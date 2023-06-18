エラー、バグ、質問 - ページ 176 1...169170171172173174175176177178179180181182183...3185 新しいコメント 削除済み 2010.10.27 21:19 #1751 Urain:自分のためにコードを書くのは構わないが、自分のためにMQにプラットフォームを使うことを要求するのは問題だ。もう、ユーザーというより、あなただけです。0.01ロットの新しいアカウント群を導入する予定でした。他のユーザーには迷惑をかけないようにすべきでした（標準的な最低ラインのアカウントを必要とする人はいません）。グッドラック Sergey Gritsay 2010.10.28 01:00 #1752 Renat: 完了しました。 素晴らしい！最大ロットも増やしたので、大きなロット範囲でシフターEAをテストできるようになりました。 solomenikm 2010.10.28 05:15 #1753 Dear、double構造体型の変数に対して+=演算子を実行するとエラーが 発生する（ように見える）。struct Ssignals { public: double OpenLong; }; class indicator { private: Ssignals condition; public: Ssignals MA(); }; Ssignals indicator::MA(){ condition.OpenLong=0; condition.OpenLong+=1; // выдает случайный результат return (condition); } 346を構築する。 Документация по MQL5: Программы MQL5 / Ошибки выполнения www.mql5.com Программы MQL5 / Ошибки выполнения - Документация по MQL5 Mikhail Dovbakh 2010.10.28 05:38 #1754 Interesting:ロットサイズ0.01の新しい口座群が導入されるはずだった。他のユーザーには迷惑をかけるべきではないという考えからです（標準的な最低ラインのアカウントを必要とする人はいません）。グッドラックあなたはとても素晴らしいことを教えてくれる...空でないグラスへの リンクは可能ですか？あなたのMT5では、すでに3-4人のDCが決まっています。私も興味があります...。;)そこはうまくいっているのでしょうか？リソースへの直接のリンクを教えてください。広告と疑われることはないと思います。ないものは宣伝できない...。;) 削除済み 2010.10.28 07:05 #1755 avatara:あなたはとても素晴らしいことを教えてくれる...空のグラスへの リンクでないものをお願いします。あなたの私も興味はあるのですが...。;)そこでは、すべてがうまくいくのですか？資料への直接のリンクを教えていただけますか！？広告と疑われることはないと思います。ないものは宣伝できない...。;)1.すごいでしょう、どうでしょう・・・。2.為替相場に「普通のメガネ」はないのですか？MT5でチャートを操作する場所は既に知っています。通貨先物の賭けには本当に興味があります。 3.広告なのか？秘密なんですか？a) Alpari、b) Broco、c) Admiral Markets。 Aleksandr Chugunov 2010.10.28 09:41 #1756 1回目から端末がインストールされない昨日も別のブローカーで同じことがあり、いつもこの正確な位置で...。昨日、片方の端子が7回目、もう片方の端子が23回目の取り付けを行いました。別のコンピューターで試したところ...まず、ヨーロッパからここにダウンロードしようとし、次にロシアに、そしてアメリカに切り替えたところ、エラーが発生しました。О!キプロスに接続し、百五十八回目からインストールする...。 Test Account 2010.10.28 09:43 #1757 solomenikm: Dear, double型構造体の変数に対して+=演算子を実行するとエラーが 発生する（と思われる）。 ビルド 346 ターミナルとデバッギングの両方で調べました。 この正確な問題は、あなたが引用しているコードにあるのでしょうか？ もしかしたら、私が間違った場所を探しているのでしょうか？ Andrey Dik 2010.10.28 10:11 #1758 solomenikm:Dear, double型構造の変数に対して+=演算子を実行するとエラーが 発生する（ように見える）のですが。 346を構築する。問題は構造ではありません。 変数に対して加算/減算/除算/乗算の数学演算を行う前に、まず何らかの値で初期化する必要があります（変数の宣言時に行うのがベターです）。だから、これは間違っている。f+=1;//Прибавление числа к не инициализированной переменной, результат непредсказуемこれは正しい。int f=0;//инициализировали числом 0 f+=1;//прибавили к инициализированной переменной 1 //------------------------------------------- //или так int f=1;//Сразу инициализируем переменную числом 1 при объявлении переменной //------------------------------------------- //или так int f; f=1;//операция присваивания, работает и с не инициализированными переменными, равнозначно инициализации числом при объявлении переменной. Test Account 2010.10.28 10:19 #1759 ここで、初期化が行われます。condition.OpenLong=0; condition.OpenLong+=1; Andrey Dik 2010.10.28 10:34 #1760 alexvd:ここで、初期化が行われます。 うーん、本当に...。 1...169170171172173174175176177178179180181182183...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
自分のためにコードを書くのは構わないが、自分のためにMQにプラットフォームを使うことを要求するのは問題だ。
もう、ユーザーというより、あなただけです。
0.01ロットの新しいアカウント群を導入する予定でした。他のユーザーには迷惑をかけないようにすべきでした（標準的な最低ラインのアカウントを必要とする人はいません）。
グッドラック
完了しました。
Dear、double構造体型の変数に対して+=演算子を実行するとエラーが 発生する（ように見える）。346を構築する。
ロットサイズ0.01の新しい口座群が導入されるはずだった。他のユーザーには迷惑をかけるべきではないという考えからです（標準的な最低ラインのアカウントを必要とする人はいません）。
グッドラック
あなたはとても素晴らしいことを教えてくれる...
空でないグラスへの リンクは可能ですか？
あなたの
MT5では、すでに3-4人のDCが決まっています。
私も興味があります...。
;)
そこはうまくいっているのでしょうか？リソースへの直接のリンクを教えてください。
広告と疑われることはないと思います。
ないものは宣伝できない...。
;)
あなたはとても素晴らしいことを教えてくれる...
空のグラスへの リンクでないものをお願いします。
あなたの
私も興味はあるのですが...。
;)
そこでは、すべてがうまくいくのですか？資料への直接のリンクを教えていただけますか！？
広告と疑われることはないと思います。
ないものは宣伝できない...。
;)
1.すごいでしょう、どうでしょう・・・。
2.為替相場に「普通のメガネ」はないのですか？
MT5でチャートを操作する場所は既に知っています。通貨先物の賭けには本当に興味があります。
3.広告なのか？秘密なんですか？
a) Alpari、b) Broco、c) Admiral Markets。
1回目から端末がインストールされない
昨日も別のブローカーで同じことがあり、いつもこの正確な位置で...。昨日、片方の端子が7回目、もう片方の端子が23回目の取り付けを行いました。別のコンピューターで試したところ...
まず、ヨーロッパからここにダウンロードしようとし、次にロシアに、そしてアメリカに切り替えたところ、エラーが発生しました。
О!キプロスに接続し、百五十八回目からインストールする...。
Dear, double型構造体の変数に対して+=演算子を実行するとエラーが 発生する（と思われる）。
ビルド 346
ターミナルとデバッギングの両方で調べました。
この正確な問題は、あなたが引用しているコードにあるのでしょうか？ もしかしたら、私が間違った場所を探しているのでしょうか？
Dear, double型構造の変数に対して+=演算子を実行するとエラーが 発生する（ように見える）のですが。346を構築する。
問題は構造ではありません。
変数に対して加算/減算/除算/乗算の数学演算を行う前に、まず何らかの値で初期化する必要があります（変数の宣言時に行うのがベターです）。
だから、これは間違っている。
これは正しい。
ここで、初期化が行われます。
ここで、初期化が行われます。