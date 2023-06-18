エラー、バグ、質問 - ページ 634 1...627628629630631632633634635636637638639640641...3185 新しいコメント Mykola Demko 2012.02.06 18:28 #6331 Renat:週足や月足チャートでは発生しないのでしょうか？これらの期間のBars()関数に ハングアップの原因となるバグを発見しました。デフォルトのH1を持っているのですが、新しいチャートを追加するとすぐにハングアップしてしまいます。ここから見ると、クォートをアップロードしてもチャートが表示されず、「更新待ち」でハングアップしています。ZZZY もうひとつ不明なのは、もし大量のデータをダウンロードすることで遅延が発生するのであれば、履歴はM1のフォーマットでダウンロードされるわけですが、TFをH1からM15に切り替えるとハングするのはなぜでしょうか。 H1はすでに正常に開いていた。 jmt 2012.02.06 20:17 #6332 SessionDeals()が取引 件数を返さないExpert Advisorが1つの取引しか行わないはずなのに、実際には複数の取引を行い、前の取引で取引が始まると新しい注文を追加する例。#include <TradeTrade.mqh>void OnTick(){CSymbolInfo Symbol; Symbol.Name(_Symbol);CTradeトレードif(OrdersTotal()==NULL &&)Symbol.SessionDeals()==NULL){double Ask; Symbol.InfoDouble(SYMBOL_ASK,Ask)。Trade.BuyStop(0.1,Ask+Symbol.Spread()*_Point*10,_Symbol,NULL,NULL)。を返します。}} Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal www.mql5.com Торговые функции / HistoryDealsTotal - Документация по MQL5 tor30515 2012.02.06 21:20 #6333 Win7 64のMT5でkernel32.dllを動作させる方法をどなたか教えてください。if (new_bar()==false)return; h1 = _lopen(path1,2); if(h1 < 0){ Print("ファイル"+path1)を開く 際にエラーが発生しました。 h1=_lcreat(path1,0); if(h1<0){ Print("Unable to create mydata.csv file"); を返します。} h1>1を開くと、ファイルが存在しないのに。 Victor Kirillin 2012.02.07 06:55 #6334 jmt:SessionDeals()が取引 件数を返さないExpert Advisorが1つの取引しか行わないはずなのに、実際には複数の取引を行い、前の取引で取引が始まると新しい注文を追加する例。#include <TradeTrade.mqh>void OnTick(){CSymbolInfo Symbol; Symbol.Name(_Symbol);CTradeトレードif(OrdersTotal()==NULL &&)Symbol.SessionDeals()==NULL){double Ask; Symbol.InfoDouble(SYMBOL_ASK,Ask)。Trade.BuyStop(0.1,Ask+Symbol.Spread()*_Point*10,_Symbol,NULL,NULL)。を返します。}}Symbol.SessionDeals()は、取引量ではなく、現在の取引セッションでExpert Advisorが実行した取引量の合計を返します。PS.取引所取引商品のみ動作します。 Mykola Demko 2012.02.07 13:57 #6335 Urain:デフォルトのH1があるのですが、新しいチャートを追加するとすぐにハングアップしてしまい、十字キーを押してターミナルを開くと新しいチャートがすでに開いています。こちらから拝見すると、気配値をアップロードしても、チャートを表示するイベントが発生せず、「更新待ち」の画像がハングアップしています。ZZZY もうひとつ不明なのは、もし遅延が大量のデータのダウンロードに起因するなら、履歴はM1のフォーマットでダウンロードされ、H1からM15にTFを切り替えるときになぜハングするのか、ということです。H1はすでに正常に開いていた。レナート 同じ問題の別の症状を紹介します。今日、M15でMT5をメジャーで6つのチャートで動かしてみたところ、全てのチャートが正常に起動し、昨日問題があった（しかし昨日解決した）チャートは昨日の18時間までの履歴しかなく、必要な履歴はほぼ揃っているのにチャートが盛んにトラフィックを消費し、1日弱しか抜けていない状態になってしまいました。