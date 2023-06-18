エラー、バグ、質問 - ページ 629 1...622623624625626627628629630631632633634635636...3185 新しいコメント Mykola Demko 2012.02.01 14:09 #6281 最適化モード「Market Watchで選択されたすべてのシンボル」とはどういう意味ですか？ Rashid Umarov 2012.02.01 14:13 #6282 Urain:最適化モード「Market Watchで選択されたすべてのシンボル」とはどういう意味ですか？そして、ヘルプを全く見ない -Optimisation modes?:) Mykola Demko 2012.02.01 14:23 #6283 Rosh:ヘルプは一切見るな -最適化モード？:):)そして、この不思議な言葉、「犬は人間の友達」...。正直、ヘルプでは戸惑いが解けなかった。私の意見では、「Market Watchで選択されたすべてのシンボル」モードは、Market Watchからすべてのシンボルのフルスキャンで「シングルパス」モードを使用することを意味します。それともやはり、通常のシンボルチェンジを伴うGAを使用しているのか、それともシンボルチェンジを伴うフルブルートフォースなのか？ Rashid Umarov 2012.02.01 14:55 #6284 Urain::) それとも、通常の記号置換でGAを使うのか、記号置換でフルオーバーシュートするのか？ロシア語で書かれています。前の2つとは異なり、この最適化モードでは、同じ入力パラメータで、異なる シンボルでExpert Advisorをテストすることができます。各最適 化パスでは、メインのテストシンボル のみが 変更され、言い換えれば、EAが取り付けられることになるチャートシンボルが変更されます。 最適化は、"Market Watch" ウィンドウで現在選択されているシンボルに対してのみ 行われます。このように、選択した記号のセットを調整することで、最適化をコントロールすることができます。 Slava 2012.02.01 14:56 #6285 openlive:例題を試してみましたが、やはり異なる値が表示されます。2012.02.01 12:54:02 (EURUSD,H1) 11.0 1.0 1.0 1.0なぜ11なのか理解できないPrint(handle," ",mas[i][0]," ",mas[i][1]," ",mas[i][2]," ",mas[i][3]);} 11ではなく、セパレータなしでHandle 1、そして1.0です。 Mykola Demko 2012.02.01 15:11 #6286 Rosh:ロシア語で書かれています。...すみません、私の混乱は、最近多通貨を扱っているせいです。だから、現在のシンボルを使ってトレードを開始するEAがあることをすっかり忘れていたんだ。多通貨EAの場合、設定でシンボルを指定する必要があるので、シンボル置換モードで何を求めているのかが気になりました :)確かに災い。 roman epifanov 2012.02.01 17:45 #6287 stringo: あなたが持っているのは11ではなく、Handle 1と、セパレータのない1.0です。 ありがとうございました。 Anatoli Kazharski 2012.02.01 20:00 #6288 私の質問は、https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page639#comment_146453 が欠けています。回答が必要です。:)質問の本質取引レベルの表示プロパティ（CHART_SHOW_TRADE_LEVELS- (オープンポジションのレベル、 ストップロス、テイクプロフィット、保留中の注文)）は、チャートオブジェクト（OBJ_CHART）の制限に含まれません。 ---チャートオブジェクト（OBJ_CHART）にチャート操作を適用する場合、以下の制限があります。 は、ChartClose()を使用して閉じる ことはできません。ChartSetSymbolPeriod()を使用してシンボル/期間を変更 することは不可能です。CHART_SCALE、CHART_BRING_TO_TOP、CHART_SHOW_DATE_SCALE、CHART_SHOW_PRICE_SCALE (ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER) 属性が機能しない。 ---他のプロパティがすべて有効/無効になっているのに表示できない。これはバグなのでしょうか？ 削除済み 2012.02.01 21:26 #6289 Urain:すみません、私の混乱は、最近多通貨の話題を扱っていることに起因しています。だから、現在のシンボルを使ってトレードを開始するEAがあることをすっかり忘れていたんだ。多通貨EAの場合、設定でシンボルを指定する必要があるので、シンボル置換モードで何を求めているのかが気になりました :)真の災いは心の中にある。1.ポイントは、端末で選択されたリストとは別に、テスターが独自に形成した記号のリストを持っていることです。テスターのメイン機器（またはExpert Advisorが接続されていた機器）は、自動的にこのリストに入ります。多通貨 取引が必要な場合は、Expert Advisorとは別に、残りのシンボルをそこに追加する必要があります。すべてのシンボルで取引可能ですが、ティックはメインのシンボルでのみ発生します。2.このモードは、主に異なる通貨で、同じパラメータでモノカレンシーのExpert Advisorをテストするために作成されました。これはターミナルリスト（ターミナルそのもの）のすべてのシンボルを列挙し、テスターのリストの主要なシンボルは新しいパスのたびに変更されます。このモードでは、倍数のテストが可能ですが、よく設計された倍数では、一価の場合のようにあまり意味がありません。すなわち、結果の差はあっても、（正しいアプローチでは）誤差の範囲に収まるほど小さくなるのである。 