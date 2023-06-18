エラー、バグ、質問 - ページ 178 1...171172173174175176177178179180181182183184185...3185 新しいコメント Rashid Umarov 2010.10.28 12:28 #1771 olyakish:よくわかりませんが、私のリアル口座でそのような状況に陥ったのは、ギャップ後の最初のティックだけでした。そして、DCの契約書には、まさにそのように記述されています。 この場合、具体的に何が問題なのでしょうか？写真を使って詳しく説明してください。 simple_user 2010.10.28 12:31 #1772 alexey_petrov:プロフィールが効くかも？グラフの配置はそのままです。あなたたち、私をからかっているのですか？単純な質問をしただけなのに、画面に表示される。コンピュータで2つのMTを並べて開き、私が書いたことをやってみると、4では3〜5秒かかるが、5ではまったく動かない。プロファイルはソフトウェアが決めた順番で保存されますが、私のは全く覚えていません。他にどう説明すればいいのでしょうか。 Alexey Klenov 2010.10.28 12:58 #1773 Rosh: この場合、何が問題なのでしょうか？写真を使って詳しく説明してください。図では、ストップクローズの矢印はギャップでのワニ線の交差点（買いポジションでのストップオーダーとほぼ同じ価格）にあり、矢印はギャップ後の新しいバーのオープン価格、つまりトレーダーに不利なスリッページにあるべきでした。 Alexey Petrov 2010.10.28 13:44 #1774 simple_user:あなたたち、私をからかっているのですか？簡単な質問をしただけなのに、視覚的に画面に表示されます。コンピュータの横にある2台のMTを開き、私が書いたことをやってみると、4では3〜5秒かかり、5ではまったく動作しません。プロファイルはソフトウェアが決めた順番で保存されますが、私のは全く覚えていません。他にどう説明すればいいのでしょうか。4と5のビヘイビアは同じです......ただ、比べてみました。プロファイルでは、最後に何があったかが自動的に保存されます。5では、グラフタブをドラッグ＆ドロップで正しい順番に並べ、「ウインドウ」メニューからコマンドを実行します。 Test Account 2010.10.28 13:58 #1775 simple_user: あなたたち、私をからかっているのですか？ 私は簡単な質問をしただけで、それは画面上に視覚的に表示されます。コンピュータの横にある2つのMTを開き、私が書いたことをやってみると、4では3〜5秒かかり、5ではまったく動作しません。 プロファイルはソフトウェアが決めた順番で保存されますが、私のは全く覚えていません。 他にどう説明すればいいのでしょうか。 何をやっているのか、はっきりさせるようにしましょう。チャートを好きな順番で何度もクリックできる」という表現では、残念ながら何のことかさっぱりわからない。 simple_user 2010.10.28 14:08 #1776 alexey_petrov:4と5の挙動は同じですねー、見比べてみました。プロファイルは、最後に何があったかを自動的に保存します。5では、グラフタブをドラッグ＆ドロップで正しい順番に並べ、「ウインドウ」メニューからコマンドを実行します。同じ行動ではないよ、アレクセイ。:)MT4でチャートペインを閉じた状態で、チャートSECONDをクリックし、「window-vertical/horizontal」を選択すると、すぐに希望の結果が得られ、問題なくプロファイルに保存することが可能です。今度はMT5で同じことをやってみよう - 成功しないぞ。あなたは、パネル上のCHART HOLIDINGSを正しい順序でドラッグ＆ドロップすることを示唆している、唯一のテキストとグラフが視覚的に表示されていない、それははるかに長いです、あなたはこれらのタブの多くを持っている場合は特に、彼らはすべての画面幅に収まることはありません。しかも、その中には、画面上に配置する際に、スキップして考慮しなくてよいHUGEなものもたくさんあり、EVERY PROFILEには、そのようなオプションがたくさんあるのです。どこのマゾが言い出したんだ？何しろ、「4」では、すべてが単純明快でスピーディだったのです。 Mikhail Dovbakh 2010.10.28 14:31 #1777 Interesting:1.すごいのか、どうなのか...。2.為替相場の中に「普通のメガネ」はあるのか？MT5のタンブラーで作業する場所は、一度だけでなく、何度も言われました。通貨先物の賭けには本当に興味がある。 3.広告なのか？秘密なんですか？