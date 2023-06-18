エラー、バグ、質問 - ページ 555 1...548549550551552553554555556557558559560561562...3185 新しいコメント idispatch 2011.11.01 11:19 #5541 sergey1294: アルパリでは、マーケット実行中にすぐにストップを置くことができないので、まずポジションを建ててから 修正する必要がある OrderSendコマンドを1つだけ使って、ストップを含む注文を出すことは不可能なのでしょうか？それとも、既存の注文にストップを設定する前にPositionSelectを呼び出すことなのでしょうか？ Renat Fatkhullin 2011.11.01 12:28 #5542 スナフキン。Метатестер пилит диск HDDバージョン527。プロセスモニターを見ると、こんなくだらないことが延々と続いている。ネットワークに接続していない、クラウドに接続していないターミナルとmetateterが起動しない。ファイルは変更されていません。上記のスクリーンショットには、ファイル名に関する情報はありません。 より詳細なログをテキスト形式で添付してください。 Александр Антипов 2011.11.01 12:38 #5543 idispatch:MQL4では、すぐにストップ付きの注文を作成できましたが、MQL5ではそれができず、注文作成後にストップを設定する必要があります。私が遅いのか（コードサンプルをください）、それとも私の意図なのでしょうか？また、ストップとプロフィットを指定して注文を作成することも可能です。お客様のご要望にお応えして reqest.sl=SL。reqest.tp=TP。これはエラーです。SLとTPのレベルは市場価格から離れたところに設定されるべきですから、これらのラインは次のようになります。を買いポジションにする。request.sl = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID) - SL * SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT)。request.tp = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK) + TP * SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);うりごしrequest.sl = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK) + SL * SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);request.tp = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID) - TP * SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT); どこか勘違いしていなければいいのですが・・・。 Renat Fatkhullin 2011.11.01 12:42 #5544 idispatch: アルパリでは、1回のOrderSendコマンドでストップを含む注文を出すことは不可能なのでしょうか。それとも、既存の注文にストップを設定する前に、PositionSelectを呼び出す 必要があるということでしょうか？できる、なぜできない？どのモードで注文するのですか？ idispatch 2011.11.01 12:45 #5545 ShurikAn:ストップとプロフィットでできる。クエリにある reqest.sl=SL。reqest.tp=TP。これはエラーです。SLとTPのレベルは市場価格から距離を置いて設定する必要があるので、これらのラインは次のようになります。もちろん、SLとTPはあなたのように定義されています。さらに、上で書いたように、もし私が単にm_request.action =TRADE_ACTION_SLTP; OrderSend(m_request, m_result)を実行する。を指定すると、指定したSLとTPでストップが正常に設定されますが、正しく定義されていない場合はそうはいきません。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций - Документация по MQL5 idispatch 2011.11.01 12:47 #5546 Renat:できる、なぜできない？どのモードで注文するのですか？MqlTradeRequest m_request; MqlTradeResult m_result; m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL; m_request.symbol = Symbol()。 m_request.type = ORDER_TYPE_BUY; m_request.price = Price; // 事前に計算されており、真値 :) m_request.sl = SL; // 既に計算済みで正しい :) m_request.tp = TP; // 事前に計算されており、真値 :) m_request.volume = Vol; m_request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK; m_request.deviation=10。 m_request.type_time = 0; m_request.expiration = 0; m_request.magic = 0; m_request.comment = ""。 OrderSend(m_request, m_result)を実行する。 Sergey Gritsay 2011.11.01 12:54 #5547 idispatch: Alpariでは、1つのOrderSendコマンドを使用してストップを含む注文を出すことはできないのでしょうか？