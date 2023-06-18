エラー、バグ、質問 - ページ 187

以上、質問はスルーされました。

開発者の皆さん、186ページで提案されている機能が実装されることを期待していいのでしょうか？

 
Urain:

開発者の皆さん、186ページで提案されている機能の実装は望まれていますか？

残念ながら、そうではありません。MQL5で自分で実装することができます。
 

dogada:
В этой папке 2 файла и оба пустые.

どうやら原因を突き止めたようです。修正されたビルドを待つ。
 
Renat:
チャートのバー数を 変更した後、端末を再起動するのを忘れていませんか？

とにかく、再起動することで問題が解決したようです。

さらに3回のテストランを実施。

その度に履歴がダウンロードされ続け、テストの開始日（全期間指定）が毎回数年前にずれていく。今、テスターは99年からテストしています。

同時にユーロドルM1のウィンドウは次のようになる。Barsは日毎に分単位で表示される。

はい、AlpariとNordFXサーバーでもリセットは解決していません。

M1=D1は、現在も現地でテスト中です。

間違いなく、テストの管理を厳しくする必要がある（設定した日からテストさせる-M1がなければテストしない）。

繰り返しになりますが、チャートウィンドウは、M1が有効になっていれば、日足のバーが......うーん、これはちょっとおかしいですね。

また、あなたのサーバーとDSサーバーの動作が異なるのはなぜですか？

結局、いつものように「タンバリンで踊った」後は、原則的に使用することが可能です。全編がダウンロードされるまで、何度もテスターを起動すればいいのです。:) やっぱりボタンの方がいいのかな？

 
antt:
そうですね。Expert Advisor（またはスクリプト）は、独自のスレッドで実行されます。インジケータコードは、別のスレッド（対応するシンボルのデータ処理スレッド）で実行されます。
ありがとうございます。非常に良い。ベースとさせていただきます。
 

こんにちは。

mql 5に詳しい人はその辺りを知っているかもしれませんが、mql4について 質問です。

Visual C++ 2010 Expressで 作成したDLを MT4で 動作させることができません。

https://www.mql5.com/ru/articles/18 記事にあるように試してみました。

そして、「Expert Advisor」の使用例を挙げました。https://www.mql5.com/ru/forum/129668

助けてください： Visual C++ 2010 ExpressのDLLをMT4で動作するようにしてください。

お願いします。

こんにちは。

デモでのMT5操作について質問です。

既に保有しているポジションに、別の改善価格で新規注文を追加することができない。その代わり、新しい注文は旧価格ですでに開いているポジションに追加され、オプションはありません。何のために必要なのか？

 
voleg:

こんにちは。

デモでのMT5操作について質問です。

既に保有しているポジションに、別の改善価格で新規注文を追加することができない。その代わり、新しい注文は旧価格ですでに開いているポジションに追加され、オプションはありません。何のために必要なのか？

MetaTrader 5 トレーディングシステム
 

了解です、ありがとうございます

 

このExpert Advisorはデモ口座 で動作していますが、時々ポジションを開くことができず、エラーが発生することがあります。

"CTrade::PositionOpen: instant sell 5.00 EURUSD at 1.40350 sl: 1.40388 tp: 1.40180 [invalid stops]" "

これは最小のストップロス18pipsで、私はここで38pipsを獲得しました。どうしたんですか？

