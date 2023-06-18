エラー、バグ、質問 - ページ 551

crOss:

開発者の皆様、オプティマイザーとテスターは前取引日の終わりまでではなく、現在の時間まで動作するようにしてください。


終了日を1日前に設定してみましたか？
 
しかし、テスターやオプティマイザーは、現在の時間、例えば5分の時間枠で動いているか試してみましたか？
 
私は...
が効いているのか？
 
この問題は、すでにこのスレッドで私が開発者と議論しています。

、「誰にも負けないように...」という原則に従って、右のテスト期間を前取引日の終値に限定しただけで、なぜテスト結果が 異なるのか、ほとんどの人は理解していないと説明されました。

 
さて、現在の取引日が完全に最適化期間から外れているような状況です((.

多くのシステムは、D1よりはるかに短い時間枠で動いており、これは彼らにとって非常に重要です

私たちがそれをしないのは、2つの理由があるからです。

1.当日のデータが常に変化しているため、テストを実行する たびに不要なネットワークアクティビティを行う。クラウドエージェントにとって重要かもしれません。

2.パスからパスへの結果の非再現性の可能性。つまり、最適化ではある結果が得られるが、単発ではオッパ、別の結果が得られるのである。現在のデータは常に変化しているため。

 
1. このようなテクスチャリングは、ローカルエージェントのみに限定する。
2.現在の日を除外して最適化を制限する。

そのため、現在のテストはローカルエージェントのみで実施され、最適化では実施されません。

翌日を待たずに、今すぐ実機とテスターの入力を比較することができるというものです。

 
ポイント1と2は、テスト/最適化の開始時に正しい時間を固定すれば解決します。
誰も2との関連性を求めてはいません...が、1取引日というのは、申し訳ないが論外だ。
 
そうすると、年 月日だけでなく、時分終了も入力する必要があります。

テスターは10年分の履歴を最適化する可能性があり、1取引日は砂粒のようなものだと考えている。

1ティックで取引したくない場合は、「テスター」を作成し、それを使って最後の取引日を終えればよいのです（ありがとう、MQL5にはそのためのツールがあります）。

 
コンパイラは未来を見据えている。


これはバグなのか修正なのか)

 
金融市場での取引で重要なのは、今何が起きているか......ということですね。
と、10年前のことはほとんど関係ないのです。
私は、これがあまり重要ではなく、また望ましいシステムもあることに同意します。