それとも、既存の注文にストップを設定する前にPositionSelectを呼び出すことでしょうか？その通り、ストップはインスタントモードでないとできません。実行タイプ クライアント端末には、4つの注文実行モードがあります。 インスタントエグゼキューションこのモードでは、ブローカーに提示された価格で成行注文の執行が行われます。執行要求を送信する際、端末は自動的に現在の価格を注文に代入します。ブローカーが価格を承諾した場合、注文は実行されます。ブローカーが要求価格を受け入れない場合、いわゆる「Requote」が発生し、ブローカーは注文が実行可能な価格を返します。 リクエストの実行このモードでは、成行注文はブローカーから事前に受信した価格で執行されます。成行注文を出す前に、ブローカーに執行価格を要求する。受信後、その価格での注文の執行を確認または拒否することができます。 マーケットエグゼキューションこの成行注文の執行モードでは、執行価格の決定は、トレーダーの追加的な承認なしにブローカーによって行われます。このモードでの成行注文の送信は、その注文が執行される価格について早期に合意したことを意味する。成行売り」「成行買い」ボタンを押すと、ブローカーが設定した価格で、それぞれ売りと買いの取引を執行するための注文が作成されます。 By Market」実行モードでは、ストップロスやテイクプロフィットのレベルは、すでにオープンしているポジションに対してのみ、変更によって設定することができます。 注文に対するコメントは、ブローカーまたはサーバーによって変更されることがあります。例えば、ストップロスやテイクプロフィットで決済する場合、関連する情報が記載されます。 実行」フィールドが非アクティブの場合、それを変更する機能がサーバー上でブロックされていることを意味します。 ポジションを開くウィンドウをダブルクリックすると、ティックを開いたり隠したりすることができます。 取引所の実行クライアント端末で行った取引操作を、外部の取引システム（取引所）に転送するモードです。取引は、現在の市場の買値で執行さ れます。 各シンボルの執行モードは、証券会社によって選択されます。全てはターミナルのヘルプに書かれています。でも、誰も読まないんです。どの実行タイプかを知るには、関数 SymbolInfoInteger() で、識別子SYMBOL_TRADE_EXEMODE を指定して、プロパティを要求する必要があります。シンボルトレードエクスモード トレードモード enum_symbol_trade_execution enum_symbol_trade_execution 識別子 商品説明 シンボルトレード実行要求 トレードオンリクエスト シンボルトレード実行インスタント ストリーミング価格での取引 シンボルトレード実行市場 エグゼキューション_エグゼキューションマーケット シンボルトレード取引所 為替執行 idispatch 2011.11.01 13:05 #5548 ありがとうございました。そしてヘルプを読みましたが、見つからなかったのは私の見落とし＋ヘルプにあるクロスリファレンスとかの推敲不足でした:) Briarius 2011.11.01 20:20 #5549 Surgeon'sAdviserをテスト する場合 https://www.mql5.com/ru/code/611を変更したものです。[引用】。］テストを開始するには、84行目で次のように置き換えます: double Limit=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_LIMIT); を double Limit= 5 にします。[/quote]通常のデモ口座では、ツールセクションのトレードタブがアクティブな場合、テスト終了時にターミナルビューが変更されます。 ファイル: Error01.JPG 382 kb Error02.JPG 346 kb gumgum 2011.11.02 20:55 #5550 デモ口座では、このような混乱があります。何度やっても最初にリセットされる。そしてXAUUSDでは、F9を押した後マーケット概要」の注文ウィンドウをダブルクリックすることはできませんが。P.S. XAUUSD)を取引できないことは知っています。 1...548549550551552553554555556557558559560561562...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
アルパリでは、マーケット実行中にすぐにストップを置くことができないので、まずポジションを建ててから 修正する必要がある
Метатестер пилит диск HDD
バージョン527。
プロセスモニターを見ると、こんなくだらないことが延々と続いている。
ネットワークに接続していない、クラウドに接続していないターミナルとmetateterが起動しない。ファイルは変更されていません。
上記のスクリーンショットには、ファイル名に関する情報はありません。
より詳細なログをテキスト形式で添付してください。
MQL4では、すぐにストップ付きの注文を作成できましたが、MQL5ではそれができず、注文作成後にストップを設定する必要があります。
私が遅いのか（コードサンプルをください）、それとも私の意図なのでしょうか？
また、ストップとプロフィットを指定して注文を作成することも可能です。
お客様のご要望にお応えして
reqest.sl=SL。
reqest.tp=TP。
これはエラーです。SLとTPのレベルは市場価格から離れたところに設定されるべきですから、これらのラインは次のようになります。
を買いポジションにする。
request.sl = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID) - SL * SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT)。
request.tp = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK) + TP * SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
