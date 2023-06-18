エラー、バグ、質問 - ページ 632 1...625626627628629630631632633634635636637638639...3185 新しいコメント --- 2012.02.04 11:28 #6311 Renat:オーバープロテクション - 必ず修正します。遅れはEAの最初の開梱にあり、EAの運用には関係ない。は、ある種の端末のリフレッシュが 行われたところです。64ビット版でも2-3秒遅れるようになりました。作業や再コンパイルは不可能です。今のところ、予備の578ビルドに切り替えています。 pusheax 2012.02.04 14:58 #6312 私の新しいバージョンの581ストラテジーテスターは 何かおかしいです。正確にはわからないが、何か問題があるのだろう。私だけなのか、教えてください。 Mykola Demko 2012.02.04 15:01 #6313 pusheax: 私の新しいバージョンの581ストラテジーテスターは 何かおかしいです。正確にはわからないが、何か問題があるのだろう。私だけなのか、教えてください。パニックにならないように、アクティブなフェーズでのバグフィックスが、このような記事で唯一の悪化になります。は、それぞれ個別に間違っているもの（bitness、problem）から順番に見て行きましょう。これまで、64bit版での不具合に関するフィードバックに耳を傾け、不具合を投稿してください。 pusheax 2012.02.04 15:06 #6314 Urain:慌てないでください、バグフィックスは活発な段階ですが、このような書き込みがあると悪化の一途をたどります。何が間違っているのか、それぞれ個別に間違っている（ビットレート、問題点）順に見て行きましょう。ええ、正確にはわかりません、多分、私が失敗したのでしょう、理解できません。EAは、アップデート後か、中のものを消してしまったのか、動かなくなっただけです。 Mykola Demko 2012.02.04 15:07 #6315 pusheax:ああ、確かに、何か失敗したのかもしれないな、解らない。EAが動かなくなったのは、アップデート後か、中のものを消したか、どちらかです。 新しいビルドで再コンパイルしましたか？ pusheax 2012.02.04 15:13 #6316 Urain: 新しいビルドで再コンパイルしましたか？はい。 それらの文字列を出力し、終了する。2012.02.04 18:12:02 Core 1 コネクション終了 2012.02.04 18:12:02 Core 1 接続断絶 2012.02.04 18:12:02 解析した履歴のテスター品質は100％です。 2012.02.04 18:12:01 Core 1 コモンシンクロナイゼーション完了 2012.02.04 18:12:01 Tester EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): Experts_SERGG_TESTING_Global_Base_2012_02_02_gb_High_Low_06.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2012.02.02 00:00 2012.02.04 18:12:01 Core 1 認証済み (エージェントビルド 581) 2012.02.04 18:12:01 Core 1 接続しました。 2012.02.04 18:12:01 Core 1 から 127.0.0.1:3001 に接続中 2012.02.04 18:12:00 Core 1 エージェントプロセス開始 Errors, bugs, questions インターネットに接続されていないテスターは動作しません。 Questions from a "dummy" Mykola Demko 2012.02.04 15:23 #6317 pusheax:はい。 このような文字列を出力して、シャットダウンします。2012.02.04 18:12:02 Core 1 コネクション終了 2012.02.04 18:12:02 Core 1 接続断絶 2012.02.04 18:12:02 解析した履歴のテスター品質は100％です。 2012.02.04 18:12:01 Core 1 コモンシンクロナイゼーション完了 2012.02.04 18:12:01 Tester EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): Experts_SERGG_TESTING_Global_Base_2012_02_02_gb_High_Low_06.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2012.02.02 00:00 2012.02.04 18:12:01 Core 1 認証済み (エージェントビルド 581) 2012.02.04 18:12:01 Core 1 接続しました。 2012.02.04 18:12:01 Core 1 から 127.0.0.1:3001 に接続中 2012.02.04 18:12:00 Core 1 エージェントプロセス開始 例題からいくつかのEAを実行してみてください。 jmt 2012.02.04 15:35 #6318 アドバイザーint OnInit(){return(0)です。}void OnDeinit(const int reason){}void OnTick(){//--- リクエストの準備MqlTradeRequest request={0};request.action=TRADE_ACTION_PENDING; //保留注文を設定 する。request.magic=5555; // ORDER_MAGICrequest.symbol=_Symbol; //toolrequest.volume=0.1; // 0.1ロット単位のボリュームrequest.sl=0; // ストップロスが指定されていません。request.tp=0; // テイクプロフィットが指定されていません。//---注文の種類を表すrequest.