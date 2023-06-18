エラー、バグ、質問 - ページ 181 1...174175176177178179180181182183184185186187188...3185 新しいコメント gisip 2010.10.29 14:50 #1801 gdtt: For tester to see the files, they have to put in the agent folder, my folder is: D:\metatrader5tester Agent-127.0.0.1-3000情報ありがとうございます!!!効いてますね〜。今は外部インジケーターが見えないので、これもどこかに移動した方がいいのでは？ Andrey Sharov 2010.10.29 15:04 #1802 ビルド350テストが機能しなくなった：履歴の更新と切断、エージェントタブはCPUを忙しくさせる。グラフとテスト結果の タブが表示されない。 Test Account 2010.10.29 15:09 #1803 gisip: 情報ありがとうございます!!! すべてうまくいっている! 外部インジケーターが表示されなくなったので、これもどこかに移動する必要があるのでは？ プログラムのプロパティ（https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation）で、これらのファイルをすべて指定してみましたか？ それでも解決しない場合は、すべてのファイルと対処法を添えて、サービスデスクにリクエストをお送りください。必ず直します。 Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property) www.mql5.com Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property) - Документация по MQL5 削除済み 2010.10.29 15:10 #1804 Ashes:ビルド350テストが機能しなくなった：履歴の更新と切断、エージェントタブはCPUを忙しくさせる。グラフとテスト結果のタブが表示されない。 ターミナルに付属している標準的なExpert Advisorをテストしてみてください。 Renat Fatkhullin 2010.10.29 15:30 #1805 追加のファイルやインジケータを管理するために、テスター用の特別なプロパティが 用意されています。テスターインジケータ 列 カスタムインジケータの名前。フォーマットは "indicator_name.ex5" です。テストに必要なインジケータは、対応するパラメータが定数文字列として指定されている場合、iCustom() 関数の呼び出しから自動的に決定される。その他の場合(IndicatorCreate() 関数の使用、またはインジケータ名を定義するパラメータに定数でない文字列を使用)には、このプロパティが必要です。 テスターファイル 列 テスターのファイル名。拡張子を指定し、二重引用符で囲む（定数文字列として）。 指定されたファイルはテスターに渡され、操作されます。 テスト用の入力ファイルが必要な場合は、常に指定する必要があります。 テスタライブラリ 列 二重引用符で囲まれたライブラリ名（拡張子付き）。ライブラリは、dllとex5の両方の拡張子を持つことができます。 テストに必要なライブラリは自動的に検出されます。ただし、ユーザー インジケータで何らかのライブラリが使用されている場合は、このプロパティを使用する必要があります Andrey Sharov 2010.10.29 15:31 #1806 Interesting: ターミナルに付属しているExpert Advisorの中から、標準のExpert Advisorをテストしてみてください。 結果は同じ... リコンパイルしてない、それが問題かも...ログブックに何もないのが不思議です。 PS.再コンパイルしてもダメでした。mt5を再起動（バージョンアップ後に再起動しましたが念のため）してもダメでした...。 gisip 2010.10.29 15:45 #1807 alexvd: ソフトのプロパテント（https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation）で、これらのファイルをすべて指定してみましたか？ それでも解決しない場合は、すべてのファイルとアクションの説明を添えて、サービスデスクにリクエストしてください。必ず直します。ありがとうございました！#property tester_indicator をリストアップした後 ...すべてうまくいきました。テスト後、リアルタイムで実行する前に、すべての#propertytester_...を教えてもらえますか？をコメントアウトする必要があるのでしょうか？ Andrey Sharov 2010.10.29 15:57 #1808 ビルド350Advisorが投資家口座（投資家パスワード）で取引を行おうとする。以前はこんなことはなかったような...。 Test Account 2010.10.29 16:02 #1809 gisip: テスト後、リアルタイムで実行する前に、すべての#propertytester_...を実行できるか教えてください。をコメントアウトする必要があるのでしょうか？ なぜ？ Aleksey Sergan 2010.10.29 16:06 #1810 alexvd: ソフトのプロパテント（https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation）で、これらのファイルをすべて指定してみましたか？ それでも解決しない場合は、すべてのファイルとアクションの説明を添えて、サービスデスクにリクエストしてください。必ず直します。 