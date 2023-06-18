エラー、バグ、質問 - ページ 87

多くの人が犯しがちなミスで、私自身も引っかかったことがあります（言語によって比較の実装が異なる）......。

記憶が正しければ、初期のビルドではコンパイラからエラーの警告が出ていたはずです。
Kos:
記憶が正しければ、初期のビルドではコンパイラがエラー警告を出していたはずです。
そうかもしれませんね。開発者は、あまり重要でないメッセージの表示を無効にしようとしているようです（すでに無効にしているかもしれません）...。
 

履歴のダウンロード方法を教えてください。ターミナルをインストールしたところ、2010.02.01から2010.07.21までのどのペアのデータもありません。 Expert Advisorを実行すると、この期間のデータが最初に読み込まれますが、今は履歴が読み込まれません。

 

この情報（赤で 示したもの）を得るにはどうしたらよいですか？

利益はこのように要求されるのですね。

AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT);
を返すかどうか？
 
gumgum:

この情報（赤で 示したもの）を得るにはどうしたらよいですか？

私は、利益が以下のように要求されることを理解しています。

を返すかどうか？

この関数は、預金の通貨で口座の現在の利益のサイズを 返します、つまり、オープンポジションがない場合は、もちろん結果はゼロになります。 あなたが欲しいものは、自分で計算する必要があり、これを行う方法は、この記事で読むことができます 標準ライブラリとGoogle Chart APIからクラスを使用してデータボードを作成 する
gumgum:

この情報（赤で 示したもの）を得るにはどうしたらよいですか？

私は、利益が以下のように要求されることを理解しています。

と表示されるだけです。

とてもシンプルに。

オプション1.

1. 初期残高を求める - Start Balance

2.すべての取引 業務の合計を計算します（履歴ではすべての取引を調べます） - 貿易収支。

3.初期残高に売買オペレーションの結果を加算し、最終的な残高-残高を求めます。

あなたのデータによると、次のようになります。

開始残高＝10,000ドル。

貿易収支＝-4,061.80ドル

残高＝開始残高＋貿易収支（符号を考慮する）!

オプション№2

現在の資金から「開始残高」を引き、「乾燥残高」は取引の結果である...

 

その結果どうなるか

AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)==AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)-AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)
 
gumgum:

その結果どうなるか

ということです。
gumgum:

その結果どうなるか

そういうことなんです。
AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)-AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)
 

デポとプロフィット機能がないのが残念なんですが......。

double pro=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000.;

は1.#INFを与えています。

Servicedeskはすでに書いています...

