エラー、バグ、質問 - ページ 667

Anatoli Kazharski 2012.03.08 21:16 #6661

SYMBOL_VOLUME_LIMIT プロパティ。

1シンボルにつきオープンポジションとペンディングオーダー（方向に関係なく）の最大許容総量

//---本当にそうなのか、それとももっと違う言い方をすべきなのか。//---もし、この書き方で理解されるべきなら、以下のスクリーンショットをご覧ください。//---赤い点がついている注文は設定してはいけません。なぜなら、制限を超える数量の注文を設定しようとすると、エラー（10034-Limit on order and position volume for this symbol has been reached）が表示されるからです。注文の制限は正しく機能し、12個 以上の注文（コンテスト口座）を設定しようとすると、注文は設定されず、エラーが返されます（10033 - Limit on number of pending orders has been reached）。

Anatoli Kazharski 2012.03.08 21:47 #6662

ポジションボリュームも 同様です。エラー（10034 - 指定されたシンボルの注文とポジションの制限に 達しました）を返すことなく、簡単にボリュームを超えることを意味します。以下のスクリーンショットをご覧ください。//---しかも、いくらでも超えられる。

Anatoli Kazharski 2012.03.08 23:30 #6663

Yedelkin:さて、テクニカルサポートの自由な発想の可能性については、先ほどから申し上げているとおりです。モスクワの集会で、一つのスローガンに同意しながら、別のことを話しているようなものです。 ...51の通貨ペアがあって、それだけなら、メガネはないはずです。そうでなければ、ティックではなく、リアルボリュームが存在することになります。個人的には気にならないのですが、すべてが怪しいです。次はベズルコフとのエピソードをもう一度見る予定です :)今日、彼らから返信がありました。tol64からのメッセージです。

前の記事への質問をもうひとつ。MT5 プラットフォームは、株式取引専用になるのですか？では、EXCHANGE 実行タイプが 残っていれば、通貨ペアは存在しないのでしょうか？

今のところ、通貨ペアのみを提供する計画で、そう、取引所型の実行とブリッジ上のCurrenexからの スタックを提供する予定です。Depth of Marketについては、同掲示板でRannさんが 多くの有益な情報を提供してくれています。

Anatoli Kazharski 2012.03.09 00:16 #6664

tol64:上記は、保留中の注文に対するものでした。BUY/SELL 操作でポジション量を増やすことに関しては、すべて正常です。制限を超えようとすると、対応するコード（10034 - 指定されたシンボルの注文とポジションの数量の制限に 達しました）が表示されます。

//---最近、数々のバグでイライラすることが多い。早めの修正をお願いします。私は、「汚い」製品を市場に 出したくありません。

Anatoli Kazharski 2012.03.09 02:50 #6665

tol64:その上、方向に 関係なく体積を考えるというのも間違っていて、正確には 方向依存性.

例えば（コンテストのリミットの値で）。買い ポジション(10 枚)があります。BUY_STOPの 保留注文（10ロット）を設定した場合、それがトリガーされると、サーバーに設定されたリミット（15ロット）よりも高いレベルでボリュームが増加するので、コード10034が 得られるはずです。赤字で書いたコードから先に進むと、SELL_STOPという 注文を保留にしておいても同じコードになります。でも、なぜ？なぜなら、このようにポジションを閉じるだけだからです。つまり、方向性に直接的な依存性があるわけです。

Test Account 2012.03.09 06:30 #6666

tol64:Helpの Index listにACCOUNT_LIMIT_ORDERS プロパティはありません。プロパティF1を 検索またはクリックすると、ACCOUNT_LEVERAGEが ハイライト 表示されます。

ありがとうございます。確認する、修正する。

x572intraday 2012.03.09 08:32 #6667

履歴のダウンロードはチェックサムブロック単位での検証で起こるのか、それとも私が唇を丸めてしまったのか、教えてください。私のOSは、実質的にすべてのアプリケーションで非常に相性が悪いため（レジストリクリーンアップなどの怪しげなものは役に立たず、まだ一から再インストールできない）、ハードウェアのエラー訂正は役に立ちません。歴史に残るようなことは避けたい...。

Anatoli Kazharski 2012.03.09 13:05 #6668

tol64:В списке Указателя, в Справке, нет свойства ACCOUNT_LIMIT_ORDERS. При поиске или нажатии на свойстве F1 выделяется ACCOUNT_LEVERAGE.alexvd: ありがとうございます。確認し、修正します。それだけを、あるいは私が前回の投稿で説明したすべてをチェックし、修正してくれるのでしょうか？不正確な制約会計のことです。これをメモするのか、それともサービスデスクで重複して行うのか？