トラフィックが13.8Mbになったところで、ターミナルを閉じて 再起動したところ、すべて正常に起動しました。私のシステムは32ビットで、最大バーは1 000 000ですが、M15で1ラックのバーは見たことがありません、私は300 000です。もしかしたら、それが役に立つかもしれません。このアクションの結果、正しい使い方がわからず、使えないのが非常に残念に感じます。しかし、どうしてかというと、チャートは開いたばかりなので、履歴が残っているのです。 --- 2012.02.07 14:33 #6336 というキーワードに出会いました。_CriticalError_IsX64_ReturnedDouble_ReturnedFloat_ReturnedString_StopFlag該当なしその使い方と意味は？ Slava 2012.02.07 15:47 #6337 sergeev: というキーワードに出会いました。_CriticalError_IsX64_ReturnedDouble_ReturnedFloat_ReturnedString_StopFlag該当なしどう使えばいいのか、どんな意味があるのか。一部のシステム関数をインライン化するための内部変数です。コンパイラが使わせてくれない。読めれば別ですが、それでも値の解釈は思いがけず変わってしまうかもしれません。 pusheax 2012.02.07 16:03 #6338 pusheax:効いてますね。私は何か悪いことをしたのだろう。ありがとうございます、調べてみます。 どなたか、581ビルドのストラテジーテスターで、外部インジケーターと外部DLLを使用した多通貨エキスパートアドバイザーのテストをお願いできませんか。テスト結果を送ってください。574版のExpert Advisorを持っているのですが、581では動きません。 Renat Fatkhullin 2012.02.07 20:02 #6339 Urain:レナート 同じ問題の別の症状を紹介します。今日、M15でMT5をメジャーで6チャート走らせましたが、全てのチャートが正常に起動しましたが、昨日問題があった（それでも昨日問題は解決した）チャートは、昨日18時間までしか履歴がなく、必要な履歴はほぼ全てありましたが、1日より少し足りないくらいで、チャートは活発にトラフィック消費していました。トラフィックが13.8MBに達したとき、ターミナルを終了して再起動すると、すべてが正常に開始されました。W1、MN1のBars()とブレーキに関する不具合は修正済みです。また、コンパイル時やEAロード 時のラグを修正しました。金曜日に必ず新しいビルドがあります。 Документация по MQL5: Программы MQL5 / Выполнение программ www.mql5.com Программы MQL5 / Выполнение программ - Документация по MQL5 piero 2012.02.07 20:27 #6340 を教えてください。 スタイムの何が問題なのかがわからないのですが？int OnInit(){ EventSetTimer(60); return(0);}.void OnDeinit(const int reason){EventKillTimer(); }.void OnTimer(){ Print("tick-tock");}.意味不明なことを言われる。10分おきに不具合が発生する。 1...627628629630631632633634635636637638639640641...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
週足や月足チャートでは発生しないのでしょうか？
これらの期間のBars()関数に ハングアップの原因となるバグを発見しました。
デフォルトのH1を持っているのですが、新しいチャートを追加するとすぐにハングアップしてしまいます。
ここから見ると、クォートをアップロードしてもチャートが表示されず、「更新待ち」でハングアップしています。
ZZZY もうひとつ不明なのは、もし大量のデータをダウンロードすることで遅延が発生するのであれば、履歴はM1のフォーマットでダウンロードされるわけですが、TFをH1からM15に切り替えるとハングするのはなぜでしょうか。
H1はすでに正常に開いていた。
SessionDeals()が取引 件数を返さない
Expert Advisorが1つの取引しか行わないはずなのに、実際には複数の取引を行い、前の取引で取引が始まると新しい注文を追加する例。
#include <TradeTrade.mqh>
void OnTick()
{
CSymbolInfo Symbol; Symbol.Name(_Symbol);
CTradeトレード
if(OrdersTotal()==NULL &&)
Symbol.SessionDeals()==NULL)
{
double Ask; Symbol.InfoDouble(SYMBOL_ASK,Ask)。
Trade.BuyStop(0.1,Ask+Symbol.Spread()*_Point*10,_Symbol,NULL,NULL)。
を返します。
}
}
