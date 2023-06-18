エラー、バグ、質問 - ページ 670 1...663664665666667668669670671672673674675676677...3185 新しいコメント x572intraday 2012.03.15 05:28 #6691 Gann Gridを作り直す予定はないのですか？TFからTFに切り替えると、セルのサイズが変わり、固定されたバインディングがないのです。それとも、私が何か理解していないのか...。 Boris 2012.03.16 11:16 #6692 Alpariの金属のみバーとOHLCが表示されないが、他は問題ない。端末を新しいフォルダに移動しましたが、解決しません。どこにエラーがあるのでしょうか？W7 64 Валерий 2012.03.16 20:16 #6693 BoraBo:Alpariの金属のみバーとOHLCが表示されないが、他は問題ない。端末を新しいフォルダに移動しましたが、解決しません。どこにエラーがあるのでしょうか？W7 64私も同じ悩みを抱えています。サーバーの調子がおかしいと感じたことがあります。アルパリ・テクニカルサポートにお問い合わせください。 Serge 2012.03.17 17:02 #6694 void OnStart() { //--- symbol2csv(Symbol(),Period()); } //+------------------------------------------------------------------+ int symbol2csv(string smb,ENUM_TIMEFRAMES tf) { ResetLastError(); int filehandle=FileOpen(smb+"_"+tf2str(tf)+".csv",FILE_WRITE|FILE_CSV,","); if(filehandle!=INVALID_HANDLE) { MqlRates rates[]; int i=0,copyed=CopyRates(smb,tf,From,To,rates); ArraySetAsSeries(rates,false); FileWrite(filehandle,"\"Date\" \"Time\" \"Open\" \"High\" \"Low\" \"Close\" \"Volume\""); // writing header for(i=0;i<copyed;i++) { FileWrite(filehandle,TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE),TimeToString(rates[i].time,TIME_MINUTES),DoubleToString(rates[i].open,_Digits),DoubleToString(rates[i].high,_Digits),DoubleToString(rates[i].low,_Digits),DoubleToString(rates[i].close,_Digits),rates[i].real_volume); } FileClose(filehandle); Print(smb+" exported "+IntegerToString(copyed)); return copyed; } else Print("FileOpen failure. Error is ",GetLastError()); return -1; } ファイルのVolumeの欄が常に0になっているのはなぜですか？また、音量の記録はどのように行うのですか？ --- 2012.03.17 17:26 #6695 Graff: ファイルのVolumeの欄が常に0になっているのはなぜですか？また、ボリュームを出すにはどうしたらいいのでしょうか？real_volume for forex instruments?まずはtick_volume を試してみるのもいいかもしれません。 pusheax 2012.03.17 21:07 #6696 エラーは何ですか？以下はそのコードですが、必要最小限にカットしています。//+------------------------------------------------------------------+ #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 //---------- MQL5 -------------- int ecx = 0;//-- Кол-во тестируемых пар -- string g_s_SymbolsTrade[] = {"AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","AUDNZD","AUDUSD","CADCHF","CHFJPY","EURAUD","EURCAD","EURCHF","EURGBP","EURJPY","EURNZD","EURUSD", "GBPCHF","GBPJPY","GBPUSD","NZDUSD","USDCAD","USDCHF","USDJPY"}; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //-- Сколько всего валютных пар -- ecx = ArraySize(g_s_SymbolsTrade); //-- Установить таймер на каждую секунду -- if (EventSetTimer(1) == false) return(-1);//int 08 return(0);//ret; } //----------------------------------------------------------------------------// void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer();//timer off } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total);//ret; } //+------------------------------------------------------------------+ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Expert Timer function // //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //---------------------------------------------------------------------------------------------------- void OnTimer()//int 08 { static bool b_Flag = false; string db_SymbolName; MqlRates rates[]; int edx; if (b_Flag == true) return;//ret -- реентерабельность -- b_Flag = true;//cli //--------------------------------------------- for (int ebx = 0; ebx < ecx; ebx++){ db_SymbolName = g_s_SymbolsTrade[ebx]; edx=CopyRates(db_SymbolName,_Period,0,1,rates); if (edx != 1){//cmp edx,1 | jne b_Flag = false;//sti return;//jne ret; } }//loop ecx Print ("Загрузка завершена."); //--------------------------------------------- b_Flag = false;//sti }実行すると、ある時はすぐに、またある時はチャート切り替え期間後に突然ターミナルが遅くなり、ログ全体がこれで詰まってしまいます。