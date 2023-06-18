エラー、バグ、質問 - ページ 543 1...536537538539540541542543544545546547548549550...3185 新しいコメント Andrey Sharov 2011.10.15 13:05 #5421 Interesting:ブローカーは1社だけですか？ 端末はブローカーによる履歴を制御する。履歴の品質はサーバーによって決定され、同期中に端末はサーバーから不足または更新された履歴を取得し、サーバーと端末の接続における履歴の整合性を保証する。 不注意な人へ：同じアカウントで。具体的にはMetaquotesDemoの933297。 削除済み 2011.10.15 13:11 #5422 Ashes: 不注意な人へ：同じアカウントで。具体的にはMetaquotesDemoの933297。 その後、両端末の履歴をサーバーと同期させる（テスト期間中の履歴が最新になるようにする）。それなら、歴史に違いはないはずです。 Konstantin Chernov 2011.10.17 07:43 #5423 Konstantin83:2011.10.15 11:41:00 Core 1 OnInitに失敗してテスターが停止した 2011.10.15 11:41:00:00 2011.10.03 00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 不明なシンボル 'EURUSD' がある。 2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00エラーコード です。4301; 説明: 不明なシンボル 2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 EURUSDシンボルを選択中にエラーが発生しました。 2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 EURUSDでEAを初期化...MarketWatchでは、シンボルを選択することはできません。コード if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true)) { Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch."); } else { Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol); GetMyLastError(GetLastError()); } if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol)) { return(false); } Exp_Symbol_Info.Refresh(); Exp_Symbol_Info.RefreshRates();わかったぞ...終了日よりも開始日を高くしていた。どうだろう、私が間違っていたのだが、日付の範囲がおかしいと推察される。 Test Account 2011.10.17 10:41 #5424 Konstantin83: しかし、日付の範囲が正しくないという出力は可能ですよね？このメッセージは、不正な日付で最適化を実行 したときにテスターログに表示されます。最適化が開始されない。2011.10.17 10:38:06 Tester set mode to math calculations or adjust testing dates テスト時にはそのようなチェックはないようですが...。 Валерий 2011.10.17 12:42 #5425 えっ、今度は投資モードで取引履歴が 全く表示されなくなるんですか？それとも少し遅れて？このスクリプトは、すべての案件をチャート上に表示します。 注文と取引」タブにはすべて正常に表示され、「取引」タブには古いものだけが表示され、本日の取引はありません。それとも私だけでしょうか？ Igor Volodin 2011.10.17 17:31 #5426 日付順に並び替えます。 Aleksey 2011.10.17 21:03 #5427 そういうバグや...fuchersは償還前に私が閉じず、ツールにぶら下がったまま でした。今度は配達を待つのか？:))ps.たまたま、長い間ここにいなかったんだ。私の書き込みに見落としがあったかもしれませんが、519ビルドでも同じでした。アレクセイ、よろしく。 --- 2011.10.17 22:18 #5428 pronych:そういうバグや...fuchersは償還前に私が閉じず、ツールにぶら下がったまま でした。今度は配達を待つのか？:))ps.たまたま、長い間ここにいなかったんだ。私の書き込みに見落としがあったかもしれませんが、519ビルドでも同じでした。アレクセイ、よろしく。 この先物でDCに行った方がいいような気がする。彼らは命令の何が悪いのかよく分かっている。 Andrey Sharov 2011.10.18 01:40 #5429 Interesting: その後、両端末の履歴をサーバーと同期させる（テスト期間中、履歴が最新になるように）。それなら、歴史に違いはないはずです。 履歴をサーバーと同期させるにはどうしたらいいのか（履歴ファイルを削除するのはNG）、というアホな疑問が出てきた。クライアント端末のヘルプ 検索では「sync」という単語が分からず、グラフウィンドウの「refresh」でもダメでした...。 Sergey Gritsay 2011.10.18 02:22 #5430 Ashes:履歴をサーバーと同期させるにはどうしたらいいのか（履歴ファイルを削除するのはNG）、というアホな疑問が出てきた。クライアント端末のヘルプ 検索では「同期」という言葉が分からず、グラフウィンドウの「更新」でもダメでした...。データアクセスの整理を 読むと、履歴をアップロードするスクリプトの例が載っています。 1...536537538539540541542543544545546547548549550...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ブローカーは1社だけですか？ 端末はブローカーによる履歴を制御する。履歴の品質はサーバーによって決定され、同期中に端末はサーバーから不足または更新された履歴を取得し、サーバーと端末の接続における履歴の整合性を保証する。
不注意な人へ：同じアカウントで。具体的にはMetaquotesDemoの933297。
2011.10.15 11:41:00 Core 1 OnInitに失敗してテスターが停止した
2011.10.15 11:41:00:00 2011.10.03 00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 不明なシンボル 'EURUSD' がある。
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00エラーコード です。4301; 説明: 不明なシンボル
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 EURUSDシンボルを選択中にエラーが発生しました。
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 EURUSDでEAを初期化...
MarketWatchでは、シンボルを選択することはできません。
コード
if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
{
Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch.");
}
else
{
Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol);
GetMyLastError(GetLastError());
}
if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
return(false);
}
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
わかったぞ...終了日よりも開始日を高くしていた。どうだろう、私が間違っていたのだが、日付の範囲がおかしいと推察される。
しかし、日付の範囲が正しくないという出力は可能ですよね？
このメッセージは、不正な日付で最適化を実行 したときにテスターログに表示されます。最適化が開始されない。
テスト時にはそのようなチェックはないようですが...。
注文と取引」タブにはすべて正常に表示され、「取引」タブには古いものだけが表示され、本日の取引はありません。それとも私だけでしょうか？
そういうバグや...
fuchersは償還前に私が閉じず、ツールにぶら下がったまま でした。今度は配達を待つのか？:))
ps.たまたま、長い間ここにいなかったんだ。私の書き込みに見落としがあったかもしれませんが、519ビルドでも同じでした。
アレクセイ、よろしく。
そういうバグや...
fuchersは償還前に私が閉じず、ツールにぶら下がったまま でした。今度は配達を待つのか？:))
ps.たまたま、長い間ここにいなかったんだ。私の書き込みに見落としがあったかもしれませんが、519ビルドでも同じでした。
アレクセイ、よろしく。
その後、両端末の履歴をサーバーと同期させる（テスト期間中、履歴が最新になるように）。それなら、歴史に違いはないはずです。
履歴をサーバーと同期させるにはどうしたらいいのか（履歴ファイルを削除するのはNG）、というアホな疑問が出てきた。クライアント端末のヘルプ 検索では「sync」という単語が分からず、グラフウィンドウの「refresh」でもダメでした...。
履歴をサーバーと同期させるにはどうしたらいいのか（履歴ファイルを削除するのはNG）、というアホな疑問が出てきた。クライアント端末のヘルプ 検索では「同期」という言葉が分からず、グラフウィンドウの「更新」でもダメでした...。