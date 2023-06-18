エラー、バグ、質問 - ページ 668 1...661662663664665666667668669670671672673674675...3185 新しいコメント Anatoli Kazharski 2012.03.09 15:41 #6671 Price tumblrの 色に注目すると、混乱があるようです。//---購入 ボタンは青色です。そのため、入札できる価格も青色であることが望ましい。今は逆で、慣れるために努力しなければならないし、うまくいきそうにない。心理的なニュアンスですね。))) Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен - Документация по MQL5 Anatoli Kazharski 2012.03.09 16:44 #6672 ヘルプの Price Stackに 関連する情報から、テストのレイアウトは以下のようなものになります。//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { MarketBookAdd(_Symbol); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { MarketBookRelease(_Symbol); } //+------------------------------------------------------------------+ //| OnBook Event | //+------------------------------------------------------------------+ MqlBookInfo priceArray[]; //--- void OnBookEvent(const string &symbol_name) { bool getBook=MarketBookGet(_Symbol,priceArray); //--- if(!getBook) { Print("Не удалось получить содержимое стакана по символу ",Symbol()); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| OnChart event handler | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) { double price_buy=0.0,price_sell=0.0; //--- TRADE_EXEMODE=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_EXEMODE); // Узнаем тип исполнения //--- if(TRADE_EXEMODE==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET || TRADE_EXEMODE==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE) { mytrade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_IOC); //--- if(TRADE_EXEMODE==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE) { int size=ArraySize(priceArray); //--- for(int i=size-1; i>=0; i--) { if(priceArray[i].type==1) { price_buy=priceArray[i].price; // Получим ближайшую цену для BUY price_sell=priceArray[i+1].price; // Получим ближайшую цену для SELL //--- break; } } } else { price_buy=mylast_tick.ask; price_sell=mylast_tick.bid; } } //--- //... Далее следуют функции для совершения торговых операций
}
しかし、取引を行う際、Expert Advisorのログにメッセージが表示され、そこから、クエリの中に価格があったものの、それはDepth of Marketで最も近いものであったことがわかる。
price_request=mytrade.RequestPrice();の場合、結果は価格なし（0.000）です。
price_result=mytrade.ResultPrice();となり、trade 関数はfalse を返します。
ログを見ると、ゼロ価格でポジションを開こうとしたことがわかります。
が、それにもかかわらず、現在の価格でポジションが開設されました。
この情報だけでは、どちらに問題があるのか判断できない場合は、サービスデスクに手紙を出します。 保留中の注文を削除する方法を教えてください。
trReq.order=order_ticket。
trReq.type=TRADE_ACTION_REMOVE;
OrderSend(trReq,trRez)。
コンパイラは、TRADE_ACTION_REMOVEは enumを変換できませんと表示します。
と同じエラーについて2回。
は、以前ゼロベースで同じように試しました。
trReq.symbol =Symbol(); //NULL
trReq.magic =MAGIC; //0
trReq.volume =0.0;
trReq.type =0;
trReq.price =0.0;
trReq.sl =0.0;
trReq.tp =0.0;
trReq.type_time =0;
trReq.expiration=0。
は動作しません。ビルド 597
完全な例を教えてください。よろしくお願いします。 標準ライブラリに完全な例があります。関数OrderDelete()。ドキュメントがある。また、取引業務全般の機能を担うことができます。
//+------------------------------------------------------------------+
//| Delete specified pending order.                                  |
//| INPUT:  ticket - ticket of order for delete.                     |
//| OUTPUT: true-if successful, false otherwise.                     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CTrade::OrderDelete(ulong ticket)
  {
//--- variables
   string action,result;
//--- check stopped
   if(IsStopped(__FUNCTION__))
      return(false);
//--- clean
   ClearStructures();
//--- setting request
   m_request.action =TRADE_ACTION_REMOVE;
   m_request.order  =ticket;
//--- order check
   if(!OrderCheck(m_request,m_check_result))
     {
      //--- copy return code
      m_result.retcode=m_check_result.retcode;
      if(m_log_level>LOG_LEVEL_NO)
         printf(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,m_request),FormatRequestResult(result,m_request,m_result));
      return(false);
     }
//--- order send
   if(!OrderSend(m_request,m_result))
     {
      if(m_log_level>LOG_LEVEL_NO)
         printf(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,m_request),FormatRequestResult(result,m_request,m_result));
      return(false);
     }
   if(m_log_level>LOG_LEVEL_ERRORS)
      printf(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,m_request),FormatRequestResult(result,m_request,m_result));
//--- ok
   return(true);
  }

