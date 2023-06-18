エラー、バグ、質問 - ページ 544 1...537538539540541542543544545546547548549550551...3185 新しいコメント 削除済み 2011.10.18 05:59 #5431 Ashes:アホな質問ですが、履歴をサーバーと同期させる方法（履歴ファイルを削除するのはNG）ってありますか？クライアント端末のヘルプを 検索しても「sync」という単語が分からず、グラフウィンドウの「refresh」でもダメでした......。大きく分けて3つの方法を知っています。1.Organise data access」セクションのスクリプトかそれに類するもの（上記のオプション）を使用することができます。2.標準のExpert Advisorを過去X年間の標準的なテストで実行することができます（私はかつてMACDを使って2000年以降のすべての通貨をテストしたことがあります）。3. 作業フォルダから別の作業フォルダに履歴を手動で移動することができます（このバリエーションは通常、インターネット上でお金を節約したくない場合や、コンピュータに端末のコピーが複数インストールされている場合に使用されます）。 Rashid Umarov 2011.10.18 06:52 #5432 Ashes:履歴をサーバーと同期させるにはどうしたらいいのか（履歴ファイルを削除するのはNG）、というアホな疑問が出てきた。クライアント端末のヘルプ 検索では「同期」という言葉が分からず、グラフウィンドウの「更新」でもダメでした...。 また、どのようなヘルプをお探しでしたか？ここで、フォーラムのサーチエンジンに質問をしてみると、すぐに結果が 出ました。 Rashid Umarov 2011.10.18 07:09 #5433 Rosh: また、どのようなヘルプで検索したのでしょうか？ここで、フォーラムのサーチエンジンに質問をしてみると、すぐに結果が出ました。ところで、MetaEditor 5から直接検索できることをご存知でしょうか。表示はカテゴリー設定によります Aleksey Rodionov 2011.10.18 07:55 #5434 Rosh:ところで、MetaEditor 5から直接検索できることをご存知でしょうか。表示はカテゴリー設定に依存しますはい、そうです。とても便利で、良いアイデアだと思います。 Aleksey 2011.10.18 16:25 #5435 sergeev: この先物でDCに行く予感がする。彼らは何が間違っているのか、注文を正確に知っている。それがdcへの応募方法です（笑)。metaquotesのデモ口座です。 アカウント:710188投資パスワード: MetaTrader自分で確認するバグのようだ。 --- 2011.10.18 16:34 #5436 pronych:それがdcへの応募方法です（笑)。デモのメチャクチャなアカウントです。 現在、シンボルリストには12月限のみが表示されています。 Aleksey 2011.10.18 16:51 #5437 sergeev: は、現在、12月契約分だけがキャラクターリストに載っています。 まさにその通りです。トレード」タブに9月のrts契約がぶら下がっていて、プラスになっているのですが、資金に反映されていません。これを使っての取引はできません。記号のリストにも入っていない。 開発者の皆さん、ご注目ください！さもないと、サービススクで皆さんを退屈させてしまいますよ ))) Aleksey 2011.10.18 17:04 #5438 この契約を開いたが、時間内に閉じなかった。そして今、それは混乱した状態で吊るされたままになっている。 Andrey Sharov 2011.10.18 18:17 #5439 Rosh: どのようなリファレンスでご覧になりましたか？ここで、フォーラムのサーチエンジンに質問をしてみると、すぐに結果が 出ました。 端末のF1 削除済み 2011.10.19 00:30 #5440 開発者の皆様へ。10ヶ月ほど前にSDから依頼があり、半年後...1年後に長二重の精度を上げた新しいデータ型が 登場するかもしれないし、しないかもしれないとのことでした。現在の状況はどうでしょうか。このタイプがすぐに導入されること、あるいは導入されることを期待してもいいのでしょうか。 1...537538539540541542543544545546547548549550551...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
アホな質問ですが、履歴をサーバーと同期させる方法（履歴ファイルを削除するのはNG）ってありますか？クライアント端末のヘルプを 検索しても「sync」という単語が分からず、グラフウィンドウの「refresh」でもダメでした......。
大きく分けて3つの方法を知っています。
1.Organise data access」セクションのスクリプトかそれに類するもの（上記のオプション）を使用することができます。
2.標準のExpert Advisorを過去X年間の標準的なテストで実行することができます（私はかつてMACDを使って2000年以降のすべての通貨をテストしたことがあります）。
3. 作業フォルダから別の作業フォルダに履歴を手動で移動することができます（このバリエーションは通常、インターネット上でお金を節約したくない場合や、コンピュータに端末のコピーが複数インストールされている場合に使用されます）。
履歴をサーバーと同期させるにはどうしたらいいのか（履歴ファイルを削除するのはNG）、というアホな疑問が出てきた。クライアント端末のヘルプ 検索では「同期」という言葉が分からず、グラフウィンドウの「更新」でもダメでした...。
また、どのようなヘルプで検索したのでしょうか？ここで、フォーラムのサーチエンジンに質問をしてみると、すぐに結果が出ました。
ところで、MetaEditor 5から直接検索できることをご存知でしょうか。
表示はカテゴリー設定によります
ところで、MetaEditor 5から直接検索できることをご存知でしょうか。
表示はカテゴリー設定に依存します
はい、そうです。とても便利で、良いアイデアだと思います。
この先物でDCに行く予感がする。彼らは何が間違っているのか、注文を正確に知っている。
それがdcへの応募方法です（笑)。metaquotesのデモ口座です。
アカウント:710188
投資パスワード: MetaTrader
自分で確認するバグのようだ。
それがdcへの応募方法です（笑)。デモのメチャクチャなアカウントです。
は、現在、12月契約分だけがキャラクターリストに載っています。
トレード」タブに9月のrts契約がぶら下がっていて、プラスになっているのですが、資金に反映されていません。これを使っての取引はできません。記号のリストにも入っていない。
開発者の皆さん、ご注目ください！さもないと、サービススクで皆さんを退屈させてしまいますよ )))
端末のF1