a) Alpari、b) Broco、c) Admiral Markets。あなた以外に頼める人がいないのです．:(たまたま、あなただけが "働く "ことに目を向けている...。配布パッケージをダウンロードするためのダイレクトリンクを入手できますか？気まずいけど、本当なんです。シンプルなテーマ - しかし、提督は ロードされません...それは変ですね。;) Rashid Umarov 2010.10.28 14:31 #1778 olyakish:写真では、ストップでポジションを閉じるための矢印は、ギャップ（この価格について購入する位置でストップ注文だった）でワニ線の交差点に配置され、矢印はギャップ後の新しいバーの 価格に配置されるべきである、すなわち、考慮にトレーダーに有利でない滑りを取っている。 メッセージありがとうございます。 Test Account 2010.10.28 14:38 #1779 simple_user: まあ同じ行動ではないな、アレクセイ。:) MT4でチャートペインを閉じたまま、チャートをくまなくクリックしてから「window-vertical/horizontal」を選択すると、すぐに目的の結果が得られ、問題なくプロファイルに保存することができます。 今度はMT5で同じことをやってみよう - 成功しないぞ。 パネル上のチャートポイントを正しい順序でドラッグ＆ドロップすると、テキストとグラフが視覚的に表示されない、それははるかに長く、特にこれらのタブの多くを持っているとき、彼らは画面の幅のすべてに適合しない。しかも、その中には、画面上に配置する際に、スキップして考慮しなくてよいHUGEなものもたくさんあり、EVERY PROFILEには、そのようなオプションがたくさんあるのです。 どこのマゾが言い出したんだ？ 何しろ、「4」では、すべてが単純明快でスピーディだったのです。 これでようやく、その意味が明らかになりました。 グラフパネルに問題があるのか？ 画面に収まりきらないものは、スクロールさせやすい。 タブを選択すると、チャートウィンドウが起動し、視覚的に確認することができます。 とにかくチャートを並べ替える頻度が高いこと。 simple_user 2010.10.28 14:59 #1780 alexvd: 自分が何をしているのか、明確に説明するようにしましょう。必要な順序でチャートを数回クリックすることができる」という表現では、残念ながら何をやっているのかさっぱりわかりません。としている。）私のプロファイルには25個のチャートがあり、現在、そのうちの12個をデスクトップ上に「window-vertical/horizontal」オプションを使って一定の順序で配置する必要があります。タブ付きチャートパネルでは、画面の幅に18個のチャートが収まり、しかも25個のうち13個のチャートは折りたたんだ形になっています。多くの場合、チャートは "シャッフル "されなければならず、このオプションは非常に不便で時間がかかる。そして、それはなぜいつもの、YOUはMT4と3ソフトウェアの以前のバージョンでアルゴリズムを設定する必要があったのか明らかではありません？ 1...171172173174175176177178179180181182183184185...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
よくわかりませんが、私のリアル口座でそのような状況に陥ったのは、ギャップ後の最初のティックだけでした。そして、DCの契約書には、まさにそのように記述されています。
プロフィールが効くかも？グラフの配置はそのままです。
あなたたち、私をからかっているのですか？
単純な質問をしただけなのに、画面に表示される。コンピュータで2つのMTを並べて開き、私が書いたことをやってみると、4では3〜5秒かかるが、5ではまったく動かない。
プロファイルはソフトウェアが決めた順番で保存されますが、私のは全く覚えていません。
他にどう説明すればいいのでしょうか。
この場合、何が問題なのでしょうか？写真を使って詳しく説明してください。
図では、ストップクローズの矢印はギャップでのワニ線の交差点（買いポジションでのストップオーダーとほぼ同じ価格）にあり、矢印はギャップ後の新しいバーのオープン価格、つまりトレーダーに不利なスリッページにあるべきでした。
あなたたち、私をからかっているのですか？
簡単な質問をしただけなのに、視覚的に画面に表示されます。コンピュータの横にある2台のMTを開き、私が書いたことをやってみると、4では3〜5秒かかり、5ではまったく動作しません。
プロファイルはソフトウェアが決めた順番で保存されますが、私のは全く覚えていません。
他にどう説明すればいいのでしょうか。
4と5のビヘイビアは同じです......ただ、比べてみました。プロファイルでは、最後に何があったかが自動的に保存されます。
