スタイミーに問題があるのかがわからないのですが、教えてください。

チャートへのスクリップ 追加から完了までの完全なログを提供することが望まれる。

上記ログからは、明確な指摘はありません。

  1. スクリプトが実行された時間
  2. は同じスクリプトで、内部に余分なロジックを含む別のスクリプトではないのですか？
  3. はテスターにないのでしょうか？
 
ファイルに何行あるか調べるには...を"; "で区切りながら各行に記述します。
 

メタトレーダーとMQL5を学び始めたばかりです。自分でインジケータを作ろうとしています。

私は、標準的なフラクタル指標をベースに抵抗線と支持線を作ることにしました。

いくつかのデザインを変更し、その他にも多くのものを削除したり、コメントしたりしました。以下のようなコードが表示されました。

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrDeepPink
#property indicator_label1 "レベル"
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//---- インジケータ・バッファ
double ExtBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタムインジケータ初期化関数
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
{
//---- インジケータ・バッファのマッピング
SetIndexBuffer(0,ExtBuffer,INDICATOR_DATA)を設定します。
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits)です。
// インジケータの精度はチャートの精度と同じか？
//---- どのインデックスから最初のバーが描画されるかを設定します。
// PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,217)。
// PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,218);
//---- 描画時に矢印が移動する
// PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,ExtArrowShift);
// PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW_SHIFT,-ExtArrowShift);
//---- 描画線を空値で設定する--。
// PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
// PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
//---- 初期化完了
}
//+------------------------------------------------------------------+
| 加速度／減速度発振器|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total, // 入力バーの本数)
const int prev_calculated, // 前のコールで処理されたバーの本数
const datetime &Time[],
const double &Open[],
const double &High[],
const double &Low[],
const double &Close[],
const long &TickVolume[],
const long &Volume[],
const int &Spread[])
{
int i,limit;
//---
if(rates_total<5)
return(0)です。
//---
if(prev_calculated<7)
{
limit=2です。
//--- 配列のクリーンアップ
ArrayInitialize(ExtBuffer,EMPTY_VALUE)。
}
else limit=rates_total-5;

for(i=limit;i<rate_total-3 && !IsStopped();i++)
{
//---- アッパーフラクタル
if(High[i]>High[i+1] && High[i]>High[i+2] && High[i]>=High[i-1] && High[i]>=High[i-2])とする。
ExtBuffer[i]=High[i]とする。
else ExtBuffer[i]=EMPTY_VALUE;

//---- 下側フラクタルの場合
if(Low[i]<Low[i+1] && Low[i]<Low[i+2] && Low[i]<=Low[i-1]&&Low[i]<=Low[i-2])とする。
ExtBuffer[i]=Low[i]とする。
else ExtBuffer[i]=EMPTY_VALUE;
}
//--- OnCalculateが終了しました。新しい prev_calculated を返す。
return(rates_total);
}

//+------------------------------------------------------------------+

コンパイル時のエラーはありません。しかし、線（レベル）は描画されない。

何が問題なのか、アドバイスをお願いします。

Raven:

どのような問題が考えられるか教えてください。

線が見えるようにするには、少なくとも2つの点が隣接するバー上になければなりません。

トライ

else ExtBuffer[i]=EMPTY_VALUE;//заменить на

else ExtBuffer[i]=ExtBuffer[i-1];

   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits);
// точность индикатора равна точности графика??

はい。


Rz：フォーラムでのコードのために偉大なボタンSRCは、それを使用する）です。

 

注文を送信 するときにエラーが発生しました。その理由は何でしょうか。

2012.02.08 19:15:22 pattern (EURUSD,M10) CTrade::PositionOpen: request buy 0.10 (null at 1.32710 sl: 1.32530 tp: 1.33021 [無効なリクエスト]である。］

 

ビルド581に更新しました。

EURUSDでは、なぜかADとOBVの出来高指標が実線になっています。写真を添付します。

このため、Expert Advisorのテストと最適化は無駄になった。

 

TRENDオブジェクトに斜めの銘板（"Description"）を設定することができません。

その後、手動で線に銘を入れることもできないことがわかり、もしかしたら私のやり方が間違っているのかも...。

void Trend(string name,double price)
{
      ObjectCreate(0,name,OBJ_TREND,0,TimeCurrent(),price,TimeCurrent()+10000,price);
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,true);
      ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,DoubleToString(price,_Digits));
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clrLimeGreen);
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,false);
      ObjectSetString(0,name,OBJPROP_FONT,"Arial");
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,10);
}

MT4で。

 

コードに

class Test1
{
    public:
        void Test1(int i) {}
};

class Test2: public Test1
{
    public:
        void Test2(int i) {}
};


エラーが発生するのですが。

'Test1' - パラメータ数が間違っている test.mqh 10 8

この問題はどこかで議論されていますが、解決策は見つかっていません。

その "解 "はこうだ。

class Test1
{
    protected:
        void Test1() {}
    public:
        void Test1(int i) {}
};

class Test2: public Test1
{
    public:
        void Test2(int i) {}
};

が、なんとなく違和感がある。

私は何を間違えているのだろう？

 
Karlson:

TRENDオブジェクトに斜めの銘板（"Description"）を設定することができません。

その後、手動で線に銘を入れることもできないことがわかり、もしかしたら私のやり方が間違っているのかも...。

グラフ上で右クリックします。コンテキストメニューの「⇒プロパティ」をクリックします。プロパティ]ウィンドウが表示されます。表示」タブで、「オブジェクトの説明を 表示する」にチェックを入れます。プロパティ」ウィンドウは、F8キーを押しても表示されます。
MIGBank-Demoからサーバーになった後、持続的な接続障害があり、現在接続できません。



