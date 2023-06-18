エラー、バグ、質問 - ページ 87 1...808182838485868788899091929394...3185 新しいコメント Ruslan Khasanov 2010.08.07 12:38 #861 Interesting:多くの人が犯しがちなミスで、私自身も引っかかったことがあります（言語によって比較の実装が異なる）......。 記憶が正しければ、初期のビルドではコンパイラからエラーの警告が出ていたはずです。 削除済み 2010.08.07 13:01 #862 Kos: 記憶が正しければ、初期のビルドではコンパイラがエラー警告を出していたはずです。 そうかもしれませんね。開発者は、あまり重要でないメッセージの表示を無効にしようとしているようです（すでに無効にしているかもしれません）...。 Николай 2010.08.07 13:31 #863 ごあいさつ履歴のダウンロード方法を教えてください。ターミナルをインストールしたところ、2010.02.01から2010.07.21までのどのペアのデータもありません。 Expert Advisorを実行すると、この期間のデータが最初に読み込まれますが、今は履歴が読み込まれません。 gumgum 2010.08.07 16:46 #864 この情報（赤で 示したもの）を得るにはどうしたらよいですか？ 利益はこのように要求されるのですね。AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT); を返すかどうか？ Sergey Gritsay 2010.08.07 17:40 #865 gumgum:この情報（赤で 示したもの）を得るにはどうしたらよいですか？私は、利益が以下のように要求されることを理解しています。 を返すかどうか？ この関数は、預金の通貨で口座の現在の利益のサイズを 返します、つまり、オープンポジションがない場合は、もちろん結果はゼロになります。 あなたが欲しいものは、自分で計算する必要があり、これを行う方法は、この記事で読むことができます 標準ライブラリとGoogle Chart APIからクラスを使用してデータボードを作成 する 削除済み 2010.08.07 18:22 #866 gumgum:この情報（赤で 示したもの）を得るにはどうしたらよいですか？私は、利益が以下のように要求されることを理解しています。 と表示されるだけです。とてもシンプルに。オプション1.1. 初期残高を求める - Start Balance2.すべての取引 業務の合計を計算します（履歴ではすべての取引を調べます） - 貿易収支。3.初期残高に売買オペレーションの結果を加算し、最終的な残高-残高を求めます。あなたのデータによると、次のようになります。開始残高＝10,000ドル。貿易収支＝-4,061.80ドル残高＝開始残高＋貿易収支（符号を考慮する）!オプション№2現在の資金から「開始残高」を引き、「乾燥残高」は取引の結果である... gumgum 2010.08.07 21:34 #867 その結果どうなるかAccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)==AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)-AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) Sergey Gritsay 2010.08.07 21:40 #868 gumgum:その結果どうなるか ということです。 削除済み 2010.08.07 21:41 #869 gumgum:その結果どうなるか そういうことなんです。AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)-AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) gumgum 2010.08.07 21:59 #870 デポとプロフィット機能がないのが残念なんですが......。double pro=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000.;は1.#INFを与えています。 Servicedeskはすでに書いています... 1...808182838485868788899091929394...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
履歴のダウンロード方法を教えてください。ターミナルをインストールしたところ、2010.02.01から2010.07.21までのどのペアのデータもありません。 Expert Advisorを実行すると、この期間のデータが最初に読み込まれますが、今は履歴が読み込まれません。
とてもシンプルに。
オプション1.
1. 初期残高を求める - Start Balance
2.すべての取引 業務の合計を計算します（履歴ではすべての取引を調べます） - 貿易収支。
3.初期残高に売買オペレーションの結果を加算し、最終的な残高-残高を求めます。
あなたのデータによると、次のようになります。
開始残高＝10,000ドル。
貿易収支＝-4,061.80ドル
残高＝開始残高＋貿易収支（符号を考慮する）!
オプション№2
現在の資金から「開始残高」を引き、「乾燥残高」は取引の結果である...
デポとプロフィット機能がないのが残念なんですが......。
は1.#INFを与えています。
Servicedeskはすでに書いています...