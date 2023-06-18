エラー、バグ、質問 - ページ 666

新しいコメント
 
alexvd:

スクリーンショットで見る限り、ストップ・アンド・ストップレベルですね。このIDの注文は履歴に残らないのでしょうか？

これは、どのような新しい保留中の注文でも 再現することができます。順序を設定し、チャートを垂直方向に最大に拡大するだけです。つまり、下位の値をゼロにする。
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
tol64:
これは、新しい保留中の注文で 再現可能です。順序を設定し、チャートを縦方向に最大に拡大するだけです。つまり、下位の値をゼロにする。
メッセージをありがとうございました。訂正させていただきます。
 
antt:
メッセージをありがとうございました。訂正させていただきます。

ありがとうございます。

//---

実行タイプがEXCHANGE であるアカウントでは、常にエラーメッセージが記録されます。

//---

ノーポジション、ノーオーダー。アルパリの新規アカウントで端末をダウンロードしたところです。これはどういうことなのでしょうか。

追記

最初はEAによるものだと思っていました。しかし、いや、EAをチャートからはずしたのに、ログはこのメッセージで埋め尽くされたままです。ホームページの端末で発生します。そして、アルパリのウェブサイトから端末に。

 
tol64:

ノーポジション、ノーオーダー。アルパリから新しい口座で端末を読み込んだところ。どういう意味ですか？

つまり、マーケットでの取引はまだ実装されていない、ということですね。だから、エラーが出るんです。
 

MetaDriver:
Так торговля в стакане пока не реализована, как я понимаю. Поэтому и выдаёт ошибку. 

アルパリはバカじゃないみたいな？

 
MetaDriver:
つまり、グラスでの取引はまだ実装されていない、ということですね。そのため、エラーになるのです。

では、この機能がないまま、どうやって1年以上、あるいは2年以上もテストしてきたのでしょうか？

しまった、また忘れてしまった。先日、EXCHANGE 口座が使えるようになったばかりです。それで、いろいろと引っかかり、最初のバグを発見してしまったのです。)))

 
Yedelkin:

アルパリはバカじゃないみたいな？

そんなこと言ってませんよ。;)
 
MetaDriver:
そんなこと言ってませんよ。;)

:D

 
tol64 しまった、また忘れてしまった。ちょうど（先日）EXCHANGE 口座の種類を切り替えるところだったのです。それで、いろいろと引っかかり、最初のバグを発見してしまったのです。)))
これでまた3年間、ガラスをテストすることになる...。
 

Helpの Index listにACCOUNT_LIMIT_ORDERS プロパティはありません。プロパティF1を 検索またはクリックすると、ACCOUNT_LEVERAGEが ハイライト 表示されます。

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
1...659660661662663664665666667668669670671672673...3185
新しいコメント