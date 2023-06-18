エラー、バグ、質問 - ページ 176

Urain:

自分のためにコードを書くのは構わないが、自分のためにMQにプラットフォームを使うことを要求するのは問題だ。

もう、ユーザーというより、あなただけです。


0.01ロットの新しいアカウント群を導入する予定でした。他のユーザーには迷惑をかけないようにすべきでした（標準的な最低ラインのアカウントを必要とする人はいません）。

グッドラック

 
Renat:
完了しました。
素晴らしい！最大ロットも増やしたので、大きなロット範囲でシフターEAをテストできるようになりました。
 

Dear、double構造体型の変数に対して+=演算子を実行するとエラーが 発生する（ように見える）。

struct Ssignals
  {
public:
   double            OpenLong;
  };

class indicator
  {
private:
   Ssignals          condition;
public:
   Ssignals            MA();

};

Ssignals indicator::MA(){
condition.OpenLong=0;
condition.OpenLong+=1; // выдает случайный результат
return (condition);
}
346を構築する。
Документация по MQL5: Программы MQL5 / Ошибки выполнения
Документация по MQL5: Программы MQL5 / Ошибки выполнения
  • www.mql5.com
Программы MQL5 / Ошибки выполнения - Документация по MQL5
 
Interesting:

ロットサイズ0.01の新しい口座群が導入されるはずだった。他のユーザーには迷惑をかけるべきではないという考えからです（標準的な最低ラインのアカウントを必要とする人はいません）。

グッドラック

あなたはとても素晴らしいことを教えてくれる...

空でないグラスへの リンクは可能ですか？

あなたの

MT5では、すでに3-4人のDCが決まっています。

私も興味があります...。

;)

そこはうまくいっているのでしょうか？リソースへの直接のリンクを教えてください。

広告と疑われることはないと思います。

ないものは宣伝できない...。

;)

avatara:

あなたはとても素晴らしいことを教えてくれる...

空のグラスへの リンクでないものをお願いします。

あなたの

私も興味はあるのですが...。

;)

そこでは、すべてがうまくいくのですか？資料への直接のリンクを教えていただけますか！？

広告と疑われることはないと思います。

ないものは宣伝できない...。

;)

1.すごいでしょう、どうでしょう・・・。

2.為替相場に「普通のメガネ」はないのですか？

MT5でチャートを操作する場所は既に知っています。通貨先物の賭けには本当に興味があります。


3.広告なのか？秘密なんですか？

a) Alpari、b) Broco、c) Admiral Markets。

 

1回目から端末がインストールされない

昨日も別のブローカーで同じことがあり、いつもこの正確な位置で...。昨日、片方の端子が7回目、もう片方の端子が23回目の取り付けを行いました。別のコンピューターで試したところ...


まず、ヨーロッパからここにダウンロードしようとし、次にロシアに、そしてアメリカに切り替えたところ、エラーが発生しました。


О!キプロスに接続し、百五十八回目からインストールする...。

 
solomenikm:

Dear, double型構造体の変数に対して+=演算子を実行するとエラーが 発生する（と思われる）。

ビルド 346

ターミナルとデバッギングの両方で調べました。

この正確な問題は、あなたが引用しているコードにあるのでしょうか？ もしかしたら、私が間違った場所を探しているのでしょうか？

 
solomenikm:

Dear, double型構造の変数に対して+=演算子を実行するとエラーが 発生する（ように見える）のですが。

346を構築する。

問題は構造ではありません。

変数に対して加算/減算/除算/乗算の数学演算を行う前に、まず何らかの値で初期化する必要があります（変数の宣言時に行うのがベターです）。

だから、これは間違っている。

f+=1;//Прибавление числа к не инициализированной переменной, результат непредсказуем

これは正しい。

int f=0;//инициализировали числом 0
f+=1;//прибавили к инициализированной переменной 1
//-------------------------------------------

//или так
int f=1;//Сразу инициализируем переменную числом 1 при объявлении переменной
//-------------------------------------------

//или так
int f;
f=1;//операция присваивания, работает и с не инициализированными переменными, равнозначно инициализации числом при объявлении переменной.
 

ここで、初期化が行われます。

condition.OpenLong=0;
condition.OpenLong+=1;
 
alexvd:

ここで、初期化が行われます。

うーん、本当に...。
