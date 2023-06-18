エラー、バグ、質問 - ページ 665

"No, either I'm a fool or my skis aren't move" (c) S. Bezrukovhttp://video.sibnet.ru/video293890(最初の一文だけ :] )

EURUSDの通貨ペアにプライススタンプがあることが判明？- そんなパッドは二度手間だ」 (c) S. Bezrukov :)

私は何も理解していません。))引用せず、ストレートに言おう。では、OTC市場はDepth of Marketを通じて取引所執行型にならない可能性があるのですか？私は全く知らないのです。))という答えが返ってきました。

 

EURUSDにDepth of Marketがあることが判明？

それがどうしたんだ？

よく読む顧客端末／ 市場の深さ:

市場の深さ

Depth of Marketは、金融商品のビッドとアスクを現在の最良価格（市場に最も近い価格）で表示します。また、各注文の数量も表示されます。

価格の深さは、取引所執行モードで取引されているシンボルに対してのみ 有効です。

 
理解できない。))引用はしないで、素直に行きましょう。では、OTC市場はプライスブックを 介した取引所執行型ではだめなのですか？全然知らないんですけどね。))

一般的な概念と文書（上記のsergeevへの回答）から推測すると、OTC市場はDepth of Marketを介した取引所執行型であってはならない（MUST）と思います。

 
一般的な概念と文書に基づく（sergeevへの回答）：OTC市場は、プライスブックを介した取引所執行型にはなり得ない。

だから、51の通貨ペアと 金・銀以外、何もないんです。しかし、Executionタイプ 「Exchange Execution」は昨日実装されたばかりです。Marketに なる前。
Так у них там кроме 51 валютной пары и Золото/Серебро ничего нет. Правда они тип исполнения "Биржевое исполнение" только вчера сделали. До этого был Market.

さて、テクニカルサポートの自由な発想の可能性については、先ほどから申し上げているとおりです。モスクワの集会で、一つのスローガンに同意しながら、別のことを話しているようなものです。 ...51の通貨ペアがあって、それだけなら、メガネはないはずです。そうでなければ、ティックではなく、リアルボリュームが存在することになります。個人的には気にならないのですが、すべてが怪しいです。次に、ベズルコフとのエピソードをもう一度見てください :)

 
さて、テクニカルサポートの自由な発想の可能性については、先ほどから申し上げているとおりです。モスクワの集会で、一つのスローガンに同意しながら、別のことを話すようなものです。...51の通貨ペアがあれば、それだけで眼鏡はないはずです。そうでなければ、ティックではなく、リアルボリュームが存在することになります。個人的には気にならないのですが、すべてが怪しいです。次にベズルコフのエピソードをもう一度見てみましょう :)

よし、少しずつ真相に迫っていこう。))

//---

新しい "発見 "がありました。

//---

保留中の注文が1つ設定されています。そして、チャートの下部（縦にスケーリングする実験をしてみた）には、もう一つ取引水準があった。あるいは2つ、3つでもいい。上の写真で見ることができます。リストにすら載っていないのに、どこから出てきたのだろう？

//---

P.S. そして、ゲージと一緒に持っているつもりです。明日、ちょっと実験してみます。))

 
パタノスターとは？ある男性からパタパタスキャナを書いてほしいと頼まれる。説明してくれたら、書くかもしれない。
 
Xardas: パターンとは？パターンスキャナの書き込みを依頼される男性。説明してくれたら、書くかもしれない。

google : 価格パターン

http://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/Паттерн

保留中の注文が 1件設定されました。そして、チャートの下部（縦にスケーリングする実験をしてみた）には、もう一つ取引水準があった。あるいは2つ、3つでもいい。上の図で見ることができます。リストにも入っていないのに、どこから出てきたんだ？

SDにそのまま入っているのでしょう。

 
新しい「発見」がありました。

//---

保留中の注文が1件設定されました。そして、チャートの下部（縦にスケーリングする実験をしてみた）には、もう一つ取引水準があった。あるいは2つ、3つでもいい。上の写真で見ることができます。リストにすら載っていないのに、どこから出てきたのだろう？


スクリーンショットの外観から判断すると、これはストップ・アンド・ストップ・レベルです。そして、このようなIDを持つオーダーは歴史上存在しないのですか？