外部パラメータとして文字列を設定する際に、文字列を切り捨てる目的は何ですか？
入力文字列- 最大105文字まで指定可能、それ以上の場合は右端で切り取られる。
ビルド 597

以下のコードで対応するウィンドウが見つからない理由を教えてください (確認したところ、このクラスを持つウィンドウは存在しました)
#import "user32.dll"
   int FindWindowA(string &lpClassName, string &lpWindowName);
#import

string FormClass="TMyMainForm";
string FormName="";
int hnd = FindWindowA(FormClass,FormName);
if (hnd==0) printf("not found");
else printf("found");

になんらかのエラーがあるようです。
//+------------------------------------------------------------------+
//| Open position.                                                   |
//| INPUT:  symbol     -symbol for trade,                            |
//|         order_type -direct for open,                             |
//|         volume     -volume of position,                          |
//|         price      -price for open,                              |
//|         stop       -price of stop loss,                          |
//|         take       -price of take profit,                        |
//|         comment    -comment of position.                         |
//| OUTPUT: true-if successful, false otherwise.                     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CTrade::PositionOpen(const string symbol,ENUM_ORDER_TYPE order_type,double volume,
                          double price,double sl,double tp,const string comment)

リターンコード10008（発注済み）の場合、このメソッドはfalseを返します。
最終的に注文は実行されます。
そのため、デモ口座では必要以上の注文が 開設された。

RQ	0	Trades	14:00:18	'3119321': accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
IO	0	Trades	14:00:18	'3119321': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
MH	0	Trades	14:00:18	'3119321': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
MQ	0	Trades	14:00:18	'3119321': deal #2888080 buy 0.10 USDCHF at 0.91144 done (based on order #4880065)
NL	0	Trades	14:00:18	'3119321': accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
MK	0	Trades	14:00:18	'3119321': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
IS	0	Trades	14:00:18	'3119321': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
MN	0	Trades	14:00:19	'3119321': accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
NE	0	Trades	14:00:19	'3119321': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
JQ	0	Trades	14:00:19	'3119321': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
PJ	0	Trades	14:00:19	'3119321': deal #2888081 buy 0.10 USDCHF at 0.91144 done (based on order #4880066)
KG	0	Trades	14:00:20	'3119321': deal #2888082 buy 0.10 USDCHF at 0.91145 done (based on order #4880067)
KF	0	Trades	14:00:20	'3119321': accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
LM	0	Trades	14:00:20	'3119321': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
HJ	0	Trades	14:00:20	'3119321': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
DR	0	Trades	14:00:20	'3119321': deal #2888083 buy 0.10 USDCHF at 0.91146 done (based on order #4880068)
HR	0	Trades	14:00:21	'3119321': accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
OJ	0	Trades	14:00:21	'3119321': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
CE	0	Trades	14:00:21	'3119321': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
MN	0	Trades	14:00:21	'3119321': deal #2888084 buy 0.10 USDCHF at 0.91146 done (based on order #4880069)
DI	0	Trades	14:00:21	'3119321': accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
CF	0	Trades	14:00:21	'3119321': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
OP	0	Trades	14:00:21	'3119321': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
GI	0	Trades	14:00:22	'3119321': deal #2888085 buy 0.10 USDCHF at 0.91146 done (based on order #4880070)
QD	0	Trades	14:00:22	'3119321': accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
JS	0	Trades	14:00:22	'3119321': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
NK	0	Trades	14:00:22	'3119321': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
MD	0	Trades	14:00:22	'3119321': deal #2888086 buy 0.10 USDCHF at 0.91146 done (based on order #4880071)
NS	0	Trades	14:00:23	'3119321': accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
MH	0	Trades	14:00:23	'3119321': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
IG	0	Trades	14:00:23	'3119321': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
....

