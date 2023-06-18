エラー、バグ、質問 - ページ 636

flops:

コードに

エラーが発生するのですが。

'Test1' - パラメータ数が間違っている test.mqh 10 8

この問題はどこかで議論されていますが、解決策は見つかっていません。

その "解 "はこうだ。

しかし、なぜかこれは間違っている。

私は何を間違えているのだろう？

これを試してみてください。

class Test1
  {
public:
   void Test1(int i) {}
  };
class Test2: public Test1
  {
public:
   void Test2(int i):Test1(i) {}
  };
 
ForexMoneyMaker:

ビルド581に更新しました。

EURUSDでは、なぜかADとOBVの出来高指標が実線になっています。写真を添付します。

そのため、Expert Advisorのテストや最適化は無駄になっています。

インジケーターは内蔵されているとのことですが？

再現できない。また、ターミナル/エキスパートログには何が書かれているのでしょうか？

 

ドキュメントでは、作成と削除がごっちゃになっているのでしょう。


 
端末が動作しないのはなぜですか？
 
joo:

ドキュメントでは、作成と削除がごっちゃになっているのでしょう。

はい、そうです。訂正する、ありがとうございます
 
tol64:
グラフ上で右クリックします。コンテキストメニューで、[=> プロパティ]をクリックします。プロパティ]ウィンドウが表示されます。表示」タブで、「オブジェクトの説明を 表示する」にチェックを入れます。プロパティ」ウィンドウは、F8キーを押しても表示されます。

ありがとうございます。 反対側（ウィンドウの右側）の説明文は、自分でラベルを貼る以外に、どのように貼っているのですか？

 
Karlson:

ありがとうございます。しかし、ウィンドウの反対側（右側）の説明文は、自分のマーク以外ではどのようにつけるのですか？

価格となる説明文があれば、そのオブジェクトを背景にして、価格スケールは横線の 価格を表示することができます。独自の記述がある場合は、ラベルを表示する必要があります。あるいは、オブジェクトにそのようなプロパティを追加するようservicedeskに望むこと。:)
tol64:
説明文があれば、それは価格であり、オブジェクトを背景にすることができ、価格スケールは、横線の 価格を表示します。独自の記述がある場合は、ラベルを表示する必要があります。または、オブジェクトにそのようなプロパティを追加するサービスデスクへの希望。:)

横線が左（画面の幅いっぱい）まで続いている...これがちょっと不満で、邪魔なんです。

昨日、あなたのヒントでラベルを表示するまではやったのですが......。）

ありがとうございます。

 
Karlson:

横線が 左（画面の幅いっぱい）まで続いている...これがちょっと不満で、邪魔なんです。

昨日、あなたのヒントでラベルを表示するまではやったのですが......。）

ありがとうございます。

横線は画面の横幅いっぱいに引かれてしまうので苦手な方は、左右同じ価格に設定したトレンドラインを使うとよいでしょう。

P.S.写真から判断すると、使ったばかりということになりますが。))

 
tol64:
水平線は 画面幅いっぱいに描かれるため都合が悪い場合は、左右に同じ価格を設定したトレンドラインを使用することもできます。

同じ値段で、説明文だけ左に置く、それが問題なんです。

右から左へ（逆に）線を引いてみましたが、マーカーは左のまま、ただ逆になっているだけです :))

