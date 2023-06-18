エラー、バグ、質問 - ページ 663 1...656657658659660661662663664665666667668669670...3185 新しいコメント Dmitriy Parfenovich 2012.03.07 13:07 #6621 ArkFatalist:こんにちは。内蔵のiADXインジケーターの 値にアクセスするには？つまり、ある一定時間前の値まで ?mql4では、シフトパラメータを設定することで行います。もう、ありがとうございます。int adx; double adx_main[]; adx=iADX(symbol_name,time_frame,14); if(adx==-1) return(0); if(CopyBuffer(adx,0,0,30,adx_main)<=0) return(0); adx_main[0] = текущее значение (shift=0) adx_main[1] = shift=1 adx_main[2] = shift=2 ... adx_main[29] = shift=29 ところで、フォーラムにはバグが あります。すべてのコードを一度に貼り付けるとシンタックスハイライトは正常に機能しますが、さらにコードを追加するとハイライトされません。 Dmitriy Parfenovich 2012.03.07 13:21 #6622 tol64:...オープンポジションが あり、そのボリュームは14ロット です ... 14ロットのマーケットポジションを開く方法を教えてください。 5ロットずつのマーケットポジションを2つ開こうとしたところ、2つ目はサーバーから「not enough money（資金不足）」と答えられました。レバレッジを1:500まで上げると、2つ目が開く。 Anatoli Kazharski 2012.03.07 13:51 #6623 fyords: どのように14ロットのマーケットポジションを開くのですか？ 私は5ロットずつの2つのマーケットポジションを開こうとしましたが、2番目は「[not enough money]」と答えられました。レバレッジを1:500に上げると、2つ目も開きます。十分な資金があるデモ口座を開設してください。大容量のリミットの実験に。例えば、1 000 000。:)自分で値を設定することで制限をシミュレートすることはできますが、そのようなリクエストに対してサーバーがどのように反応するのかを知る必要がありますね。 Rashid Umarov 2012.03.07 13:57 #6624 tol64:ありがとうございます。//---こんな疑問が湧いてきました。コンテストサーバーは、コンテストと同じ制限（Volume Limit 15 lot/Volume Max 5 lot）でテストができるようになったのでしょうか？旧アカウントで接続を試みたが、サーバーに接続されない。Metatrader 5が 取引可能なサーバーを全て探しましたが、Volume Limitが見つからず、テストが必要です。 ATC 2012から任意のアカウントに接続し、テストに必要なすべての制限を受けることができます。以下は、参加者のアカウントへの接続例です。https://championship.mql5.com/2011/ru/users/tmt00862012.03.07 16:55:15 Network '800336': trading has been disabled - investor mode 2012.03.07 16:55:15 Network '800336': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp. 2012.03.07 16:55:14 Network '800336': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point Singapore Dmitriy Parfenovich 2012.03.07 14:21 #6625 tol64:十分な資金があるデモ口座を開設してください。大容量のリミットの実験に。例えば、1 000 000。:)制限は自分で値を設定することでシミュレートできますが、そのような要求に対するサーバーの反応を知りたいのです。いいえ、私はそれを得た、私はチャンピオンシップの条件で1シンボルで5ロット以上の市場を開く方法を意味します？それとも、それは無理なのでしょうか？ロッシュATC Championship 2012から任意のアカウントに接続し、テスト用のすべての制限を取得します。以下は、参加者アカウントへの接続例です。https://championship.mql5.com/2011/ru/users/tmt0086 アカウントの投資家パスワードはどこで入手できますか？ Anatoli Kazharski 2012.03.07 14:25 #6626 Rosh:ATC 2012から任意のアカウントに接続すると、テスト用のすべての制限を受けることができます。以下は、参加者のアカウントに接続する例です。https://championship.mql5.com/2011/ru/users/tmt0086制約があるのがわかるコンテストのアカウントにプラグインしていました。リアルタイムでテストしたいサーバーはテスターでしかテストできないのですね。 Anatoli Kazharski 2012.03.07 14:27 #6627 fyords:いや、それはわかるんだけど、チャンピオンシップの状態で1シンボルにつき5ロット以上マーケットに出すにはどうしたらいいんだろうという意味です。それとも、それは無理なのでしょうか？部分的に14 ロット＝5＋5＋4 Dmitriy Parfenovich 2012.03.07 14:30 #6628 tol64:部分的に14 ロット＝5＋5＋4私はこうしています。預金 10,000 レバレッジ1：1002ロットの場合は2番目のポジションが開きますが、3ロットの場合は開きません Anatoli Kazharski 2012.03.07 14:38 #6629 fyords:私はこうしています。預金 10,000 レバレッジ1：1002ロットの場合は2番目のポジションが開きますが、3ロットの場合は開きません。 だから、まず自分の口座を増やして、それから買い増し／売り増しをする必要があるのです。:)初期資金の額で質問したわけではありません。 Dmitriy Parfenovich 2012.03.07 14:51 #6630 tol64: だから、まずアカウントを増やして、それからもう売買をする必要があるんです。:)初期資金の額で質問したわけではないんです。間違いなく、あなたの答えは明確です。 ちょうど私が結論に来た前の選手権のルールを勉強：あなたは市場や保留中の注文で15ロットまで開くことができ、私の戦略は保留中の注文を使用して意味しない場合は、10 000の預金で選手権の開始時に私のオープンポジションの 制限は7ロットになります（5 + 2）。預金が増え続ければ、ある時間後にこの限界は 15 のロットまで（5+5+5）増加するかもしれません。そうだろ？あなたの引用を入れた、私の質問の仕方が悪かったのかもしれませんが、一般的には、主催者側からも 回答が得られると思いました。 1...656657658659660661662663664665666667668669670...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
内蔵のiADXインジケーターの 値にアクセスするには？つまり、ある一定時間前の値まで ?mql4では、シフトパラメータを設定することで行います。
オープンポジションが あり、そのボリュームは14ロット です ...
どのように14ロットのマーケットポジションを開くのですか？ 私は5ロットずつの2つのマーケットポジションを開こうとしましたが、2番目は「[not enough money]」と答えられました。レバレッジを1:500に上げると、2つ目も開きます。
自分で値を設定することで制限をシミュレートすることはできますが、そのようなリクエストに対してサーバーがどのように反応するのかを知る必要がありますね。
こんな疑問が湧いてきました。コンテストサーバーは、コンテストと同じ制限（Volume Limit 15 lot/Volume Max 5 lot）でテストができるようになったのでしょうか？旧アカウントで接続を試みたが、サーバーに接続されない。Metatrader 5が 取引可能なサーバーを全て探しましたが、Volume Limitが見つからず、テストが必要です。
ATC 2012から任意のアカウントに接続し、テストに必要なすべての制限を受けることができます。以下は、参加者のアカウントへの接続例です。https://championship.mql5.com/2011/ru/users/tmt0086
いいえ、私はそれを得た、私はチャンピオンシップの条件で1シンボルで5ロット以上の市場を開く方法を意味します？それとも、それは無理なのでしょうか？
制約があるのがわかるコンテストのアカウントにプラグインしていました。リアルタイムでテストしたい
部分的に14 ロット＝5＋5＋4
間違いなく、あなたの答えは明確です。 ちょうど私が結論に来た前の選手権のルールを勉強：あなたは市場や保留中の注文で15ロットまで開くことができ、私の戦略は保留中の注文を使用して意味しない場合は、10 000の預金で選手権の開始時に私のオープンポジションの 制限は7ロットになります（5 + 2）。預金が増え続ければ、ある時間後にこの限界は 15 のロットまで（5+5+5）増加するかもしれません。そうだろ？
あなたの引用を入れた、私の質問の仕方が悪かったのかもしれませんが、一般的には、主催者側からも 回答が得られると思いました。