エラー、バグ、質問 - ページ 179

新しいコメント
 
alexvd:

タブを選択すると、グラフウィンドウがアクティブになり、これを視覚的に確認することができます。

グラフの並べ替えは何回くらいですか？

また、折りたたんだウィンドウがアクティブになり、タブを正しい順番でドラッグしているときに誤って折りたたんだタブをアクティブにしてしまうと、誤って飛び出した不要なグラフをマウスで探して画面上に折りたたむ必要があります。

MTデスクトップでチャートを視覚的に操作する方がはるかに簡単で、しかもタブ付きのチャートパネルは画面上でスペースを食うし、以前のアルゴリズム（MT4から）ではアクティブにしておかないことも可能だったのです。

削除済み  
avatara:

他に頼れる人がいない...。:(

でも、たまたま、あなただけが「働く」を見ていて...。

ディストリビューションキットをダウンロードするためのダイレクトリンクを入手できますか？

これは気まずいことですが、事実なんです。

シンプルなテーマ - しかし、Admiralも ロードされません...

それは変ですね。

;)

証券会社を利用しようとしたこともないし、ペイロードをダウンロードしようとしたこともないし、何もダウンロードしたことがないんです。

MetaTrader 5 (ビルド 11.12.2009 ウェブサイトによる)

 
Interesting:

このようなサービスはアルパリだけに代表されるもので、困ったことはない。

MetaTrader 5 (ビルドは11.12.2009、ウェブサイトによる)

ありがとうございます！ 学びに行きます...
削除済み  
Interesting:

私が取引している証券会社の中で、マーケットを何らかの形で表現しているのはアルパリだけです。

MetaTrader 5 (ビルドは11.12.2009、ウェブサイトによる)

avatara:
ありがとう！勉強してきます...。

私の記憶違いでなければ、アルパリのサーバーは62.213.101.242:443です。

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURCHF, EURJPY, GBPCHF, GBPJPY, AUDJPY, AUDCAD, CADCHF, CADJPY, CHFJPYの通貨ペアのみ利用可能です。

追記

面白いのは、金、銀、そしておそらく通貨の山のすべての株式商品について、私はまだ見つけていないことです...。:(

 
Interesting:

アルパリのサーバーは、62.213.101.242:443です。

少なくとも以下の通貨ペアは日付があります：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF、AUDUSD、USDCAD、NZDUSD、EURCHF、EURJPY、GBPCHF、GBPJPY、AUDJPY、AUDCAD、CADCHF、CADJPY、CHFJPY。

追記

金、銀、そしておそらくすべての株式商品について、タンブラーを見つけられなかったことが一番クールなことです...。:(

一番面白いのは......でも、このカップも離婚なんです。デュークを見てください。 NTのことは何も言いません。

でも、とにかくありがとうございます

;)

 

new build 350 - エディタで、記事とコードベース内の任意の行を選択すると、このような応答が得られます。


削除済み  
Dima_S:

new build 350 - エディタで、articlesとcodebaseの任意の行を選択すると、このような回答が得られます。


私の場合は問題なく使えています。特に問題なく動作しています。

servicedeskにリクエストを書き、すべてのアクションをステップごとに記述してください。

OSと融合端末のデータを忘れずに指定してください。

追記

この「ファジーロジック」を含め、いくつかの記事で確認をしてみました。

エディタからブラウザへのコマンド送信に問題があるのかもしれません（私は前作のMozillaを使用しています）。

 

ユーザー構造体はコピーできるのに、標準構造体はコピーできないのはなぜですか？

struct S_A
  {
   double            a;
   double            b;                  
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   S_A sA,sB;
   sA.a=10; sA.b=14;

   sB=sA;               // вот так можно

   Print("sA.a=",sA.a);
   Print("sA.b=",sA.b);
   Print("sB.a=",sB.a);
   Print("sB.b=",sB.b);
   MqlTradeRequest   m_request,p_request;
   m_request.magic=123;

   p_request=m_request; // а так нельзя ??

   Print("p_request.magic=",p_request.magic);
  }

p_request'と表示される - 構造体はオブジェクトを持ち、コピーすることはできません。

 
Urain:

ユーザー構造体はコピーできるのに、標準構造体はコピーできないのはなぜですか？

p_request'と表示される - 構造体はオブジェクトを持ち、コピーすることはできません。


複雑なフィールドや動的なフィールドを含まない「単純な」構造をコピーすることができます。メッセージには、まったく同じことが書かれています。
 

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/classes

Простые структуры

文字列、クラスオブジェクト、動的配列オブジェクトを 含まない構造体を単純構造体と呼びます。このような構造体の変数は、異なる構造体であっても自由にコピー し合うことができます。単純構造体の変数およびその配列は、DLLからインポートした 関数へのパラメータとして渡すことができます。

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Структуры и классы
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Структуры и классы
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Структуры и классы - Документация по MQL5
1...172173174175176177178179180181182183184185186...3185
新しいコメント