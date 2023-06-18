エラー、バグ、質問 - ページ 549

Dynamic Spread.TakeProfitが機能しない？

1.Why didn't Take Profit Sell 0.87909 on USDCHF 2011.10.25 01.55, Low=0.87869 triggeed?
別紙1：契約仕様書」にてUSDCHFのスプレッド40を公表。
2.現在の2011.10.25 01.55のスプレッドは どこにあるのですか？
オートマチック・トレーディング・チャンピオンシップ2011
アカウント 800153
売り注文 6880592

 
Konstantin83:

最適化後、結果ファイルを 開くことができない。

Build 527 + Office 2007

エラーログには以下のデータが含まれます。


"テーブル "のXMLエラー
原因：値の誤り。
File: C:\UsersersDragon╱Desktop╱ReportOptimizer-957640.xml
グループ：Cell
タグ: データ
Значение: 179769313486231570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000

近日中に修正予定
 
ias:

Dynamic spread.TakeProfitが機能しなかった？

スプレッドを表示するインジケーターの例は、CopySpread()の ヘルプに記載されています。具体的にはこの場合、平均スプレッドは41ポイント強（見つけた指標を使用）、つまりTP=0.87909からBid価格は42ポイント以上下落するはずでした。写真とインジケータを添付


ファイル:
ShowSpreadHistory.mq5  3 kb
 

こんにちは。三本松で困っています。標準ライブラリの MovingAveragesは、単純なようですが、SimpleMAは頑固に0を返します。 ここにコードの一部があり、すべてが別のコード（配列内の媒体）でテストされた正しく動作します。

for(i=ended ;i>=0 ;i--)
      {
         bbb=0 ;
         for( j=MaPeriod-1 ;j>=0 ;j--)
            {
               //bbb=bbb+price[i+j]-BaseMaBuffer[i+j]; 
               Raznica[j]=price[i+j]-BaseMaBuffer[i+j];
            }
         bbb=SimpleMA(0,MaPeriod,Raznica) ; 
         //MaForMaBuffer[i]=BaseMaBuffer[i]+bbb/MaPeriod;
         MaForMaBuffer[i]=BaseMaBuffer[i]+bbb; 
         MaForMaBuffer[Kol_vo-MaPeriod]=EMPTY_VALUE;  
      }
このコードはコンパイルしてはいけないのでしょうか？

class CClass1
  {
public:
   CClass1(void);
   ~CClass1(void);
   //--------
   const int val;
  };

CClass1::CClass1() : val(777)
  {
   
  }
 
WWer:

このコードはコンパイルしてはいけないのでしょうか？

すぐに教えてください - 質問は何ですか？
 
Rosh:
すぐに教えてください - 質問は何ですか？

定数メンバの 初期化はどこかで行わなければならない。

定数メンバーだけを初期化することはおそらくできないでしょう :) .また、静的なメンバーであるべきで、それには理由があります。

 

ヒントをください。 以下はコードの一部です。

input double Lots=0.1 ;// используемый лот
input int    MaPeriod=10;// период расчета средней
input ENUM_MA_METHOD Metod=MODE_SMA ;// метод расчета Ма 
int Profit=20 ;//Профит в 4-х знаке
input  int EA_Magic=111 ;// магик
int TKP  ;
//---------------------------------------------------------------------------
int hOneMa ; //перменная для хранения хендла индикатора
double BaseMa[],MaForMa[] ;// массивы для хранения значения индикатора 
double p_close; // переменная для хранения значения close бара
//================================================================================================
int OnInit()
  {
      hOneMa=iCustom(NULL,0,"Учеба\\OneMa",MaPeriod,Metod) ;
      if (hOneMa <0 )
         {
            Alert("Ошибка при создании индикаторов - номер ошибки: ",GetLastError(),"!!");
         }
      //Alert("проверка вывода алерта в журнал ");
      TKP=Profit ;
     if (_Digits == 3 || _Digits==5)
      {
         TKP=TKP*10 ; 
      }
   return(0);
  }

Metodがグローバル変数でない場合、関数に渡すことができるMetod変数のデータ型は 何でしょうか。ありがとうございました。

hOneMa=iCustom(NULL,0,"Учеба\\OneMa",MaPeriod,int( Metod)) ;
これでOKでしょう。
 
WWer:

このコードはコンパイルしてはいけないのでしょうか？

デストラクタ本体が空でも追加する。