うりごし
request.sl = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK) + SL * SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
request.tp = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID) - TP * SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);どこか勘違いしていなければいいのですが・・・。
アルパリでは、1回のOrderSendコマンドでストップを含む注文を出すことは不可能なのでしょうか。それとも、既存の注文にストップを設定する前に、PositionSelectを呼び出す 必要があるということでしょうか？
できる、なぜできない？
どのモードで注文するのですか？
ストップとプロフィットでできる。
クエリにある
reqest.sl=SL。
reqest.tp=TP。
これはエラーです。SLとTPのレベルは市場価格から距離を置いて設定する必要があるので、これらのラインは次のようになります。
もちろん、SLとTPはあなたのように定義されています。さらに、上で書いたように、もし私が単に
m_request.action =TRADE_ACTION_SLTP;
OrderSend(m_request, m_result)を実行する。
を指定すると、指定したSLとTPでストップが正常に設定されますが、正しく定義されていない場合はそうはいきません。
できる、なぜできない？
どのモードで注文するのですか？
MqlTradeResult m_result;
m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
m_request.symbol = Symbol()。
m_request.type = ORDER_TYPE_BUY;
m_request.price = Price; // 事前に計算されており、真値 :)
m_request.sl = SL; // 既に計算済みで正しい :)
m_request.tp = TP; // 事前に計算されており、真値 :)
m_request.volume = Vol;
m_request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
m_request.deviation=10。
m_request.type_time = 0;
m_request.expiration = 0;
m_request.magic = 0;
m_request.comment = ""。
OrderSend(m_request, m_result)を実行する。
Alpariでは、1つのOrderSendコマンドを使用してストップを含む注文を出すことはできないのでしょうか？それとも、既存の注文にストップを設定する前にPositionSelectを呼び出すことでしょうか？
その通り、ストップはインスタントモードでないとできません。
実行タイプ
クライアント端末には、4つの注文実行モードがあります。
このモードでは、ブローカーに提示された価格で成行注文の執行が行われます。執行要求を送信する際、端末は自動的に現在の価格を注文に代入します。ブローカーが価格を承諾した場合、注文は実行されます。ブローカーが要求価格を受け入れない場合、いわゆる「Requote」が発生し、ブローカーは注文が実行可能な価格を返します。
このモードでは、成行注文はブローカーから事前に受信した価格で執行されます。成行注文を出す前に、ブローカーに執行価格を要求する。受信後、その価格での注文の執行を確認または拒否することができます。
この成行注文の執行モードでは、執行価格の決定は、トレーダーの追加的な承認なしにブローカーによって行われます。このモードでの成行注文の送信は、その注文が執行される価格について早期に合意したことを意味する。
成行売り」「成行買い」ボタンを押すと、ブローカーが設定した価格で、それぞれ売りと買いの取引を執行するための注文が作成されます。
クライアント端末で行った取引操作を、外部の取引システム（取引所）に転送するモードです。取引は、現在の市場の買値で執行さ れます。
各シンボルの執行モードは、証券会社によって選択されます。
全てはターミナルのヘルプに書かれています。でも、誰も読まないんです。
どの実行タイプかを知るには、関数 SymbolInfoInteger() で、識別子SYMBOL_TRADE_EXEMODE を指定して、プロパティを要求する必要があります。
シンボルトレードエクスモード
トレードモード
enum_symbol_trade_execution
enum_symbol_trade_execution
識別子
商品説明
シンボルトレード実行要求
トレードオンリクエスト
シンボルトレード実行インスタント
ストリーミング価格での取引
シンボルトレード実行市場
エグゼキューション_エグゼキューションマーケット
シンボルトレード取引所
為替執行
ありがとうございました。
そしてヘルプを読みましたが、見つからなかったのは私の見落とし＋ヘルプにあるクロスリファレンスとかの推敲不足でした:)
Surgeon'sAdviserをテスト する場合 https://www.mql5.com/ru/code/611
を変更したものです。
[引用】。］
テストを開始するには、84行目で次のように置き換えます:
double Limit=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_LIMIT);
を
double Limit= 5 にします。
[/quote]
通常のデモ口座では、ツールセクションのトレードタブがアクティブな場合、テスト終了時にターミナルビューが変更されます。
デモ口座では、このような混乱があります。
何度やっても最初にリセットされる。
そしてXAUUSDでは、F9を押した後
マーケット概要」の注文ウィンドウをダブルクリックすることはできませんが。
P.S. XAUUSD)を取引できないことは知っています。