エラー、バグ、質問 - ページ 552

crOss:

金融市場での取引で重要なのは、今何が起きているか......ということですね。
と、10年前のことはほとんど関係ないのです。
最後の取引日はとても重要で、最も重要な日です )))

私は、それがそれほど重要ではなく、また望ましい システムもあることに同意します。

その後、profileブランチで提案をしてください（エラーは出ませんが）。

MetaTrader 5 Strategy Testerは こちらからご利用いただけます。

MT5の場合は こちら

または、（プロファイルから）直接netwissdeskにアクセスすることができます。

 

Strategy Testerを 起動すると、ログに次のようなエントリが表示されます。

2011.10.27 16:18:27 Core 1 2011.01.03 00:04:37 not enough money [instant sell 0.01 EURUSD at 1.33375 sl: 1.33575 tp: 1.33575.33175]
2011.10.27 16:18:27 Core 1 PrevBalance: 5000.00, PrevEquity 5150.42, PrevMargin: 5137.13, NewMargin: 5150.47, NewFreeMargin: -0.05.

これは何と関係があるのでしょうか？

 
papaklass:
記録から判断して、欲張りすぎです :)オープンポジションの ボリュームを減らしてください。
それは、最小ロットが「即売り0.01EURUSD」であることです。
 
progeon:
それが、最小ロットが "即売り0.01EURUSD "なんです。
レバレッジは？
 
papaklass:
つまり、すでに自由なマージンを使い切ってしまっているわけです。PrevMargin: 5137.13, NewMargin: 5150.47,NewFreeMargin: -0.05」。未決済のポジションが あり、新しいポジションを建てるための自由な証拠金がない。
他に公募はなく、今回が第一回目。エラーにならないか調べてみます。
 
sergey1294:
レバレッジはどの程度に設定されましたか？
レバレッジは触ってないので、変えられないと思います。デフォルトは1:100
 
progeon:
レバレッジは触ってないので、変えられないと思います。デフォルトは1:100
テスターで問題なく変更できます
 

別のアップデートをしたら端末が動かなくなった。起動時や再インストール時に

20日から始まりました。24日、私はサービスデスクに手紙を書き ました。今日もMQL5のHPからTerminalをインストールしてみました。問題はまだある。

 
masharov:

別のアップデートをしたら端末が動かなくなった。起動時や再インストール時に

20日から始まりました。24日、私はサービスデスクに手紙を書き ました。今日もMQL5のHPからTerminalをインストールしてみました。それでも問題は解決しない。

ZoneAlarmが疑心暗鬼になって端末の操作をブロックする問題が繰り返されているようです。

アンチウイルスのログを確認する - ターミナルの実行中に何を書いているか？

 
dentraf, 関数の開始時刻が終了時刻より大きいことが問題なのかもしれません。
