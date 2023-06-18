エラー、バグ、質問 - ページ 634

Renat:

週足や月足チャートでは発生しないのでしょうか？

これらの期間のBars()関数に ハングアップの原因となるバグを発見しました。

デフォルトのH1を持っているのですが、新しいチャートを追加するとすぐにハングアップしてしまいます。

ここから見ると、クォートをアップロードしてもチャートが表示されず、「更新待ち」でハングアップしています。

ZZZY もうひとつ不明なのは、もし大量のデータをダウンロードすることで遅延が発生するのであれば、履歴はM1のフォーマットでダウンロードされるわけですが、TFをH1からM15に切り替えるとハングするのはなぜでしょうか。

H1はすでに正常に開いていた。

 

SessionDeals()が取引 件数を返さない

Expert Advisorが1つの取引しか行わないはずなのに、実際には複数の取引を行い、前の取引で取引が始まると新しい注文を追加する例。

#include <TradeTrade.mqh>


void OnTick()

{

CSymbolInfo Symbol; Symbol.Name(_Symbol);

CTradeトレード


if(OrdersTotal()==NULL &&)

Symbol.SessionDeals()==NULL)

{

double Ask; Symbol.InfoDouble(SYMBOL_ASK,Ask)。


Trade.BuyStop(0.1,Ask+Symbol.Spread()*_Point*10,_Symbol,NULL,NULL)。

を返します。

}

}

Win7 64のMT5でkernel32.dllを動作させる方法をどなたか教えてください。

if (new_bar()==false)return;
h1 = _lopen(path1,2);
if(h1 < 0)
{
Print("ファイル"+path1)を開く 際にエラーが発生しました。
h1=_lcreat(path1,0);
if(h1<0)
{
Print("Unable to create mydata.csv file");
を返します。
}
h1>1を開くと、ファイルが存在しないのに。

 
Urain:

デフォルトのH1があるのですが、新しいチャートを追加するとすぐにハングアップしてしまい、十字キーを押してターミナルを開くと新しいチャートがすでに開いています。

こちらから拝見すると、気配値をアップロードしても、チャートを表示するイベントが発生せず、「更新待ち」の画像がハングアップしています。

ZZZY もうひとつ不明なのは、もし遅延が大量のデータのダウンロードに起因するなら、履歴はM1のフォーマットでダウンロードされ、H1からM15にTFを切り替えるときになぜハングするのか、ということです。

H1はすでに正常に開いていた。

レナート 同じ問題の別の症状を紹介します。今日、M15でMT5をメジャーで6つのチャートで動かしてみたところ、全てのチャートが正常に起動し、昨日問題があった（しかし昨日解決した）チャートは昨日の18時間までの履歴しかなく、必要な履歴はほぼ揃っているのにチャートが盛んにトラフィックを消費し、1日弱しか抜けていない状態になってしまいました。トラフィックが13.8Mbになったところで、ターミナルを閉じて 再起動したところ、すべて正常に起動しました。

私のシステムは32ビットで、最大バーは1 000 000ですが、M15で1ラックのバーは見たことがありません、私は300 000です。もしかしたら、それが役に立つかもしれません。

このアクションの結果、正しい使い方がわからず、使えないのが非常に残念に感じます。しかし、どうしてかというと、チャートは開いたばかりなので、履歴が残っているのです。

 

というキーワードに出会いました。

_CriticalError
_IsX64
_ReturnedDouble
_ReturnedFloat
_ReturnedString
_StopFlag

該当なし

その使い方と意味は？

 
sergeev:

というキーワードに出会いました。

_CriticalError
_IsX64
_ReturnedDouble
_ReturnedFloat
_ReturnedString
_StopFlag

該当なし

どう使えばいいのか、どんな意味があるのか。


一部のシステム関数をインライン化するための内部変数です。

コンパイラが使わせてくれない。読めれば別ですが、それでも値の解釈は思いがけず変わってしまうかもしれません。

 
pusheax:

効いてますね。

私は何か悪いことをしたのだろう。

ありがとうございます、調べてみます。

どなたか、581ビルドのストラテジーテスターで、外部インジケーターと外部DLLを使用した多通貨エキスパートアドバイザーのテストをお願いできませんか。

テスト結果を送ってください。

574版のExpert Advisorを持っているのですが、581では動きません。

 
Urain:

レナート 同じ問題の別の症状を紹介します。今日、M15でMT5をメジャーで6チャート走らせましたが、全てのチャートが正常に起動しましたが、昨日問題があった（それでも昨日問題は解決した）チャートは、昨日18時間までしか履歴がなく、必要な履歴はほぼ全てありましたが、1日より少し足りないくらいで、チャートは活発にトラフィック消費していました。トラフィックが13.8MBに達したとき、ターミナルを終了して再起動すると、すべてが正常に開始されました。

W1、MN1のBars()とブレーキに関する不具合は修正済みです。

また、コンパイル時やEAロード 時のラグを修正しました。金曜日に必ず新しいビルドがあります。

を教えてください。 スタイムの何が問題なのかがわからないのですが？

int OnInit()
{
EventSetTimer(60);
return(0);
}.

void OnDeinit(const int reason)
{
EventKillTimer();

}.

void OnTimer()
{

Print("tick-tock");
}.

意味不明なことを言われる。

10分おきに不具合が発生する。

