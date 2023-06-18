エラー、バグ、質問 - ページ 657 1...650651652653654655656657658659660661662663664...3185 新しいコメント Anatoli Kazharski 2012.02.28 02:19 #6561 Renat:もしノートパソコンや弱いグラフィックカードで起こるなら、原因はただ一つ、遅いカードです。これは、ウィンドウを隠すと負荷が低下することで示されます。ターミナルは本質的に、多数のグラフィックオブジェクトを 積極的に再描画し、1秒間に大量の作業ウィンドウを更新してスムーズな動作を保証する、要求の厳しいグラフィックシステムであることを忘れてはならない。通常のノートパソコンは、2Dグラフィックを正しくレンダリングすることさえできないほどグラフィックカードが弱く、これは何度も証明されていることです。レナート、テストを続けた結果、こんなことがわかりました。コンピュータを再起動したところ、まだ問題は再現していません。以前は、空の3-4個の オブジェクト-グラフィックスでさえプロセッサをロードしていましたが、今では12個 を配置し、それらのすべてにマルチバッファ（最大10個の バッファ）のインジケータを掛けました。チャートのバーの本数を1000本から 無制限にして 確認。わずかな差はありますが、些細なことであり、自然なことです。一般に、コンピュータに電源を入れ、ターミナルをロードしただけの状態ではすべてうまくいきますが、ターミナル、加算器、テスターをアクティブに操作している間に、ブレーキがかかり始めることがあります。MetaTrader 5のStrategy ブランチでは、テストがない瞬間、バックグラウンドでプロセスmetatester64.exeが 残り、CPU負荷が非常に顕著になる問題を説明しました。詳しくは、こちらの記事をご覧ください： https://www.mql5.com/ru/forum/852/page34#comment_155318 please.そのため、現在では常に実行中のプロセスに注意を払っていますが、今回はターミナルに関連するものは検出されませんでした。もしかしたら、ユーザーには見えない何らかの処理をしているのかもしれませんが、私はまだそこまで詳しくないのでわかりません。私のノートパソコンは平均的なものです。Windows 7の 性能評価にどこまで信頼を置けるかは分かりませんが、それにしても。現代の3次元コンピュータゲームのテストの方が信用できる。ユービーアイソフトや EAなどの 巨大デベロッパーは、低設定でも3次元の都市や世界全体を、現実のように錯覚させながら、滑らかで印象的にレンダリングすることに成功しました。また、ビットマップ、ベクター、3次元のグラフィックパッケージを使うこともよくあります。レイヤーの数は最大で100枚、3D Maxの3Dオブジェクトの数は最大で数百枚にもなることがあります。例えばこんな簡単な例ですが、2Dグラフィックスを使った端末作業用のノートPCを帳消しにするほど簡単なものではありません。これはすでにレンダリングですが、3D Maxで作業しているときは、さまざまなパースペクティブを表示（閲覧）し、リアルタイムで多くのオブジェクトが移動しても速度が落ちないようにしています。全体として、私は自分のノートパソコンのことをよく理解しています。:)だから、どこかで漏れている可能性が高い。ただし、本当にあった場合、どうやって捕まえるのか？ MetaTrader 5 Strategy Tester! www.mql5.com Эта программа входит в состав клиентского терминала MetaTrader 5 и предназначена для тестирования и оптимизации советников (MQL5 Expert Advisors). Renat Fatkhullin 2012.02.28 11:45 #6562 tol64:レナート、テストを続けていたら、こんなことがわかりました。 つまり、どこかに漏れがある可能性が高いのです。ただ、本当にあった場合、どうやって捕まえるのか？詳しい説明ありがとうございました。ビデオカードの問題は解消されます。家庭で再現する--そのためには、問題を発見する必要があります。 Igor Maslov 2012.02.29 06:54 #6563 開いているファイルの 処理中に何らかの理由でEAが停止（停止ボタン、エラー）した場合、ファイルは開いたままとなり、EA再起動時にエラーが発生します。端末を再起動する必要があります。 Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen www.mql5.com Файловые операции / FileOpen - Документация по MQL5 Dmitriy Skub 2012.02.29 11:07 #6564 外部パラメータとして文字列を設定する際に、文字列を切り捨てる目的は何ですか？入力文字列- 最大105文字まで指定可能、それ以上の場合は右辺を切り捨てます。ビルド 597 Petr_O 2012.02.29 14:50 #6565 チャートのサイドにある見積もり数値を大きくしたいのですが、可能ですか？設定にない、スクリプトがあるのでは？目が疲れる...。 --- 2012.02.29 14:51 #6566 Petr_O:チャートのサイドにある見積もり数値を大きくしたいのですが、可能ですか？設定にない、スクリプトがあるのでは？目が壊れるのはもう嫌だ...。F10 + このボックスのプロパティ + 幅をドラッグするだけです。と目盛りの横に - 正しいサイズに自分のオブジェクトを描く場合のみ (例: 左の価格マーカー) Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5 Anatoli Kazharski 2012.03.01 13:07 #6567 Renat:詳しい説明ありがとうございました。ビデオカードの問題はなくなりました。家庭で再現する--そのためには、問題を発見する必要があります。 どういたしまして。その記事を書いてから、パソコンは再起動することなく、ずっと動いています。安静時にスリープモードにするだけで、電源が切れる。私はいつもそうして、何か問題が解決できないときだけ再起動するようにしています。今のところ、パソコンで活発に動いても、すべてうまくいっています。新しいプログラムのインストールまで。デモのEAをリアルタイムでテストし、別のEAを最適化しているところです。プロセッサの負荷は100％です。それでも、すべてうまくいっています。つまり、100％の負荷がかかっても、リアルタイムに動作することができるのです。OnChartEvent()およびOnTimer()のすべてのイベントは、遅延なく実行されます。貿易業務も 正確に行う。チャート上のグラフィックオブジェクトは問題なく更新されます。まあ、確かに少しは点滅しますが、それはプロセッサの負荷が100％の時です。だから、何がどうなっていたのかもわからないんです。あの時は何か特定の処理で端末が遅くなっていて、なかなか捕捉できなかったんです。とにかく、これからも見続けます。もし、それを繰り返すようなシーケンスを見つけたら、次はサービスデスクに書こうと思います。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций - Документация по MQL5 Anton 2012.03.01 13:47 #6568 tol64: だから、当時は何だったのかすらわからないんです。その時、ある特定の処理が本当に端末を遅くしてしまい、なかなか捕捉できなかったのです。とにかく、これからも見続けます。もし、それを繰り返すようなシーケンスを見つけたら、次はサービスデスクに書こうと思います。 最近、私たちのサーバーで非常に大きな履歴の更新があり、実際、ほとんどのキャラクターで履歴の同期と再送信が発生しました。おそらく、履歴キャッシュの同期と再構築の処理のせいでしょう。 Anatoli Kazharski 2012.03.01 14:33 #6569 antt: 最近、私たちのサーバーで非常に大きな履歴の更新があり、実際、ほとんどのキャラクターの履歴の同期と再送信が行われました。おそらく、履歴キャッシュを同期させて再構築する作業だったのでしょう。 まあ、作業工程だったのだろうというのが素晴らしい。あの時はトラフィックを監視していなかったので、何とも言えません。しかし、待てよ、接続が切れた状態で確認したら、やはり問題があった。:)少なくとも現時点ではすべて正常に動作していますし、他の人から同様の問題が発生したこともありません。実際、この端末はユーザーやアマチュアのストレステストにすべて合格しています。:) Nauris Zukas 2012.03.01 15:31 #6570 私は専門家をテストしたかった 問題なし 2011ATC 選手権をうまくいったが、もはや動作しない、エラーを返します：1.30898 slで1.00 EURUSDをインスタント販売失敗：1.33961 tp：1.30287 【無効要求] を。 これはアップデートによる ものだと思います。プログラムのどこを変えればいいのですか？ 1...650651652653654655656657658659660661662663664...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
もしノートパソコンや弱いグラフィックカードで起こるなら、原因はただ一つ、遅いカードです。これは、ウィンドウを隠すと負荷が低下することで示されます。
