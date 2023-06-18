エラー、バグ、質問 - ページ 178

olyakish:

よくわかりませんが、私のリアル口座でそのような状況に陥ったのは、ギャップ後の最初のティックだけでした。そして、DCの契約書には、まさにそのように記述されています。


この場合、具体的に何が問題なのでしょうか？写真を使って詳しく説明してください。
 
alexey_petrov:

プロフィールが効くかも？グラフの配置はそのままです。


あなたたち、私をからかっているのですか？

単純な質問をしただけなのに、画面に表示される。コンピュータで2つのMTを並べて開き、私が書いたことをやってみると、4では3〜5秒かかるが、5ではまったく動かない。

プロファイルはソフトウェアが決めた順番で保存されますが、私のは全く覚えていません。

他にどう説明すればいいのでしょうか。

 
Rosh:
この場合、何が問題なのでしょうか？写真を使って詳しく説明してください。

図では、ストップクローズの矢印はギャップでのワニ線の交差点（買いポジションでのストップオーダーとほぼ同じ価格）にあり、矢印はギャップ後の新しいバーのオープン価格、つまりトレーダーに不利なスリッページにあるべきでした。


 
4と5のビヘイビアは同じです......ただ、比べてみました。プロファイルでは、最後に何があったかが自動的に保存されます。

5では、グラフタブをドラッグ＆ドロップで正しい順番に並べ、「ウインドウ」メニューからコマンドを実行します。


 
何をやっているのか、はっきりさせるようにしましょう。チャートを好きな順番で何度もクリックできる」という表現では、残念ながら何のことかさっぱりわからない。

 
同じ行動ではないよ、アレクセイ。:)

MT4でチャートペインを閉じた状態で、チャートSECONDをクリックし、「window-vertical/horizontal」を選択すると、すぐに希望の結果が得られ、問題なくプロファイルに保存することが可能です。

今度はMT5で同じことをやってみよう - 成功しないぞ。

あなたは、パネル上のCHART HOLIDINGSを正しい順序でドラッグ＆ドロップすることを示唆している、唯一のテキストとグラフが視覚的に表示されていない、それははるかに長いです、あなたはこれらのタブの多くを持っている場合は特に、彼らはすべての画面幅に収まることはありません。しかも、その中には、画面上に配置する際に、スキップして考慮しなくてよいHUGEなものもたくさんあり、EVERY PROFILEには、そのようなオプションがたくさんあるのです。

どこのマゾが言い出したんだ？

何しろ、「4」では、すべてが単純明快でスピーディだったのです。

 
Interesting:

1.すごいのか、どうなのか...。

2.為替相場の中に「普通のメガネ」はあるのか？

MT5のタンブラーで作業する場所は、一度だけでなく、何度も言われました。通貨先物の賭けには本当に興味がある。


3.広告なのか？秘密なんですか？

a) Alpari、b) Broco、c) Admiral Markets。

あなた以外に頼める人がいないのです．:(

たまたま、あなただけが "働く "ことに目を向けている...。

配布パッケージをダウンロードするためのダイレクトリンクを入手できますか？

気まずいけど、本当なんです。

シンプルなテーマ - しかし、提督は ロードされません...

それは変ですね。

;)

 
olyakish:

写真では、ストップでポジションを閉じるための矢印は、ギャップ（この価格について購入する位置でストップ注文だった）でワニ線の交差点に配置され、矢印はギャップ後の新しいバーの 価格に配置されるべきである、すなわち、考慮にトレーダーに有利でない滑りを取っている。

メッセージありがとうございます。
 
これでようやく、その意味が明らかになりました。

グラフパネルに問題があるのか？

画面に収まりきらないものは、スクロールさせやすい。

タブを選択すると、チャートウィンドウが起動し、視覚的に確認することができます。

とにかくチャートを並べ替える頻度が高いこと。

 
私のプロファイルには25個のチャートがあり、現在、そのうちの12個をデスクトップ上に「window-vertical/horizontal」オプションを使って一定の順序で配置する必要があります。タブ付きチャートパネルでは、画面の幅に18個のチャートが収まり、しかも25個のうち13個のチャートは折りたたんだ形になっています。多くの場合、チャートは "シャッフル "されなければならず、このオプションは非常に不便で時間がかかる。そして、それはなぜいつもの、YOUはMT4と3ソフトウェアの以前のバージョンでアルゴリズムを設定する必要があったのか明らかではありません？

