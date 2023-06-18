エラー、バグ、質問 - ページ 658

新しいコメント
 
Renat

クラスに対する標準的な演算子の定義を導入する時期に来ているのかもしれません

の種類があります。

class Cname
  {
public:
                     Cname(void){};
                    ~Cname(void){};
   Cname             multi(Cname *a,Cname *b){return(a*b);};// это типа перемножение, по идее компилятор тут должен ругаться
   inline Cname operator <*> (Cname *a,Cname *b){return(multi(a,b))};
  };

コンパイル段階で置換が行われるため、セキュリティに支障はありませんが、ユーザータイプのインターフェイスがかなり簡素化されるでしょう。

Cname a=xx;
Cname b=yy;
Cname с;
// вызов функции перемножения будет такой
 c=a*b;

// вместо
 c.multi(a,b);

もしそのような可能性があれば、複雑な 演算や行列 演算を高精度で 実装することができます。

つまり、さまざまな問題を解決し、MQL5がかなり使いやすい言語になる可能性があるのです。

 
abeiks:

私は専門家をテストしたかった 問題なし 2011ATC 選手権をうまくいったが、もはや動作しない、エラーを返します：1.30898 slで1.00 EURUSDをインスタント販売失敗：1.33961 tp：1.30287 【無効要求] を。

これはアップデートによる ものだと思います。プログラムのどこを変えればいいのですか？

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page575#comment_118621

使用しているZeroMemory。

 
Urain:

クラスに対する標準的な演算子の定義を導入する時期に来ているのかもしれません

の種類があります。

コンパイル段階で置換が行われるため、セキュリティに支障はありませんが、ユーザータイプのインターフェイスがかなり簡素化されるでしょう。

ずっと待っていたんです。スラバが以前約束してくれたんです。// もう、いつの間にか忘れてた...。:)

ポーリングを始めましょう。

 
MetaDriver:

スラバは少し前に約束したんだ。// いつの間にか忘れてた...:)

世論調査とかしようよ。

何を尋問するのか？ 謎でもなんでもなく、C++で昔からある実装なので、必要性は検証されています。

実装するならMQだけでいいんです。そして、世論調査は何をするのでしょうか？

SZZ 前ページの最後にある冒頭部分をレナート すると、何か走り書きをするのですか？

 
Urain:

何を疑問に思うのか？ 大したことではない、C++で昔からある実装なので、必要性は確立されている。

それを実装するかどうかはMQ次第です。それに、投票しないと、どうせMQなんて書かれる（書かない）んだから、意味ないでしょ。

SZZ 前ページの最後にある冒頭部分をレナート すると、何か走り書きができるのでは？

このような必要かつ義務的な機能には賛成です。

今ある課題をクリアして、さっそく取り組んでみよう。

 
Renat:

私は、このような必要かつ義務的な機能には賛成です。

今ある課題をクリアして、さっそく取り組んでみよう。

そうですね、このようなことは安定版のビルドで導入し、バグフィックスが重ならないようにすべきです。

SRで企画書を作成する？ それとも自分で記憶する？

 
覚えておこう。
 
Karlson:

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page575#comment_118621

使用しているZeroMemory。

置き場所が悪いのか、このオプションが効かないのか、よくわからない。

 

バーには何か恐ろしいことが起こっている...。履歴を削除（ディスクが破損していると思った）、再ダウンロード - いくつかのセグメントが再び欠落している（画像が破れている）......。ターミナルがものすごくラグい（まだ履歴をダウンロードしているのか、今日はサーバーへの接続が悪いだけなのか？）オブジェクトの計算値が数小節分左にずれているのですが...。今まで正しく配置されていたオブジェクトがずれている。

そして、一般的にはストーリーは一日中、あるいはそれ以上読み込むのでしょうか？まるで、コンパクトなアーカイブではなく、非圧縮の状態でギリギリまでマシンの上に流れてくるような感じです。そこで質問なのですが、端末ではなく、サーバーから手動で履歴をダウンロード（アーカイブ）し、それを所定の場所に解凍して、そこで現在から手動でダウンロードすることはできないのでしょうか？

 
x100intraday:

と、とにかく。ストーリーは一日中、あるいはそれ以上読み込むのでしょうか？

どのアクセスポイント？
1...651652653654655656657658659660661662663664665...3185
新しいコメント