ターミナルは本質的に、多数のグラフィックオブジェクトを 積極的に再描画し、1秒間に大量の作業ウィンドウを更新してスムーズな動作を保証する、要求の厳しいグラフィックシステムであることを忘れてはならない。
通常のノートパソコンは、2Dグラフィックを正しくレンダリングすることさえできないほどグラフィックカードが弱く、これは何度も証明されていることです。
レナート、テストを続けた結果、こんなことがわかりました。
コンピュータを再起動したところ、まだ問題は再現していません。以前は、空の3-4個の オブジェクト-グラフィックスでさえプロセッサをロードしていましたが、今では12個 を配置し、それらのすべてにマルチバッファ（最大10個の バッファ）のインジケータを掛けました。チャートのバーの本数を1000本から 無制限にして 確認。わずかな差はありますが、些細なことであり、自然なことです。一般に、コンピュータに電源を入れ、ターミナルをロードしただけの状態ではすべてうまくいきますが、ターミナル、加算器、テスターをアクティブに操作している間に、ブレーキがかかり始めることがあります。MetaTrader 5のStrategy ブランチでは、テストがない瞬間、バックグラウンドでプロセスmetatester64.exeが 残り、CPU負荷が非常に顕著になる問題を説明しました。詳しくは、こちらの記事をご覧ください： https://www.mql5.com/ru/forum/852/page34#comment_155318 please.そのため、現在では常に実行中のプロセスに注意を払っていますが、今回はターミナルに関連するものは検出されませんでした。もしかしたら、ユーザーには見えない何らかの処理をしているのかもしれませんが、私はまだそこまで詳しくないのでわかりません。
私のノートパソコンは平均的なものです。Windows 7の 性能評価にどこまで信頼を置けるかは分かりませんが、それにしても。
現代の3次元コンピュータゲームのテストの方が信用できる。ユービーアイソフトや EAなどの 巨大デベロッパーは、低設定でも3次元の都市や世界全体を、現実のように錯覚させながら、滑らかで印象的にレンダリングすることに成功しました。
また、ビットマップ、ベクター、3次元のグラフィックパッケージを使うこともよくあります。レイヤーの数は最大で100枚、3D Maxの3Dオブジェクトの数は最大で数百枚にもなることがあります。例えばこんな簡単な例ですが、2Dグラフィックスを使った端末作業用のノートPCを帳消しにするほど簡単なものではありません。
これはすでにレンダリングですが、3D Maxで作業しているときは、さまざまなパースペクティブを表示（閲覧）し、リアルタイムで多くのオブジェクトが移動しても速度が落ちないようにしています。
全体として、私は自分のノートパソコンのことをよく理解しています。:)
だから、どこかで漏れている可能性が高い。ただし、本当にあった場合、どうやって捕まえるのか？
レナート、テストを続けていたら、こんなことがわかりました。つまり、どこかに漏れがある可能性が高いのです。ただ、本当にあった場合、どうやって捕まえるのか？
詳しい説明ありがとうございました。ビデオカードの問題は解消されます。
家庭で再現する--そのためには、問題を発見する必要があります。
外部パラメータとして文字列を設定する際に、文字列を切り捨てる目的は何ですか？
入力文字列- 最大105文字まで指定可能、それ以上の場合は右辺を切り捨てます。
ビルド 597
チャートのサイドにある見積もり数値を大きくしたいのですが、可能ですか？設定にない、スクリプトがあるのでは？
目が疲れる...。
チャートのサイドにある見積もり数値を大きくしたいのですが、可能ですか？設定にない、スクリプトがあるのでは？
目が壊れるのはもう嫌だ...。
F10 + このボックスのプロパティ + 幅をドラッグするだけです。
と目盛りの横に - 正しいサイズに自分のオブジェクトを描く場合のみ (例: 左の価格マーカー)
詳しい説明ありがとうございました。ビデオカードの問題はなくなりました。
家庭で再現する--そのためには、問題を発見する必要があります。
だから、当時は何だったのかすらわからないんです。その時、ある特定の処理が本当に端末を遅くしてしまい、なかなか捕捉できなかったのです。とにかく、これからも見続けます。もし、それを繰り返すようなシーケンスを見つけたら、次はサービスデスクに書こうと思います。
最近、私たちのサーバーで非常に大きな履歴の更新があり、実際、ほとんどのキャラクターの履歴の同期と再送信が行われました。おそらく、履歴キャッシュを同期させて再構築する作業だったのでしょう。
私は専門家をテストしたかった 問題なし 2011ATC 選手権をうまくいったが、もはや動作しない、エラーを返します：1.30898 slで1.00 EURUSDをインスタント販売失敗：1.33961 tp：1.30287 【無効要求] を。
これはアップデートによる ものだと思います。プログラムのどこを変えればいいのですか？