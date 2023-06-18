エラー、バグ、質問 - ページ 549 1...542543544545546547548549550551552553554555556...3185 新しいコメント Anatoliy Ivanov 2011.10.25 09:59 #5481 Dynamic Spread.TakeProfitが機能しない？1.Why didn't Take Profit Sell 0.87909 on USDCHF 2011.10.25 01.55, Low=0.87869 triggeed? 別紙1：契約仕様書」にてUSDCHFのスプレッド40を公表。 2.現在の2011.10.25 01.55のスプレッドは どこにあるのですか？ オートマチック・トレーディング・チャンピオンシップ2011 アカウント 800153 売り注文 6880592 Slava 2011.10.25 10:52 #5482 Konstantin83: 最適化後、結果ファイルを 開くことができない。 Build 527 + Office 2007 エラーログには以下のデータが含まれます。 "テーブル "のXMLエラー 原因：値の誤り。 File: C:\UsersersDragon╱Desktop╱ReportOptimizer-957640.xml グループ：Cell タグ: データ Значение: 179769313486231570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000 近日中に修正予定 Rashid Umarov 2011.10.25 11:05 #5483 ias:Dynamic spread.TakeProfitが機能しなかった？1.なぜUSDCHF 2011.10.25 01.55, Low=0.87869 で 0.87909 の売りを利食いしなかったのでしょうか？ 別紙1：契約仕様書」にてUSDCHFのスプレッド40を公表。 2.現在の2011.10.25 01.55のスプレッドは どこにあるのですか？ オートマチック・トレーディング・チャンピオンシップ2011 アカウント 800153 売り注文 6880592スプレッドを表示するインジケーターの例は、CopySpread()の ヘルプに記載されています。具体的にはこの場合、平均スプレッドは41ポイント強（見つけた指標を使用）、つまりTP=0.87909からBid価格は42ポイント以上下落するはずでした。写真とインジケータを添付 ファイル: ShowSpreadHistory.mq5 3 kb Alexey 2011.10.25 15:25 #5484 こんにちは。三本松で困っています。標準ライブラリの MovingAveragesは、単純なようですが、SimpleMAは頑固に0を返します。 ここにコードの一部があり、すべてが別のコード（配列内の媒体）でテストされた正しく動作します。for(i=ended ;i>=0 ;i--) { bbb=0 ; for( j=MaPeriod-1 ;j>=0 ;j--) { //bbb=bbb+price[i+j]-BaseMaBuffer[i+j]; Raznica[j]=price[i+j]-BaseMaBuffer[i+j]; } bbb=SimpleMA(0,MaPeriod,Raznica) ; //MaForMaBuffer[i]=BaseMaBuffer[i]+bbb/MaPeriod; MaForMaBuffer[i]=BaseMaBuffer[i]+bbb; MaForMaBuffer[Kol_vo-MaPeriod]=EMPTY_VALUE; } Документация по MQL5: Стандартная библиотека www.mql5.com Стандартная библиотека - Документация по MQL5 Nazariy Stapyak 2011.10.25 16:57 #5485 このコードはコンパイルしてはいけないのでしょうか？class CClass1 { public: CClass1(void); ~CClass1(void); //-------- const int val; }; CClass1::CClass1() : val(777) { } Rashid Umarov 2011.10.25 17:05 #5486 WWer:このコードはコンパイルしてはいけないのでしょうか？ すぐに教えてください - 質問は何ですか？ TheXpert 2011.10.25 17:12 #5487 Rosh: すぐに教えてください - 質問は何ですか？定数メンバの 初期化はどこかで行わなければならない。定数メンバーだけを初期化することはおそらくできないでしょう :) .また、静的なメンバーであるべきで、それには理由があります。 Alexey 2011.10.25 17:31 #5488 ヒントをください。 以下はコードの一部です。input double Lots=0.1 ;// используемый лот input int MaPeriod=10;// период расчета средней input ENUM_MA_METHOD Metod=MODE_SMA ;// метод расчета Ма int Profit=20 ;//Профит в 4-х знаке input int EA_Magic=111 ;// магик int TKP ; //--------------------------------------------------------------------------- int hOneMa ; //перменная для хранения хендла индикатора double BaseMa[],MaForMa[] ;// массивы для хранения значения индикатора double p_close; // переменная для хранения значения close бара //================================================================================================ int OnInit() { hOneMa=iCustom(NULL,0,"Учеба\\OneMa",MaPeriod,Metod) ; if (hOneMa <0 ) { Alert("Ошибка при создании индикаторов - номер ошибки: ",GetLastError(),"!!"); } //Alert("проверка вывода алерта в журнал "); TKP=Profit ; if (_Digits == 3 || _Digits==5) { TKP=TKP*10 ; } return(0); }Metodがグローバル変数でない場合、関数に渡すことができるMetod変数のデータ型は 何でしょうか。ありがとうございました。 Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных www.mql5.com Основы языка / Типы данных - Документация по MQL5 TheXpert 2011.10.25 17:38 #5489 hOneMa=iCustom(NULL,0,"Учеба\\OneMa",MaPeriod,int( Metod)) ; これでOKでしょう。 Mykola Demko 2011.10.25 17:48 #5490 WWer:このコードはコンパイルしてはいけないのでしょうか？ デストラクタ本体が空でも追加する。 1...542543544545546547548549550551552553554555556...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Dynamic Spread.TakeProfitが機能しない？
1.Why didn't Take Profit Sell 0.87909 on USDCHF 2011.10.25 01.55, Low=0.87869 triggeed?
別紙1：契約仕様書」にてUSDCHFのスプレッド40を公表。
2.現在の2011.10.25 01.55のスプレッドは どこにあるのですか？
オートマチック・トレーディング・チャンピオンシップ2011
アカウント 800153
売り注文 6880592
最適化後、結果ファイルを 開くことができない。
Build 527 + Office 2007
エラーログには以下のデータが含まれます。
"テーブル "のXMLエラー
原因：値の誤り。
File: C:\UsersersDragon╱Desktop╱ReportOptimizer-957640.xml
グループ：Cell
タグ: データ
Значение: 179769313486231570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000
スプレッドを表示するインジケーターの例は、CopySpread()の ヘルプに記載されています。具体的にはこの場合、平均スプレッドは41ポイント強（見つけた指標を使用）、つまりTP=0.87909からBid価格は42ポイント以上下落するはずでした。写真とインジケータを添付
こんにちは。三本松で困っています。標準ライブラリの MovingAveragesは、単純なようですが、SimpleMAは頑固に0を返します。 ここにコードの一部があり、すべてが別のコード（配列内の媒体）でテストされた正しく動作します。
このコードはコンパイルしてはいけないのでしょうか？
このコードはコンパイルしてはいけないのでしょうか？
すぐに教えてください - 質問は何ですか？
定数メンバの 初期化はどこかで行わなければならない。
定数メンバーだけを初期化することはおそらくできないでしょう :) .また、静的なメンバーであるべきで、それには理由があります。
ヒントをください。 以下はコードの一部です。
Metodがグローバル変数でない場合、関数に渡すことができるMetod変数のデータ型は 何でしょうか。ありがとうございました。
このコードはコンパイルしてはいけないのでしょうか？