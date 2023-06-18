エラー、バグ、質問 - ページ 632

Renat:

オーバープロテクション - 必ず修正します。

遅れはEAの最初の開梱にあり、EAの運用には関係ない。

は、ある種の端末のリフレッシュが 行われたところです。

64ビット版でも2-3秒遅れるようになりました。


作業や再コンパイルは不可能です。今のところ、予備の578ビルドに切り替えています。

 

私の新しいバージョンの581ストラテジーテスターは 何かおかしいです。

正確にはわからないが、何か問題があるのだろう。

私だけなのか、教えてください。

 
pusheax:

パニックにならないように、アクティブなフェーズでのバグフィックスが、このような記事で唯一の悪化になります。

は、それぞれ個別に間違っているもの（bitness、problem）から順番に見て行きましょう。

これまで、64bit版での不具合に関するフィードバックに耳を傾け、不具合を投稿してください。

 
Urain:

ええ、正確にはわかりません、多分、私が失敗したのでしょう、理解できません。

EAは、アップデート後か、中のものを消してしまったのか、動かなくなっただけです。

 
pusheax:

新しいビルドで再コンパイルしましたか？
 
Urain:
新しいビルドで再コンパイルしましたか？

はい。

それらの文字列を出力し、終了する。

2012.02.04 18:12:02 Core 1 コネクション終了
2012.02.04 18:12:02 Core 1 接続断絶
2012.02.04 18:12:02 解析した履歴のテスター品質は100％です。
2012.02.04 18:12:01 Core 1 コモンシンクロナイゼーション完了
2012.02.04 18:12:01 Tester EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): Experts_SERGG_TESTING_Global_Base_2012_02_02_gb_High_Low_06.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2012.02.02 00:00
2012.02.04 18:12:01 Core 1 認証済み (エージェントビルド 581)
2012.02.04 18:12:01 Core 1 接続しました。
2012.02.04 18:12:01 Core 1 から 127.0.0.1:3001 に接続中
2012.02.04 18:12:00 Core 1 エージェントプロセス開始

 
pusheax:

例題からいくつかのEAを実行してみてください。
 

アドバイザー

int OnInit()

{

return(0)です。

}

void OnDeinit(const int reason)

{

}

void OnTick()

{

//--- リクエストの準備

MqlTradeRequest request={0};

request.action=TRADE_ACTION_PENDING; //保留注文を設定 する。

request.magic=5555; // ORDER_MAGIC

request.symbol=_Symbol; //tool

request.volume=0.1; // 0.1ロット単位のボリューム

request.sl=0; // ストップロスが指定されていません。

request.tp=0; // テイクプロフィットが指定されていません。

//---注文の種類を表す

request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP; //注文の種類

//- 保留注文の価格を形成する

request.price=1.48; //---open 価格

//--- 取引要求の送信

MqlTradeResult result={0};

OrderSend(request,result)を実行します。

}

テスターで起動するとエラーになる

2012.02.04 18:33:49 2009.11.02 00:00:00 アクセス違反 write to 0xAF0F085B in 'D:\TMetaTrader5╱TesterAgent-127.0.1-3000╱ExpertsTest.ex5'

2012.02.04 18:33:49 OnTick クリティカルエラー

 
Urain:
例題からいくつかのEAを実行してみてください。

効いてますね。

私は何か悪いことをしたのだろう。

ありがとうございます、調べてみます。

 

縦線の 日付が、なぜか奇跡的にタイムスケールを飛び越えてしまったのだ。

ターミナル MetaTrader 5 build 581 起動 (MetaQuotes Software Corp.) 32bit


SZZは繰り返せません。そのチャートを閉じて、新しいチャートを開いた後、問題は繰り返されませんでした。