そして、Expert Advisorのログ
(EURUSD,H1)	14:00:18	CTrade::PositionOpen: [placed]
(EURUSD,H1)	14:00:18	CTrade::PositionOpen: [placed]
(EURUSD,H1)	14:00:19	CTrade::PositionOpen: [placed]
(EURUSD,H1)	14:00:20	CTrade::PositionOpen: [placed]
(EURUSD,H1)	14:00:21	CTrade::PositionOpen: [placed]
(EURUSD,H1)	14:00:21	CTrade::PositionOpen: [placed]
(EURUSD,H1)	14:00:22	CTrade::PositionOpen: [placed]
(EURUSD,H1)	14:00:23	CTrade::PositionOpen: [placed]
(EURUSD,H1)	14:00:23	CTrade::PositionOpen: [placed]
....

教えてください。サーバーに成行注文を出したのに、（部分的にでも）約定しなかったという状況は、どのような場合に起こりうるのでしょうか？ Price tumblrの 色に注目すると、混乱があるようです。
//---
購入 ボタンは青色です。そのため、入札できる価格も青色であることが望ましい。今は逆で、慣れるために努力しなければならないし、うまくいきそうにない。心理的なニュアンスですね。)))
ヘルプの Price Stackに 関連する情報から、テストのレイアウトは以下のようなものになります。
//---
しかし、取引を行う際、Expert Advisorのログにメッセージが表示され、そこから、クエリの中に価格があったものの、それはDepth of Marketで最も近いものであったことがわかる。
の場合、結果は価格なし（0.000）です。
となり、trade 関数はfalse を返します。
//---
ログを見ると、ゼロ価格でポジションを開こうとしたことがわかります。
が、それにもかかわらず、現在の価格でポジションが開設されました。
//---
この情報だけでは、どちらに問題があるのか判断できない場合は、サービスデスクに手紙を出します。
保留中の注文を削除する方法を教えてください。
trReq.order=order_ticket。
trReq.type=TRADE_ACTION_REMOVE;
OrderSend(trReq,trRez)。
コンパイラは、TRADE_ACTION_REMOVEは enumを変換できませんと表示します。
と同じエラーについて2回。
は、以前ゼロベースで同じように試しました。
trReq.symbol =Symbol(); //NULL
trReq.magic =MAGIC; //0
trReq.volume =0.0;
trReq.type =0;
trReq.price =0.0;
trReq.sl =0.0;
trReq.tp =0.0;
trReq.type_time =0;
trReq.expiration=0。
は動作しません。ビルド 597
完全な例を教えてください。よろしくお願いします。
標準ライブラリに完全な例があります。関数OrderDelete()。ドキュメントがある。また、取引業務全般の機能を担うことができます。
外部パラメータとして文字列を設定する際に、文字列を切り捨てる目的は何ですか？
入力文字列- 最大105文字まで指定可能、それ以上の場合は右端で切り取られる。
ビルド 597
以下のコードで対応するウィンドウが見つからない理由を教えてください (確認したところ、このクラスを持つウィンドウは存在しました)
になんらかのエラーがあるようです。
リターンコード10008（発注済み）の場合、このメソッドはfalseを返します。
最終的に注文は実行されます。
そのため、デモ口座では必要以上の注文が 開設された。
そして、Expert Advisorのログ教えてください。サーバーに成行注文を出したのに、（部分的にでも）約定しなかったという状況は、どのような場合に起こりうるのでしょうか？
ページの一番最初に同じ問題が書かれています。こちら（https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page679#comment_16400 2）に記載されています。まだ回答はありません。
デモ口座はどこに開設していますか？
デモ口座はどこに開設していますか？
1.遅ればせながら、このスレッドを拝見しました。
2.A*****iにて。
そして、私はフォーラム4のユーモアでこれを投稿しましたが、私はそれがここにもあるべきだと思います。
Expert Advisorのフライトを解析しているところ（MT5）、ログにこんなのがありました。...何処で ...DCで？