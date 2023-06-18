エラー、バグ、質問 - ページ 175 1...168169170171172173174175176177178179180181182...3185 新しいコメント 削除済み 2010.10.27 15:59 #1741 Renat: すべてのデモ口座が対象です。 素晴らしい、了解しました。 Mykola Demko 2010.10.27 16:55 #1742 Interesting:だから、残高やロットを再計算するのはNGだってば。最終手段としてやるしかないでしょうけど。MT4へのトレードの転送に十分な問題があるわけではなく、この点で追加の計算を整理する必要があります。個人的には0.01ロットの方が口座の整理がしやすいと思います。 私の感謝です。追記こちらはどのようなアカウントに なるのでしょうか？ポジションの問題は、私にとってはそれほど重要ではありません。トレーダーごとにEAを変えるのでは、ライバルに追いつくのに疲れてしまいそうで怖いです。今日は小切手を書くのが億劫だが、明日はボタンを押すのが億劫になり、お金を稼ぐことができなくなる。取引の移管については、MT5は10万入金、MT4は1万ということもあり、どうやって適正なMMを維持するか考えたことがありますか？ Test Account 2010.10.27 17:45 #1743 Interesting: デベロッパー どのようなビルドで、次のような現象がすでに観察されている（しかも非常に頻繁に）。 OC - Win XP SP3 MUI 32 bit 特別な行為や状況などはありますか？ simple_user 2010.10.27 17:45 #1744 横軸のチャート上にニュースリリース 時刻を示すチェックボックスを配置するのは、非常に残念な解決策である。表示しないようにする方法はありますか？ Test Account 2010.10.27 17:48 #1745 simple_user: 横軸のチャート上にニュースリリース時刻を示すチェックボックスを配置するのは、非常に残念な解決策である。 表示しないようにする方法はありますか？ 自動更新を無効にしない場合、再起動するとすべての電子メールが再び表示されます。 削除済み 2010.10.27 19:47 #1746 alexvd: 特別な行為や状況などはありますか？このようなことは時々あります。端末を再起動すると、シンボルマークが表示されます。常にリストに入っていて、ある条件下でのみ、起動後に見えなくなるのは理解できるのですが。同時に、通貨ペアのチャートも公開（計10枚）。 削除済み 2010.10.27 19:58 #1747 Urain:イノベーションがちょうど良かったのは良いことですが、私はあなたの立場と同じではありません。トレーダーごとにMTを変えていては、ライバルに追いつくための埃を飲み込むのに疲れてしまいます。今日は小切手を書くのが億劫で、明日はExpert Advisorを起動してお金を稼ぐためのボタンを押すのが億劫になることでしょう。トレードの転送についてですが、MT5は10万デポ、MT4は1万デポの場合、どのようにリーズナブルなMMを維持するか考えたことがありますか？それとMTはどう関係があるのですか？MT4では0.01ロットで口座開設できるところがたくさんあります。なぜMT5にも搭載されないのですか？チェックがあるのにない。10万でも1000万でもできますが、「平等な」取引条件の口座で取引するのと、2つのEAで追加チェックを何度もする＋サードパーティソフトの類似機能を考慮するのと、どちらが簡単なのか理解できません。 Mykola Demko 2010.10.27 20:34 #1748 Interesting:MTの変更と何か関係があるのでしょうか？MT4では、最小ロットサイズ0.01で口座開設ができるところがたくさんあります。なぜMT5でもダメなのか？チェックと複数持っています。10万でも1000万でも取引できますが、「平等な」取引条件の口座で取引するのと、2つのEAで追加チェックを何度も行う＋サードパーティソフトの類似機能を考慮するのと、どちらが簡単か理解できていません。同じ取引条件であれば、より簡単です。しかし、MQ-Demoと実際の証券会社（ユーザーのアカウントがある）の条件が一致しないことが多いのが実情です。それに、エンドユーザーがMQ-Demoを使うかどうかもわからない。 MT5の取引プラットフォームは、非常に迅速に開始されます。1ヶ月後には、MT5用のDealing Centerが10台くらいになる予定です（まだデモです）。さまざまな状況を考慮して、ルールを作ればいいだけです。ちなみに、証券会社によって見積もりは一致しない。 削除済み 2010.10.27 20:50 #1749 Urain:同じ取引条件であれば、より簡単です。しかし、MQ-Demoと実際の証券会社（ユーザーの口座があるところ）の条件が一致しないことが非常に多いのが人生の真実なので、どうでしょうか。また、エンドユーザーがMQ Demoを使うということではありません。 MT5 ディーリングが非常に速い。1ヶ月後には、MT5用のDealing Centerが10台くらいになる予定です（まだデモです）。さまざまな状況を考慮して、ルールを作ればいいだけです。ちなみに、証券会社によって見積もりは一致しない。MT5では、すでに3～4社の証券会社を選択済みです。1000でも全部に興味はないです。 私のブローカーは、おそらくすべての面において最高でしょう。MT4、MT5用です。 