno）。 Anatoli Kazharski 2012.03.07 18:49 #6638 さらに保留中の注文を2つほど設定する。価格表示画面はこのようになっています。//---Yedelkin:クライアント端末で実行された操作が外部取引システムに出力されない ためにエラーメッセージが 出るのだと推測できます（私見）。 では、デモモードではDepth of Marketを テストすることはできないのですか？見るだけでよい。))) Yedelkin 2012.03.07 19:16 #6639 tol64:さらに保留中の注文を2つほど設定する。価格レートはこのようになっています。"No, I'm either a fool or my skis aren't moving" (c) S. Bezrukovhttp://video.sibnet.ru/video293890(only the first phrase :] ).EURUSDの通貨ペアにプライスパッドがあることが判明？- こんなパッドは二度手間だ」 (c) S. Bezrukov :) --- 2012.03.07 19:33 #6640 Yedelkin: EURUSDの通貨ペアはプライスウィンドウが あるように見えますか？ そうだ、それのどこが悪い？ 1...657658659660661662663664665666667668669670671...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
AlpariFS-MT5 サーバーに接続し、Expert Advisorを様々な条件でテストして います。執行タイプは当初、EXECUTION_MARKET-市場による注文の執行 でした。トレーディングパネルを使って、ポジションのオープン/クローズに成功しました。そして、チャートのコンテキストメニューにDepth of Marketが あることを発見したのです。開いてみると、Buy/Sellの 操作が可能であることがわかった。試しに、Depth of Marketでポジションを買い、そこで決済してみました。その後、アカウントの実行タイプがEXECUTION_EXCHANGEに 変更されました。MQL5では この点が明確になり、Order ウィンドウのドロップダウン・リスト（F9）には、Exchange executionと Pending orderの 2つのオプションのみがあります。再度ログインを試みたり、端末を再読み込みしても解決しませんでした。そして、デモ口座の実行タイプは、まだEXECUTION_EXCHANGE のままです。
アルパリサポートに連絡し、問題を説明し、明らかにしました。
//---
Anatoly｜17:55
現時点でMT 5のデモ口座では、EXECUTION_MARKETの オプションがあるべきという理解でよいでしょうか？
セルゲイ｜17:56
はい、正解です。
//---
バグのようです。
質問を削除しました。今日、そこに明確な返答がありました。
この実行は今後永続的に行われる予定です。
要は、ブランドプラットフォームしかサポートしていないということです。
技術的には、両者に違いはありません。
//---
よくわからないので、簡単に説明させてください。これらのバージョンに違いはあるのでしょうか、ないのでしょうか。EXCHANGE タイプで取引操作の実行を依頼する他の方法はありますか？どこに行けば読めるのか、自分で調べてもわからない。
よくわからないので、簡単に説明させてください。これらの実行タイプに違いはあるのでしょうか、それともないのでしょうか？EXCHANGE タイプの執行では、他に取引 依頼を出す方法が必要ですか？どこで読めるか、アドバイスしてください。
ただ、思いついただけなんです。MARKET - FOREX用、EXCHANGE - FOREX用。それ以外の違いはないはずです。さまざまなカテゴリーの楽器をバンバン鳴らして、その結果を確認してみてください。
ふと気がついたんです。あるいは、MARKETはFX、EXCHANGEは証券取引所です。それ以外の違いはないはずです。さまざまなカテゴリーの記号でジャンプして、その結果をご覧ください。
Symbols ウィンドウの楽器カテゴリー別？すべての楽器（51）通貨があります。そして、金属も同様に、金と銀です。実行タイプは EXCHANGE です。ヘルプはあまり関係ないですね。すべてのタイプの例が載っているが、このタイプは載っていない。私の理解が間違っていたのかもしれません。プライスガイドに誘導されるべきか？もしそうなら、ヘルプに 情報があるのですが、そうするとアプローチの違いが大きいように見えます。
//---
ポジションを開こうとすると、開くのですが、標準ライブラリの関数がfalseを 返します。リターンコードは10008 です。))EXCHANGE モード時のみです。
tol64:
По категориям инструментов окна Символы? Там все инструменты (51) валюты. Ну и металлы ещё: Золото и Серебро. Тип исполнения EXCHANGE. В справке что-то скудно об этом... Для всех типов примеры есть, а для этого нет. Может я неправильно понимаю. Там на Стакан цен нужно ориентироваться? Если да, то кое-какая информация есть в Справке, но различие тогда существенное получается в подходах.
アルパリは株券も持っていると思い込んでいました。それなら、私のバージョンはもっと考える必要がありますね......。アルパリのテクニカルサポートは、わかりやすくするために、すべてのタイプの実行をExchangerと呼ぶことを誰も止めない。例えば、端末は通貨をメジャーとクロスに切り分けています。VTB24は、最近まですべての通貨をメインカテゴリーに置いていました。いわば、物事を単純化するためです。たぶんアルパリも同じで、例えば次のように書いてあります。
取引所の実行
クライアント端末で行った取引操作を、外部の取引システム（取引所）に転送するモードです。取引は、現在の市場の買値で行われて います。
そして、これが私のバージョンの確認です。のように :)
ポジションを開こうとすると、ポジションは開くが、標準ライブラリの 関数がfalseを 返す。リターンコードは10008 です。))
EXCHANGE モード時のみ動作します。
(カッコイイです。ポジションを 開設しています。そして、「Order placed」と返ってくる。
それは面白いですね。ポジションを 開く、みたいな。そして、「Order placed」と返ってくる。
そして、開封後、何も触っていないと、時々ログにエラーメッセージが 表示されます。
//---
トレードは今回、プライススタックの マニュアルモードで行いました。本当は使いこなしたいのですが、まだ方法がわかっていません。フォーラム全体を走破した。まあ、プライススタックに関する 議論はありますが、正しい使い方については何もないですね。そして、プログラム的にはOKでも、マニュアルモードでは何が起こるのかさえも不明です。これは、他の執行タイプとの取引と同様に、ヘルプでカバーされるべきですか？
//---
後でアルパリのサイトからのバージョンをインストールしてみますが、もしかしたらそこに問題があるのかも？
そして、開封後、何も触っていないと、時々ログにエラーメッセージが 表示されます。
クライアント端末で行われた取引が外部取引システムに出力されていない ためにエラーメッセージが来ていると推測できます（バージョン番号：Numero Uno）。
さらに保留中の注文を2つほど設定する。価格表示画面はこのようになっています。
//---
クライアント端末で実行された操作が外部取引システムに出力されない ためにエラーメッセージが 出るのだと推測できます（私見）。
さらに保留中の注文を2つほど設定する。価格レートはこのようになっています。
"No, I'm either a fool or my skis aren't moving" (c) S. Bezrukovhttp://video.sibnet.ru/video293890(only the first phrase :] ).
EURUSDの通貨ペアにプライスパッドがあることが判明？- こんなパッドは二度手間だ」 (c) S. Bezrukov :)
EURUSDの通貨ペアはプライスウィンドウが あるように見えますか？