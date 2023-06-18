エラー、バグ、質問 - ページ 177 1...170171172173174175176177178179180181182183184...3185 新しいコメント Renat Fatkhullin 2010.10.28 10:49 #1761 AlexSTAL:1回目から端末がインストールされない昨日も別のブローカーで同じことがあり、いつもこの正確な位置で...。昨日、片方の端子が7回目、もう片方の端子が23回目の取り付けを行いました。別のコンピューターで試したところ...まず、ヨーロッパからここにダウンロードしようとし、次にロシアに、そしてアメリカに切り替えたところ、エラーが発生しました。О!キプロスに接続し、百五十八回目からインストールする...。 昨日、ロシアでは多くのプロバイダーが外部へのアクセスに問題を抱えていた。そのため、常に接続が途切れている状態でした。 simple_user 2010.10.28 10:59 #1762 MT4では（MT3でもそうでした）、MTウィンドウのデスクトップにウィンドウをSELECTED順に配置するオプションがありますが、MT5ではそれが機能しません。例えば、MT4では、必要な順番にチャートを数回クリックし、「place vertically/horizontally 」オプションを選択することで、希望の環境を手に入れることができます。しかし、MT5では動作しません :(それとも、そうであっても、実装が違うのでしょうか？ Aleksandr Chugunov 2010.10.28 11:10 #1763 Renat: 昨日、ロシアの多くのISPで外部からのアクセスに問題が発生しました。そのため、常に接続が切れている状態でした。 今日も同じことを...。 Alexander 2010.10.28 11:11 #1764 simple_user: В МТ4 (и даже в МТ3 была) есть опция расположения окон в ВЫБРАННОМ порядке на рабочем столе окна МТ, а вот в МТ 5 она не работает.例：MT4では、必要な順序でチャートを数回クリックし、「place vertically/horizontally 」を選択することで、必要な環境を得ることができます。しかし、MT5では動作しません :(それとも、そうであっても、実装が違うのでしょうか？メインメニュー->ウィンドウ Alexey Klenov 2010.10.28 11:24 #1765 1.ストラテジーテスターでは、"not market "の価格でストップロスを実行します。 残りを削除しました。図星だったんですね。 simple_user 2010.10.28 11:44 #1766 ALozovoy:simple_user です。 メインメニュー->ウィンドウすみません、私の質問を誤解していましたね。MTのデスクトップで、チャートウィンドウを列と水平で配置する順序を厳密に定義する必要があります。MT4ではありますが、MT5では手動で正しい順番に並べても、メニューで指定したオプションをクリックすることでRIGHTオーダーになりますよね。つまり、MTは、何らかの方式で、適当にチャートを画面に彫刻するので、あなたのは記憶されないのです。不条理！？ Rashid Umarov 2010.10.28 11:57 #1767 olyakish:一朝一夕にいくつものバグを発見 1.ストラテジーテスターでは、「非市場」価格でのストップロス執行 ギャップスリッページでストップが実行された。現実にも同じことが言えるのでしょうか。それとも別の意味があるのでしょうか？ 削除済み 2010.10.28 11:58 #1768 デベロッパーEventKillTimer() の結果もbooleanに することは可能でしょうか？ タイマーが止まって いるかどうかがわからないから。 Документация по MQL5: Работа с событиями / EventKillTimer www.mql5.com Работа с событиями / EventKillTimer - Документация по MQL5 Alexey Petrov 2010.10.28 11:58 #1769 simple_user:プロフィールが効くかも？グラフの配置はそのままです。 Alexey Klenov 2010.10.28 12:08 #1770 Rosh: ギャップでのスリッページでストップが実行されます。現実には、同じになります。それとも別の意味があるのでしょうか？よくわかりませんが、私のリアル口座でそのような状況に陥ったのは、ギャップ後の最初のティックだけでした。そして、仲介業者の契約書には、まさにそのように記載されているのです。 1...170171172173174175176177178179180181182183184...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1回目から端末がインストールされない
昨日も別のブローカーで同じことがあり、いつもこの正確な位置で...。昨日、片方の端子が7回目、もう片方の端子が23回目の取り付けを行いました。別のコンピューターで試したところ...
まず、ヨーロッパからここにダウンロードしようとし、次にロシアに、そしてアメリカに切り替えたところ、エラーが発生しました。
О!キプロスに接続し、百五十八回目からインストールする...。
MT4では（MT3でもそうでした）、MTウィンドウのデスクトップにウィンドウをSELECTED順に配置するオプションがありますが、MT5ではそれが機能しません。
例えば、MT4では、必要な順番にチャートを数回クリックし、「place vertically/horizontally 」オプションを選択することで、希望の環境を手に入れることができます。
しかし、MT5では動作しません :(
それとも、そうであっても、実装が違うのでしょうか？
昨日、ロシアの多くのISPで外部からのアクセスに問題が発生しました。そのため、常に接続が切れている状態でした。
В МТ4 (и даже в МТ3 была) есть опция расположения окон в ВЫБРАННОМ порядке на рабочем столе окна МТ, а вот в МТ 5 она не работает.
例：MT4では、必要な順序でチャートを数回クリックし、「place vertically/horizontally 」を選択することで、必要な環境を得ることができます。
しかし、MT5では動作しません :(
それとも、そうであっても、実装が違うのでしょうか？
メインメニュー->ウィンドウ
1.ストラテジーテスターでは、"not market "の価格でストップロスを実行します。
残りを削除しました。図星だったんですね。
simple_user です。
メインメニュー->ウィンドウ
すみません、私の質問を誤解していましたね。
MTのデスクトップで、チャートウィンドウを列と水平で配置する順序を厳密に定義する必要があります。MT4ではありますが、MT5では手動で正しい順番に並べても、メニューで指定したオプションをクリックすることでRIGHTオーダーになりますよね。
つまり、MTは、何らかの方式で、適当にチャートを画面に彫刻するので、あなたのは記憶されないのです。不条理！？
一朝一夕にいくつものバグを発見
1.ストラテジーテスターでは、「非市場」価格でのストップロス執行
デベロッパー
EventKillTimer() の結果もbooleanに することは可能でしょうか？ タイマーが止まって いるかどうかがわからないから。
プロフィールが効くかも？グラフの配置はそのままです。
ギャップでのスリッページでストップが実行されます。現実には、同じになります。それとも別の意味があるのでしょうか？
よくわかりませんが、私のリアル口座でそのような状況に陥ったのは、ギャップ後の最初のティックだけでした。そして、仲介業者の契約書には、まさにそのように記載されているのです。