エラー、バグ、質問 - ページ 630

Anatoli Kazharski 2012.02.02 09:37 #6291

antt: プロパティは動作しますが、取引レベルの表示 そのものは実装されていません。します。

そうなんです、それも書くべきでした、忘れてました。プロパティの有効／無効を設定します。確認中です。足りないのはディスプレイだけ。ありがとうございます。すでにそのようなインジケータを作り始めていますから。:)

---

2012.02.02 11:50 #6292

ananos 578 buildより9.MQL5: x64版で文字列への参照を渡すとエラーが発生する問題を修正しました。10.MQL5：x64版において、DLLに渡す文字列の計算の不具合を修正しました。

11.MQL5："Chart "タイプのグラフィカルオブジェクトにおけるChartRedraw()コールの 取り扱いを修正しました。

9、10は、HttpOpenRequestリクエストに関するものですか？

そして、11では具体的に何が修正されたのでしょうか？

Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartRedraw
www.mql5.com
Операции с графиками / ChartRedraw - Документация по MQL5

Rashid Umarov 2012.02.02 11:55 #6293

sergeev:ananos 578 buildより

と、11で具体的に何が修正されたのか？

チャート」オブジェクトは、その「兄貴分」である「チャート」で行われているような再描画は行われていない。

Denis Kirichenko 2012.02.02 14:02 #6294

ライセンス」メニューに情報を追加するにはどうすればよいですか？スクリプト実行時のユーザーデータ入力ウィンドウを指します。

---

2012.02.02 14:04 #6295

denkir: ライセンス」メニューに情報を追加するにはどうすればよいですか？スクリプト実行時にユーザーデータを入力するためのウィンドウのことですね。マーケットプレイスの製品に限った話だと思います。プログラマーはこれを利用できない

Andriy Markiv 2012.02.02 16:12 #6296

私は、ポジションの一部をクローズし、損益分岐にストップを修正するシンプルなアルゴリズムを使用していますが、最近までモジュールが動作していたのに、新しいアップデートで動作しなくなりました。 他のモジュールで同じExpertを使用すると、この問題が発生しません。問題解決にご協力ください。2012.02.02 12:14:38 Core 1 OnInitに失敗したためテスター停止モジュールでエクスプローラーを生成しても。https://www.mql5.com/ru/articles/231?source=metaeditor5_article同じ写真が撮れました。どうすればいいの？

Мастер MQL5: Как написать свой модуль сопровождения открытых позиций
2011.01.20MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com
Генератор торговых стратегий Мастера MQL5 значительно упрощает проверку торговых идей. В статье рассказывается о том, как написать и подключить в Мастер MQL5 свой собственный модуль управления открытыми позициями, устанавливающий уровень Stop Loss в безубыток при движении цены в благоприятном направлении, что позволяет защитить прибыль и уменьшить потери. Рассматривается структура и формат описания созданного класса для Мастера MQL5.

golsv 2012.02.02 17:36 #6297

厳しく判断しないでください。私は新参者です。フォーラムを彷徨い、迷子になりました......。問題の核心：MT4では、注文ウィンドウがティックチャートで開くのですが、これは私の人生で一度も使ったことがありません。質問ですが、このチャートを削除して、注文ウィンドウにティックチャートがないようにするにはどうしたらいいのでしょうか？メールへの回答はこちら golsv@ukr.net よろしくお願いします。

Alexey Klenov 2012.02.03 07:58 #6298

現在ダウンロードされている履歴の情報が飛んでしまうことがあるのですが、その理由を教えてください。数日前、私は14組のペアで3年間にわたりストラテジーを徹底的にテストすることに成功しました。昨日、MT5を起動したら、すべてのチャートに「更新待ち」が表示されました。履歴の一部が再度ダウンロードされ、端末に200mb以上ダウンロードされていることが表示され、電源を切りました。本日、履歴のダウンロードが再開され、すでに250MB以上ダウンロードされています。現在のサーバーの history フォルダにあるディスクでは、ボリュームが 3.6GB を超えています。他のサーバーで新しいアカウントを開設していない。ビルド574、x64一般的には、tools-logタブでより詳細なログを残しておくとよいでしょう。少なくとも、いくつかのペアで端末がサーバーと履歴を同期させ、/またはそれをロードするという事実。

Test Account 2012.02.03 08:23 #6299

どのサーバーに接続していますか？他にどのような情報を提供できますか？ログは？

Alexey Klenov 2012.02.03 08:37 #6300

alexvd:どのサーバーに接続していますか？他にどのような情報を提供できますか？ログは？AlpariFS-MT5過去3回のログはアーカイブにあります。

また、その他の情報も提供することができます。他に必要なものを教えてください。..テストを実行したところ、テスターが履歴を再同期してくれました。

ファイル: Temp.zip 6 kb
ananos 578 buildより9.MQL5: x64版で文字列への参照を渡すとエラーが発生する問題を修正しました。
10.MQL5：x64版において、DLLに渡す文字列の計算の不具合を修正しました。
11.MQL5："Chart "タイプのグラフィカルオブジェクトにおけるChartRedraw()コールの 取り扱いを修正しました。
9、10は、HttpOpenRequestリクエストに関するものですか？そして、11では具体的に何が修正されたのでしょうか？
ライセンス」メニューに情報を追加するにはどうすればよいですか？
スクリプト実行時のユーザーデータ入力ウィンドウを指します。
マーケットプレイスの製品に限った話だと思います。
プログラマーはこれを利用できない
私は、ポジションの一部をクローズし、損益分岐にストップを修正するシンプルなアルゴリズムを使用していますが、最近までモジュールが動作していたのに、新しいアップデートで動作しなくなりました。 他のモジュールで同じExpertを使用すると、この問題が発生しません。
問題解決にご協力ください。
2012.02.02 12:14:38 Core 1 OnInitに失敗したためテスター停止
モジュールでエクスプローラーを生成しても。
https://www.mql5.com/ru/articles/231?source=metaeditor5_article
同じ写真が撮れました。どうすればいいの？
現在ダウンロードされている履歴の情報が飛んでしまうことがあるのですが、その理由を教えてください。
数日前、私は14組のペアで3年間にわたりストラテジーを徹底的にテストすることに成功しました。
昨日、MT5を起動したら、すべてのチャートに「更新待ち」が表示されました。
履歴の一部が再度ダウンロードされ、端末に200mb以上ダウンロードされていることが表示され、電源を切りました。
本日、履歴のダウンロードが再開され、すでに250MB以上ダウンロードされています。
現在のサーバーの history フォルダにあるディスクでは、ボリュームが 3.6GB を超えています。
他のサーバーで新しいアカウントを開設していない。
ビルド574、x64
一般的には、tools-logタブでより詳細なログを残しておくとよいでしょう。
少なくとも、いくつかのペアで端末がサーバーと履歴を同期させ、/またはそれをロードするという事実。
どのサーバーに接続していますか？他にどのような情報を提供できますか？ログは？
AlpariFS-MT5
過去3回のログはアーカイブにあります。
また、その他の情報も提供することができます。他に必要なものを教えてください。
..テストを実行したところ、テスターが履歴を再同期してくれました。