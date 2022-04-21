MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 58 1...515253545556575859606162636465...84 新しいコメント fxsaber 2020.02.18 13:45 #571 カスタムシンボルのテスターが正常に動作しなくなった。再生します。 シンボルを作成します。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 fxsaber, 2020.02.11 01:58 sinput datetime inDateFrom = D'2020.01.01'; void OnStart() { const string Name = "USDJPY_CUSTOM"; // Имя кастомного символа const string SymbOrig = "USDJPY"; // Имя оригинального символа MqlTick Ticks[]; const int Size = CopyTicksRange(SymbOrig, Ticks, COPY_TICKS_ALL, (long)inDateFrom * 1000); // Считали USDJPY-тики. if ((Size > 0) && CustomSymbolCreate(Name, NULL, SymbOrig) && SymbolSelect(Name, true)) // Создали символ на основе USDJPY. CustomTicksReplace(Name, 0, LONG_MAX, Ticks); // Поместили в него историю USDJPY. } Strategy Tester（標準モード、pips単位ではない）で、このExpert Advisorを起動します。 #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 #define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) void OnTick() { static long Ticket = -1; if (Ticket == -1) Ticket = OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0); } 通貨を口座の通貨と同じに設定したこと。 その後、取引利益を見ることになる。 利益が100倍になっている。以前のビルドでは、このようなことは起こりませんでした。検索文字列：オシブカ 003. fxsaber 2020.02.18 13:52 #572 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 fxsaber, 2020.01.28 14:07 私のEAで、GAの結果が1回のパスで一致しない状況に遭遇したのは初めてです。パスはすべて違う。 フルブルートフォースの結果も同じです。2305を構築。 opt at geneticsでは、各パスの入力パラメータがかなり正しく書かれていないような気がします。 このような状況が繰り返された。理由をどう考えればいいのか、難しいですね。 Slava 2020.02.18 14:50 #573 fxsaber: という状況が繰り返されてきた。原因の究明が難しいですね。 最適化の結果 行にパラメータ値があります。 1回のテストでは、パラメータの値は必ずテスターログに表示されます。 最適化の結果行とテスターログの値は一致していますか？ fxsaber 2020.02.18 15:57 #574 Slava: パラメータ値は、最適化結果 バーに表示されます。 単発でテストを行う場合は、必ずテスターログにパラメータ値が出力されます。 最適化結果行とテスターログの値は一致していますか？ 一致するんです。これが最初に確認したことです。GAパスをフレームに通して引いてみる。そして、シングルが示すものと比較する。 入力パラメータの文字列が正しく形成されていない疑いがあります。例：1セットのパスを作ったが、間違って別のセットをoptで処方してしまった。 ZZZは、小さな間隔で履歴を再現することができなかった。 fxsaber 2020.02.19 19:40 #575 ストラテジーテスターは、パス前のデータ作成時にオリジナルシンボルとカスタムシンボルの正誤チェック（バーとティックの一致）を別々に行っています。 カスタムシンボルを作成しますが、エラーは1つもありません。そして、これと同じデータをサーバーサイドで 作るのです。そしてテスターは、このデータは一つの大きな誤りであると言う。 カスタムシンボルのみでテスターを実行する理由がもう一つあります。 Andrey Khatimlianskii 2020.02.19 20:36 #576 fxsaber: そして、その同じデータをサーバーのデータと する。そしてテスターは、このデータは一つの大きな誤りであると言う。 やはりフォーマットに問題があるのでしょうか。 fxsaber 2020.02.19 22:25 #577 Andrey Khatimlianskii: もしかしたら、フォーマットに問題があるのでは？ この点を確認した。ティックボリューム、スプレッドなどを含む完全一致。 Andrey Khatimlianskii 2020.02.19 22:54 #578 fxsaber: この点を確認した。