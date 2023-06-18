エラー、バグ、質問 - ページ 635 1...628629630631632633634635636637638639640641642...3185 新しいコメント Renat Fatkhullin 2012.02.07 21:40 #6341 piero:スタイミーに問題があるのかがわからないのですが、教えてください。チャートへのスクリップ 追加から完了までの完全なログを提供することが望まれる。上記ログからは、明確な指摘はありません。スクリプトが実行された時間は同じスクリプトで、内部に余分なロジックを含む別のスクリプトではないのですか？はテスターにないのでしょうか？ roman epifanov 2012.02.08 05:34 #6342 ファイルに何行あるか調べるには...を"; "で区切りながら各行に記述します。 Raven 2012.02.08 09:19 #6343 メタトレーダーとMQL5を学び始めたばかりです。自分でインジケータを作ろうとしています。私は、標準的なフラクタル指標をベースに抵抗線と支持線を作ることにしました。いくつかのデザインを変更し、その他にも多くのものを削除したり、コメントしたりしました。以下のようなコードが表示されました。#property indicator_chart_window#property indicator_buffers 1#property indicator_plots 1#property indicator_type1 DRAW_LINE#property indicator_color1 clrDeepPink#property indicator_label1 "レベル"#property indicator_style1 STYLE_SOLID#property indicator_width1 1//---- インジケータ・バッファ double ExtBuffer[];//+------------------------------------------------------------------+//| カスタムインジケータ初期化関数//+------------------------------------------------------------------+ void OnInit(){//---- インジケータ・バッファのマッピング SetIndexBuffer(0,ExtBuffer,INDICATOR_DATA)を設定します。 IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits)です。// インジケータの精度はチャートの精度と同じか？//---- どのインデックスから最初のバーが描画されるかを設定します。// PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,217)。// PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,218);//---- 描画時に矢印が移動する// PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,ExtArrowShift);// PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW_SHIFT,-ExtArrowShift);//---- 描画線を空値で設定する--。// PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);// PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);//---- 初期化完了}//+------------------------------------------------------------------+| 加速度／減速度発振器|//+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, // 入力バーの本数) const int prev_calculated, // 前のコールで処理されたバーの本数 const datetime &Time[], const double &Open[], const double &High[], const double &Low[], const double &Close[], const long &TickVolume[], const long &Volume[], const int &Spread[]){ int i,limit;//--- if(rates_total<5) return(0)です。//--- if(prev_calculated<7){ limit=2です。//--- 配列のクリーンアップ ArrayInitialize(ExtBuffer,EMPTY_VALUE)。} else limit=rates_total-5; for(i=limit;i<rate_total-3 && !IsStopped();i++){//---- アッパーフラクタル if(High[i]>High[i+1] && High[i]>High[i+2] && High[i]>=High[i-1] && High[i]>=High[i-2])とする。 ExtBuffer[i]=High[i]とする。 else ExtBuffer[i]=EMPTY_VALUE;//---- 下側フラクタルの場合 if(Low[i]<Low[i+1] && Low[i]<Low[i+2] && Low[i]<=Low[i-1]&&Low[i]<=Low[i-2])とする。 ExtBuffer[i]=Low[i]とする。 else ExtBuffer[i]=EMPTY_VALUE;}//--- OnCalculateが終了しました。新しい prev_calculated を返す。 return(rates_total);}//+------------------------------------------------------------------+コンパイル時のエラーはありません。しかし、線（レベル）は描画されない。何が問題なのか、アドバイスをお願いします。 Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property) www.mql5.com Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property) - Документация по MQL5 Errors, bugs, questions (HELP) Fractals 理論から実践へ Aleksey Lebedev 2012.02.08 12:14 #6344 Raven:どのような問題が考えられるか教えてください。 線が見えるようにするには、少なくとも2つの点が隣接するバー上になければなりません。トライelse ExtBuffer[i]=EMPTY_VALUE;//заменить на else ExtBuffer[i]=ExtBuffer[i-1]; IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits); 注文を送信 するときにエラーが発生しました。その理由は何でしょうか。2012.02.08 19:15:22 pattern (EURUSD,M10) CTrade::PositionOpen: request buy 0.10 (null at 1.32710 sl: 1.32530 tp: 1.33021 [無効なリクエスト]である。］ Igor Semyonov 2012.02.08 18:49 #6346 ビルド581に更新しました。EURUSDでは、なぜかADとOBVの出来高指標が実線になっています。写真を添付します。このため、Expert Advisorのテストと最適化は無駄になった。 Olegs Kucerenko 2012.02.08 20:22 #6347 TRENDオブジェクトに斜めの銘板（"Description"）を設定することができません。