最適化モード「Market Watchで選択されたすべてのシンボル」とはどういう意味ですか？


 
Urain:

最適化モード「Market Watchで選択されたすべてのシンボル」とはどういう意味ですか？

そして、ヘルプを全く見ない -Optimisation modes?:)

 
Rosh:

ヘルプは一切見るな -最適化モード？:)

:)

そして、この不思議な言葉、「犬は人間の友達」...。

正直、ヘルプでは戸惑いが解けなかった。私の意見では、「Market Watchで選択されたすべてのシンボル」モードは、Market Watchからすべてのシンボルのフルスキャンで「シングルパス」モードを使用することを意味します。

それともやはり、通常のシンボルチェンジを伴うGAを使用しているのか、それともシンボルチェンジを伴うフルブルートフォースなのか？

 
Urain:

:)

それとも、通常の記号置換でGAを使うのか、記号置換でフルオーバーシュートするのか？

ロシア語で書かれています。

前の2つとは異なり、この最適化モードでは、同じ入力パラメータで異なる シンボルでExpert Advisorをテストすることができます。各最適 化パスでは、メインのテストシンボル のみが 変更され、言い換えれば、EAが取り付けられることになるチャートシンボルが変更されます。

最適化は、"Market Watch" ウィンドウで現在選択されているシンボルに対してのみ 行われます。このように、選択した記号のセットを調整することで、最適化をコントロールすることができます。

 
openlive:

例題を試してみましたが、やはり異なる値が表示されます。

2012.02.01 12:54:02 (EURUSD,H1) 11.0 1.0 1.0 1.0

なぜ11なのか理解できない

Print(handle,"  ",mas[i][0],"  ",mas[i][1],"  ",mas[i][2],"  ",mas[i][3]);}
11ではなく、セパレータなしでHandle 1、そして1.0です。
 
Rosh:

ロシア語で書かれています。

...

すみません、私の混乱は、最近多通貨を扱っているせいです。

だから、現在のシンボルを使ってトレードを開始するEAがあることをすっかり忘れていたんだ。多通貨EAの場合、設定でシンボルを指定する必要があるので、シンボル置換モードで何を求めているのかが気になりました :)

確かに災い。

 
stringo:
あなたが持っているのは11ではなく、Handle 1と、セパレータのない1.0です。
ありがとうございました。
 

私の質問は、https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page639#comment_146453 が欠けています。回答が必要です。:)

質問の本質

取引レベルの表示プロパティ（CHART_SHOW_TRADE_LEVELS- (オープンポジションのレベル、 ストップロス、テイクプロフィット、保留中の注文)）は、チャートオブジェクト（OBJ_CHART）の制限に含まれません。

---

チャートオブジェクト（OBJ_CHART）にチャート操作を適用する場合、以下の制限があります。

  • は、ChartClose()を使用して閉じる ことはできません。
  • ChartSetSymbolPeriod()を使用してシンボル/期間を変更 することは不可能です。
  • CHART_SCALE、CHART_BRING_TO_TOP、CHART_SHOW_DATE_SCALE、CHART_SHOW_PRICE_SCALE (ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER) 属性が機能しない。

---

他のプロパティがすべて有効/無効になっているのに表示できない。これはバグなのでしょうか？

Urain:

すみません、私の混乱は、最近多通貨の話題を扱っていることに起因しています。

だから、現在のシンボルを使ってトレードを開始するEAがあることをすっかり忘れていたんだ。多通貨EAの場合、設定でシンボルを指定する必要があるので、シンボル置換モードで何を求めているのかが気になりました :)

真の災いは心の中にある。

1.ポイントは、端末で選択されたリストとは別に、テスターが独自に形成した記号のリストを持っていることです。

テスターのメイン機器（またはExpert Advisorが接続されていた機器）は、自動的にこのリストに入ります。

多通貨 取引が必要な場合は、Expert Advisorとは別に、残りのシンボルをそこに追加する必要があります。

すべてのシンボルで取引可能ですが、ティックはメインのシンボルでのみ発生します。

2.このモードは、主に異なる通貨で、同じパラメータでモノカレンシーのExpert Advisorをテストするために作成されました。

これはターミナルリスト（ターミナルそのもの）のすべてのシンボルを列挙し、テスターのリストの主要なシンボルは新しいパスのたびに変更されます。

このモードでは、倍数のテストが可能ですが、よく設計された倍数では、一価の場合のようにあまり意味がありません。

すなわち、結果の差はあっても、（正しいアプローチでは）誤差の範囲に収まるほど小さくなるのである。

tol64:

私の質問は、https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page639#comment_146453 が欠けています。回答が必要です。:)

質問の本質

取引レベルの表示プロパティ（CHART_SHOW_TRADE_LEVELS- (オープンポジションのレベル、 ストップロス、テイクプロフィット、保留中の注文)）は、チャートオブジェクト（OBJ_CHART）の制限に含まれません。

---

チャートオブジェクト（OBJ_CHART）にチャート操作を適用する場合、以下の制限があります。

  • は、ChartClose()を使用して閉じる ことはできません。
  • ChartSetSymbolPeriod()を使用してシンボル/期間を変更 することは不可能です。
  • CHART_SCALE、CHART_BRING_TO_TOP、CHART_SHOW_DATE_SCALE、CHART_SHOW_PRICE_SCALE (ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER) 属性が機能しない。

---

他のプロパティがすべて有効/無効になっているのに表示できない。これはバグなのでしょうか？

プロパティは動作しますが、取引レベルの表示そのものは実装されていません。します。