私のミスなのか、CopyRates関数のエラーなのか、理由は何でしょうか？ Vladimir Gomonov 2012.03.17 21:31 #6697 pusheax:私のせいなのか、CopyRates関 数のエラーなのか、理由は何ですか？2人ともね。この方法で試してみてください。void OnTimer()//int 08 { static bool b_Flag = false; if (b_Flag == true) return;//ret -- реентерабельность -- string db_SymbolName; MqlRates rates[ ecx]; // поправка здесь. int edx; b_Flag = true;//cli //--------------------------------------------- for (int ebx = 0; ebx < ecx; ebx++){ db_SymbolName = g_s_SymbolsTrade[ebx]; edx=CopyRates(db_SymbolName,_Period,0,1,rates); if (edx != 1){//cmp edx,1 | jne b_Flag = false;//sti return;//jne ret; } }//loop ecx Print ("Загрузка завершена."); //--------------------------------------------- b_Flag = false;//sti } pusheax 2012.03.17 21:51 #6698 MetaDriver:2人ともね。こんな風に試してみてください。いや、残念ながら役に立たなかった。MqlRates rates[100]のように書きました。otherwise: MqlRates rates[ecx]; - コンパイルエラーを出します。また、トップに移動させるというアイデアもよかったです。 if (b_Flag == true) return;//ret -- リエントランシー--。が、残念ながら結果は同じです。他に何かアイデアはありますか？ Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура исторических данных www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура исторических данных - Документация по MQL5 Vladimir Gomonov 2012.03.17 22:14 #6699 papaklass:チャート 設定のターミナル内のバー数を無制限にした場合。バーの数を減らす。 バーが1本だけコピーされているようです。 Vladimir Gomonov 2012.03.17 23:28 #6700 papaklass: だから25の楽器に。バーの数を 減らすまで、12でも同じことがありました。それから、サーヴィスすることを意味します。端末は、1 barを読み込む際に、ディスクからシンボルごとにすべての 履歴を吐き出すべきではありません。たとえ無制限に設定されていても。 キャッシュはスマートに行うべき。--一般的に良いアドバイスです。考えてみたんですが、「生理の切り替え時」って言ってますよね。そのため、端末はすべてを分単位で保存し、不足する期間を計算し始め、バッファのためのメモリ不足に陥ってしまうのです。要するに、どちらも悪いのです。Pushはメモリを買っておらず、無制限（または無制限程度）でたくさんの通貨ペアを欲しています。そしてMQ - インジケータエラー（「Error XXXX : Close your lip, comrade」のような）として扱わず、あくまで自分自身のエラーとして扱います。 1...663664665666667668669670671672673674675676677...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Gann Gridを作り直す予定はないのですか？TFからTFに切り替えると、セルのサイズが変わり、固定されたバインディングがないのです。それとも、私が何か理解していないのか...。
Alpariの金属のみバーとOHLCが表示されないが、他は問題ない。端末を新しいフォルダに移動しましたが、解決しません。どこにエラーがあるのでしょうか？W7 64
Alpariの金属のみバーとOHLCが表示されないが、他は問題ない。端末を新しいフォルダに移動しましたが、解決しません。どこにエラーがあるのでしょうか？W7 64
私も同じ悩みを抱えています。サーバーの調子がおかしいと感じたことがあります。アルパリ・テクニカルサポートにお問い合わせください。
ファイルのVolumeの欄が常に0になっているのはなぜですか？また、ボリュームを出すにはどうしたらいいのでしょうか？
real_volume for forex instruments?
まずはtick_volume を試してみるのもいいかもしれません。
エラーは何ですか？
以下はそのコードですが、必要最小限にカットしています。
実行すると、ある時はすぐに、またある時はチャート切り替え期間後に突然ターミナルが遅くなり、ログ全体がこれで詰まってしまいます。
私のミスなのか、CopyRates関数のエラーなのか、理由は何でしょうか？
私のせいなのか、CopyRates関 数のエラーなのか、理由は何ですか？
2人ともね。
この方法で試してみてください。
2人ともね。
こんな風に試してみてください。
いや、残念ながら役に立たなかった。
MqlRates rates[100]のように書きました。
otherwise: MqlRates rates[ecx]; - コンパイルエラーを出します。
また、トップに移動させるというアイデアもよかったです。
if (b_Flag == true) return;//ret -- リエントランシー--。
が、残念ながら結果は同じです。
他に何かアイデアはありますか？
チャート 設定のターミナル内のバー数を無制限にした場合。バーの数を減らす。
だから25の楽器に。バーの数を 減らすまで、12でも同じことがありました。
それから、サーヴィスすることを意味します。端末は、1 barを読み込む際に、ディスクからシンボルごとにすべての 履歴を吐き出すべきではありません。
たとえ無制限に設定されていても。 キャッシュはスマートに行うべき。
--
一般的に良いアドバイスです。考えてみたんですが、「生理の切り替え時」って言ってますよね。そのため、端末はすべてを分単位で保存し、不足する期間を計算し始め、バッファのためのメモリ不足に陥ってしまうのです。
要するに、どちらも悪いのです。Pushはメモリを買っておらず、無制限（または無制限程度）でたくさんの通貨ペアを欲しています。
そしてMQ - インジケータエラー（「Error XXXX : Close your lip, comrade」のような）として扱わず、あくまで自分自身のエラーとして扱います。