その後、手動で線に銘を入れることもできないことがわかり、もしかしたら私のやり方が間違っているのかも...。void Trend(string name,double price) { ObjectCreate(0,name,OBJ_TREND,0,TimeCurrent(),price,TimeCurrent()+10000,price); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,true); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,DoubleToString(price,_Digits)); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clrLimeGreen); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,false); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_FONT,"Arial"); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,10); スタイミーに問題があるのかがわからないのですが、教えてください。
チャートへのスクリップ 追加から完了までの完全なログを提供することが望まれる。
上記ログからは、明確な指摘はありません。
メタトレーダーとMQL5を学び始めたばかりです。自分でインジケータを作ろうとしています。
私は、標準的なフラクタル指標をベースに抵抗線と支持線を作ることにしました。
いくつかのデザインを変更し、その他にも多くのものを削除したり、コメントしたりしました。以下のようなコードが表示されました。#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrDeepPink
#property indicator_label1 "レベル"
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//---- インジケータ・バッファ
double ExtBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタムインジケータ初期化関数
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
{
//---- インジケータ・バッファのマッピング
SetIndexBuffer(0,ExtBuffer,INDICATOR_DATA)を設定します。
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits)です。
// インジケータの精度はチャートの精度と同じか？
//---- どのインデックスから最初のバーが描画されるかを設定します。
// PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,217)。
// PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,218);
//---- 描画時に矢印が移動する
// PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,ExtArrowShift);
// PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW_SHIFT,-ExtArrowShift);
//---- 描画線を空値で設定する--。
// PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
// PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
//---- 初期化完了
}
//+------------------------------------------------------------------+
| 加速度／減速度発振器|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total, // 入力バーの本数)
const int prev_calculated, // 前のコールで処理されたバーの本数
const datetime &Time[],
const double &Open[],
const double &High[],
const double &Low[],
const double &Close[],
const long &TickVolume[],
const long &Volume[],
const int &Spread[])
{
int i,limit;
//---
if(rates_total<5)
return(0)です。
//---
if(prev_calculated<7)
{
limit=2です。
//--- 配列のクリーンアップ
ArrayInitialize(ExtBuffer,EMPTY_VALUE)。
}
else limit=rates_total-5;
for(i=limit;i<rate_total-3 && !IsStopped();i++)
{
//---- アッパーフラクタル
if(High[i]>High[i+1] && High[i]>High[i+2] && High[i]>=High[i-1] && High[i]>=High[i-2])とする。
ExtBuffer[i]=High[i]とする。
else ExtBuffer[i]=EMPTY_VALUE;
//---- 下側フラクタルの場合
if(Low[i]<Low[i+1] && Low[i]<Low[i+2] && Low[i]<=Low[i-1]&&Low[i]<=Low[i-2])とする。
ExtBuffer[i]=Low[i]とする。
else ExtBuffer[i]=EMPTY_VALUE;
}
//--- OnCalculateが終了しました。新しい prev_calculated を返す。
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
コンパイル時のエラーはありません。しかし、線（レベル）は描画されない。
何が問題なのか、アドバイスをお願いします。
線が見えるようにするには、少なくとも2つの点が隣接するバー上になければなりません。
トライ
はい。
Rz：フォーラムでのコードのために偉大なボタンSRCは、それを使用する）です。
注文を送信 するときにエラーが発生しました。その理由は何でしょうか。
2012.02.08 19:15:22 pattern (EURUSD,M10) CTrade::PositionOpen: request buy 0.10 (null at 1.32710 sl: 1.32530 tp: 1.33021 [無効なリクエスト]である。］
ビルド581に更新しました。
EURUSDでは、なぜかADとOBVの出来高指標が実線になっています。写真を添付します。
このため、Expert Advisorのテストと最適化は無駄になった。
コードに
class Test1
{
public:
void Test1(int i) {}
};
class Test2: public Test1
{
public:
void Test2(int i) {}
};
エラーが発生するのですが。
'Test1' - パラメータ数が間違っている test.mqh 10 8
この問題はどこかで議論されていますが、解決策は見つかっていません。
その "解 "はこうだ。
class Test1
{
protected:
void Test1() {}
public:
void Test1(int i) {}
};
class Test2: public Test1
{
public:
void Test2(int i) {}
};
が、なんとなく違和感がある。
私は何を間違えているのだろう？
MIGBank-Demoからサーバーになった後、持続的な接続障害があり、現在接続できません。