エラー、バグ、質問 - ページ 671

pusheax 2012.03.18 11:28 #6701

ピリオドを切り替えずにすぐにエラーが発生することがある。私はそれに対抗する方法を知りません、このバリアントもうまくいきません。void OnTimer()//int 08 { static bool b_Flag = false; if (b_Flag == true) return;//ret -- реентерабельность -- b_Flag = true;//cli string db_SymbolName; //MqlRates rates[100]; int edx; double open_array[1]; // массив для копирования цен открытия double close_array[1]; // массив для копирования цен закрытия //--------------------------------------------- for (int ebx = 0; ebx < ecx; ebx++){ db_SymbolName = g_s_SymbolsTrade[ebx]; //edx=CopyRates(db_SymbolName,_Period,0,1,rates); edx = 0;//xor edx,edx edx += CopyOpen(db_SymbolName,_Period,0,1,open_array); edx += CopyClose(db_SymbolName,_Period,0,1,close_array); if (edx != 2){//cmp edx,2 | jne b_Flag = false;//sti return;//jne ret; } }//loop ecx Print ("Загрузка завершена."); //--------------------------------------------- b_Flag = false;//sti }InstaForexのために108ペアをロードするように、それがあまりにも動作する場合でも、1ティックあたり1つのツールは、オプションではありません。string g_s_SymbolsTrade[] = {"EURUSD", "GBPUSD", "USDCHF", "USDJPY", "USDCAD", "AUDUSD", "AUDCAD", "AUDCHF", "AUDJPY", "EURGBP", "EURCHF", "EURJPY", "NZDUSD", "AUDNZD", "EURUSD", "GBF, UDCHF, "USDJPY, AUDCHF", "AUDJPY"eurnzd"、"eurcad"、"gbpaud"、"gbpcad"、"gbpnzd"、"chfjpy"、"cadchf"、"cadjpy"、"nzdcad"、"nzdchf"、"nzdjpy"、"euraud"、"gbpchf"、"gbpjpy"、"adczk" "auddkk" "audhkd""audhuf"、"audmxn"、"audnok"、"audpln"、"audsek"、"audsgd"、 "cadzar", "caddkk", "cadhkd", "cadhuuf", "cadmxn", "cadnok", "cadpln", "cadsek", "cadsgd", "cadzar","chfczk", "chfdkk", "chfhkd", "chfhuf", "chfmxn", "chfnok", "chfpln", "chfsek", "chfsgd", "chfzar", "czkjpy", "dkkjpy", "eurczk", "eurdkkd", "eurhuf", "eurmxn","eurnok"、"eurpln"、"eursek"、"eursgd"、"eurzar"、"gbpczk"、"gbpdkk"、"gbphkd"、 "gbphuf"、"gbpmxn", "gbpnok"、 "gbppln"、"gbpsek"、"gbpsgd", "gbpzar", "hkdjpy", "hufjpy","mxnjpy"、"nokjpy"、"nzdczk"、"nzddkk"、"nzdhkd"、"nzdhuf"、"nzdmxn"、"nzdnok"、"nzdpln"、"nzdsek"、"nzdsgd"、"nzdzar"、"sekjpy"、 "sgdjpy "、"usdczk", "usdhkd", "usdhuf","usdmxn", "usdpln", "usdsgd", "zarjpy", "usddkk", "usdnok", "usdrur", "usdsek", "usdzar" };最後のペアがロードされた時には、すでにバーが変化しています。1分以内にすべての通貨ペアのOpenとCloseを取得する他の方法はありますか？

Anatoli Kazharski 2012.03.18 11:36 #6702

Market Watch ウィンドウのすべてのSymbolsTotal()計器のティック到着時、または必要に応じて毎秒ループを実行すれば、データを即座に取得することが可能です。int SymbolsTotal( bool selected // true – только символы в MarketWatch );

pusheax 2012.03.18 11:43 #6703

よくわからないのですが、オープニングと クロージングの価格を知るにはどうしたらいいのでしょうか？CopyRates、CopyOpen、CopyCloseの関数以外に、読み込みの代替手段があるか教えてください。

Anatoli Kazharski 2012.03.18 11:50 #6704

Market Watch ウィンドウのすべてのシンボルをインデックスごとに調べ、SymbolName()を使ってシンボル名を取得します。string SymbolName( int pos, // номер в списке bool selected // true – только символы в MarketWatch ); そして、必要なデータをシンボル名で取得する。

