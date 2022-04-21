MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 81 1...7475767778798081828384 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2020.10.03 01:49 #801 テスターに「最適化結果 キャッシュのクリア」ボタンを作ってください - 今は手動でやらなければなりません。EAが取得した結果を積極的に処理している場合は致命的 - キャッシュのため、必要なフレームを取得できない。 fxsaber 2020.10.03 06:01 #802 Aleksey Vyazmikin: テスター用に「最適化結果 キャッシュのクリア」ボタンを作ってください。Expert Advisor が取得した結果を積極的に処理している場合、キャッシュのために必要なフレームを取得できないため、重要です。 MQLプロジェクトのプロパティで設定可能なようです。 Rorschach 2020.10.06 10:56 #803 2Dモードでは、すべて計算されているにもかかわらず、グレーの長方形が残ることがあります。最適化グラフを閉じることができない場合がある、十字をクリックしても反応しない。 2D、3Dモードでは損益分岐点は見えません。 2Dでは、矩形にカーソルを合わせると、その値が表示されるだけでは不十分です。 最適化」タブでは、最低残高フィルターがないため、どの程度ロットを増やすことができるかを把握することができます。 表示する平面を選択できるだけでなく、他の軸の値も固定できることが望ましい。例えば、3つのパラメータ（SL、TP、曜日とする）を最適化する場合、SLとTPの軸を選択すると、結果はすべての曜日で表示され、月曜日、火曜日など別々に見ることはできません。 ビルド2629 Vasiliy Pushkaryov 2020.10.07 11:26 #804 テスト終了後、テスト期間の始めに行けないことに気づいた。例として、標準的な移動平均のExpert Advisorを取り上げます。10月1日から6日まで、M1でテストを行いました。テスト実行後、ビジュアライザーで5日目の日付だけが表示される。10月1日、マウスを押したままチャートを右に移動することができず、PageDn/PageUpやカーソルも使えません。何度かチャートを動かそうとすると、インジケーターやアイコンの表示が左右に飛び出すようになります。Build 2629、Win7。 もちろん、ターミナルにあるチャートとトレードのコピーには助けられています。しかし、なぜストラテジービジュアライザーでこのような動作をするのでしょうか？ 下の写真をクリックすると、問題のデモが表示されます。 Rorschach 2020.10.07 21:18 #805 "過去の最適化結果を見る "では、前方を見ることができません。フォワードは2Dで、カウントアップしない。 ビルド2634 Andrey Dik 2020.10.07 21:32 #806 Vasiliy Pushkaryov:テスト終了後、テスト期間の始めに行けないことに気づいた。例として、標準的な移動平均のExpert Advisorを取り上げます。10月1日から6日まで、M1でテストを行いました。テスト実行後、ビジュアライザーで5日目の日付だけが表示される。10月1日、マウスを押したままチャートを右に移動することができず、PageDn/PageUpでカーソルを右に移動させることもできません。何度かチャートを動かそうとすると、インジケーターやアイコンの表示が左右に飛び出すようになります。Build 2629、Win7。 もちろん、ターミナルにあるチャートとトレードのコピーには助けられています。しかし、なぜストラテジービジュアライザーでこのような動作をするのでしょうか？下の写真をクリックすると、問題のデモが表示されます。 確認済み、ここに書きました。 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム バグ、バグ、質問 アンドレイ・ディク さん 2020.10.07 00:35 2632 ビジュアルテストで 一時停止しているときに、ドラッグ＆ドロップや矢印キーでチャートをブラウズ（巻き戻し・送り）することができません。 何かが壊れている、こんなの初めてだ。 fxsaber 2020.10.28 17:10 #807 b2565.リミッターは設定された次のティックまでORDER_PRICE_CURRENTが0になります。 #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 #define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) void OnTick() { if (Ask && (OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask, 0, 0, 0) != -1) // Выставили BuyLimit по текущей цене - сразу создалась полноценная позиция. && (OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask - 100 * _Point, 0, 0, 0) != -1)) // Неполноценный лимитник - до следующего тика отсутствует ORDER_PRICE_CURRENT. DebugBreak(); } そして、もしFXのシンボル上では、歴史的に何らかの理由でそうなっているのです。しかし、Netting+Exchangeでは重大なエラーとなる。今はこうなっています。 指値が現在の価格で設定されている場合、それは直ちに（次のティックを待たずに）ゼロでないPOSITION_PRICE_CURRENTを持つフルポジションを生成します。 しかし、指値注文が現在の価格でない場合は、ORDER_PRICE_CURRENTがゼロの状態で（次のティックまで）存続します。 取引所では、理論的にもLimitのORDER_PRICE_CURRENTが0になることはありえません：グラスが空で、BuyLimitが設定されていれば、Bid == BuyLimit_Priceと表示されます。 