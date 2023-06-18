エラー、バグ、質問 - ページ 181

gdtt:
For tester to see the files, they have to put in the agent folder, my folder is: D:\metatrader5tester Agent-127.0.0.1-3000

情報ありがとうございます!!!

効いてますね〜。

今は外部インジケーターが見えないので、これもどこかに移動した方がいいのでは？

 

ビルド350テストが機能しなくなった：履歴の更新と切断、エージェントタブはCPUを忙しくさせる。グラフとテスト結果の タブが表示されない。

 
gisip:

情報ありがとうございます!!!

すべてうまくいっている!

外部インジケーターが表示されなくなったので、これもどこかに移動する必要があるのでは？

プログラムのプロパティ（https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation）で、これらのファイルをすべて指定してみましたか？

それでも解決しない場合は、すべてのファイルと対処法を添えて、サービスデスクにリクエストをお送りください。必ず直します。

Ashes:

ターミナルに付属している標準的なExpert Advisorをテストしてみてください。
 

追加のファイルやインジケータを管理するために、テスター用の特別なプロパティが 用意されています。

テスターインジケータ

カスタムインジケータの名前。フォーマットは "indicator_name.ex5" です。テストに必要なインジケータは、対応するパラメータが定数文字列として指定されている場合、iCustom() 関数の呼び出しから自動的に決定される。その他の場合(IndicatorCreate() 関数の使用、またはインジケータ名を定義するパラメータに定数でない文字列を使用)には、このプロパティが必要です。

テスターファイル

テスターのファイル名。拡張子を指定し、二重引用符で囲む（定数文字列として）。 指定されたファイルはテスターに渡され、操作されます。 テスト用の入力ファイルが必要な場合は、常に指定する必要があります。

テスタライブラリ

二重引用符で囲まれたライブラリ名（拡張子付き）。ライブラリは、dllとex5の両方の拡張子を持つことができます。 テストに必要なライブラリは自動的に検出されます。ただし、ユーザー インジケータで何らかのライブラリが使用されている場合は、このプロパティを使用する必要があります

 
Interesting:
結果は同じ...

リコンパイルしてない、それが問題かも...ログブックに何もないのが不思議です。

PS.再コンパイルしてもダメでした。mt5を再起動（バージョンアップ後に再起動しましたが念のため）してもダメでした...。

 
alexvd:

ありがとうございました！#property tester_indicator をリストアップした後 ...すべてうまくいきました。


テスト後、リアルタイムで実行する前に、すべての#propertytester_...を教えてもらえますか？をコメントアウトする必要があるのでしょうか？

 

ビルド350Advisorが投資家口座（投資家パスワード）で取引を行おうとする。以前はこんなことはなかったような...。

 
gisip:

なぜ？

 
alexvd:

dllは扱ってないので何とも言えませんが、データファイルの場合はまさにエージェントファイルフォルダをやらなければなりません。

の場合、ファイルへのアクセスは以下のようになります。

bool CW1Forecast::LoadDataFromFile( string symbolonly ){
  //
  //symbol = symbolonly;
  string filename = "wcandleprogn.csv";
  handle = FileOpen(filename, FILE_READ|FILE_ANSI);
  if( handle < 1 ){
    Print( "Ошибка открытия файла ", filename, " ошибка: " , ErrorDescription( GetLastError() )   );
    return(false); 
  }
  bool foundsymbol = false; bool flagexit = false;
  int cnt =0;
  //GetString( handle, res ); // получить строку заголовка dateyymmdd,month,year,valink
  W1ForecastRecord res;
  while( !FileIsEnding(handle) && !flagexit  ){  //по строкам файла
    
    GetString( handle, res ); // получить строку
    if( res.symbol == symbolonly ){
      sizedata++;
      ArrayResize( data, sizedata );
      data[sizedata-1].copyvar( res );
      foundsymbol = true;
    }
  }
  FileClose(  handle );
  return( true );
}

データファイルを手動でagent filesフォルダにコピーする必要があり、データファイルはスクリプトによって生成され、もちろんD: \metatrader5MQL5Files folderにあるので、この方法でデータを受け取るのは非常に不便です。 もしかしたら、私の見落としで、テスターから \MQL5Files folderにアクセスできるのでしょうか?

ヘルプに目を通しました。

テスターファイル

テスターのファイル名。拡張子を指定し、二重引用符で囲む（定数文字列として）。 指定されたファイルはテスターに渡され、作業することができます。 テスト用の入力ファイルが必要な場合は、常に指定する必要があります。

が必要なのでしょうか？

