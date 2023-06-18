エラー、バグ、質問 - ページ 636 1...629630631632633634635636637638639640641642643...3185 新しいコメント Test Account 2012.02.09 07:36 #6351 flops:コードにエラーが発生するのですが。'Test1' - パラメータ数が間違っている test.mqh 10 8この問題はどこかで議論されていますが、解決策は見つかっていません。その "解 "はこうだ。しかし、なぜかこれは間違っている。私は何を間違えているのだろう？これを試してみてください。class Test1 { public: void Test1(int i) {} }; class Test2: public Test1 { public: void Test2(int i):Test1(i) {} }; Test Account 2012.02.09 07:39 #6352 ForexMoneyMaker:ビルド581に更新しました。EURUSDでは、なぜかADとOBVの出来高指標が実線になっています。写真を添付します。そのため、Expert Advisorのテストや最適化は無駄になっています。インジケーターは内蔵されているとのことですが？再現できない。また、ターミナル/エキスパートログには何が書かれているのでしょうか？ Andrey Dik 2012.02.09 08:48 #6353 ドキュメントでは、作成と削除がごっちゃになっているのでしょう。 Aleksey Rodionov 2012.02.09 08:55 #6354 端末が動作しないのはなぜですか？ Rashid Umarov 2012.02.09 09:00 #6355 joo:ドキュメントでは、作成と削除がごっちゃになっているのでしょう。 はい、そうです。訂正する、ありがとうございます Olegs Kucerenko 2012.02.09 09:17 #6356 tol64: グラフ上で右クリックします。コンテキストメニューで、[=> プロパティ]をクリックします。プロパティ]ウィンドウが表示されます。表示」タブで、「オブジェクトの説明を 表示する」にチェックを入れます。プロパティ」ウィンドウは、F8キーを押しても表示されます。ありがとうございます。 反対側（ウィンドウの右側）の説明文は、自分でラベルを貼る以外に、どのように貼っているのですか？ Anatoli Kazharski 2012.02.09 10:56 #6357 Karlson:ありがとうございます。しかし、ウィンドウの反対側（右側）の説明文は、自分のマーク以外ではどのようにつけるのですか？ 価格となる説明文があれば、そのオブジェクトを背景にして、価格スケールは横線の 価格を表示することができます。独自の記述がある場合は、ラベルを表示する必要があります。あるいは、オブジェクトにそのようなプロパティを追加するようservicedeskに望むこと。:) Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5 Olegs Kucerenko 2012.02.09 11:00 #6358 tol64: 説明文があれば、それは価格であり、オブジェクトを背景にすることができ、価格スケールは、横線の 価格を表示します。独自の記述がある場合は、ラベルを表示する必要があります。または、オブジェクトにそのようなプロパティを追加するサービスデスクへの希望。:)横線が左（画面の幅いっぱい）まで続いている...これがちょっと不満で、邪魔なんです。昨日、あなたのヒントでラベルを表示するまではやったのですが......。）ありがとうございます。 Anatoli Kazharski 2012.02.09 11:11 #6359 Karlson:横線が 左（画面の幅いっぱい）まで続いている...これがちょっと不満で、邪魔なんです。昨日、あなたのヒントでラベルを表示するまではやったのですが......。）ありがとうございます。横線は画面の横幅いっぱいに引かれてしまうので苦手な方は、左右同じ価格に設定したトレンドラインを使うとよいでしょう。P.S.写真から判断すると、使ったばかりということになりますが。)) Olegs Kucerenko 2012.02.09 11:17 #6360 tol64:水平線は 画面幅いっぱいに描かれるため都合が悪い場合は、左右に同じ価格を設定したトレンドラインを使用することもできます。同じ値段で、説明文だけ左に置く、それが問題なんです。右から左へ（逆に）線を引いてみましたが、マーカーは左のまま、ただ逆になっているだけです :)) 1...629630631632633634635636637638639640641642643...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
コードに
エラーが発生するのですが。
'Test1' - パラメータ数が間違っている test.mqh 10 8
この問題はどこかで議論されていますが、解決策は見つかっていません。
その "解 "はこうだ。
しかし、なぜかこれは間違っている。
私は何を間違えているのだろう？
これを試してみてください。
ビルド581に更新しました。
EURUSDでは、なぜかADとOBVの出来高指標が実線になっています。写真を添付します。
そのため、Expert Advisorのテストや最適化は無駄になっています。
インジケーターは内蔵されているとのことですが？
再現できない。また、ターミナル/エキスパートログには何が書かれているのでしょうか？
ドキュメントでは、作成と削除がごっちゃになっているのでしょう。
グラフ上で右クリックします。コンテキストメニューで、[=> プロパティ]をクリックします。プロパティ]ウィンドウが表示されます。表示」タブで、「オブジェクトの説明を 表示する」にチェックを入れます。プロパティ」ウィンドウは、F8キーを押しても表示されます。
ありがとうございます。 反対側（ウィンドウの右側）の説明文は、自分でラベルを貼る以外に、どのように貼っているのですか？
説明文があれば、それは価格であり、オブジェクトを背景にすることができ、価格スケールは、横線の 価格を表示します。独自の記述がある場合は、ラベルを表示する必要があります。または、オブジェクトにそのようなプロパティを追加するサービスデスクへの希望。:)
横線が左（画面の幅いっぱい）まで続いている...これがちょっと不満で、邪魔なんです。
昨日、あなたのヒントでラベルを表示するまではやったのですが......。）
ありがとうございます。
横線は画面の横幅いっぱいに引かれてしまうので苦手な方は、左右同じ価格に設定したトレンドラインを使うとよいでしょう。
P.S.写真から判断すると、使ったばかりということになりますが。))
同じ値段で、説明文だけ左に置く、それが問題なんです。
右から左へ（逆に）線を引いてみましたが、マーカーは左のまま、ただ逆になっているだけです :))