そして今、他のプロセスの自動化について考えているところです追記もし私が専門家でなければ、私は自分の口座で取引しますし、アルパリで取引したことのある者であり、また本物の ブローカーでもあるのです。 私はいつも自分の口座で取引していますし、自分の証券会社でも取引しています。日付の違いによるニュアンスの違いも考慮しています。ピーピーエス将来的には、もっと汎用性のある加工にするかもしれませんが、今は別のものが欲しいですね...。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5 Mykola Demko 2010.10.27 21:11 #1750 Interesting:...エンドユーザーは私、リアルアカウントも 私、VCを選んだのも私です。 これで一段落だと思います。...自分でコードを書くのは構わないが、MQに自分のためのプラットフォームを要求することには反対だ。ユーザーではなく、自分だけであることが判明。同感です、そろそろやめましょう、もう荒らしに変わってきていますよ。頑張ってください。 1...168169170171172173174175176177178179180181182...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
すべてのデモ口座が対象です。
だから、残高やロットを再計算するのはNGだってば。
最終手段としてやるしかないでしょうけど。MT4へのトレードの転送に十分な問題があるわけではなく、この点で追加の計算を整理する必要があります。
個人的には0.01ロットの方が口座の整理がしやすいと思います。
私の感謝です。
追記
こちらはどのようなアカウントに なるのでしょうか？
ポジションの問題は、私にとってはそれほど重要ではありません。
トレーダーごとにEAを変えるのでは、ライバルに追いつくのに疲れてしまいそうで怖いです。
今日は小切手を書くのが億劫だが、明日はボタンを押すのが億劫になり、お金を稼ぐことができなくなる。
取引の移管については、MT5は10万入金、MT4は1万ということもあり、どうやって適正なMMを維持するか考えたことがありますか？
デベロッパー
どのようなビルドで、次のような現象がすでに観察されている（しかも非常に頻繁に）。
OC - Win XP SP3 MUI 32 bit
特別な行為や状況などはありますか？
横軸のチャート上にニュースリリース 時刻を示すチェックボックスを配置するのは、非常に残念な解決策である。
表示しないようにする方法はありますか？
自動更新を無効にしない場合、再起動するとすべての電子メールが再び表示されます。
このようなことは時々あります。端末を再起動すると、シンボルマークが表示されます。
常にリストに入っていて、ある条件下でのみ、起動後に見えなくなるのは理解できるのですが。
同時に、通貨ペアのチャートも公開（計10枚）。
イノベーションがちょうど良かったのは良いことですが、私はあなたの立場と同じではありません。
トレーダーごとにMTを変えていては、ライバルに追いつくための埃を飲み込むのに疲れてしまいます。
今日は小切手を書くのが億劫で、明日はExpert Advisorを起動してお金を稼ぐためのボタンを押すのが億劫になることでしょう。
トレードの転送についてですが、MT5は10万デポ、MT4は1万デポの場合、どのようにリーズナブルなMMを維持するか考えたことがありますか？
それとMTはどう関係があるのですか？MT4では0.01ロットで口座開設できるところがたくさんあります。なぜMT5にも搭載されないのですか？
チェックがあるのにない。
10万でも1000万でもできますが、「平等な」取引条件の口座で取引するのと、2つのEAで追加チェックを何度もする＋サードパーティソフトの類似機能を考慮するのと、どちらが簡単なのか理解できません。
MTの変更と何か関係があるのでしょうか？MT4では、最小ロットサイズ0.01で口座開設ができるところがたくさんあります。なぜMT5でもダメなのか？
チェックと複数持っています。
10万でも1000万でも取引できますが、「平等な」取引条件の口座で取引するのと、2つのEAで追加チェックを何度も行う＋サードパーティソフトの類似機能を考慮するのと、どちらが簡単か理解できていません。
同じ取引条件であれば、より簡単です。
しかし、MQ-Demoと実際の証券会社（ユーザーのアカウントがある）の条件が一致しないことが多いのが実情です。
それに、エンドユーザーがMQ-Demoを使うかどうかもわからない。
MT5の取引プラットフォームは、非常に迅速に開始されます。1ヶ月後には、MT5用のDealing Centerが10台くらいになる予定です（まだデモです）。
さまざまな状況を考慮して、ルールを作ればいいだけです。ちなみに、証券会社によって見積もりは一致しない。
MT5では、すでに3～4社の証券会社を選択済みです。1000でも全部に興味はないです。
私のブローカーは、おそらくすべての面において最高でしょう。MT4、MT5用です。
そして今、他のプロセスの自動化について考えているところです
追記
もし私が専門家でなければ、私は自分の口座で取引しますし、アルパリで取引したことのある者であり、また本物の ブローカーでもあるのです。
私はいつも自分の口座で取引していますし、自分の証券会社でも取引しています。
日付の違いによるニュアンスの違いも考慮しています。
ピーピーエス
将来的には、もっと汎用性のある加工にするかもしれませんが、今は別のものが欲しいですね...。
...
エンドユーザーは私、リアルアカウントも 私、VCを選んだのも私です。
これで一段落だと思います。...
自分でコードを書くのは構わないが、MQに自分のためのプラットフォームを要求することには反対だ。
ユーザーではなく、自分だけであることが判明。
同感です、そろそろやめましょう、もう荒らしに変わってきていますよ。頑張ってください。