説明してください。なぜ、端末の時刻がサマータイムになったままなのでしょうか？ヨーロッパとグリニッジは冬時間に切り替わりました。
 
以前（9月に障害があったとき）議論したことですが、ターミナルタイムはGMT+1（現在の中央ヨーロッパ時間）のはずですが、現在のキエフ時間としてGMT+2が表示されています。名誉のために言っておくが、この無意味なものを直してほしい。
 

MQL4では、すぐにストップ付きの注文を作ることができましたが、MQL5ではそうではなく、注文作成後にストップを設定する必要があります。

私が遅いのか（コードサンプルをください）、それともアイデアなのか？

 
詳細を教えてください。端末のバージョン、サーバー、どのような設定で発注しているのか、何が出るのか...。

 
ターミナル - 527

サーバー - alpari nz demo (ただし、テスターでも同じことが起こります)

以下は、注文を作成するためのコードです。

//=============================

MqlTradeRequest m_request;
MqlTradeResult m_result;

m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
m_request.symbol = Symbol()。
m_request.type = ORDER_TYPE_BUY;

m_request.price = 価格。

m_request.sl = SL;
m_request.tp = TP;

m_request.volume = Vol;

m_request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
m_request.deviation=10。
m_request.type_time = 0;
m_request.expiration = 0;
m_request.magic = 0;
m_request.comment = ""。

OrderSend(m_request, m_result)を実行する。

//=================================

その結果、注文は正常に作成されましたが（最後のエラーは0）、ストップはありません。

OrderSendの後に2行追加した場合。

m_request.action =TRADE_ACTION_SLTP;
OrderSend(m_request, m_result)を実行する。

であれば、ストップの設定は成功ですが、その場合、2つの操作が必要になります。

MT5ターミナルで明示してください、A さん。Low - Ask Low 当日の最低落札 価格は、実際には 当日の最低Askではない ？そうでないとすれば、それは何でしょうか？

2011年10月20日以降 Ask Lowが天気予報を開始しました。

今日の写真です。

メテオメーターはHDDドライブ

バージョン527。

プロセスモニターを見ると、こんなくだらないことが延々と続いている。

ネットワークに接続していない、クラウドに接続していないターミナルやメタテスターが起動していない。ファイルは変更されていません。

これは正常なのか？

 

それは、A.低- アスク低ターミナル bild 527の開始 時に、現在の日の最低売出価格は、現在のAskと同じに割り当てられ、もはやターミナルの再起動まで変更されないことが判明した:( 笑)

2011年10月21日に始まり、チャンピオンシップ中にターミナルバージョンbild 515を変更していないので、mt5のサーバー側にあるように見えますが、状況は同じです：私のEAはいくつかの有益な取引を逃しました。
 
アルパリの執行市場では、成行取引を行う場合、すぐにストップをかけることができないため、まずポジションを建て、その後修正する必要がある
 
servicedeskに書き込む。

