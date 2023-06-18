エラー、バグ、質問 - ページ 633

Ashes:

リモートで仕事をする？異なるログインで？

現地でシングルログインです。
 
Renat:

過保護-必ず修正します。

遅延は、エキスパートの最初の開梱にあり、エキスパートの作業にはない。

Renatさん、この不具合に対するパッチを早急にお願いします。

 
はい、最新ビルドのラグは相当なものです。コンパイルに1分以上かかる...。
 
jmt:

EAをテスターで実行するとエラーが発生する

メッセージありがとうございました！エラーは修正されました。新しいビルドのリリースをお待ちください。

ZeroMemory関数で 構造体をゼロで初期化し、現在のバージョンで動作するようにしました。

 

こんにちは、私はビルド581（64ビット、OS 7）のBarsで問題が発生しました - それは "0 "を返し、581以前はバーの数を返します。私はBarsのサイトの説明から例を取り、スクリプトに貼り付け、結果としてチャート上のH1- 88510、H4- 27589、D1-10570、W1 - 実際には -2144 バー、MN1-0 実際には - 494 バーを得たEURUSDペアでそれを実行した、私は何が間違っているか理解することはできません。

追記 ヘルプにあるスクリプトを使って履歴をダウンロードしたところ

 
kirill190982:

こんにちは、私はビルド581（64ビット、OS 7）のBarsで問題が発生しました - それは "0 "を返し、581以前はバーの数を返します。私はBarsのサイトの説明から例を取り、スクリプトに貼り付け、結果としてチャート上のH1- 88510、H4- 27589、D1-10570、W1 - 実際には -2144 バー、MN1-0 実際には - 494 バーを得たEURUSDペアでそれを実行した、私は何が間違っているか理解することはできません。

追記 ヘルプにあるスクリプトを使って履歴をアップロードしています

メッセージをありがとうございました。バグが修正され、次のビルドで修正されます。
 

この端末はなぜか大容量の履歴をアップロードします。2回実行しましたが、毎回数分で50MBをダウンロードしました。ターミナル2ユーロドルのチャートは、インジケータなしで異なる期間で開かれ、専門家...起動後は何も操作していません。

 
Graff:

この端末はなぜか大容量の履歴をアップロードします。2回実行しましたが、毎回数分で50MBをダウンロードしました。ターミナル2ユーロドルのチャートは、インジケータなしで異なる期間で開かれ、専門家...打ち上げ後は何もしていない。

週末に、過去の分単位のベースを修正し、品質を向上させたため、端末に再ダウンロードする必要がありました。

この操作は一度だけで、履歴は自動的に同期されます。

 
Renat:

週末に、過去のミニュチュアデータベースを修正し、品質を向上させたため、端末への再ダウンロードが必要になりました。

この操作は一度だけで、履歴は自動的に同期されます。

レナートではありません、別の問題です、更新で引用を更新しますが、チャートを開くとターミナルがハングアップし、いくら待っても（30秒、5分、10分試しました）状況はターミナルを削除するだけで解決します、その後チャートを開くとすでに準備されています。
 
Urain:
いいえ、Renatは、別のもの、つまり、更新で相場を更新することなのですが、チャートを開くとターミナルがハングして、いくら待っても（30秒、5分、10分と試しました）ターミナルを削除するだけでその後、チャートを開くことができるようになるのが救いです。

週足や月足のチャートでは、このようなことは起こらないのでしょうか？

これらの期間について、Bars()関数に ハングアップするエラーが見つかりました。

