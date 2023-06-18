エラー、バグ、質問 - ページ 184 1...177178179180181182183184185186187188189190191...3185 新しいコメント Sergey Gritsay 2010.11.01 01:18 #1831 komposter: こんな感じ。 ノーマーク Sergey Gritsay 2010.11.01 01:21 #1832 このようになるはずです。 Konstantin Gruzdev 2010.11.01 01:34 #1833 また、こんなセリフもあるはずです。 input DebugInfoLevel info=DBG_NONE; //TF_01 Sergey Gritsay 2010.11.01 01:40 #1834 Lizar:また、こんなセリフもあるはずです。 input DebugInfoLevel info=DBG_NONE; //TF_01 やったー効いたーーーー!!!!ありがとうございました。 Дмитрий Александрович 2010.11.01 02:12 #1835 開発者のおじさん、CTrade クラスのSellStopとBuyStop関数を修正してくれませんか？bool CTrade::SellStop(double volume,double price,const string symbol=NULL,double sl=0.0,double tp=0.0, ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC,datetime expiration=0,const string comment="") { string sym; //--- check symbol sym=(symbol==NULL)?Symbol():symbol; //--- check volume if(volume<=0.0) { m_result.retcode=TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME; return(false); } //--- check price if(price!=0.0) // <--------- ААААААААААААААААААААААААААААААААААААА, что это? о_О Замените восклицательный знак на знак равно! { m_result.retcode=TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE; return(false); } //--- send "SELL_STOP" order return(OrderOpen(sym,ORDER_TYPE_SELL_STOP,volume,0.0,price,sl,tp,type_time,expiration,comment)); }BuyStop、同じです。 Rashid Umarov 2010.11.01 09:32 #1836 mrProF:開発者のおじさん、CTradeクラスのSellStopとBuyStop関数を修正してくれませんか？BuyStop、同じです。 修正しました。次のビルドに搭載される予定です。ありがとうございます。 Slava 2010.11.01 11:28 #1837 xeon: ビルド350（2010年10月28日）にアップデートした後、テスターが動かなくなった。 ログを添付しました。 ノートPCのCPUとメモリ。 Intel seleron M 1.50 GHz 1014 -/- Intel seleron M 1.50 GHz 1014 -/- Intel seleron M 1.50 GHz 1014 システム - windows xp proff 32 別のフォルダにすべて再インストールしましたが、まだ動作していません。 エージェントのログも見てみると面白いかもしれませんね。 Dima 2010.11.01 11:39 #1838 stringo: エージェントのログも見てみると面白いかもしれませんね。同じ問題 - テスターが動作しない。スタートボタンを押した後、数秒間「思考」し、データをロードしますが、テストは開始すらしません（スタートボタンが再び表示されます）。Build 350, XP, Pentium4, in logs:2010.11.01 10:36:37 Core 1 disconnected 2010.11.01 10:36:37 Core 1 USDJPY: history synchronized from 1993.05.11 to 2010.10.29 2010.11.01 10:36:37 Core 1 USDJPY: load 27 bytes of history data to synchronize 2010.11.01 10:36:34 Core 1 USDJPY: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received 2010.11.01 10:36:34 Core 1 performance: 14 2010.11.01 10:36:34 Core 1 57 Kb of total initialization data received 2010.11.01 10:36:34 Core 1 successfully initialized 2010.11.01 10:36:34 Core 1 initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:100 2010.11.01 10:36:34 Core 1 expert file added: Experts\Wave2.ex5. 27205 bytes loaded 2010.11.01 10:36:34 Core 1 76 bytes of selected symbols loaded 2010.11.01 10:36:34 Core 1 7170 bytes of tester parameters loaded 2010.11.01 10:36:34 Core 1 3768 bytes of group info loaded 2010.11.01 10:36:34 Core 1 3124 bytes of account info loaded 2010.11.01 10:36:33 Core 1 common synchronization completed 2010.11.01 10:36:30 Core 1 authorized (agent build 350) 2010.11.01 10:36:30 Tester USDJPY,H1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Wave2.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2010.10.04 00:00 to be started 2010.11.01 10:36:30 Core 1 connected 2010.11.01 10:36:29 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000 2010.11.01 10:36:29 Core 1 agent process started Slava 2010.11.01 11:43 #1839 dogada: 同じ問題 - テスターが動作しない。スタートボタンを押した後、数秒間「思考」し、データをロードしますが、テストは開始すらしません（スタートボタンが再び表示されます）。 Build 350, XP, Pentium4, in logs: これはテスターのログです。エージェントのログは、<Tester data folder>Agent-127.0.0.1-3000logs に格納されています。 Igor Malcev 2010.11.01 12:23 #1840 エージェントログが空です 1...177178179180181182183184185186187188189190191...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こんな感じ。
このようになるはずです。
また、こんなセリフもあるはずです。
input DebugInfoLevel info=DBG_NONE; //TF_01
また、こんなセリフもあるはずです。
input DebugInfoLevel info=DBG_NONE; //TF_01
開発者のおじさん、CTrade クラスのSellStopとBuyStop関数を修正してくれませんか？
BuyStop、同じです。
開発者のおじさん、CTradeクラスのSellStopとBuyStop関数を修正してくれませんか？
BuyStop、同じです。
ビルド350（2010年10月28日）にアップデートした後、テスターが動かなくなった。
ログを添付しました。
ノートPCのCPUとメモリ。
Intel seleron M 1.50 GHz 1014 -/- Intel seleron M 1.50 GHz 1014 -/- Intel seleron M 1.50 GHz 1014
システム - windows xp proff 32
別のフォルダにすべて再インストールしましたが、まだ動作していません。
エージェントのログも見てみると面白いかもしれませんね。
同じ問題 - テスターが動作しない。スタートボタンを押した後、数秒間「思考」し、データをロードしますが、テストは開始すらしません（スタートボタンが再び表示されます）。
Build 350, XP, Pentium4, in logs:
同じ問題 - テスターが動作しない。スタートボタンを押した後、数秒間「思考」し、データをロードしますが、テストは開始すらしません（スタートボタンが再び表示されます）。
Build 350, XP, Pentium4, in logs: