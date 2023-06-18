エラー、バグ、質問 - ページ 547

SwInGeR:
Expertsのダウンロードができない理由を教えてください。体験版や無料版もダウンロードできない。ダウンロード」を押しても何も起こらない、ChromeとIEで確認した。

CodebaseやMarketからダウンロードできない？Marketはまだ完全に稼働しておらず、準備中ですが、Codebaseのダウンロードは問題なくできます。

プロキシで作業する場合は、Internet Explorerでプロキシ設定をしているかどうか確認してください。

 
削除済み  

開発者の皆様へ。

アングリアンのヘルプにこんなのがありました。

enum_chart_property_double

ID

商品説明

物件タイプ

チャートシフトサイズ

右境界線からのゼロバーインデントの大きさをパーセンテージで指定します。

倍（10〜50％）。

チャート_固定値_最大値

チャート最大値固定

二重

チャート固定分

チャート最小値固定

二重

chart_points_per_bar

スケール（バーあたりのポイント数

二重

チャート・プライス・ミニ

チャート最大値

ダブルR/Oモディファイア-サブウインドウ番号

チャート・プライス・マックス

チャート最小値

ダブルR/Oモディファイア-サブウインドウ番号

 
Interesting:

開発者の皆様へ。

ここで、アングリカンの参考文献を紹介します。


具体的にはどのような質問でしょうか？https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/enum_chart_property#enum_chart_property_double
とても興味深いです...。ありがとうございます。他の言語も確認してみます。
 
注文を閉じるにはどのようなコマンドを使えばいいのか、簡単に教えてください。もしくは、記事のリンクを教えてください。複雑なコードは必要ない、2、3行でいいんだ。
 
progeon:

注文を閉じるにはどのようなコマンドを使えばいいのか、簡単に教えてください。もしくは、記事のリンクを教えてください。複雑なコードは必要なく、2、3行で済みます。
MT5では、注文の開始と終了ではなく、ポジションの開始と終了を行います。オープンポジションをクローズするには、同じ数量で反対のポジションをオープンする取引要求を送信する必要があります。MQL5リファレンスガイド / 標準定数、列挙、構造体 / データ構造 / 取引要求の構造 を参照。
 


10月20日、cloud.mql5.comからMQL5 Strategy Tester Agentをダウンロードした。シングルプロセッサのコンピュータのエージェント数のデフォルト設定では、2つのエージェントが作成されており、サービスタブのコンフィギュレータでは、インストールおよび設定する推奨エージェント数が1となっています。インストール時のビルドは507で、523にアップデートされました。

 

おやすみなさい。今、調べ始めたところです。明らかなバグと思われる。私は以下のコードを引用して、私は下の1行にコメントすると（それはマークされている）、それは動作するように見える - 私は何が問題であるかを理解していない。Raznica[]配列に明示的にサイズを指定することで、この状況を回避することができます。この件に関しては、ドキュメントには何も書かれていませんでした。

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <MovingAverages.mqh>
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- plot BaseMa
#property indicator_label1  "BaseMa"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot MaForMa
#property indicator_label2  "MaForMa"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- input parameters
input int      MaPeriod=10;// период усреднения
input ENUM_MA_METHOD  Method=MODE_SMA ; // метод сглаживания                 
//--- indicator buffers
double         BaseMaBuffer[];
double         MaForMaBuffer[];
int            hiMa   ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,BaseMaBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,MaForMaBuffer,INDICATOR_DATA);
   ArraySetAsSeries(BaseMaBuffer,true) ;
   ArraySetAsSeries(MaForMaBuffer,true) ;
   switch(Method)
      {
         case (MODE_SMA):
            hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE) ;
            break ;
         case (MODE_EMA):
            hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE) ;
            break ;
         case (MODE_SMMA) :
            hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_CLOSE) ;
            break ;
         case (MODE_LWMA) :
            hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE) ;
      }
   
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {
  
    double ima[],Raznica[];
    int ended ,i,j,aaa;
    if (rates_total < MaPeriod - 1)
    return(0);   
    if (prev_calculated == 0)
       ended=rates_total-MaPeriod-10 ;
    else 
       ended=rates_total-prev_calculated-1 ;
    ArraySetAsSeries(price,true) ;
    for ( i=0; i < ended;  i++)
      {
         CopyBuffer(hiMa,0,i,1,ima) ;
         BaseMaBuffer[i]=ima[0] ;
         
      }
//-------------------------------------------------------------------------------
    for(i=0 ;i< ended ;i++)
      {
         for( j=0 ;j< 10 ;j++)
            {
               Raznica[j]=0;// ради прикола попробуйте закоментировать эту строку 
            }
         MaForMaBuffer[i]=2*BaseMaBuffer[i]-price[i];   
      }   
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
