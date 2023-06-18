エラー、バグ、質問 - ページ 543

ブローカーは1社だけですか？ 端末はブローカーによる履歴を制御する。履歴の品質はサーバーによって決定され、同期中に端末はサーバーから不足または更新された履歴を取得し、サーバーと端末の接続における履歴の整合性を保証する。
不注意な人へ：同じアカウントで。具体的にはMetaquotesDemoの933297。
削除済み  
不注意な人へ：同じアカウントで。具体的にはMetaquotesDemoの933297。
その後、両端末の履歴をサーバーと同期させる（テスト期間中の履歴が最新になるようにする）。それなら、歴史に違いはないはずです。
 
Konstantin83:

2011.10.15 11:41:00 Core 1 OnInitに失敗してテスターが停止した
2011.10.15 11:41:00:00 2011.10.03 00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 不明なシンボル 'EURUSD' がある。
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00エラーコード です。4301; 説明: 不明なシンボル
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 EURUSDシンボルを選択中にエラーが発生しました。
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 EURUSDでEAを初期化...

MarketWatchでは、シンボルを選択することはできません。

コード

   if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
    {
     Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch.");
    }
   else
    {
     Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol);
     GetMyLastError(GetLastError());
    }
  
   if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
    {
     return(false);
    }
   Exp_Symbol_Info.Refresh();
   Exp_Symbol_Info.RefreshRates();

わかったぞ...終了日よりも開始日を高くしていた。どうだろう、私が間違っていたのだが、日付の範囲がおかしいと推察される。

 
Konstantin83:

しかし、日付の範囲が正しくないという出力は可能ですよね？

このメッセージは、不正な日付で最適化を実行 したときにテスターログに表示されます。最適化が開始されない。

2011.10.17 10:38:06     Tester  set mode to math calculations or adjust testing dates

テスト時にはそのようなチェックはないようですが...。

 
えっ、今度は投資モードで取引履歴が 全く表示されなくなるんですか？それとも少し遅れて？このスクリプトは、すべての案件をチャート上に表示します。
注文と取引」タブにはすべて正常に表示され、「取引」タブには古いものだけが表示され、本日の取引はありません。それとも私だけでしょうか？
 
日付順に並び替えます。
 

そういうバグや...

fuchersは償還前に私が閉じず、ツールにぶら下がったまま でした。今度は配達を待つのか？:))

ps.たまたま、長い間ここにいなかったんだ。私の書き込みに見落としがあったかもしれませんが、519ビルドでも同じでした。

アレクセイ、よろしく。

 
この先物でDCに行った方がいいような気がする。彼らは命令の何が悪いのかよく分かっている。
 
履歴をサーバーと同期させるにはどうしたらいいのか（履歴ファイルを削除するのはNG）、というアホな疑問が出てきた。クライアント端末のヘルプ 検索では「sync」という単語が分からず、グラフウィンドウの「refresh」でもダメでした...。

 
データアクセスの整理を 読むと、履歴をアップロードするスクリプトの例が載っています。
