Renat:

また、チャートのバーの本 数は何本に設定されていますか？"無制限" ?また、いくつのインジケータを持つチャートを開いているのか？

選択した1つのチャートのみならず、端末全体のスクリーンショットを表示することが望ましい。

もう一度実行し、今のところエラーはありません。予告編でのスクリーンショット。

それでも、資源に関する疑問は残ります。

ファイル:
ScMt.zip  63 kb
 

586ビルドのアップデートがありました。

Expertの起動時にパラメータウィンドウを即座に開くようにしました。

しかし、OKボタンを押しても、1～2秒程度Expertが表示されません。

 
alexvd:

インジケーターは内蔵されているんですね？

再現できない。ターミナル/エキスパートログには何が書かれていますか？

インジケータは、端末標準出荷時のものです。

最初の図は、H1期間の異なる通貨ペアのインジケータの動作を示しています。見ての通り、EURUSDに問題がある。そして問題は、タイムフレームH1以上からのこのペアで

同時に、期間M30以下も問題ない。

 
こんにちは、私もEURUSDのADとOBVをH1から見ていますが、上記は直線になります。
 
確認したいので、Expertのソースコードを教えてください。

また、サービスデスクを利用することも可能です。

 
muallch:
メタエディタには、定義済みの関数を素早く入力するためのコンテキストツールチップが搭載されています。しかし、大文字と小文字を区別する性質は、あまり良いものではありません。例えば、MathRoundを使いたい場合、mathと入力します。- メニューが表示されず、数式を入力しなければならない。不具合なのか、意図的にやったのか。MT4には大文字・小文字の区別がありません。

それでも、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

 
alexvd:

専門家のソースコードをもらって確認することはできますか？

また、サービスデスクを利用することも可能です。

と理由を考える必要はありません。:)

端末がインターネットから切り離されたときに発生します。

なぜExpert Advisorをサーバで実行中に確認する必要があるのですか？:)

 

この不具合は581ビルドで既に投稿されていますが、586の新ビルドでも残っています。


ZSYオブジェクトはまだ削除されていない、端末が再ロードされていない、バグが存在する、氏は、開発者が主導的な質問をキャッチすることがあります。待機中です。

 
何のバグですか？

 
sergeev:
何のバグですか？


下のスクリーンショットでは、6つのチャートのうち、最後の3つのチャートにのみ表示され、最初の3つのチャートはあなたと同じです。