Anatoli Kazharski 2012.03.18 11:51 #6705

素晴らしい機能他のバリエーションは知らない。)))それらを活用する。

progeon 2012.03.18 12:07 #6706

数値と数値の間に距離がなく、棒グラフや棒を一緒に描画する方法はありますか？例えば、スケールを最小限に抑えた場合などです。

Anatoli Kazharski 2012.03.18 12:21 #6707

スタイルはこのように設定することができます。 #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 また、チャートスケールを指定し、スケールに応じてプログラム的に線幅を調整することもできます。また、ヒストグラムの代わりに線で描画することも可能です。このインジケーターのように、ポイントを結んで、下の部分を塗りつぶします：STALIN

Vladimir Gomonov 2012.03.18 14:07 #6708

お使いのコンピュータのRAMの容量を教えてください。

pusheax 2012.03.18 14:15 #6709

私のパソコンは2gbです。ただ、タイムフレームを切り替えないことにしました。その時は多少なりとも安定して動くといいのですが。今のところうまくいっているようだ。

Vladimir Gomonov 2012.03.18 14:23 #6710

ウィンドウには何本のバーがあるのですか？
InstaForexのために108ペアをロードするように、それがあまりにも動作する場合でも、1ティックあたり1つのツールは、オプションではありません。
string g_s_SymbolsTrade[] = {"EURUSD", "GBPUSD", "USDCHF", "USDJPY", "USDCAD", "AUDUSD", "AUDCAD", "AUDCHF", "AUDJPY", "EURGBP", "EURCHF", "EURJPY", "NZDUSD", "AUDNZD", "EURUSD", "GBF, UDCHF, "USDJPY, AUDCHF", "AUDJPY
"eurnzd"、"eurcad"、"gbpaud"、"gbpcad"、"gbpnzd"、"chfjpy"、"cadchf"、"cadjpy"、"nzdcad"、"nzdchf"、"nzdjpy"、"euraud"、"gbpchf"、"gbpjpy"、"adczk" "auddkk" "audhkd"
"audhuf"、"audmxn"、"audnok"、"audpln"、"audsek"、"audsgd"、 "cadzar", "caddkk", "cadhkd", "cadhuuf", "cadmxn", "cadnok", "cadpln", "cadsek", "cadsgd", "cadzar",
"chfczk", "chfdkk", "chfhkd", "chfhuf", "chfmxn", "chfnok", "chfpln", "chfsek", "chfsgd", "chfzar", "czkjpy", "dkkjpy", "eurczk", "eurdkkd", "eurhuf", "eurmxn",
"eurnok"、"eurpln"、"eursek"、"eursgd"、"eurzar"、"gbpczk"、"gbpdkk"、"gbphkd"、 "gbphuf"、"gbpmxn", "gbpnok"、 "gbppln"、"gbpsek"、"gbpsgd", "gbpzar", "hkdjpy", "hufjpy",
"mxnjpy"、"nokjpy"、"nzdczk"、"nzddkk"、"nzdhkd"、"nzdhuf"、"nzdmxn"、"nzdnok"、"nzdpln"、"nzdsek"、"nzdsgd"、"nzdzar"、"sekjpy"、 "sgdjpy "、"usdczk", "usdhkd", "usdhuf",
"usdmxn", "usdpln", "usdsgd", "zarjpy", "usddkk", "usdnok", "usdrur", "usdsek", "usdzar" };
Market Watch ウィンドウのすべてのSymbolsTotal()計器のティック到着時、または必要に応じて毎秒ループを実行すれば、データを即座に取得することが可能です。
Market Watch ウィンドウのすべてのSymbolsTotal()計器のティック到着時に、あるいは必要に応じて毎秒ループを実行すれば、データを即座に取得できます。
Market Watch ウィンドウのすべてのシンボルをインデックスごとに調べ、SymbolName()を使ってシンボル名を取得します。そして、必要なデータをシンボル名で取得する。
数値と数値の間に距離がなく、棒グラフや棒を一緒に描く方法はありますか？これは、例えば、スケールを最小にするとどうなるかということです。
お使いのコンピュータのRAMの容量を教えてください。
私のパソコンには2gb入っています。
ウィンドウには何本のバーがあるのですか？