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP; //注文の種類//- 保留注文の価格を形成するrequest.price=1.48; //---open 価格//--- 取引要求の送信MqlTradeResult result={0};OrderSend(request,result)を実行します。}テスターで起動するとエラーになる2012.02.04 18:33:49 2009.11.02 00:00:00 アクセス違反 write to 0xAF0F085B in 'D:\TMetaTrader5╱TesterAgent-127.0.1-3000╱ExpertsTest.ex5'2012.02.04 18:33:49 OnTick クリティカルエラー Errors, bugs, questions 初心者の方からの質問 MQL5 MT5 MetaTrader need an example of pusheax 2012.02.04 15:37 #6319 Urain: 例題からいくつかのEAを実行してみてください。効いてますね。私は何か悪いことをしたのだろう。ありがとうございます、調べてみます。 Mykola Demko 2012.02.04 16:38 #6320 縦線の 日付が、なぜか奇跡的にタイムスケールを飛び越えてしまったのだ。 ターミナル MetaTrader 5 build 581 起動 (MetaQuotes Software Corp.) 32bit SZZは繰り返せません。そのチャートを閉じて、新しいチャートを開いた後、問題は繰り返されませんでした。 1...625626627628629630631632633634635636637638639...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
オーバープロテクション - 必ず修正します。
遅れはEAの最初の開梱にあり、EAの運用には関係ない。
は、ある種の端末のリフレッシュが 行われたところです。
64ビット版でも2-3秒遅れるようになりました。
作業や再コンパイルは不可能です。今のところ、予備の578ビルドに切り替えています。
私の新しいバージョンの581ストラテジーテスターは 何かおかしいです。
正確にはわからないが、何か問題があるのだろう。
私だけなのか、教えてください。
パニックにならないように、アクティブなフェーズでのバグフィックスが、このような記事で唯一の悪化になります。
は、それぞれ個別に間違っているもの（bitness、problem）から順番に見て行きましょう。
これまで、64bit版での不具合に関するフィードバックに耳を傾け、不具合を投稿してください。
ええ、正確にはわかりません、多分、私が失敗したのでしょう、理解できません。
EAは、アップデート後か、中のものを消してしまったのか、動かなくなっただけです。
ああ、確かに、何か失敗したのかもしれないな、解らない。
EAが動かなくなったのは、アップデート後か、中のものを消したか、どちらかです。
新しいビルドで再コンパイルしましたか？
はい。
それらの文字列を出力し、終了する。
2012.02.04 18:12:02 Core 1 コネクション終了
2012.02.04 18:12:02 Core 1 接続断絶
2012.02.04 18:12:02 解析した履歴のテスター品質は100％です。
2012.02.04 18:12:01 Core 1 コモンシンクロナイゼーション完了
2012.02.04 18:12:01 Tester EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): Experts_SERGG_TESTING_Global_Base_2012_02_02_gb_High_Low_06.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2012.02.02 00:00
2012.02.04 18:12:01 Core 1 認証済み (エージェントビルド 581)
2012.02.04 18:12:01 Core 1 接続しました。
2012.02.04 18:12:01 Core 1 から 127.0.0.1:3001 に接続中
2012.02.04 18:12:00 Core 1 エージェントプロセス開始
アドバイザー
int OnInit()
{
return(0)です。
}
void OnDeinit(const int reason)
{
}
void OnTick()
{
//--- リクエストの準備
MqlTradeRequest request={0};
request.action=TRADE_ACTION_PENDING; //保留注文を設定 する。
request.magic=5555; // ORDER_MAGIC
request.symbol=_Symbol; //tool
request.volume=0.1; // 0.1ロット単位のボリューム
request.sl=0; // ストップロスが指定されていません。
request.tp=0; // テイクプロフィットが指定されていません。
//---注文の種類を表す
request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP; //注文の種類
//- 保留注文の価格を形成する
request.price=1.48; //---open 価格
//--- 取引要求の送信
MqlTradeResult result={0};
OrderSend(request,result)を実行します。
}
テスターで起動するとエラーになる
2012.02.04 18:33:49 2009.11.02 00:00:00 アクセス違反 write to 0xAF0F085B in 'D:\TMetaTrader5╱TesterAgent-127.0.1-3000╱ExpertsTest.ex5'
2012.02.04 18:33:49 OnTick クリティカルエラー
例題からいくつかのEAを実行してみてください。
効いてますね。
私は何か悪いことをしたのだろう。
ありがとうございます、調べてみます。
縦線の 日付が、なぜか奇跡的にタイムスケールを飛び越えてしまったのだ。
ターミナル MetaTrader 5 build 581 起動 (MetaQuotes Software Corp.) 32bit
SZZは繰り返せません。そのチャートを閉じて、新しいチャートを開いた後、問題は繰り返されませんでした。