dllは扱ってないので何とも言えませんが、データファイルの場合はまさにエージェントファイルフォルダをやらなければなりません。 の場合、ファイルへのアクセスは以下のようになります。 bool CW1Forecast::LoadDataFromFile( string symbolonly ){ // //symbol = symbolonly; string filename = "wcandleprogn.csv"; handle = FileOpen(filename, FILE_READ|FILE_ANSI); if( handle < 1 ){ Print( "Ошибка открытия файла ", filename, " ошибка: " , ErrorDescription( GetLastError() ) ); return(false); } bool foundsymbol = false; bool flagexit = false; int cnt =0; //GetString( handle, res ); // получить строку заголовка dateyymmdd,month,year,valink W1ForecastRecord res; while( !FileIsEnding(handle) && !flagexit ){ //по строкам файла GetString( handle, res ); // получить строку if( res.symbol == symbolonly ){ sizedata++; ArrayResize( data, sizedata ); data[sizedata-1].copyvar( res ); foundsymbol = true; } } FileClose( handle ); return( true ); } データファイルを手動でagent filesフォルダにコピーする必要があり、データファイルはスクリプトによって生成され、もちろんD: \metatrader5MQL5Files folderにあるので、この方法でデータを受け取るのは非常に不便です。 もしかしたら、私の見落としで、テスターから \MQL5Files folderにアクセスできるのでしょうか? ヘルプに目を通しました。 テスターファイル 列 テスターのファイル名。拡張子を指定し、二重引用符で囲む（定数文字列として）。 指定されたファイルはテスターに渡され、作業することができます。 テスト用の入力ファイルが必要な場合は、常に指定する必要があります。 が必要なのでしょうか？ 1...174175176177178179180181182183184185186187188...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
For tester to see the files, they have to put in the agent folder, my folder is: D:\metatrader5tester Agent-127.0.0.1-3000
情報ありがとうございます!!!
効いてますね〜。
今は外部インジケーターが見えないので、これもどこかに移動した方がいいのでは？
ビルド350テストが機能しなくなった：履歴の更新と切断、エージェントタブはCPUを忙しくさせる。グラフとテスト結果の タブが表示されない。
追加のファイルやインジケータを管理するために、テスター用の特別なプロパティが 用意されています。
テスターインジケータ
カスタムインジケータの名前。フォーマットは "indicator_name.ex5" です。テストに必要なインジケータは、対応するパラメータが定数文字列として指定されている場合、iCustom() 関数の呼び出しから自動的に決定される。その他の場合(IndicatorCreate() 関数の使用、またはインジケータ名を定義するパラメータに定数でない文字列を使用)には、このプロパティが必要です。
テスターファイル
テスターのファイル名。拡張子を指定し、二重引用符で囲む（定数文字列として）。 指定されたファイルはテスターに渡され、操作されます。 テスト用の入力ファイルが必要な場合は、常に指定する必要があります。
テスタライブラリ
二重引用符で囲まれたライブラリ名（拡張子付き）。ライブラリは、dllとex5の両方の拡張子を持つことができます。 テストに必要なライブラリは自動的に検出されます。ただし、ユーザー インジケータで何らかのライブラリが使用されている場合は、このプロパティを使用する必要があります
ターミナルに付属しているExpert Advisorの中から、標準のExpert Advisorをテストしてみてください。
結果は同じ...
リコンパイルしてない、それが問題かも...ログブックに何もないのが不思議です。
PS.再コンパイルしてもダメでした。mt5を再起動（バージョンアップ後に再起動しましたが念のため）してもダメでした...。
ありがとうございました！#property tester_indicator をリストアップした後 ...すべてうまくいきました。
テスト後、リアルタイムで実行する前に、すべての#propertytester_...を教えてもらえますか？をコメントアウトする必要があるのでしょうか？
ビルド350Advisorが投資家口座（投資家パスワード）で取引を行おうとする。以前はこんなことはなかったような...。
なぜ？
dllは扱ってないので何とも言えませんが、データファイルの場合はまさにエージェントファイルフォルダをやらなければなりません。
の場合、ファイルへのアクセスは以下のようになります。
データファイルを手動でagent filesフォルダにコピーする必要があり、データファイルはスクリプトによって生成され、もちろんD: \metatrader5MQL5Files folderにあるので、この方法でデータを受け取るのは非常に不便です。 もしかしたら、私の見落としで、テスターから \MQL5Files folderにアクセスできるのでしょうか?
ヘルプに目を通しました。
が必要なのでしょうか？