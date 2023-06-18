エラー、バグ、質問 - ページ 552 1...545546547548549550551552553554555556557558559...3185 新しいコメント Mykola Demko 2011.10.27 14:24 #5511 crOss:金融市場での取引で重要なのは、今何が起きているか......ということですね。 と、10年前のことはほとんど関係ないのです。 最後の取引日はとても重要で、最も重要な日です )))私は、それがそれほど重要ではなく、また望ましい システムもあることに同意します。 その後、profileブランチで提案をしてください（エラーは出ませんが）。MetaTrader 5 Strategy Testerは こちらからご利用いただけます。MT5の場合は こちらまたは、（プロファイルから）直接netwissdeskにアクセスすることができます。 progeon 2011.10.27 17:32 #5512 Strategy Testerを 起動すると、ログに次のようなエントリが表示されます。2011.10.27 16:18:27 Core 1 2011.01.03 00:04:37 not enough money [instant sell 0.01 EURUSD at 1.33375 sl: 1.33575 tp: 1.33575.33175] 2011.10.27 16:18:27 Core 1 PrevBalance: 5000.00, PrevEquity 5150.42, PrevMargin: 5137.13, NewMargin: 5150.47, NewFreeMargin: -0.05.これは何と関係があるのでしょうか？ Errors, bugs, questions Discussion of article "Functions Bamboozled by this loop! progeon 2011.10.27 20:16 #5513 papaklass: 記録から判断して、欲張りすぎです :)オープンポジションの ボリュームを減らしてください。 それは、最小ロットが「即売り0.01EURUSD」であることです。 Sergey Gritsay 2011.10.27 20:51 #5514 progeon: それが、最小ロットが "即売り0.01EURUSD "なんです。 レバレッジは？ progeon 2011.10.27 20:53 #5515 papaklass: つまり、すでに自由なマージンを使い切ってしまっているわけです。PrevMargin: 5137.13, NewMargin: 5150.47,NewFreeMargin: -0.05」。未決済のポジションが あり、新しいポジションを建てるための自由な証拠金がない。 他に公募はなく、今回が第一回目。エラーにならないか調べてみます。 progeon 2011.10.27 20:54 #5516 sergey1294: レバレッジはどの程度に設定されましたか？ レバレッジは触ってないので、変えられないと思います。デフォルトは1:100 Sergey Gritsay 2011.10.28 00:33 #5517 progeon: レバレッジは触ってないので、変えられないと思います。デフォルトは1:100 テスターで問題なく変更できます masharov 2011.10.28 08:38 #5518 別のアップデートをしたら端末が動かなくなった。起動時や再インストール時に20日から始まりました。24日、私はサービスデスクに手紙を書き ました。今日もMQL5のHPからTerminalをインストールしてみました。問題はまだある。 Renat Fatkhullin 2011.10.28 09:07 #5519 masharov:別のアップデートをしたら端末が動かなくなった。起動時や再インストール時に20日から始まりました。24日、私はサービスデスクに手紙を書き ました。今日もMQL5のHPからTerminalをインストールしてみました。それでも問題は解決しない。ZoneAlarmが疑心暗鬼になって端末の操作をブロックする問題が繰り返されているようです。アンチウイルスのログを確認する - ターミナルの実行中に何を書いているか？ Sergey Gridnev 2011.10.28 10:23 #5520 dentraf, 関数の開始時刻が終了時刻より大きいことが問題なのかもしれません。 1...545546547548549550551552553554555556557558559...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
金融市場での取引で重要なのは、今何が起きているか......ということですね。
と、10年前のことはほとんど関係ないのです。
最後の取引日はとても重要で、最も重要な日です )))
私は、それがそれほど重要ではなく、また望ましい システムもあることに同意します。
その後、profileブランチで提案をしてください（エラーは出ませんが）。
MetaTrader 5 Strategy Testerは こちらからご利用いただけます。
MT5の場合は こちら
または、（プロファイルから）直接netwissdeskにアクセスすることができます。
Strategy Testerを 起動すると、ログに次のようなエントリが表示されます。
2011.10.27 16:18:27 Core 1 2011.01.03 00:04:37 not enough money [instant sell 0.01 EURUSD at 1.33375 sl: 1.33575 tp: 1.33575.33175]
2011.10.27 16:18:27 Core 1 PrevBalance: 5000.00, PrevEquity 5150.42, PrevMargin: 5137.13, NewMargin: 5150.47, NewFreeMargin: -0.05.
これは何と関係があるのでしょうか？
記録から判断して、欲張りすぎです :)オープンポジションの ボリュームを減らしてください。
それが、最小ロットが "即売り0.01EURUSD "なんです。
つまり、すでに自由なマージンを使い切ってしまっているわけです。PrevMargin: 5137.13, NewMargin: 5150.47,NewFreeMargin: -0.05」。未決済のポジションが あり、新しいポジションを建てるための自由な証拠金がない。
レバレッジはどの程度に設定されましたか？
レバレッジは触ってないので、変えられないと思います。デフォルトは1:100
別のアップデートをしたら端末が動かなくなった。起動時や再インストール時に
20日から始まりました。24日、私はサービスデスクに手紙を書き ました。今日もMQL5のHPからTerminalをインストールしてみました。問題はまだある。
別のアップデートをしたら端末が動かなくなった。起動時や再インストール時に
20日から始まりました。24日、私はサービスデスクに手紙を書き ました。今日もMQL5のHPからTerminalをインストールしてみました。それでも問題は解決しない。
ZoneAlarmが疑心暗鬼になって端末の操作をブロックする問題が繰り返されているようです。
アンチウイルスのログを確認する - ターミナルの実行中に何を書いているか？