エラー、バグ、質問 - ページ 186

Дмитрий Александрович 2010.11.01 14:46 #1851

をレナートへ。テスト開始日からの分足相場がない場合はテストを開始しないようにし、日足相場のみとするようにしてください それは狂気の世界であるため、保留中の注文が 時間枠で動作している分データ専門家なし<日、実質的にそれらのすべてが強盗である。

Mykola Demko 2010.11.01 14:50 #1852

mrProF: をレナートへ。テスト開始日からの分足相場がない場合はテストを開始しないようにし、日足相場のみとするようにしてください それは狂気の世界であるため、保留中の注文が 時間枠で動作している分データ専門家なし<日、実質的にそれらのすべてが強盗である。

あるいは、指定された時間枠の中で、実履歴が始まるバーを知らせる標準的な関数を導入することも必要である。(IMHO）もっと便利になるはずです。

削除済み 2010.11.01 14:53 #1853

mrProF: をレナートへ。テストした日から1分足での相場がない場合は、日足での相場のみです 時間枠＜1日で動作する保留中の注文を 持つExpert Advisorは、実質的にすべての穀物である。

さらに良いのは、証券会社が自社のデータベースやファイルから必要な深さの履歴をサーバーに迅速かつ簡単にアップロードできるツール（おそらくAPI）を提供することです。今はどうか知らないが、以前は一部の証券会社の担当者から「履歴を手入力しなければならない」という苦情があった。

ウラン です。 あるいは、指定した時間枠の実履歴が始まるバーを通知する標準的な関数を導入する。(IMHO）もっと便利になるはずです。

そんな機能があると思います。 それとも私の勘違いでしょうか？

Mykola Demko 2010.11.01 15:19 #1854

Interesting:...そんな機能があると思います。...それとも私の勘違いでしょうか？

こちらは、分足の履歴が始まるバー（TFがM1の場合）という意味でしたが、今は分足のデータがない場合、上位TFのデータがチャートに書き込まれます。そして、複雑なチェックをしないと見分けがつかないし、必ずしも正しく見分けられるとは限りません。MQの開発者にとっては、履歴にアクセスできるので、置換がそのインデックスを返し始めるバーを覚えておくことは問題ないので、より簡単に行うことができます。EURUSDのピリオドH1、ピリオドセパレータを有効にしています。 1999年1月以降はH1の履歴、それ以前は日足チャートの履歴（D1）が表示されています。ZZZYこのバーのインデックスを取得する関数が必要 です。

Renat Fatkhullin 2010.11.01 15:24 #1855

Interesting:さらに良いのは、証券会社が自社のデータベースやファイルから必要な深さの履歴をサーバーに迅速かつ簡単にアップロードできるツール（おそらくAPI）を提供することです。今はどうか知らないが、過去に一部の証券会社の担当者は、履歴をほぼ手入力しなければならないことに不満を抱いていた。

私が今まで使ってきたサーバーには、他のサーバーの履歴を同期させる機能がありました。MT5ではさらに簡単です。

vyv 2010.11.01 15:31 #1856

Renat:あなたは混乱している - すべてが自動的に最大深度までポンプアップされます。ボタンを押す必要はありません。あなたの状況を具体的に教えてください。デモサーバーで試す access.metatrader5.com:443

ほら、あなたのアドバイスで。1.新しいMTをダウンロードしました。2.指定されたサーバーに接続されました。3.アンリミテッドを 設定しました。4.ユーロドル・ウィンドウを開く。6MBをダウンロードしました。2010年7月23日より議事録を公開しています。 5. テスター開始（標準的なExpert Advisorの一部）AllPeriod.М120MBをダウンロードした。その後、テストに合格した。奇しくも2009.11.19より。10の2ヶ月目から5ヶ月目まで穴があいている状態。6.取引開始の分足チャートは、2010年7月23日からです。そして、それ以前のトレードは、画面の左隅に大きな山として詰め込まれているのです。 そして、これはずっと同じ状況なのです。

ウライン：それは、保留中の注文を 持つ微細なデータの専門家なしで、TF <日、実質的にそれらのすべての深刻に働いて、大混乱であることが判明した。

それはハード制御分を作るために必要です - 限り分またはテスターのための分があるとして、他の何かを開始されていません - とボタンダウンロード履歴（SYNCHRONIZE） - それなしで完全な大混乱です。

履歴はどの日付からも隙間なく思い通りに動き、分の代わりに時間や日（おそらく時間・日の始まりの分）があります。テスターは気にせずテストし、穴、ではなく、もう一つの聖杯で満足しています。

Renat Fatkhullin 2010.11.01 15:35 #1857

チャートのバー数を 変更した後、端末を再起動するのを忘れていませんか？

削除済み 2010.11.01 15:53 #1858

Renat: これまでずっと、サーバーには他のサーバーからの履歴同期機能がありました。MT5では、さらに簡単になりました。

どうなんでしょうね。なぜ、履歴をMT4サーバーやあなたのサーバーと同期できないのか（あなたは履歴に最も高い「品質」のバーをロードしている）...？

Dima 2010.11.01 16:18 #1859

stringo: これはテスターのログです。エージェントのログは、<Tester data folder>Agent-127.0.0.1-3000logs に格納されています。

