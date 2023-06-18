エラー、バグ、質問 - ページ 547 1...540541542543544545546547548549550551552553554...3185 新しいコメント Renat Fatkhullin 2011.10.20 12:14 #5461 SwInGeR: Expertsのダウンロードができない理由を教えてください。体験版や無料版もダウンロードできない。ダウンロード」を押しても何も起こらない、ChromeとIEで確認した。CodebaseやMarketからダウンロードできない？Marketはまだ完全に稼働しておらず、準備中ですが、Codebaseのダウンロードは問題なくできます。プロキシで作業する場合は、Internet Explorerでプロキシ設定をしているかどうか確認してください。 SwInGeR 2011.10.20 13:58 #5462 Renat:CodebaseやMarketからダウンロードできない？Marketはまだ完全に稼働しておらず、準備中ですが、Codebaseからは問題なくダウンロードできています。プロキシ経由で作業する場合は、Internet Explorerのプロキシ設定を確認してください。 マーケット（プログラムとブラウザの両方）を通じて、CodeBaseからダウンロードされます。 削除済み 2011.10.20 19:00 #5463 開発者の皆様へ。アングリアンのヘルプにこんなのがありました。enum_chart_property_double ID 商品説明 物件タイプ チャートシフトサイズ 右境界線からのゼロバーインデントの大きさをパーセンテージで指定します。 倍（10〜50％）。 チャート_固定値_最大値 チャート最大値固定 二重 チャート固定分 チャート最小値固定 二重 chart_points_per_bar スケール（バーあたりのポイント数 二重 チャート・プライス・ミニ チャート最大値 ダブルR/Oモディファイア-サブウインドウ番号 チャート・プライス・マックス チャート最小値 ダブルR/Oモディファイア-サブウインドウ番号 Rashid Umarov 2011.10.20 19:16 #5464 Interesting:開発者の皆様へ。ここで、アングリカンの参考文献を紹介します。 具体的にはどのような質問でしょうか？https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/enum_chart_property#enum_chart_property_double Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков - Документация по MQL5 --- 2011.10.20 19:35 #5465 チャート・プライス・ミニ チャート最大 値 チャート・プライス・マックス チャート最小 値 Rashid Umarov 2011.10.20 19:58 #5466 sergeev: チャート・プライス・ミニ チャート最大 値 チャート・プライス・マックス チャート最小 値 とても興味深いです...。ありがとうございます。他の言語も確認してみます。 progeon 2011.10.20 20:33 #5467 注文を閉じるにはどのようなコマンドを使えばいいのか、簡単に教えてください。もしくは、記事のリンクを教えてください。複雑なコードは必要ない、2、3行でいいんだ。 Yedelkin 2011.10.20 21:32 #5468 progeon: 注文を閉じるにはどのようなコマンドを使えばいいのか、簡単に教えてください。もしくは、記事のリンクを教えてください。複雑なコードは必要なく、2、3行で済みます。 MT5では、注文の開始と終了ではなく、ポジションの開始と終了を行います。オープンポジションをクローズするには、同じ数量で反対のポジションをオープンする取引要求を送信する必要があります。MQL5リファレンスガイド / 標準定数、列挙、構造体 / データ構造 / 取引要求の構造 を参照。 Andrey Sharov 2011.10.21 11:34 #5469 10月20日、cloud.mql5.comからMQL5 Strategy Tester Agentをダウンロードした。シングルプロセッサのコンピュータのエージェント数のデフォルト設定では、2つのエージェントが作成されており、サービスタブのコンフィギュレータでは、インストールおよび設定する推奨エージェント数が1となっています。インストール時のビルドは507で、523にアップデートされました。 Alexey 2011.10.22 21:27 #5470 おやすみなさい。今、調べ始めたところです。明らかなバグと思われる。私は以下のコードを引用して、私は下の1行にコメントすると（それはマークされている）、それは動作するように見える - 私は何が問題であるかを理解していない。Raznica[]配列に明示的にサイズを指定することで、この状況を回避することができます。この件に関しては、ドキュメントには何も書かれていませんでした。#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <MovingAverages.mqh> #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 //--- plot BaseMa #property indicator_label1 "BaseMa" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrRed #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 //--- plot MaForMa #property indicator_label2 "MaForMa" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrBlue #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 //--- input parameters input int MaPeriod=10;// период усреднения input ENUM_MA_METHOD Method=MODE_SMA ; // метод сглаживания //--- indicator buffers double BaseMaBuffer[]; double MaForMaBuffer[]; int hiMa ; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,BaseMaBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,MaForMaBuffer,INDICATOR_DATA); ArraySetAsSeries(BaseMaBuffer,true) ; ArraySetAsSeries(MaForMaBuffer,true) ; switch(Method) { case (MODE_SMA): hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE) ; break ; case (MODE_EMA): hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE) ; break ; case (MODE_SMMA) : hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_CLOSE) ; break ; case (MODE_LWMA) : hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE) ; } //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { double ima[],Raznica[]; int ended ,i,j,aaa; if (rates_total < MaPeriod - 1) return(0); if (prev_calculated == 0) ended=rates_total-MaPeriod-10 ; else ended=rates_total-prev_calculated-1 ; ArraySetAsSeries(price,true) ; for ( i=0; i < ended; i++) { CopyBuffer(hiMa,0,i,1,ima) ; BaseMaBuffer[i]=ima[0] ; } //------------------------------------------------------------------------------- for(i=0 ;i< ended ;i++) { for( j=0 ;j< 10 ;j++) { Raznica[j]=0;// ради прикола попробуйте закоментировать эту строку } MaForMaBuffer[i]=2*BaseMaBuffer[i]-price[i]; } return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ 1...540541542543544545546547548549550551552553554...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
おやすみなさい。今、調べ始めたところです。明らかなバグと思われる。私は以下のコードを引用して、私は下の1行にコメントすると（それはマークされている）、それは動作するように見える - 私は何が問題であるかを理解していない。Raznica[]配列に明示的にサイズを指定することで、この状況を回避することができます。この件に関しては、ドキュメントには何も書かれていませんでした。