Win7 64のMT5でkernel32.dllを動作させる方法をどなたか教えてください。
if (new_bar()==false)return;
h1 = _lopen(path1,2);
if(h1 < 0)
{
Print("ファイル"+path1)を開く 際にエラーが発生しました。
h1=_lcreat(path1,0);
if(h1<0)
{
Print("Unable to create mydata.csv file");
を返します。
}
h1>1を開くと、ファイルが存在しないのに。
SessionDeals()が取引 件数を返さない
Expert Advisorが1つの取引しか行わないはずなのに、実際には複数の取引を行い、前の取引で取引が始まると新しい注文を追加する例。
#include <TradeTrade.mqh>
void OnTick()
{
CSymbolInfo Symbol; Symbol.Name(_Symbol);
CTradeトレード
if(OrdersTotal()==NULL &&)
Symbol.SessionDeals()==NULL)
{
double Ask; Symbol.InfoDouble(SYMBOL_ASK,Ask)。
Trade.BuyStop(0.1,Ask+Symbol.Spread()*_Point*10,_Symbol,NULL,NULL)。
を返します。
}
}
Symbol.SessionDeals()は、取引量ではなく、現在の取引セッションでExpert Advisorが実行した取引量の合計を返します。
PS.取引所取引商品のみ動作します。
デフォルトのH1があるのですが、新しいチャートを追加するとすぐにハングアップしてしまい、十字キーを押してターミナルを開くと新しいチャートがすでに開いています。
こちらから拝見すると、気配値をアップロードしても、チャートを表示するイベントが発生せず、「更新待ち」の画像がハングアップしています。
ZZZY もうひとつ不明なのは、もし遅延が大量のデータのダウンロードに起因するなら、履歴はM1のフォーマットでダウンロードされ、H1からM15にTFを切り替えるときになぜハングするのか、ということです。
H1はすでに正常に開いていた。
レナート 同じ問題の別の症状を紹介します。今日、M15でMT5をメジャーで6つのチャートで動かしてみたところ、全てのチャートが正常に起動し、昨日問題があった（しかし昨日解決した）チャートは昨日の18時間までの履歴しかなく、必要な履歴はほぼ揃っているのにチャートが盛んにトラフィックを消費し、1日弱しか抜けていない状態になってしまいました。トラフィックが13.8Mbになったところで、ターミナルを閉じて 再起動したところ、すべて正常に起動しました。
私のシステムは32ビットで、最大バーは1 000 000ですが、M15で1ラックのバーは見たことがありません、私は300 000です。もしかしたら、それが役に立つかもしれません。
このアクションの結果、正しい使い方がわからず、使えないのが非常に残念に感じます。しかし、どうしてかというと、チャートは開いたばかりなので、履歴が残っているのです。
というキーワードに出会いました。
_CriticalError
_IsX64
_ReturnedDouble
_ReturnedFloat
_ReturnedString
_StopFlag
該当なし
その使い方と意味は？
というキーワードに出会いました。
_CriticalError
_IsX64
_ReturnedDouble
_ReturnedFloat
_ReturnedString
_StopFlag
該当なし
どう使えばいいのか、どんな意味があるのか。
一部のシステム関数をインライン化するための内部変数です。
コンパイラが使わせてくれない。読めれば別ですが、それでも値の解釈は思いがけず変わってしまうかもしれません。
効いてますね。
私は何か悪いことをしたのだろう。
ありがとうございます、調べてみます。
テスト結果を送ってください。
574版のExpert Advisorを持っているのですが、581では動きません。
レナート 同じ問題の別の症状を紹介します。今日、M15でMT5をメジャーで6チャート走らせましたが、全てのチャートが正常に起動しましたが、昨日問題があった（それでも昨日問題は解決した）チャートは、昨日18時間までしか履歴がなく、必要な履歴はほぼ全てありましたが、1日より少し足りないくらいで、チャートは活発にトラフィック消費していました。トラフィックが13.8MBに達したとき、ターミナルを終了して再起動すると、すべてが正常に開始されました。
W1、MN1のBars()とブレーキに関する不具合は修正済みです。
また、コンパイル時やEAロード 時のラグを修正しました。金曜日に必ず新しいビルドがあります。
を教えてください。 スタイムの何が問題なのかがわからないのですが？
int OnInit()
{
EventSetTimer(60);
return(0);
}.
void OnDeinit(const int reason)
{
EventKillTimer();
}.
void OnTimer()
{
Print("tick-tock");
}.
意味不明なことを言われる。
10分おきに不具合が発生する。