エラー、バグ、質問 - ページ 188

Куртаджиев Шевкет 2010.11.03 01:40 #1871

ターミナルをアップデート したらテスターが動かなくなったのですが、原因はなんでしょうか？上記のヒントをすべて試したところ、結果はこのようになりました。エージェントプロセス開始 Core 1 00:30:26 127.0.0.1:3000に接続中 コア1 00:30:27接続 Tester 00:30:27 EURUSD,Daily (MetaQuotes-Demo): ExpertsExamples↪MACD↩MACD Sample.ex5 from 2010.09.03 00:00 to 2010.11.01 00:00 to be started. Core 1 00:30:27 承認 (エージェントビルド 350) Core 1 00:30:29 一般的な同期が完了しました。 Core 1 00:30:29 3124バイトのアカウント情報がロードされました。 Core 1 00:30:29 3768バイトのグループ情報がロードされました。 Core 1 00:30:29 7170バイトのテスターパラメーターがロードされました。 Core 1 00:30:29 275 bytes of selected symbol loaded. Core 1 00:30:29 00:30:29 expert file added: ExpertsExamples↪MACD↩MACD Sample.ex5.25883 バイトをロード コア1 00:30:29 初回入金額 10000.00 USD、レバレッジ 1:100 Core 1 00:30:29 の初期化に成功しました。 Core 1 00:30:29 44 Kbの総初期化データ受信 コア1 00:30:29 パフォーマンス：43 Core 1 00:30:29 EURUSD: シンボル同期、2904バイトのシンボル情報受信 Core 1 00:30:30:30 EURUSD: 27バイトの履歴データをロードして同期する Core 1 00:30:30 EURUSD: 1999.01.04 から 2010.11.01 までの履歴が同期されました。 コア1 00:30:31接続解除

Errors, bugs, questions

unable to backtest ?

[警告は閉鎖されました！】フォーラムを乱雑にしないために、どんな初心者の質問でも。プロフェッショナルは、通り過ぎないでください。あなたなしでは、どこにも行けない。

soltanmut 2010.11.03 02:55 #1872

sultanm:

デモ口座 でExpert Advisorを実行すると、ポジションを開くのに失敗して、次のようなエラーが表示されることがあります。

"CTrade::PositionOpen: instant sell 5.00 EURUSD at 1.40350 sl: 1.40388 tp: 1.40180 [invalid stops]" "

これは最小のストップロス18pipsで、私はここで38pipsを獲得しました。どうしたんですか？

リザール

TPを見てください。

すみません、「tp」の何がいけないんですか？売り」のポジションを建てようとしているのですが、どうしたらいいですか？

TP(1.40180)は1.40350の170pips下にあります。制限はありますか？

削除済み 2010.11.03 06:35 #1873

sultanm:すみません、「tp」の何がいけないのでしょうか？売り」のポジションを建てようとしているのですが、どうしたらいいですか？

TP(1.40180)は1.40350より170pips低い位置にあります。制限はありますか？デベロッパーデモでのスワップの問題は解決されたようです（それとも私が見落としているのか）。2つの取引口座、チャンピオンシップからの1つ - 630022、およびデモからの1つ - 69231を取り上げることにしましょう。口座630022に久々にペア（USDJPY売り）を開設しました。スワップが計算されるようです。私は2010年11月1日以来、口座69231でペア（USDJPY買い）をオープンしています。なぜスワップがないのか理解できないのですが？

削除済み 2010.11.03 08:26 #1874

開発者の皆様へ。市場概要の列の幅を処理してください、ターミナルは幅を記憶したくない（AUTO-SIZEがオフになっている場合）。

Валерий 2010.11.03 09:28 #1875

Interesting:開発者の皆様へ。市場概要の列の幅を処理してください、ターミナルは幅を記憶したくない（AUTO-SIZEがオフになっている場合）。

確認せず、すべて普通に保存される（リロードあり）。

削除済み 2010.11.03 10:10 #1876

Valmars:

未確認、すべて正常にセーブされる（リロードあり）。文字数が多く、縦方向のスライダーでスクロールさせたい場合、システム側で考慮してくれません。というか、実際には横幅いっぱいに引き伸ばされて、スライダーの入る隙間がない（というか、あるのですが、とても不思議です）。私の理解では、記号と時間によって列の幅を変えるものだと思います。例：端末の再読み込み前と再読み込み後。

