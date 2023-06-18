エラー、バグ、質問 - ページ 184

komposter:
こんな感じ。

ノーマーク
 

このようになるはずです。


 

また、こんなセリフもあるはずです。

input DebugInfoLevel info=DBG_NONE; //TF_01

 
Lizar:

やったー効いたーーーー!!!!ありがとうございました。
 

開発者のおじさん、CTrade クラスのSellStopとBuyStop関数を修正してくれませんか？

bool CTrade::SellStop(double volume,double price,const string symbol=NULL,double sl=0.0,double tp=0.0,
                      ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC,datetime expiration=0,const string comment="")
  {
   string sym;
//--- check symbol
   sym=(symbol==NULL)?Symbol():symbol;
//--- check volume
   if(volume<=0.0)
     {
      m_result.retcode=TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME;
      return(false);
     }
//--- check price
   if(price!=0.0) //   <--------- ААААААААААААААААААААААААААААААААААААА, что это? о_О Замените восклицательный знак на знак равно!
     {
      m_result.retcode=TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE;
      return(false);
     }
//--- send "SELL_STOP" order
   return(OrderOpen(sym,ORDER_TYPE_SELL_STOP,volume,0.0,price,sl,tp,type_time,expiration,comment));
  }

BuyStop、同じです。

 
mrProF:

修正しました。次のビルドに搭載される予定です。ありがとうございます。
 
xeon:

ビルド350（2010年10月28日）にアップデートした後、テスターが動かなくなった。

ログを添付しました。

ノートPCのCPUとメモリ。

Intel seleron M 1.50 GHz 1014 -/- Intel seleron M 1.50 GHz 1014 -/- Intel seleron M 1.50 GHz 1014

システム - windows xp proff 32

別のフォルダにすべて再インストールしましたが、まだ動作していません。

エージェントのログも見てみると面白いかもしれませんね。
 
stringo:
エージェントのログも見てみると面白いかもしれませんね。

同じ問題 - テスターが動作しない。スタートボタンを押した後、数秒間「思考」し、データをロードしますが、テストは開始すらしません（スタートボタンが再び表示されます）。

Build 350, XP, Pentium4, in logs:

2010.11.01 10:36:37     Core 1  disconnected
2010.11.01 10:36:37     Core 1  USDJPY: history synchronized from 1993.05.11 to 2010.10.29
2010.11.01 10:36:37     Core 1  USDJPY: load 27 bytes of history data to synchronize
2010.11.01 10:36:34     Core 1  USDJPY: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
2010.11.01 10:36:34     Core 1  performance: 14
2010.11.01 10:36:34     Core 1  57 Kb of total initialization data received
2010.11.01 10:36:34     Core 1  successfully initialized
2010.11.01 10:36:34     Core 1  initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:100
2010.11.01 10:36:34     Core 1  expert file added: Experts\Wave2.ex5. 27205 bytes loaded
2010.11.01 10:36:34     Core 1  76 bytes of selected symbols loaded
2010.11.01 10:36:34     Core 1  7170 bytes of tester parameters loaded
2010.11.01 10:36:34     Core 1  3768 bytes of group info loaded
2010.11.01 10:36:34     Core 1  3124 bytes of account info loaded
2010.11.01 10:36:33     Core 1  common synchronization completed
2010.11.01 10:36:30     Core 1  authorized (agent build 350)
2010.11.01 10:36:30     Tester  USDJPY,H1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Wave2.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2010.10.04 00:00 to be started
2010.11.01 10:36:30     Core 1  connected
2010.11.01 10:36:29     Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2010.11.01 10:36:29     Core 1  agent process started
 
dogada:

同じ問題 - テスターが動作しない。スタートボタンを押した後、数秒間「思考」し、データをロードしますが、テストは開始すらしません（スタートボタンが再び表示されます）。

Build 350, XP, Pentium4, in logs:

これはテスターのログです。エージェントのログは、<Tester data folder>Agent-127.0.0.1-3000logs に格納されています。
 
エージェントログが空です
