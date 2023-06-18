エラー、バグ、質問 - ページ 544

Ashes:

アホな質問ですが、履歴をサーバーと同期させる方法（履歴ファイルを削除するのはNG）ってありますか？クライアント端末のヘルプを 検索しても「sync」という単語が分からず、グラフウィンドウの「refresh」でもダメでした......。

大きく分けて3つの方法を知っています。

1.Organise data access」セクションのスクリプトかそれに類するもの（上記のオプション）を使用することができます。

2.標準のExpert Advisorを過去X年間の標準的なテストで実行することができます（私はかつてMACDを使って2000年以降のすべての通貨をテストしたことがあります）。

3. 作業フォルダから別の作業フォルダに履歴を手動で移動することができます（このバリエーションは通常、インターネット上でお金を節約したくない場合や、コンピュータに端末のコピーが複数インストールされている場合に使用されます）。

 
また、どのようなヘルプをお探しでしたか？ここで、フォーラムのサーチエンジンに質問をしてみると、すぐに結果が 出ました。
 
ところで、MetaEditor 5から直接検索できることをご存知でしょうか。


表示はカテゴリー設定によります


 
はい、そうです。とても便利で、良いアイデアだと思います。

 
sergeev:
この先物でDCに行く予感がする。彼らは何が間違っているのか、注文を正確に知っている。

それがdcへの応募方法です（笑)。metaquotesのデモ口座です。

アカウント:710188

投資パスワード: MetaTrader

自分で確認するバグのようだ。

 
sergeev:
は、現在、12月契約分だけがキャラクターリストに載っています。
まさにその通りです。
トレード」タブに9月のrts契約がぶら下がっていて、プラスになっているのですが、資金に反映されていません。これを使っての取引はできません。記号のリストにも入っていない。
開発者の皆さん、ご注目ください！さもないと、サービススクで皆さんを退屈させてしまいますよ )))
 
この契約を開いたが、時間内に閉じなかった。そして今、それは混乱した状態で吊るされたままになっている。
 
端末のF1
開発者の皆様へ。10ヶ月ほど前にSDから依頼があり、半年後...1年後に長二重の精度を上げた新しいデータ型が 登場するかもしれないし、しないかもしれないとのことでした。現在の状況はどうでしょうか。このタイプがすぐに導入されること、あるいは導入されることを期待してもいいのでしょうか。