Реализация мультивалютного режима в MetaTrader 5 2011.01.10Konstantin Gruzdevwww.mql5.com Интерес к мультивалютному анализу и мультивалютной торговле существует давно. Но только с выпуском в свет терминала MetaTrader 5 и языка программирования MQL5 появилась возможность реализации полноценного мультивалютного режима. В данной статье предложен способ, позволяющий проводить анализ и обработку всех поступающих тиков по множеству финансовых инструментов. В качестве иллюстрации рассмотрен мультивалютный индикатор RSI для индекса доллара USDx. Anton 2012.02.02 09:26 #6290 tol64:私の質問は、https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page639#comment_146453 が欠けています。回答が必要です。:)質問の本質取引レベルの表示プロパティ（CHART_SHOW_TRADE_LEVELS- (オープンポジションのレベル、 ストップロス、テイクプロフィット、保留中の注文)）は、チャートオブジェクト（OBJ_CHART）の制限に含まれません。 ---チャートオブジェクト（OBJ_CHART）にチャート操作を適用する場合、以下の制限があります。 は、ChartClose()を使用して閉じる ことはできません。ChartSetSymbolPeriod()を使用してシンボル/期間を変更 することは不可能です。CHART_SCALE、CHART_BRING_TO_TOP、CHART_SHOW_DATE_SCALE、CHART_SHOW_PRICE_SCALE (ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER) 属性が機能しない。 ---他のプロパティがすべて有効/無効になっているのに表示できない。これはバグなのでしょうか？ プロパティは動作しますが、取引レベルの表示そのものは実装されていません。します。 1...622623624625626627628629630631632633634635636...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そして、ヘルプを全く見ない -Optimisation modes?:)
ヘルプは一切見るな -最適化モード？:)
:)
そして、この不思議な言葉、「犬は人間の友達」...。
正直、ヘルプでは戸惑いが解けなかった。私の意見では、「Market Watchで選択されたすべてのシンボル」モードは、Market Watchからすべてのシンボルのフルスキャンで「シングルパス」モードを使用することを意味します。
それともやはり、通常のシンボルチェンジを伴うGAを使用しているのか、それともシンボルチェンジを伴うフルブルートフォースなのか？
:)それとも、通常の記号置換でGAを使うのか、記号置換でフルオーバーシュートするのか？
ロシア語で書かれています。
前の2つとは異なり、この最適化モードでは、同じ入力パラメータで、異なる シンボルでExpert Advisorをテストすることができます。各最適 化パスでは、メインのテストシンボル のみが 変更され、言い換えれば、EAが取り付けられることになるチャートシンボルが変更されます。
最適化は、"Market Watch" ウィンドウで現在選択されているシンボルに対してのみ 行われます。このように、選択した記号のセットを調整することで、最適化をコントロールすることができます。
例題を試してみましたが、やはり異なる値が表示されます。
2012.02.01 12:54:02 (EURUSD,H1) 11.0 1.0 1.0 1.0
なぜ11なのか理解できない
ロシア語で書かれています。...
すみません、私の混乱は、最近多通貨を扱っているせいです。
だから、現在のシンボルを使ってトレードを開始するEAがあることをすっかり忘れていたんだ。多通貨EAの場合、設定でシンボルを指定する必要があるので、シンボル置換モードで何を求めているのかが気になりました :)
確かに災い。
あなたが持っているのは11ではなく、Handle 1と、セパレータのない1.0です。
すみません、私の混乱は、最近多通貨の話題を扱っていることに起因しています。
だから、現在のシンボルを使ってトレードを開始するEAがあることをすっかり忘れていたんだ。多通貨EAの場合、設定でシンボルを指定する必要があるので、シンボル置換モードで何を求めているのかが気になりました :)
真の災いは心の中にある。
1.ポイントは、端末で選択されたリストとは別に、テスターが独自に形成した記号のリストを持っていることです。
テスターのメイン機器（またはExpert Advisorが接続されていた機器）は、自動的にこのリストに入ります。
多通貨 取引が必要な場合は、Expert Advisorとは別に、残りのシンボルをそこに追加する必要があります。
すべてのシンボルで取引可能ですが、ティックはメインのシンボルでのみ発生します。
2.このモードは、主に異なる通貨で、同じパラメータでモノカレンシーのExpert Advisorをテストするために作成されました。
これはターミナルリスト（ターミナルそのもの）のすべてのシンボルを列挙し、テスターのリストの主要なシンボルは新しいパスのたびに変更されます。
このモードでは、倍数のテストが可能ですが、よく設計された倍数では、一価の場合のようにあまり意味がありません。
すなわち、結果の差はあっても、（正しいアプローチでは）誤差の範囲に収まるほど小さくなるのである。
