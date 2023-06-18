エラー、バグ、質問 - ページ 551 1...544545546547548549550551552553554555556557558...3185 新しいコメント --- 2011.10.27 10:37 #5501 crOss:開発者の皆様、オプティマイザーとテスターは前取引日の終わりまでではなく、現在の時間まで動作するようにしてください。 終了日を1日前に設定してみましたか？ Ilya Belyaev 2011.10.27 10:42 #5502 sergeev: 終了日を1日前に設定してみましたか？ しかし、テスターやオプティマイザーは、現在の時間、例えば5分の時間枠で動いているか試してみましたか？ --- 2011.10.27 10:44 #5503 crOss: 私は... が効いているのか？ Ilya Belyaev 2011.10.27 10:49 #5504 sergeev: が効いているのか？この問題は、すでにこのスレッドで私が開発者と議論しています。、「誰にも負けないように...」という原則に従って、右のテスト期間を前取引日の終値に限定しただけで、なぜテスト結果が 異なるのか、ほとんどの人は理解していないと説明されました。 Slava 2011.10.27 11:05 #5505 crOss:開発者の皆様、オプティマイザーとテスターは前取引日の終わりまでではなく、現在の時間まで動作するようにしてください。さて、現在の取引日が完全に最適化期間から外れているような状況です((.多くのシステムは、D1よりはるかに短い時間枠で動いており、これは彼らにとって非常に重要です 私たちがそれをしないのは、2つの理由があるからです。 1.当日のデータが常に変化しているため、テストを実行する たびに不要なネットワークアクティビティを行う。クラウドエージェントにとって重要かもしれません。 2.パスからパスへの結果の非再現性の可能性。つまり、最適化ではある結果が得られるが、単発ではオッパ、別の結果が得られるのである。現在のデータは常に変化しているため。 --- 2011.10.27 11:13 #5506 stringo:これを行わない理由は2つあります。1.当日のデータが常に変化しているため、テストを実行する たびに不要なネットワークアクティビティを行う。クラウドエージェントにとって、これは重要なことかもしれません。2.パスからパスへの結果の非再現性の可能性。つまり、最適化ではある結果が得られるが、単発ではオッパ、別の結果が得られるのである。現在のデータは常に変化しているので。1. このようなテクスチャリングは、ローカルエージェントのみに限定する。 2.現在の日を除外して最適化を制限する。そのため、現在のテストはローカルエージェントのみで実施され、最適化では実施されません。翌日を待たずに、今すぐ実機とテスターの入力を比較することができるというものです。 Ilya Belyaev 2011.10.27 11:46 #5507 stringo:これを行わない理由は2つあります。1.当日のデータが常に変化しているため、テストを実行する たびに不要なネットワークアクティビティを行う。クラウドエージェントにとって、これは重要なことかもしれません。2.パスからパスへの結果の非再現性の可能性。つまり、最適化ではある結果が得られ、一本調子ではオッパ、別の結果が得られるのです。現在のデータは常に変化しているため。 ポイント1と2は、テスト/最適化の開始時に正しい時間を固定すれば解決します。 誰も2との関連性を求めてはいません...が、1取引日というのは、申し訳ないが論外だ。 Mykola Demko 2011.10.27 13:55 #5508 crOss: 1と2は、テスト/最適化の開始時に正しい時間を固定すれば、解決します。 誰もセカンドとの関連性を求めてはいないのですが...。が、1取引日というのは、申し訳ないが論外だ。そうすると、年 月日だけでなく、時分終了も入力する必要があります。テスターは10年分の履歴を最適化する可能性があり、1取引日は砂粒のようなものだと考えている。1ティックで取引したくない場合は、「テスター」を作成し、それを使って最後の取引日を終えればよいのです（ありがとう、MQL5にはそのためのツールがあります）。 Dmitriy Skub 2011.10.27 14:07 #5509 コンパイラは未来を見据えている。これはバグなのか修正なのか) Ilya Belyaev 2011.10.27 14:19 #5510 Urain:そうすると、年 月日だけでなく、時分終了も入力する必要があります。テスターには10年分の履歴で最適化を行う機能があり、1取引日は砂粒のようなものだと思う。もし、実際の取引履歴がなく、それを無駄にしたくないのであれば、「テスター」プログラムを使い、最後の取引日に実行すればよいのです（MQL5にはそのためのツールがあることに感謝します）。金融市場での取引で重要なのは、今何が起きているか......ということですね。 と、10年前のことはほとんど関係ないのです。 金融市場の取引では、今何が起こっているかが重要なんだ。10年前のことはほとんど関係ないんだよ。）私は、これがあまり重要ではなく、また望ましいシステムもあることに同意します。 1...544545546547548549550551552553554555556557558...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
開発者の皆様、オプティマイザーとテスターは前取引日の終わりまでではなく、現在の時間まで動作するようにしてください。
終了日を1日前に設定してみましたか？
私は...
