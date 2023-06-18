エラー、バグ、質問 - ページ 666 1...659660661662663664665666667668669670671672673...3185 新しいコメント Anatoli Kazharski 2012.03.08 12:07 #6651 alexvd:スクリーンショットで見る限り、ストップ・アンド・ストップレベルですね。このIDの注文は履歴に残らないのでしょうか？ これは、どのような新しい保留中の注文でも 再現することができます。順序を設定し、チャートを垂直方向に最大に拡大するだけです。つまり、下位の値をゼロにする。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Anton 2012.03.08 13:26 #6652 tol64: これは、新しい保留中の注文で 再現可能です。順序を設定し、チャートを縦方向に最大に拡大するだけです。つまり、下位の値をゼロにする。 メッセージをありがとうございました。訂正させていただきます。 Anatoli Kazharski 2012.03.08 14:41 #6653 antt: メッセージをありがとうございました。訂正させていただきます。ありがとうございます。//---実行タイプがEXCHANGE であるアカウントでは、常にエラーメッセージが記録されます。//---ノーポジション、ノーオーダー。アルパリの新規アカウントで端末をダウンロードしたところです。これはどういうことなのでしょうか。追記最初はEAによるものだと思っていました。しかし、いや、EAをチャートからはずしたのに、ログはこのメッセージで埋め尽くされたままです。ホームページの端末で発生します。そして、アルパリのウェブサイトから端末に。 Vladimir Gomonov 2012.03.08 15:17 #6654 tol64:ノーポジション、ノーオーダー。アルパリから新しい口座で端末を読み込んだところ。どういう意味ですか？ つまり、マーケットでの取引はまだ実装されていない、ということですね。だから、エラーが出るんです。 Yedelkin 2012.03.08 15:20 #6655 MetaDriver: Так торговля в стакане пока не реализована, как я понимаю. Поэтому и выдаёт ошибку. アルパリはバカじゃないみたいな？ Anatoli Kazharski 2012.03.08 15:22 #6656 MetaDriver: つまり、グラスでの取引はまだ実装されていない、ということですね。そのため、エラーになるのです。 では、この機能がないまま、どうやって1年以上、あるいは2年以上もテストしてきたのでしょうか？しまった、また忘れてしまった。先日、EXCHANGE 口座が使えるようになったばかりです。それで、いろいろと引っかかり、最初のバグを発見してしまったのです。))) Vladimir Gomonov 2012.03.08 15:22 #6657 Yedelkin:アルパリはバカじゃないみたいな？ そんなこと言ってませんよ。;) Yedelkin 2012.03.08 15:23 #6658 MetaDriver: そんなこと言ってませんよ。;):D Andrey Vasiliev 2012.03.08 19:28 #6659 tol64: しまった、また忘れてしまった。ちょうど（先日）EXCHANGE 口座の種類を切り替えるところだったのです。それで、いろいろと引っかかり、最初のバグを発見してしまったのです。))) これでまた3年間、ガラスをテストすることになる...。 Anatoli Kazharski 2012.03.08 20:46 #6660 Helpの Index listにACCOUNT_LIMIT_ORDERS プロパティはありません。プロパティF1を 検索またはクリックすると、ACCOUNT_LEVERAGEが ハイライト 表示されます。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5 1...659660661662663664665666667668669670671672673...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
スクリーンショットで見る限り、ストップ・アンド・ストップレベルですね。このIDの注文は履歴に残らないのでしょうか？
これは、新しい保留中の注文で 再現可能です。順序を設定し、チャートを縦方向に最大に拡大するだけです。つまり、下位の値をゼロにする。
メッセージをありがとうございました。訂正させていただきます。
ありがとうございます。
//---
実行タイプがEXCHANGE であるアカウントでは、常にエラーメッセージが記録されます。
//---
ノーポジション、ノーオーダー。アルパリの新規アカウントで端末をダウンロードしたところです。これはどういうことなのでしょうか。
追記
最初はEAによるものだと思っていました。しかし、いや、EAをチャートからはずしたのに、ログはこのメッセージで埋め尽くされたままです。ホームページの端末で発生します。そして、アルパリのウェブサイトから端末に。
Так торговля в стакане пока не реализована, как я понимаю. Поэтому и выдаёт ошибку.
つまり、グラスでの取引はまだ実装されていない、ということですね。そのため、エラーになるのです。
では、この機能がないまま、どうやって1年以上、あるいは2年以上もテストしてきたのでしょうか？
しまった、また忘れてしまった。先日、EXCHANGE 口座が使えるようになったばかりです。それで、いろいろと引っかかり、最初のバグを発見してしまったのです。)))
Helpの Index listにACCOUNT_LIMIT_ORDERS プロパティはありません。プロパティF1を 検索またはクリックすると、ACCOUNT_LEVERAGEが ハイライト 表示されます。