ティックボリューム、スプレッドなどを含む完全一致。 プロテクトに違いない。だから、何も挟まないんです。 fxsaber 2020.02.19 22:57 #579 Andrey Khatimlianskii: おそらくプロテクションでしょう。だから、何も手を加えないのです。 ただ、元のシンボルのデータとカスタムのデータが完全に一致するんです。しかし、カスタムの方はエラーなく通過するが、オリジナルの方はエラーなく通過しない。 ある実サーバーで、元のシンボルの同じティックの出来高が、ティック 履歴の内容と多少異なるという事態に遭遇しました。 そして、オリジナルのシンボルにはテスターを一切使わない方が良いのです。そうしないと、本物の目盛りの代わりに生成された目盛りに遭遇する可能性があります。 Sergey Chalyshev 2020.02.19 22:58 #580 fxsaber: という状況が繰り返されてきた。原因をどう整理すればいいのか、想像がつきません。 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 fxsaber, 2020.01.28 14:07 私のEAで、GAの結果が1回のパスで一致しない状況に遭遇したのは初めてです。パスはすべて違う。 フルブルートフォースの結果も同じです。2305を構築。 遺伝学のoptでは、各パスの入力パラメータがかなり正しく書かれていないような気がするのですが。 スラバ 最適化の結果 行にパラメータ値があります。 単体テストでは、パラメータの値は必ずテスターログに書き込まれます。 最適化結果の行とテスターのログの値は一致しているか？ 私も似たようなことがあり、分析しようとしたらこのような結果になりました。 最適化の結果行のパラメータは正しく、テスターのログのパラメータと一致していますが、Expert Advisorは異なるパラメータでテストを開始します。 端末を再起動し、キャッシュをすべて削除しましたが、いずれにせよExpert Advisorに最適化パラメータは適用されませんでした。アンチウィルスやファイアウォールが何かをブロックしている可能性があります。 その後、どうにか解決し、正常に動作するようになりました。ファイアウォールが何かをブロックしていないかどうかも確認してください。 1...515253545556575859606162636465...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
カスタムシンボルのテスターが正常に動作しなくなった。再生します。
シンボルを作成します。
Strategy Tester（標準モード、pips単位ではない）で、このExpert Advisorを起動します。
通貨を口座の通貨と同じに設定したこと。
その後、取引利益を見ることになる。
利益が100倍になっている。以前のビルドでは、このようなことは起こりませんでした。検索文字列：オシブカ 003.
私のEAで、GAの結果が1回のパスで一致しない状況に遭遇したのは初めてです。パスはすべて違う。
フルブルートフォースの結果も同じです。2305を構築。
opt at geneticsでは、各パスの入力パラメータがかなり正しく書かれていないような気がします。
このような状況が繰り返された。理由をどう考えればいいのか、難しいですね。
最適化の結果 行にパラメータ値があります。
1回のテストでは、パラメータの値は必ずテスターログに表示されます。
パラメータ値は、最適化結果 バーに表示されます。
単発でテストを行う場合は、必ずテスターログにパラメータ値が出力されます。
一致するんです。これが最初に確認したことです。GAパスをフレームに通して引いてみる。そして、シングルが示すものと比較する。
入力パラメータの文字列が正しく形成されていない疑いがあります。例：1セットのパスを作ったが、間違って別のセットをoptで処方してしまった。
ZZZは、小さな間隔で履歴を再現することができなかった。
ストラテジーテスターは、パス前のデータ作成時にオリジナルシンボルとカスタムシンボルの正誤チェック（バーとティックの一致）を別々に行っています。
カスタムシンボルを作成しますが、エラーは1つもありません。そして、これと同じデータをサーバーサイドで 作るのです。そしてテスターは、このデータは一つの大きな誤りであると言う。
カスタムシンボルのみでテスターを実行する理由がもう一つあります。
やはりフォーマットに問題があるのでしょうか。
この点を確認した。ティックボリューム、スプレッドなどを含む完全一致。
プロテクトに違いない。だから、何も挟まないんです。
ただ、元のシンボルのデータとカスタムのデータが完全に一致するんです。しかし、カスタムの方はエラーなく通過するが、オリジナルの方はエラーなく通過しない。
ある実サーバーで、元のシンボルの同じティックの出来高が、ティック 履歴の内容と多少異なるという事態に遭遇しました。
そして、オリジナルのシンボルにはテスターを一切使わない方が良いのです。そうしないと、本物の目盛りの代わりに生成された目盛りに遭遇する可能性があります。
私も似たようなことがあり、分析しようとしたらこのような結果になりました。
最適化の結果行のパラメータは正しく、テスターのログのパラメータと一致していますが、Expert Advisorは異なるパラメータでテストを開始します。
端末を再起動し、キャッシュをすべて削除しましたが、いずれにせよExpert Advisorに最適化パラメータは適用されませんでした。アンチウィルスやファイアウォールが何かをブロックしている可能性があります。
その後、どうにか解決し、正常に動作するようになりました。ファイアウォールが何かをブロックしていないかどうかも確認してください。