が効いているのか？
この問題は、すでにこのスレッドで私が開発者と議論しています。
、「誰にも負けないように...」という原則に従って、右のテスト期間を前取引日の終値に限定しただけで、なぜテスト結果が 異なるのか、ほとんどの人は理解していないと説明されました。
開発者の皆様、オプティマイザーとテスターは前取引日の終わりまでではなく、現在の時間まで動作するようにしてください。
さて、現在の取引日が完全に最適化期間から外れているような状況です((.
多くのシステムは、D1よりはるかに短い時間枠で動いており、これは彼らにとって非常に重要です
私たちがそれをしないのは、2つの理由があるからです。
1.当日のデータが常に変化しているため、テストを実行する たびに不要なネットワークアクティビティを行う。クラウドエージェントにとって重要かもしれません。
2.パスからパスへの結果の非再現性の可能性。つまり、最適化ではある結果が得られるが、単発ではオッパ、別の結果が得られるのである。現在のデータは常に変化しているため。
これを行わない理由は2つあります。
1.当日のデータが常に変化しているため、テストを実行する たびに不要なネットワークアクティビティを行う。クラウドエージェントにとって、これは重要なことかもしれません。
2.パスからパスへの結果の非再現性の可能性。つまり、最適化ではある結果が得られるが、単発ではオッパ、別の結果が得られるのである。現在のデータは常に変化しているので。
1. このようなテクスチャリングは、ローカルエージェントのみに限定する。
2.現在の日を除外して最適化を制限する。
そのため、現在のテストはローカルエージェントのみで実施され、最適化では実施されません。
翌日を待たずに、今すぐ実機とテスターの入力を比較することができるというものです。
これを行わない理由は2つあります。
1.当日のデータが常に変化しているため、テストを実行する たびに不要なネットワークアクティビティを行う。クラウドエージェントにとって、これは重要なことかもしれません。
2.パスからパスへの結果の非再現性の可能性。つまり、最適化ではある結果が得られ、一本調子ではオッパ、別の結果が得られるのです。現在のデータは常に変化しているため。
誰も2との関連性を求めてはいません...が、1取引日というのは、申し訳ないが論外だ。
1と2は、テスト/最適化の開始時に正しい時間を固定すれば、解決します。
誰もセカンドとの関連性を求めてはいないのですが...。が、1取引日というのは、申し訳ないが論外だ。
そうすると、年 月日だけでなく、時分終了も入力する必要があります。
テスターは10年分の履歴を最適化する可能性があり、1取引日は砂粒のようなものだと考えている。
1ティックで取引したくない場合は、「テスター」を作成し、それを使って最後の取引日を終えればよいのです（ありがとう、MQL5にはそのためのツールがあります）。
これはバグなのか修正なのか)
そうすると、年 月日だけでなく、時分終了も入力する必要があります。
テスターには10年分の履歴で最適化を行う機能があり、1取引日は砂粒のようなものだと思う。
もし、実際の取引履歴がなく、それを無駄にしたくないのであれば、「テスター」プログラムを使い、最後の取引日に実行すればよいのです（MQL5にはそのためのツールがあることに感謝します）。
金融市場での取引で重要なのは、今何が起きているか......ということですね。
と、10年前のことはほとんど関係ないのです。
金融市場の取引では、今何が起こっているかが重要なんだ。10年前のことはほとんど関係ないんだよ。）
私は、これがあまり重要ではなく、また望ましいシステムもあることに同意します。