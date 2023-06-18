エラー、バグ、質問 - ページ 633 1...626627628629630631632633634635636637638639640...3185 新しいコメント Alexey Klenov 2012.02.05 20:27 #6321 Ashes: リモートで仕事をする？異なるログインで？ 現地でシングルログインです。 --- 2012.02.06 08:04 #6322 Renat:過保護-必ず修正します。遅延は、エキスパートの最初の開梱にあり、エキスパートの作業にはない。Renatさん、この不具合に対するパッチを早急にお願いします。 Anatoli Kazharski 2012.02.06 08:40 #6323 はい、最新ビルドのラグは相当なものです。コンパイルに1分以上かかる...。 Ilyas 2012.02.06 11:31 #6324 jmt:EAをテスターで実行するとエラーが発生するメッセージありがとうございました！エラーは修正されました。新しいビルドのリリースをお待ちください。ZeroMemory関数で 構造体をゼロで初期化し、現在のバージョンで動作するようにしました。 Кирилл Иванович 2012.02.06 13:46 #6325 こんにちは、私はビルド581（64ビット、OS 7）のBarsで問題が発生しました - それは "0 "を返し、581以前はバーの数を返します。私はBarsのサイトの説明から例を取り、スクリプトに貼り付け、結果としてチャート上のH1- 88510、H4- 27589、D1-10570、W1 - 実際には -2144 バー、MN1-0 実際には - 494 バーを得たEURUSDペアでそれを実行した、私は何が間違っているか理解することはできません。追記 ヘルプにあるスクリプトを使って履歴をダウンロードしたところ Anton 2012.02.06 14:24 #6326 kirill190982: こんにちは、私はビルド581（64ビット、OS 7）のBarsで問題が発生しました - それは "0 "を返し、581以前はバーの数を返します。私はBarsのサイトの説明から例を取り、スクリプトに貼り付け、結果としてチャート上のH1- 88510、H4- 27589、D1-10570、W1 - 実際には -2144 バー、MN1-0 実際には - 494 バーを得たEURUSDペアでそれを実行した、私は何が間違っているか理解することはできません。追記 ヘルプにあるスクリプトを使って履歴をアップロードしています メッセージをありがとうございました。バグが修正され、次のビルドで修正されます。 Serge 2012.02.06 16:13 #6327 この端末はなぜか大容量の履歴をアップロードします。2回実行しましたが、毎回数分で50MBをダウンロードしました。ターミナル2ユーロドルのチャートは、インジケータなしで異なる期間で開かれ、専門家...起動後は何も操作していません。 Renat Fatkhullin 2012.02.06 17:41 #6328 Graff:この端末はなぜか大容量の履歴をアップロードします。2回実行しましたが、毎回数分で50MBをダウンロードしました。ターミナル2ユーロドルのチャートは、インジケータなしで異なる期間で開かれ、専門家...打ち上げ後は何もしていない。週末に、過去の分単位のベースを修正し、品質を向上させたため、端末に再ダウンロードする必要がありました。この操作は一度だけで、履歴は自動的に同期されます。 Mykola Demko 2012.02.06 18:13 #6329 Renat:週末に、過去のミニュチュアデータベースを修正し、品質を向上させたため、端末への再ダウンロードが必要になりました。この操作は一度だけで、履歴は自動的に同期されます。 レナートではありません、別の問題です、更新で引用を更新しますが、チャートを開くとターミナルがハングアップし、いくら待っても（30秒、5分、10分試しました）状況はターミナルを削除するだけで解決します、その後チャートを開くとすでに準備されています。 Renat Fatkhullin 2012.02.06 18:15 #6330 Urain: いいえ、Renatは、別のもの、つまり、更新で相場を更新することなのですが、チャートを開くとターミナルがハングして、いくら待っても（30秒、5分、10分と試しました）ターミナルを削除するだけでその後、チャートを開くことができるようになるのが救いです。週足や月足のチャートでは、このようなことは起こらないのでしょうか？これらの期間について、Bars()関数に ハングアップするエラーが見つかりました。 Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars - Документация по MQL5 1...626627628629630631632633634635636637638639640...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
リモートで仕事をする？異なるログインで？
過保護-必ず修正します。
遅延は、エキスパートの最初の開梱にあり、エキスパートの作業にはない。
Renatさん、この不具合に対するパッチを早急にお願いします。
EAをテスターで実行するとエラーが発生する
メッセージありがとうございました！エラーは修正されました。新しいビルドのリリースをお待ちください。
ZeroMemory関数で 構造体をゼロで初期化し、現在のバージョンで動作するようにしました。
こんにちは、私はビルド581（64ビット、OS 7）のBarsで問題が発生しました - それは "0 "を返し、581以前はバーの数を返します。私はBarsのサイトの説明から例を取り、スクリプトに貼り付け、結果としてチャート上のH1- 88510、H4- 27589、D1-10570、W1 - 実際には -2144 バー、MN1-0 実際には - 494 バーを得たEURUSDペアでそれを実行した、私は何が間違っているか理解することはできません。
追記 ヘルプにあるスクリプトを使って履歴をダウンロードしたところ
この端末はなぜか大容量の履歴をアップロードします。2回実行しましたが、毎回数分で50MBをダウンロードしました。ターミナル2ユーロドルのチャートは、インジケータなしで異なる期間で開かれ、専門家...起動後は何も操作していません。
週末に、過去の分単位のベースを修正し、品質を向上させたため、端末に再ダウンロードする必要がありました。
この操作は一度だけで、履歴は自動的に同期されます。
いいえ、Renatは、別のもの、つまり、更新で相場を更新することなのですが、チャートを開くとターミナルがハングして、いくら待っても（30秒、5分、10分と試しました）ターミナルを削除するだけでその後、チャートを開くことができるようになるのが救いです。
週足や月足のチャートでは、このようなことは起こらないのでしょうか？
これらの期間について、Bars()関数に ハングアップするエラーが見つかりました。