Netting+BourseのTerminalにそのようなバグがあるかどうかはわかりません。修正の要望が大きい。 検索文字列：オシブカ 014. ちなみに、Market Watchでは、Visualizerにバックテストの最初のティックを強制的に表示させることはできません。スクリーンショットではっきりと確認できます。 Evgenii Myreev 2020.11.07 08:49 #808 はじめまして！オトクリートでトレードしている...mt5ビルド2650テスターでリミッターをかけると、なぜかマージンチェックを通らないという問題が......。同じボリュームのMarket oneがチェックされ、実行される... 2020.03.17 21:00:00 現在の口座状態： 残高：94146.00、貸方：0.00、手数料：0.00、累計：0.00、資産：0.00、負債：0.00、純資産：94146.00、マージン：0.00、フリーマージン： 94146.00 2020.03.17 21:00:00 計算口座状態： 資産： 0.00、負債: 0、純資産 94146.00、マージン: 102771.09、FreeMargin: -8625.09 2020.03.17 21:00資金 不足 【76549で買い指値9 Si-6.20】 2020.03.17 21:00 00 76549で買い指値9 Si-6.20 失敗 【お金なし】 102771.09 この数字はどこから来たのか、つまりロット11419.01 あたりのGO？翌日も同じように...。はすでに13767.01...。2020.03.18 12:00:00 current account state: Balance: 94146.00, Credit: 0.00, Commission: 0.00, Accumulated: 0.00, Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity: 94146.00, Margin: 0.00, FreeMargin: 94146.00 2020.03.18 12:00:0000、負債：0、純資産94146.00、マージン： 123903.09、FreeMargin：-29757.09 2020.03.18 12:00:00 資金不足 【78897で指値9 Si-6.20 買い】 2020.03.18 12:00:00 失敗 78897で指値9 Si-6.20 【金なし】。そして10日後...GOは15046.01と なった2020.03.27 18:00:00 current account state: Balance: 94146.00, Credit: 0.00, Commission: 0.00, Accumulated: 0.00, Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity 94146.00, Margin: 0.00, FreeMargin: 94146.00 2020.03.27 18:00:00 current account state: Assets: 0.00, Current Current Account: Current Current Country: 0.00、負債: 0、純資産 94146.00、マージン: 135414.09、FreeMargin: -41268.09 2020.03.27 18:00:00 資金不足 【買い指値 9 Si-6.20 at 80176】 2020.03.27 18:00:00 失敗 買い指値 9 Si-6.20 at 80176 【資金なし】。そして、市場ではこれらのボリュームが普通に実行されている...。つまり、リミッターだけの問題...。テスターはGOの値をどこから取得しているのですか？ Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете www.mql5.com Все продукты Маркета перед публикацией проходят обязательную предварительную проверку, так как небольшая ошибка в логике советника или индикатора может привести к убыткам на торговом счете. テスター用に「最適化結果 キャッシュのクリア」ボタンを作ってください。Expert Advisor が取得した結果を積極的に処理している場合、キャッシュのために必要なフレームを取得できないため、重要です。
MQLプロジェクトのプロパティで設定可能なようです。
2Dモードでは、すべて計算されているにもかかわらず、グレーの長方形が残ることがあります。最適化グラフを閉じることができない場合がある、十字をクリックしても反応しない。
2D、3Dモードでは損益分岐点は見えません。
2Dでは、矩形にカーソルを合わせると、その値が表示されるだけでは不十分です。
最適化」タブでは、最低残高フィルターがないため、どの程度ロットを増やすことができるかを把握することができます。
表示する平面を選択できるだけでなく、他の軸の値も固定できることが望ましい。例えば、3つのパラメータ（SL、TP、曜日とする）を最適化する場合、SLとTPの軸を選択すると、結果はすべての曜日で表示され、月曜日、火曜日など別々に見ることはできません。
ビルド2629
"過去の最適化結果を見る "では、前方を見ることができません。
フォワードは2Dで、カウントアップしない。
確認済み、ここに書きました。
ビジュアルテストで 一時停止しているときに、ドラッグ＆ドロップや矢印キーでチャートをブラウズ（巻き戻し・送り）することができません。
b2565.リミッターは設定された次のティックまでORDER_PRICE_CURRENTが0になります。
そして、もしFXのシンボル上では、歴史的に何らかの理由でそうなっているのです。しかし、Netting+Exchangeでは重大なエラーとなる。今はこうなっています。
取引所では、理論的にもLimitのORDER_PRICE_CURRENTが0になることはありえません：グラスが空で、BuyLimitが設定されていれば、Bid == BuyLimit_Priceと表示されます。
Netting+BourseのTerminalにそのようなバグがあるかどうかはわかりません。修正の要望が大きい。
検索文字列：オシブカ 014.
