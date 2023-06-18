エラー、バグ、質問 - ページ 639 1...632633634635636637638639640641642643644645646...3185 新しいコメント Serj 2012.02.09 17:58 #6381 Renat:また、チャートのバーの本 数は何本に設定されていますか？"無制限" ?また、いくつのインジケータを持つチャートを開いているのか？ 選択した1つのチャートのみならず、端末全体のスクリーンショットを表示することが望ましい。もう一度実行し、今のところエラーはありません。予告編でのスクリーンショット。それでも、資源に関する疑問は残ります。 ファイル: ScMt.zip 63 kb --- 2012.02.09 20:50 #6382 586ビルドのアップデートがありました。Expertの起動時にパラメータウィンドウを即座に開くようにしました。しかし、OKボタンを押しても、1～2秒程度Expertが表示されません。 Igor Semyonov 2012.02.10 06:15 #6383 alexvd: インジケーターは内蔵されているんですね？ 再現できない。ターミナル/エキスパートログには何が書かれていますか？ インジケータは、端末標準出荷時のものです。 最初の図は、H1期間の異なる通貨ペアのインジケータの動作を示しています。見ての通り、EURUSDに問題がある。そして問題は、タイムフレームH1以上からのこのペアで 同時に、期間M30以下も問題ない。 Кирилл Иванович 2012.02.10 06:31 #6384 こんにちは、私もEURUSDのADとOBVをH1から見ていますが、上記は直線になります。 Test Account 2012.02.10 06:58 #6385 sergeev: 586ビルドのアップデートがありました。Expertの起動時にパラメータウィンドウを即座に開くようにしました。しかし、OKボタンを押しても、1〜2秒程度エキスパートが表示されない。確認したいので、Expertのソースコードを教えてください。また、サービスデスクを利用することも可能です。 Igor Maslov 2012.02.10 07:26 #6386 muallch: メタエディタには、定義済みの関数を素早く入力するためのコンテキストツールチップが搭載されています。しかし、大文字と小文字を区別する性質は、あまり良いものではありません。例えば、MathRoundを使いたい場合、mathと入力します。- メニューが表示されず、数式を入力しなければならない。不具合なのか、意図的にやったのか。MT4には大文字・小文字の区別がありません。それでも、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。 --- 2012.02.10 09:11 #6387 alexvd:専門家のソースコードをもらって確認することはできますか？また、サービスデスクを利用することも可能です。と理由を考える必要はありません。:)端末がインターネットから切り離されたときに発生します。なぜExpert Advisorをサーバで実行中に確認する必要があるのですか？:) Mykola Demko 2012.02.10 09:58 #6388 この不具合は581ビルドで既に投稿されていますが、586の新ビルドでも残っています。ZSYオブジェクトはまだ削除されていない、端末が再ロードされていない、バグが存在する、氏は、開発者が主導的な質問をキャッチすることがあります。待機中です。 --- 2012.02.10 10:04 #6389 何のバグですか？ Mykola Demko 2012.02.10 10:07 #6390 sergeev: 何のバグですか？ 下のスクリーンショットでは、6つのチャートのうち、最後の3つのチャートにのみ表示され、最初の3つのチャートはあなたと同じです。 1...632633634635636637638639640641642643644645646...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
586ビルドのアップデートがありました。
Expertの起動時にパラメータウィンドウを即座に開くようにしました。
しかし、OKボタンを押しても、1～2秒程度Expertが表示されません。
インジケーターは内蔵されているんですね？
再現できない。ターミナル/エキスパートログには何が書かれていますか？
インジケータは、端末標準出荷時のものです。
最初の図は、H1期間の異なる通貨ペアのインジケータの動作を示しています。見ての通り、EURUSDに問題がある。そして問題は、タイムフレームH1以上からのこのペアで
同時に、期間M30以下も問題ない。
確認したいので、Expertのソースコードを教えてください。
また、サービスデスクを利用することも可能です。
メタエディタには、定義済みの関数を素早く入力するためのコンテキストツールチップが搭載されています。しかし、大文字と小文字を区別する性質は、あまり良いものではありません。例えば、MathRoundを使いたい場合、mathと入力します。- メニューが表示されず、数式を入力しなければならない。不具合なのか、意図的にやったのか。MT4には大文字・小文字の区別がありません。
それでも、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
と理由を考える必要はありません。:)
端末がインターネットから切り離されたときに発生します。
なぜExpert Advisorをサーバで実行中に確認する必要があるのですか？:)
この不具合は581ビルドで既に投稿されていますが、586の新ビルドでも残っています。
ZSYオブジェクトはまだ削除されていない、端末が再ロードされていない、バグが存在する、氏は、開発者が主導的な質問をキャッチすることがあります。待機中です。
何のバグですか？