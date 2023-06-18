エラー、バグ、質問 - ページ 640 1...633634635636637638639640641642643644645646647...3185 新しいコメント --- 2012.02.10 10:12 #6391 満遍なく Mykola Demko 2012.02.10 10:17 #6392 sergeev:満遍なくまあフォトショップでやってるわけじゃないから、開発者からの質問待ちと書いたわけで、この前はパソコン再起動して終わり、浮遊するバグを捕まえるのは難しいですね。最近珍しいバグがあるんだ、つかまえないと逃げるよ :) Alexander 2012.02.10 10:20 #6393 Urain:この不具合は581ビルドで既に投稿されていますが、586の新ビルドではまだ残っています。SZYオブジェクトはまだ削除されていない、端末が再起動されていない、バグが存在する、氏は、開発者が主導的な質問をキャッチすることがあります。待っています。また、チャートの設定で、"Chart on top "のチェックボックスが有効になっていますか？ --- 2012.02.10 10:21 #6394 sergeev:と理由を考える必要はありません。:)端末がインターネットから切り離されたときに発生する。なぜ私のExpert Advisorを貴社のサーバーで動かす必要があるのですか？ 不審なプロテクションに見えるのですが。:) 悪意のある図式にこだわらないのであれば、私は行きません。 ユーザーの個人的なスクリプトを実行しながら、サーバーへの明確な 参照を持つことができます。インターネットを 無効にすると、プロジェクトの最初に戻ることができません。5-10秒後にMTを失い、EAが浮いてしまいます。 質問を繰り返しますが、私のEAからあなたのサーバーに何を引き出そうとしているのですか（名前、キー、パスワード）？ マーケットプレイスで購入したわけではなく、パソコン上で空白を作っただけです。 このように検証を要求される理由は何でしょうか。 Mykola Demko 2012.02.10 10:23 #6395 ALozovoy:チャートの設定で、「チャートを上に表示する」にチェックが入っていますか？そうなんです、バグはなく、なんとかなる状況なのですが、なぜかこのチェックボックスはインジケータにしか適用されないと思っていました。質問は終了しました。 Anatoli Kazharski 2012.02.10 10:47 #6396 sergeev:... しかも、586 ビルドにアップグレードしてからの入手がとても早く、581 以前よりさらに良くなっています。:)たまにスタックオーバーフローが 起こるだけで、それはまれなことです。後でプログラムをservicedeskに送ってチェックしてもらいます。 Test Account 2012.02.10 11:10 #6397 私は何も要求していない。私は専門家を頼んだのですが、あなたは専門家を送りませんでしたね。実際に、メッセージを読んでみてください。Прошло обновление на 586 билд.Expertは、起動時にすぐにパラメータ・ウィンドウを開くようになりました。 しかし、OKを押した後、1〜2秒程度エキスパートが表示されない。あまり情報が入っていない。特に、2-3個のEAをスケッチしてみても、異常は見当たりませんので。原因を探るフィールドが広いそして、その理由を考える必要はありません。:)端末がインターネットから切り離されたときに発生します。 なぜ、あなたのサーバーの起動時に私のエキスパートをチェックする必要があるのか、説明してください。 純粋な海賊版。:)最初の追加情報は、グリッドがないことだった。これはもう面白いですね、再確認が必要です。 確かに最新のビルドでは、スクリプトの速度に問題があり、ユーザーのコミュニティでも注目されていましたが、それらは解決されつつあり、今後も解決され続けるでしょう。そして、より明確で信頼できる情報を得ることで、より迅速に対応することができます。 Anatoli Kazharski 2012.02.10 11:24 #6398 alexvd:... そこだ！ちなみに。スタックオーバーフローと お書きになったことの関連性がわかったような気がします。まさに無接続の時に問題が発生したのです。インターネットをしているときは、一度も問題が発生しませんでした。つまり、Expert Advisorでターミナルを閉じている場合、接続せずにダウンロードしようとすると、読み込みが遅くなり、そのログにスタックオーバーフローが 表示されるのです。接続されていない状態でターミナルをロードし、Expert Advisorをロード しようとした場合も同様です。 Документация по MQL5: Программы MQL5 / Выполнение программ www.mql5.com Программы MQL5 / Выполнение программ - Документация по MQL5 --- 2012.02.10 11:41 #6399 alexvd:最初の追加情報は、グリッドがないことだった。これはもう面白い！再確認が必要です。 そして、より明確で信頼できる情報を得ることで、より迅速に対応することができます。以下はそのコードです。int OnInit() { Print("START"); return(0); }その理由は以下の通りです。しかし、最も重要な ことは、明確な情報の問題ではありません。それは、端末がインターネットから切り離されたときに、なぜこのような現象が起こるのかを特定することです。ローカルで作成したExpert Advisorをサーバー経由でチェックする理由を説明してほしい。 Marketplaceの準備というのはわかるが、同じ軸で、すべてのExpert Advisorでやるのは違うだろうそうなると、開発中に端末を一切インターネットに接続できないのではないかと、頭の中で分裂的な思考が始まってしまうのです。 