Test Account 2012.03.09 13:38 #6669

tol64:それだけを、あるいは私がここ数回の投稿で説明したすべてをチェックし、修正してくれるのでしょうか？私が言っているのは、制約の不正確な計上のことです。これをメモするのか、それともサービスデスクで重複して行うのか？確かにサービスデスクにした方が良いですね。あなたの書き込みは、かなり話題が分散していますね。サーバーの指定とテストソースの添付を忘れないようにしましょう。

Anatoli Kazharski 2012.03.09 15:00 #6670

alexvd:確かにservicedeskの方が良いですね。あなたの書き込みは、かなり話題が分散していますね。サーバーの指定とテストソースの添付を忘れないようにしましょう。サービスデスクに依頼 した。ありがとうございます。
SYMBOL_VOLUME_LIMIT プロパティ。
1シンボルにつきオープンポジションとペンディングオーダー（方向に関係なく）の最大許容総量
//---
本当にそうなのか、それとももっと違う言い方をすべきなのか。
//---
もし、この書き方で理解されるべきなら、以下のスクリーンショットをご覧ください。
//---
赤い点がついている注文は設定してはいけません。なぜなら、制限を超える数量の注文を設定しようとすると、エラー（10034-Limit on order and position volume for this symbol has been reached）が表示されるからです。
注文の制限は正しく機能し、12個 以上の注文（コンテスト口座）を設定しようとすると、注文は設定されず、エラーが返されます（10033 - Limit on number of pending orders has been reached）。
ポジションボリュームも 同様です。エラー（10034 - 指定されたシンボルの注文とポジションの制限に 達しました）を返すことなく、簡単にボリュームを超えることを意味します。以下のスクリーンショットをご覧ください。
//---
しかも、いくらでも超えられる。
さて、テクニカルサポートの自由な発想の可能性については、先ほどから申し上げているとおりです。モスクワの集会で、一つのスローガンに同意しながら、別のことを話しているようなものです。 ...51の通貨ペアがあって、それだけなら、メガネはないはずです。そうでなければ、ティックではなく、リアルボリュームが存在することになります。個人的には気にならないのですが、すべてが怪しいです。次はベズルコフとのエピソードをもう一度見る予定です :)
今日、彼らから返信がありました。
tol64からのメッセージです。
前の記事への質問をもうひとつ。MT5 プラットフォームは、株式取引専用になるのですか？では、EXCHANGE 実行タイプが 残っていれば、通貨ペアは存在しないのでしょうか？
今のところ、通貨ペアのみを提供する計画で、そう、取引所型の実行とブリッジ上のCurrenexからの スタックを提供する予定です。
ポジションボリュームも 同様です。エラー（10034 - 指定されたシンボルの注文とポジションの制限に 達しました）を返すことなく、簡単に数量を超えてしまうことを意味します。下のスクリーンショットをご覧ください。
//---
そして、それはいくらでも超えていく。
上記は、保留中の注文に対するものでした。
BUY/SELL 操作でポジション量を増やすことに関しては、すべて正常です。制限を超えようとすると、対応するコード（10034 - 指定されたシンボルの注文とポジションの数量の制限に 達しました）が表示されます。
//---
最近、数々のバグでイライラすることが多い。早めの修正をお願いします。私は、「汚い」製品を市場に 出したくありません。
...
その上、方向に 関係なく体積を考えるというのも間違っていて、正確には 方向依存性.
例えば（コンテストのリミットの値で）。
買い ポジション(10 枚)があります。BUY_STOPの 保留注文（10ロット）を設定した場合、それがトリガーされると、サーバーに設定されたリミット（15ロット）よりも高いレベルでボリュームが増加するので、コード10034が 得られるはずです。赤字で書いたコードから先に進むと、SELL_STOPという 注文を保留にしておいても同じコードになります。でも、なぜ？なぜなら、このようにポジションを閉じるだけだからです。つまり、方向性に直接的な依存性があるわけです。
Helpの Index listにACCOUNT_LIMIT_ORDERS プロパティはありません。プロパティF1を 検索またはクリックすると、ACCOUNT_LEVERAGEが ハイライト 表示されます。
ありがとうございます。確認し、修正します。
それだけを、あるいは私がここ数回の投稿で説明したすべてをチェックし、修正してくれるのでしょうか？私が言っているのは、制約の不正確な計上のことです。これをメモするのか、それともサービスデスクで重複して行うのか？
確かにサービスデスクにした方が良いですね。あなたの書き込みは、かなり話題が分散していますね。サーバーの指定とテストソースの添付を忘れないようにしましょう。