Test Account 2010.11.03 10:25 #1877

Interesting:文字数が多く、縦方向のスライダーでスクロールさせたい場合、システム側で考慮してくれません。というか、実際には横幅いっぱいに引き伸ばされて、スライダーの入る隙間がない（というか、あるのですが、とても不思議です）。私の理解では、記号と時間によって列の幅を変えるものだと思います。例：端末の再読み込み前と再読み込み後。その行動を繰り返す。見てみることにしよう。

Dmitriy Skub 2010.11.03 13:01 #1878

sultanm:このExpert Advisorはデモ口座 で動作していますが、時々ポジションを開くことができず、エラーが発生することがあります。"CTrade::PositionOpen: instant sell 5.00 EURUSD at 1.40350 sl: 1.40388 tp: 1.40180 [invalid stops]" "

これは最小のストップロス18pipsで、私はここで38pipsを獲得しました。どうしたんですか？

ストップはackで発動します。したがって、ストップ高の水準が低くなってはいけない。1.40350+ストップレベル+スプレッド

soltanmut 2010.11.03 13:23 #1879

Dima_S:

ストップはakkがトリガーとなります。したがって、ストップ・レベルはこれより低くてはならない。1.40350+ストップレベル+スプレッド

ありがとうございます。図式化した。

Andrey Sharov 2010.11.04 01:17 #1880

Build 350は、9時間前から自力でサーバーに完全再接続できない（接続状態インジケーターに灰色の回転セクターが表示される）。引用元: 端末時間15:24で停止しました。同時に、17:25MSKに接続の喪失と再接続のためのログエントリがあり、チャンピオンシップアカウントの取引のための後のエントリがあります。

同時に次のMT4も完全に動作しています...。

PS.チャンピオンシップのExpert Advisorの中には、再接続の際に同様の問題が発生し、動作しない（動作しなくなった）ものがあるのではないかという疑念があります．Stringoは、EA作者からの苦情を受けて、EAの動作の基準としてタスクマネージャのターミナルプロセスのアクティビティを参照しており、実際にCPU負荷が観測されています。ただ、EAが見積もりを取ってないだけのような気もしますが・・・。

