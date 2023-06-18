エラー、バグ、質問 - ページ 554 1...547548549550551552553554555556557558559560561...3185 新しいコメント Arkadiy 2011.10.31 06:25 #5531 説明してください。なぜ、端末の時刻がサマータイムになったままなのでしょうか？ヨーロッパとグリニッジは冬時間に切り替わりました。 Arkadiy 2011.10.31 06:57 #5532 以前（9月に障害があったとき）議論したことですが、ターミナルタイムはGMT+1（現在の中央ヨーロッパ時間）のはずですが、現在のキエフ時間としてGMT+2が表示されています。名誉のために言っておくが、この無意味なものを直してほしい。 idispatch 2011.10.31 11:29 #5533 MQL4では、すぐにストップ付きの注文を作ることができましたが、MQL5ではそうではなく、注文作成後にストップを設定する必要があります。私が遅いのか（コードサンプルをください）、それともアイデアなのか？ Test Account 2011.10.31 15:02 #5534 idispatch:MQL4では、すぐにストップ付きの注文を作ることができましたが、MQL5ではそうではなく、注文作成後にストップを設定する必要があります。私が遅いのか（コードサンプルをください）、それともこのような考えなのでしょうか？詳細を教えてください。端末のバージョン、サーバー、どのような設定で発注しているのか、何が出るのか...。 idispatch 2011.10.31 22:13 #5535 alexvd: さっそく、その詳細をご紹介しましょう。端末のバージョン、サーバー、どのような設定で注文するのか、何が出るのか...。ターミナル - 527サーバー - alpari nz demo (ただし、テスターでも同じことが起こります)以下は、注文を作成するためのコードです。//=============================MqlTradeRequest m_request; MqlTradeResult m_result; m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL; m_request.symbol = Symbol()。 m_request.type = ORDER_TYPE_BUY; m_request.price = 価格。 m_request.sl = SL; m_request.tp = TP; m_request.volume = Vol; m_request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK; m_request.deviation=10。 m_request.type_time = 0; m_request.expiration = 0; m_request.magic = 0; m_request.comment = ""。 OrderSend(m_request, m_result)を実行する。 //=================================その結果、注文は正常に作成されましたが（最後のエラーは0）、ストップはありません。OrderSendの後に2行追加した場合。m_request.action =TRADE_ACTION_SLTP; OrderSend(m_request, m_result)を実行する。であれば、ストップの設定は成功ですが、その場合、2つの操作が必要になります。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций - Документация по MQL5 Errors, bugs, questions When I use the Automated Trading Championship 2010 Loky 2011.10.31 23:21 #5536 MT5ターミナルで明示してください、A さん。Low - Ask Low 当日の最低落札 価格は、実際には 当日の最低Askではない ？そうでないとすれば、それは何でしょうか？ 2011年10月20日以降 Ask Lowが天気予報を開始しました。今日の写真です。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5 Snaf 2011.11.01 03:09 #5537 メテオメーターはHDDドライブバージョン527。プロセスモニターを見ると、こんなくだらないことが延々と続いている。ネットワークに接続していない、クラウドに接続していないターミナルやメタテスターが起動していない。ファイルは変更されていません。これは正常なのか？ Loky 2011.11.01 07:25 #5538 それは、A.低- アスク低ターミナル bild 527の開始 時に、現在の日の最低売出価格は、現在のAskと同じに割り当てられ、もはやターミナルの再起動まで変更されないことが判明した:( 笑)2011年10月21日に始まり、チャンピオンシップ中にターミナルバージョンbild 515を変更していないので、mt5のサーバー側にあるように見えますが、状況は同じです：私のEAはいくつかの有益な取引を逃しました。 Sergey Gritsay 2011.11.01 09:55 #5539 idispatch:ターミナル - 527サーバー - alpari nz demo (ただし、テスターでも同じことが起こります)以下は、注文を作成するためのコードです。であれば、ストップが正常に設定されますが、これは2回の操作になることが判明しました。 アルパリの執行市場では、成行取引を行う場合、すぐにストップをかけることができないため、まずポジションを建て、その後修正する必要がある Test Account 2011.11.01 10:06 #5540 Snaf:メータがHDDをソーイングバージョン527。プロセスモニターを見ると、こんなくだらないことが延々と続いている。ネットワークに接続していない、クラウドに接続していないターミナルやメタテスターが起動していない。ファイルは変更されていません。これは正常なのか？ servicedeskに書き込む。 1...547548549550551552553554555556557558559560561...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MQL4では、すぐにストップ付きの注文を作ることができましたが、MQL5ではそうではなく、注文作成後にストップを設定する必要があります。
私が遅いのか（コードサンプルをください）、それともアイデアなのか？
MQL4では、すぐにストップ付きの注文を作ることができましたが、MQL5ではそうではなく、注文作成後にストップを設定する必要があります。
私が遅いのか（コードサンプルをください）、それともこのような考えなのでしょうか？
詳細を教えてください。端末のバージョン、サーバー、どのような設定で発注しているのか、何が出るのか...。
さっそく、その詳細をご紹介しましょう。端末のバージョン、サーバー、どのような設定で注文するのか、何が出るのか...。
ターミナル - 527
サーバー - alpari nz demo (ただし、テスターでも同じことが起こります)
以下は、注文を作成するためのコードです。
//=============================
MqlTradeRequest m_request;
MqlTradeResult m_result;
m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
m_request.symbol = Symbol()。
m_request.type = ORDER_TYPE_BUY;
m_request.price = 価格。
m_request.sl = SL;
m_request.tp = TP;
m_request.volume = Vol;
m_request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
m_request.deviation=10。
m_request.type_time = 0;
m_request.expiration = 0;
m_request.magic = 0;
m_request.comment = ""。
OrderSend(m_request, m_result)を実行する。
//=================================
その結果、注文は正常に作成されましたが（最後のエラーは0）、ストップはありません。
OrderSendの後に2行追加した場合。
m_request.action =TRADE_ACTION_SLTP;
OrderSend(m_request, m_result)を実行する。
であれば、ストップの設定は成功ですが、その場合、2つの操作が必要になります。
MT5ターミナルで明示してください、A さん。Low - Ask Low 当日の最低落札 価格は、実際には 当日の最低Askではない ？そうでないとすれば、それは何でしょうか？
2011年10月20日以降 Ask Lowが天気予報を開始しました。
今日の写真です。
メテオメーターはHDDドライブ
バージョン527。
プロセスモニターを見ると、こんなくだらないことが延々と続いている。
ネットワークに接続していない、クラウドに接続していないターミナルやメタテスターが起動していない。ファイルは変更されていません。
これは正常なのか？
それは、A.低- アスク低ターミナル bild 527の開始 時に、現在の日の最低売出価格は、現在のAskと同じに割り当てられ、もはやターミナルの再起動まで変更されないことが判明した:( 笑)2011年10月21日に始まり、チャンピオンシップ中にターミナルバージョンbild 515を変更していないので、mt5のサーバー側にあるように見えますが、状況は同じです：私のEAはいくつかの有益な取引を逃しました。
ターミナル - 527
サーバー - alpari nz demo (ただし、テスターでも同じことが起こります)
以下は、注文を作成するためのコードです。
であれば、ストップが正常に設定されますが、これは2回の操作になることが判明しました。
メータがHDDをソーイング
バージョン527。
プロセスモニターを見ると、こんなくだらないことが延々と続いている。
ネットワークに接続していない、クラウドに接続していないターミナルやメタテスターが起動していない。ファイルは変更されていません。
これは正常なのか？
servicedeskに書き込む。