このフォルダーには2つのファイルがあり、どちらも空です。

Renat Fatkhullin 2010.11.01 16:25 #1860

Interesting:どうなんでしょうね。なぜMT4サーバーやあなたのサーバーと履歴を同期できないのか（あなたは履歴に最も高い「品質」のバーをロードしている）...？

おそらく管理上の理由でしょう。技術的な面では、あらゆる可能性があります。
テスト開始日からの分足相場がない場合はテストを開始しないようにし、日足相場のみとするようにしてください
それは狂気の世界であるため、保留中の注文が 時間枠で動作している分データ専門家なし<日、実質的にそれらのすべてが強盗である。
テスト開始日からの分足相場がない場合はテストを開始しないようにし、日足相場のみとするようにしてください
それは狂気の世界であるため、保留中の注文が 時間枠で動作している分データ専門家なし<日、実質的にそれらのすべてが強盗である。
テストした日から1分足での相場がない場合は、日足での相場のみです
時間枠＜1日で動作する保留中の注文を 持つExpert Advisorは、実質的にすべての穀物である。
さらに良いのは、証券会社が自社のデータベースやファイルから必要な深さの履歴をサーバーに迅速かつ簡単にアップロードできるツール（おそらくAPI）を提供することです。
今はどうか知らないが、以前は一部の証券会社の担当者から「履歴を手入力しなければならない」という苦情があった。
あるいは、指定した時間枠の実履歴が始まるバーを通知する標準的な関数を導入する。(IMHO）もっと便利になるはずです。
そんな機能があると思います。それとも私の勘違いでしょうか？
そんな機能があると思います。...それとも私の勘違いでしょうか？
こちらは、分足の履歴が始まるバー（TFがM1の場合）という意味でしたが、今は分足のデータがない場合、上位TFのデータがチャートに書き込まれます。そして、複雑なチェックをしないと見分けがつかないし、必ずしも正しく見分けられるとは限りません。MQの開発者にとっては、履歴にアクセスできるので、置換がそのインデックスを返し始めるバーを覚えておくことは問題ないので、より簡単に行うことができます。
EURUSDのピリオドH1、ピリオドセパレータを有効にしています。 1999年1月以降はH1の履歴、それ以前は日足チャートの履歴（D1）が表示されています。
ZZZYこのバーのインデックスを取得する関数が必要 です。
さらに良いのは、証券会社が自社のデータベースやファイルから必要な深さの履歴をサーバーに迅速かつ簡単にアップロードできるツール（おそらくAPI）を提供することです。
今はどうか知らないが、過去に一部の証券会社の担当者は、履歴をほぼ手入力しなければならないことに不満を抱いていた。
あなたは混乱している - すべてが自動的に最大深度までポンプアップされます。ボタンを押す必要はありません。
あなたの状況を具体的に教えてください。デモサーバーで試す access.metatrader5.com:443
ほら、あなたのアドバイスで。
1.新しいMTをダウンロードしました。
2.指定されたサーバーに接続されました。
3.アンリミテッドを 設定しました。
4.ユーロドル・ウィンドウを開く。
6MBをダウンロードしました。2010年7月23日より議事録を公開しています。
5. テスター開始（標準的なExpert Advisorの一部）AllPeriod.М1
20MBをダウンロードした。
その後、テストに合格した。奇しくも2009.11.19より。
10の2ヶ月目から5ヶ月目まで穴があいている状態。
6.取引開始の分足チャートは、2010年7月23日からです。そして、それ以前のトレードは、画面の左隅に大きな山として詰め込まれているのです。
そして、これはずっと同じ状況なのです。
ウライン：それは、保留中の注文を 持つ微細なデータの専門家なしで、TF <日、実質的にそれらのすべての深刻に働いて、大混乱であることが判明した。
それはハード制御分を作るために必要です - 限り分またはテスターのための分があるとして、他の何かを開始されていません - とボタンダウンロード履歴（SYNCHRONIZE） - それなしで完全な大混乱です。
履歴はどの日付からも隙間なく思い通りに動き、分の代わりに時間や日（おそらく時間・日の始まりの分）があります。テスターは気にせずテストし、穴、ではなく、もう一つの聖杯で満足しています。
これまでずっと、サーバーには他のサーバーからの履歴同期機能がありました。MT5では、さらに簡単になりました。
どうなんでしょうね。なぜ、履歴をMT4サーバーやあなたのサーバーと同期できないのか（あなたは履歴に最も高い「品質」のバーをロードしている）...？
これはテスターのログです。エージェントのログは、<Tester data folder>Agent-127.0.0.1-3000logs に格納されています。
どうなんでしょうね。なぜMT4サーバーやあなたのサーバーと履歴を同期できないのか（あなたは履歴に最も高い「品質」のバーをロードしている）...？