5では、グラフタブをドラッグ＆ドロップで正しい順番に並べ、「ウインドウ」メニューからコマンドを実行します。
あなたたち、私をからかっているのですか？
私は簡単な質問をしただけで、それは画面上に視覚的に表示されます。コンピュータの横にある2つのMTを開き、私が書いたことをやってみると、4では3〜5秒かかり、5ではまったく動作しません。
プロファイルはソフトウェアが決めた順番で保存されますが、私のは全く覚えていません。
他にどう説明すればいいのでしょうか。
何をやっているのか、はっきりさせるようにしましょう。チャートを好きな順番で何度もクリックできる」という表現では、残念ながら何のことかさっぱりわからない。
4と5の挙動は同じですねー、見比べてみました。プロファイルは、最後に何があったかを自動的に保存します。
5では、グラフタブをドラッグ＆ドロップで正しい順番に並べ、「ウインドウ」メニューからコマンドを実行します。
同じ行動ではないよ、アレクセイ。:)
MT4でチャートペインを閉じた状態で、チャートSECONDをクリックし、「window-vertical/horizontal」を選択すると、すぐに希望の結果が得られ、問題なくプロファイルに保存することが可能です。
今度はMT5で同じことをやってみよう - 成功しないぞ。
あなたは、パネル上のCHART HOLIDINGSを正しい順序でドラッグ＆ドロップすることを示唆している、唯一のテキストとグラフが視覚的に表示されていない、それははるかに長いです、あなたはこれらのタブの多くを持っている場合は特に、彼らはすべての画面幅に収まることはありません。しかも、その中には、画面上に配置する際に、スキップして考慮しなくてよいHUGEなものもたくさんあり、EVERY PROFILEには、そのようなオプションがたくさんあるのです。
どこのマゾが言い出したんだ？
何しろ、「4」では、すべてが単純明快でスピーディだったのです。
1.すごいのか、どうなのか...。
2.為替相場の中に「普通のメガネ」はあるのか？
MT5のタンブラーで作業する場所は、一度だけでなく、何度も言われました。通貨先物の賭けには本当に興味がある。
3.広告なのか？秘密なんですか？
a) Alpari、b) Broco、c) Admiral Markets。
あなた以外に頼める人がいないのです．:(
たまたま、あなただけが "働く "ことに目を向けている...。
配布パッケージをダウンロードするためのダイレクトリンクを入手できますか？
気まずいけど、本当なんです。
シンプルなテーマ - しかし、提督は ロードされません...
それは変ですね。
;)
写真では、ストップでポジションを閉じるための矢印は、ギャップ（この価格について購入する位置でストップ注文だった）でワニ線の交差点に配置され、矢印はギャップ後の新しいバーの 価格に配置されるべきである、すなわち、考慮にトレーダーに有利でない滑りを取っている。
まあ同じ行動ではないな、アレクセイ。:)
MT4でチャートペインを閉じたまま、チャートをくまなくクリックしてから「window-vertical/horizontal」を選択すると、すぐに目的の結果が得られ、問題なくプロファイルに保存することができます。
今度はMT5で同じことをやってみよう - 成功しないぞ。
パネル上のチャートポイントを正しい順序でドラッグ＆ドロップすると、テキストとグラフが視覚的に表示されない、それははるかに長く、特にこれらのタブの多くを持っているとき、彼らは画面の幅のすべてに適合しない。しかも、その中には、画面上に配置する際に、スキップして考慮しなくてよいHUGEなものもたくさんあり、EVERY PROFILEには、そのようなオプションがたくさんあるのです。
どこのマゾが言い出したんだ？
何しろ、「4」では、すべてが単純明快でスピーディだったのです。
これでようやく、その意味が明らかになりました。
グラフパネルに問題があるのか？
画面に収まりきらないものは、スクロールさせやすい。
タブを選択すると、チャートウィンドウが起動し、視覚的に確認することができます。
とにかくチャートを並べ替える頻度が高いこと。
自分が何をしているのか、明確に説明するようにしましょう。必要な順序でチャートを数回クリックすることができる」という表現では、残念ながら何をやっているのかさっぱりわかりません。
としている。）
私のプロファイルには25個のチャートがあり、現在、そのうちの12個をデスクトップ上に「window-vertical/horizontal」オプションを使って一定の順序で配置する必要があります。タブ付きチャートパネルでは、画面の幅に18個のチャートが収まり、しかも25個のうち13個のチャートは折りたたんだ形になっています。多くの場合、チャートは "シャッフル "されなければならず、このオプションは非常に不便で時間がかかる。そして、それはなぜいつもの、YOUはMT4と3ソフトウェアの以前のバージョンでアルゴリズムを設定する必要があったのか明らかではありません？