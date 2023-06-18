エラー、バグ、質問 - ページ 542

hlineはローソク足としての価値を持つ。

小さなことですが、迷惑な話です。

 
Urain:

異常終了とは、実行時に再コンパイルするという不自然な方法でプログラムと相互結合してしまい、プログラムの中断や再初期化を招いてしまうことです。

実行中にゼロ除算をしたり、プログラムを中断した場合も同様ですが、プログラムが再チューニングされれば、そのようなエントリーは出てきません。このため、IsStoppedを チェックすることで、プログラムが強制的に終了するのではなく、自分自身の戻り値で終了できるようにすることが推奨されます。

ありがとうございます。その通りです。葛藤が生じたのは性交時であった))。説明がとてもわかりやすい)))
papaklass:

523のビルドが出たのに、519がまだある。以前は、端末が新しいアップデートがあることを教えてくれていました。今は無音です。アップデートは手動で行う必要がありますか？

アップデートの発売日（2011年10月16日）を教えてください。
papaklass:
何日の話なのかわからない。しかし、519 - 2011年10月7日、521 - 2011年10月12日、523 - 2011年10月13日。
グウェンド

MetaTrader 5 クライアントターミナル ビルド 523

このアップデートは、2011年10月16日からLiveUpdate経由で入手可能です。

MetaTrader 5 クライアントターミナルのダウンロードはこちらから: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
 
開発者の方に質問です。
ターミナルでテンプレートを 作成/保存する目的は何でしょうか。テンプレートに含まれるインジケータで作成されたグラフィックオブジェクトそのものを保存するためでしょうか。例えば、テキストフィールドなど。これはバグなのでしょうか、それとも機能なのでしょうか？
 
papaklass:
そして、メインとなる「このアップデートは2011年10月16日からLiveUpdateで提供さ れます。"

気がつかなかった。質問を削除しました。分かりやすい説明ありがとうございます。

10月12日に521にアップデートできたハスラーを1台持っているのですが・・・。(特に、テスターログに財務結果を表示することについては、私の「MT5への願い」を満たしてくれました）。

PS.10月16日一部14日になりました：片方の端末のテスターが523に更新されました。他のメンバーは「519」に残りたいという一心で...。

 

端末はダウンロードした履歴の整合性を監視しているか？

同じアカウントで、異なる端末のインスタンスで同じ設定をした場合のテスト 結果に違いがあるため、疑問が生じました。歴史が少し違うことがわかった。

 

何かアドバイスがあれば・・・。今日、あるEAを試してみようと思ったのですが、出てしまうんです。

2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 不明なシンボル 'USDCAD' がある。
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisorの初期化...米ドルCAD
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 不明なシンボル 'EURUSD' がある。
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisorの初期化...EURUSD
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 不明なシンボル 'EURJPY' がある。
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisorの初期化...ユーロ円
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 不明なシンボル 'EURGBP' があります。
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisorの初期化...ユーロGBP
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 不明なシンボル 'GBPCHF' がある。
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 EA初期化...GBPCHF
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 不明なシンボル 'USDCHF' があります。
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisorの初期化...米ドルCHF
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 不明なシンボル 'EURCHF
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisorの初期化...ユーロスイスフラン

数日前までは大丈夫だったのに...。

以下は、そのコードの抜粋です。

 CSymbolInfo       Exp_Symbol_Info;              // symbol info object

   if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
    {
     return(false);
    }

別のEA、同じもの

2011.10.15 11:16:12 Core 1 OnInitに失敗してテスターが停止しました。
2011.10.15 11:16:12 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 不明なシンボル 'EURUSD'.
2011.10.15 11:16:12 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisorの初期化...EURUSDの場合

シンボルのプロパティに アクセスするために、Multicurrencyの標準的なCsymbolInfoクラスを使って います。

 

2011.10.15 11:41:00 Core 1 OnInitに失敗してテスターが停止した
2011.10.15 11:41:00:00 2011.10.03 00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 不明なシンボル 'EURUSD' がある。
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00エラーコード です。4301; 説明: 不明なシンボル
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 EURUSDシンボルを選択中にエラーが発生しました。
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 EURUSDでのExpert Advisor...の初期化。

MarketWatchでは、シンボルを選択することはできません。

コード

   if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
    {
     Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch.");
    }
   else
    {
     Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol);
     GetMyLastError(GetLastError());
    }
  
   if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
    {
     return(false);
    }
   Exp_Symbol_Info.Refresh();
   Exp_Symbol_Info.RefreshRates();

Ashes:

端末はダウンロードした履歴の整合性を監視しているか？

同じアカウントで、異なる端末のインスタンスで同じ設定をした場合のテスト 結果に違いがあるため、疑問が生じました。歴史が少し違うことがわかった。

同じブローカーですか？ 端末はブローカーから見て履歴を管理します。履歴の品質はサーバーによって決定され、同期中に端末はサーバーから不足または更新された履歴を取得し、サーバーと端末の接続における履歴の整合性を確保する。
