ピリオドを切り替えずにすぐにエラーが発生することがある。

私はそれに対抗する方法を知りません、このバリアントもうまくいきません。

void OnTimer()//int 08
{
static bool b_Flag = false;

   if (b_Flag == true) return;//ret -- реентерабельность --
   b_Flag = true;//cli
   

string db_SymbolName;
//MqlRates rates[100];
int edx;
double           open_array[1];      // массив для копирования цен открытия
double           close_array[1];      // массив для копирования цен закрытия
   
   
   //---------------------------------------------
   for (int ebx = 0; ebx < ecx; ebx++){
      db_SymbolName = g_s_SymbolsTrade[ebx];
      //edx=CopyRates(db_SymbolName,_Period,0,1,rates);
      edx = 0;//xor edx,edx
      edx += CopyOpen(db_SymbolName,_Period,0,1,open_array);
      edx += CopyClose(db_SymbolName,_Period,0,1,close_array);
      if (edx != 2){//cmp edx,2 | jne
         b_Flag = false;//sti
         return;//jne ret;
      }   
   }//loop ecx       
   Print ("Загрузка завершена.");
   //---------------------------------------------
   b_Flag = false;//sti
}

InstaForexのために108ペアをロードするように、それがあまりにも動作する場合でも、1ティックあたり1つのツールは、オプションではありません。

string g_s_SymbolsTrade[] = {"EURUSD", "GBPUSD", "USDCHF", "USDJPY", "USDCAD", "AUDUSD", "AUDCAD", "AUDCHF", "AUDJPY", "EURGBP", "EURCHF", "EURJPY", "NZDUSD", "AUDNZD", "EURUSD", "GBF, UDCHF, "USDJPY, AUDCHF", "AUDJPY
"eurnzd"、"eurcad"、"gbpaud"、"gbpcad"、"gbpnzd"、"chfjpy"、"cadchf"、"cadjpy"、"nzdcad"、"nzdchf"、"nzdjpy"、"euraud"、"gbpchf"、"gbpjpy"、"adczk" "auddkk" "audhkd"
"audhuf"、"audmxn"、"audnok"、"audpln"、"audsek"、"audsgd"、 "cadzar", "caddkk", "cadhkd", "cadhuuf", "cadmxn", "cadnok", "cadpln", "cadsek", "cadsgd", "cadzar",
"chfczk", "chfdkk", "chfhkd", "chfhuf", "chfmxn", "chfnok", "chfpln", "chfsek", "chfsgd", "chfzar", "czkjpy", "dkkjpy", "eurczk", "eurdkkd", "eurhuf", "eurmxn",
"eurnok"、"eurpln"、"eursek"、"eursgd"、"eurzar"、"gbpczk"、"gbpdkk"、"gbphkd"、 "gbphuf"、"gbpmxn", "gbpnok"、 "gbppln"、"gbpsek"、"gbpsgd", "gbpzar", "hkdjpy", "hufjpy",
"mxnjpy"、"nokjpy"、"nzdczk"、"nzddkk"、"nzdhkd"、"nzdhuf"、"nzdmxn"、"nzdnok"、"nzdpln"、"nzdsek"、"nzdsgd"、"nzdzar"、"sekjpy"、 "sgdjpy "、"usdczk", "usdhkd", "usdhuf",

"usdmxn", "usdpln", "usdsgd", "zarjpy", "usddkk", "usdnok", "usdrur", "usdsek", "usdzar" };

最後のペアがロードされた時には、すでにバーが変化しています。

1分以内にすべての通貨ペアのOpenとCloseを取得する他の方法はありますか？

 
pusheax:

...

1分以内に全通貨ペアのOpenとCloseを取得する他の方法はありますか？

Market Watch ウィンドウのすべてのSymbolsTotal()計器のティック到着時、または必要に応じて毎秒ループを実行すれば、データを即座に取得することが可能です。

int  SymbolsTotal(
   bool  selected      // true – только символы в MarketWatch
   );
 
tol64:

Market Watch ウィンドウのすべてのSymbolsTotal()計器のティック到着時に、あるいは必要に応じて毎秒ループを実行すれば、データを即座に取得できます。

よくわからないのですが、オープニングと クロージングの価格を知るにはどうしたらいいのでしょうか？

CopyRates、CopyOpen、CopyCloseの関数以外に、読み込みの代替手段があるか教えてください。

 
pusheax:
よくわからないのですが、Openと Closeの価格を知るにはどうしたらいいのでしょうか？

Market Watch ウィンドウのすべてのシンボルをインデックスごとに調べ、SymbolName()を使ってシンボル名を取得します。

string  SymbolName(
   int   pos,          // номер в списке
   bool  selected      // true – только символы в MarketWatch
   );
そして、必要なデータをシンボル名で取得する。
 
pusheax:

...

CopyRates、CopyOpen、CopyClose関数 以外に、代替となる読み込み方法があれば教えてください。

素晴らしい機能他のバリエーションは知らない。)))それらを活用する。
 
数値と数値の間に距離がなく、棒グラフや棒を一緒に描画する方法はありますか？例えば、スケールを最小限に抑えた場合などです。
 
progeon:

数値と数値の間に距離がなく、棒グラフや棒を一緒に描く方法はありますか？これは、例えば、スケールを最小にするとどうなるかということです。
スタイルはこのように設定することができます。
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 2
また、チャートスケールを指定し、スケールに応じてプログラム的に線幅を調整することもできます。また、ヒストグラムの代わりに線で描画することも可能です。このインジケーターのように、ポイントを結んで、下の部分を塗りつぶします：STALIN
 
pusheax:

よくわからないのですが、オープニングと クロージングの価格を知るにはどうしたらいいのでしょうか？

CopyRates、CopyOpen、CopyClose関数以外に、読み込みの代替方法があれば教えてください。

お使いのコンピュータのRAMの容量を教えてください。
 
MetaDriver:
お使いのコンピュータのRAMの容量を教えてください。
私のパソコンは2gbです。

ただ、タイムフレームを切り替えないことにしました。その時は多少なりとも安定して動くといいのですが。

今のところうまくいっているようだ。

 
pusheax:
私のパソコンには2gb入っています。

ただ、タイムフレームを切り替えないことにしました。そうすれば、多少なりとも安定した動作になることを期待しています。

今のところ、うまくいっているようです。

ウィンドウには何本のバーがあるのですか？