ちなみに、Market Watchでは、Visualizerにバックテストの最初のティックを強制的に表示させることはできません。スクリーンショットではっきりと確認できます。
はじめまして！オトクリートでトレードしている...mt5ビルド2650
テスターでリミッターをかけると、なぜかマージンチェックを通らないという問題が......。
同じボリュームのMarket oneがチェックされ、実行される...2020.03.17 21:00:00 現在の口座状態： 残高：94146.00、貸方：0.00、手数料：0.00、累計：0.00、資産：0.00、負債：0.00、純資産：94146.00、マージン：0.00、フリーマージン： 94146.00
2020.03.17 21:00:00 計算口座状態： 資産： 0.00、負債: 0、純資産 94146.00、マージン: 102771.09、FreeMargin: -8625.09
2020.03.17 21:00資金 不足 【76549で買い指値9 Si-6.20】
2020.03.17 21:00 00 76549で買い指値9 Si-6.20 失敗 【お金なし】
102771.09 この数字はどこから来たのか、つまりロット11419.01 あたりのGO？
翌日も同じように...。はすでに13767.01...。
2020.03.18 12:00:00 current account state: Balance: 94146.00, Credit: 0.00, Commission: 0.00, Accumulated: 0.00, Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity: 94146.00, Margin: 0.00, FreeMargin: 94146.00
2020.03.18 12:00:0000、負債：0、純資産94146.00、マージン： 123903.09、FreeMargin：-29757.09
2020.03.18 12:00:00 資金不足 【78897で指値9 Si-6.20 買い】
2020.03.18 12:00:00 失敗 78897で指値9 Si-6.20 【金なし】。
そして10日後...GOは15046.01と なった
2020.03.27 18:00:00 current account state: Balance: 94146.00, Credit: 0.00, Commission: 0.00, Accumulated: 0.00, Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity 94146.00, Margin: 0.00, FreeMargin: 94146.00
2020.03.27 18:00:00 current account state: Assets: 0.00, Current Current Account: Current Current Country: 0.00、負債: 0、純資産 94146.00、マージン: 135414.09、FreeMargin: -41268.09
2020.03.27 18:00:00 資金不足 【買い指値 9 Si-6.20 at 80176】
2020.03.27 18:00:00 失敗 買い指値 9 Si-6.20 at 80176 【資金なし】。
そして、市場ではこれらのボリュームが普通に実行されている...。つまり、リミッターだけの問題...。テスターはGOの値をどこから取得しているのですか？
EX5のデバッグ版や他の遅い亜種がOptimizeで実行された場合は、シグナルを送ってください。
現在では、最適化で低速のEAを誤って実行し、時間とお金を無駄にすることは簡単です。検索文字列： Uluchshenie 032.
1〜2ヶ月に一度、ランダムにエージェントマネージャーがシステムから消えてしまうのです。昨日はあったのに、今日はショートカットをクリックしてもアプリケーションがない。Agents Manager自体に問題があるかは確認していません - MetaTesterをすぐに再インストールしました - また発生したらお知らせします。
このhttps://www.mql5.com/ru/forum/73398 のスレッドを見ました。問題は古いが、解決策はないようだし、これからもないだろう。運営側は、テスターの不正インストールと戦っています。普通のユーザーが悩むことは大したことではなく、みんな大目に見てくれる。自分のPCを最低100台は持てるか？はい、できます。なぜいつも再インストールしなければならないんだ？そうそう、その中に紛失したユーザー名がないか、いつも目を光らせているんですよ((