検証のためにあなたに送信されるもの？ エキスパートアドバイザーの名前？ それは彼のデータ（作成日）ですか？ これらは、あなたの個人的な開発の機密性を維持するためにどのように振る舞うかを知っているように、重要な質問です。PS.byl64の上の投稿にも同様の状況が示されています。端末に接続しない状態でエキスパートの有効性を確認 するのは不具合がある。 Rashid Umarov 2012.02.10 11:52 #6400 sergeev:ローカルで作成したExpert Advisorをサーバー経由でチェックする理由を説明してほしい。 Marketplaceの準備というのはわかるが、同じ軸ですべてのExpert Advisorにというわけではないだろう！？神秘主義的なものはありません。Expert Advisor は、開始前に口座番号や取引の可否など、現在の市場情報を 取得する必要があります。そのため、彼は取引サーバーにアクセスし、5〜6秒の猶予をもらってマーケット環境を整えているのです。 まだ何も持っていない人は、持っているものから始めてください。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5 1...633634635636637638639640641642643644645646647...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
満遍なく
満遍なく
まあフォトショップでやってるわけじゃないから、開発者からの質問待ちと書いたわけで、この前はパソコン再起動して終わり、浮遊するバグを捕まえるのは難しいですね。
最近珍しいバグがあるんだ、つかまえないと逃げるよ :)
この不具合は581ビルドで既に投稿されていますが、586の新ビルドではまだ残っています。
SZYオブジェクトはまだ削除されていない、端末が再起動されていない、バグが存在する、氏は、開発者が主導的な質問をキャッチすることがあります。待っています。
また、チャートの設定で、"Chart on top "のチェックボックスが有効になっていますか？
と理由を考える必要はありません。:)
端末がインターネットから切り離されたときに発生する。
なぜ私のExpert Advisorを貴社のサーバーで動かす必要があるのですか？ 不審なプロテクションに見えるのですが。:)
悪意のある図式にこだわらないのであれば、私は行きません。
ユーザーの個人的なスクリプトを実行しながら、サーバーへの明確な 参照を持つことができます。
インターネットを 無効にすると、プロジェクトの最初に戻ることができません。5-10秒後にMTを失い、EAが浮いてしまいます。
質問を繰り返しますが、私のEAからあなたのサーバーに何を引き出そうとしているのですか（名前、キー、パスワード）？
マーケットプレイスで購入したわけではなく、パソコン上で空白を作っただけです。 このように検証を要求される理由は何でしょうか。
チャートの設定で、「チャートを上に表示する」にチェックが入っていますか？
そうなんです、バグはなく、なんとかなる状況なのですが、なぜかこのチェックボックスはインジケータにしか適用されないと思っていました。
質問は終了しました。
...
私は何も要求していない。私は専門家を頼んだのですが、あなたは専門家を送りませんでしたね。
実際に、メッセージを読んでみてください。
Прошло обновление на 586 билд.
Expertは、起動時にすぐにパラメータ・ウィンドウを開くようになりました。しかし、OKを押した後、1〜2秒程度エキスパートが表示されない。
あまり情報が入っていない。特に、2-3個のEAをスケッチしてみても、異常は見当たりませんので。原因を探るフィールドが広い
そして、その理由を考える必要はありません。:)
端末がインターネットから切り離されたときに発生します。なぜ、あなたのサーバーの起動時に私のエキスパートをチェックする必要があるのか、説明してください。 純粋な海賊版。:)
最初の追加情報は、グリッドがないことだった。これはもう面白いですね、再確認が必要です。確かに最新のビルドでは、スクリプトの速度に問題があり、ユーザーのコミュニティでも注目されていましたが、それらは解決されつつあり、今後も解決され続けるでしょう。そして、より明確で信頼できる情報を得ることで、より迅速に対応することができます。
...
最初の追加情報は、グリッドがないことだった。これはもう面白い！再確認が必要です。そして、より明確で信頼できる情報を得ることで、より迅速に対応することができます。
以下はそのコードです。
その理由は以下の通りです。
しかし、最も重要な ことは、明確な情報の問題ではありません。それは、端末がインターネットから切り離されたときに、なぜこのような現象が起こるのかを特定することです。
ローカルで作成したExpert Advisorをサーバー経由でチェックする理由を説明してほしい。 Marketplaceの準備というのはわかるが、同じ軸で、すべてのExpert Advisorでやるのは違うだろう
そうなると、開発中に端末を一切インターネットに接続できないのではないかと、頭の中で分裂的な思考が始まってしまうのです。
検証のためにあなたに送信されるもの？ エキスパートアドバイザーの名前？ それは彼のデータ（作成日）ですか？ これらは、あなたの個人的な開発の機密性を維持するためにどのように振る舞うかを知っているように、重要な質問です。
PS.byl64の上の投稿にも同様の状況が示されています。端末に接続しない状態でエキスパートの有効性を確認 するのは不具合がある。
ローカルで作成したExpert Advisorをサーバー経由でチェックする理由を説明してほしい。 Marketplaceの準備というのはわかるが、同じ軸ですべてのExpert Advisorにというわけではないだろう！？
神秘主義的なものはありません。Expert Advisor は、開始前に口座番号や取引の可否など、現在の市場情報を 取得する必要があります。そのため、彼は取引サーバーにアクセスし、5〜6秒の猶予をもらってマーケット環境を整えているのです。
まだ何も持っていない人は、持っているものから始めてください。