PS2.履歴には新規注文と取引が表示され、取引には新規ポジションが表示され、現在のセルンと利益のみが表示され、すべての相場が立って いる。

そして、不思議なことに、価格欄の「取引」の値が、「履歴とチャート」の気配値と一致しないのに、SLのポジションの終値と一致します（SL修正16：16？ 終値19：17、つまりすでに気配値停止後）。
ターミナルをアップデート したらテスターが動かなくなったのですが、原因はなんでしょうか？上記のヒントをすべて試したところ、結果はこのようになりました。
エージェントプロセス開始Core 1 00:30:26 127.0.0.1:3000に接続中
コア1 00:30:27接続
Tester 00:30:27 EURUSD,Daily (MetaQuotes-Demo): ExpertsExamples↪MACD↩MACD Sample.ex5 from 2010.09.03 00:00 to 2010.11.01 00:00 to be started.
Core 1 00:30:27 承認 (エージェントビルド 350)
Core 1 00:30:29 一般的な同期が完了しました。
Core 1 00:30:29 3124バイトのアカウント情報がロードされました。
Core 1 00:30:29 3768バイトのグループ情報がロードされました。
Core 1 00:30:29 7170バイトのテスターパラメーターがロードされました。
Core 1 00:30:29 275 bytes of selected symbol loaded.
Core 1 00:30:29 00:30:29 expert file added: ExpertsExamples↪MACD↩MACD Sample.ex5.25883 バイトをロード
コア1 00:30:29 初回入金額 10000.00 USD、レバレッジ 1:100
Core 1 00:30:29 の初期化に成功しました。
Core 1 00:30:29 44 Kbの総初期化データ受信
コア1 00:30:29 パフォーマンス：43
Core 1 00:30:29 EURUSD: シンボル同期、2904バイトのシンボル情報受信
Core 1 00:30:30:30 EURUSD: 27バイトの履歴データをロードして同期する
Core 1 00:30:30 EURUSD: 1999.01.04 から 2010.11.01 までの履歴が同期されました。
コア1 00:30:31接続解除
sultanm:
デモ口座 でExpert Advisorを実行すると、ポジションを開くのに失敗して、次のようなエラーが表示されることがあります。
"CTrade::PositionOpen: instant sell 5.00 EURUSD at 1.40350 sl: 1.40388 tp: 1.40180 [invalid stops]" "これは最小のストップロス18pipsで、私はここで38pipsを獲得しました。どうしたんですか？
リザールTPを見てください。
すみません、「tp」の何がいけないんですか？売り」のポジションを建てようとしているのですが、どうしたらいいですか？
TP(1.40180)は1.40350の170pips下にあります。制限はありますか？
すみません、「tp」の何がいけないのでしょうか？売り」のポジションを建てようとしているのですが、どうしたらいいですか？
TP(1.40180)は1.40350より170pips低い位置にあります。制限はありますか？
デベロッパー
デモでのスワップの問題は解決されたようです（それとも私が見落としているのか）。
2つの取引口座、チャンピオンシップからの1つ - 630022、およびデモからの1つ - 69231を取り上げることにしましょう。
口座630022に久々にペア（USDJPY売り）を開設しました。スワップが計算されるようです。
私は2010年11月1日以来、口座69231でペア（USDJPY買い）をオープンしています。
なぜスワップがないのか理解できないのですが？
開発者の皆様へ。
市場概要の列の幅を処理してください、ターミナルは幅を記憶したくない（AUTO-SIZEがオフになっている場合）。
開発者の皆様へ。
市場概要の列の幅を処理してください、ターミナルは幅を記憶したくない（AUTO-SIZEがオフになっている場合）。
未確認、すべて正常にセーブされる（リロードあり）。
文字数が多く、縦方向のスライダーでスクロールさせたい場合、システム側で考慮してくれません。
というか、実際には横幅いっぱいに引き伸ばされて、スライダーの入る隙間がない（というか、あるのですが、とても不思議です）。私の理解では、記号と時間によって列の幅を変えるものだと思います。
例：端末の再読み込み前と再読み込み後。
文字数が多く、縦方向のスライダーでスクロールさせたい場合、システム側で考慮してくれません。
というか、実際には横幅いっぱいに引き伸ばされて、スライダーの入る隙間がない（というか、あるのですが、とても不思議です）。私の理解では、記号と時間によって列の幅を変えるものだと思います。
例：端末の再読み込み前と再読み込み後。
その行動を繰り返す。見てみることにしよう。
このExpert Advisorはデモ口座 で動作していますが、時々ポジションを開くことができず、エラーが発生することがあります。
"CTrade::PositionOpen: instant sell 5.00 EURUSD at 1.40350 sl: 1.40388 tp: 1.40180 [invalid stops]" "
これは最小のストップロス18pipsで、私はここで38pipsを獲得しました。どうしたんですか？
ストップはakkがトリガーとなります。したがって、ストップ・レベルはこれより低くてはならない。1.40350+ストップレベル+スプレッド
Build 350は、9時間前から自力でサーバーに完全再接続できない（接続状態インジケーターに灰色の回転セクターが表示される）。引用元: 端末時間15:24で停止しました。同時に、17:25MSKに接続の喪失と再接続のためのログエントリがあり、チャンピオンシップアカウントの取引のための後のエントリがあります。
同時に次のMT4も完全に動作しています...。
PS.チャンピオンシップのExpert Advisorの中には、再接続の際に同様の問題が発生し、動作しない（動作しなくなった）ものがあるのではないかという疑念があります．Stringoは、EA作者からの苦情を受けて、EAの動作の基準としてタスクマネージャのターミナルプロセスのアクティビティを参照しており、実際にCPU負荷が観測されています。ただ、EAが見積もりを取ってないだけのような気もしますが・・・。
PS2.履歴には新規注文と取引が表示され、取引には新規ポジションが表示され、現在のセルンと利益のみが表示され、すべての相場が立って いる。
そして、不思議なことに、価格欄の「取引」の値が、「履歴とチャート」の気配値と一致しないのに、SLのポジションの終値と一致します（SL修正16：16？ 終値19：17、つまりすでに気配値停止後）。