MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案

カスタムシンボルのテスターが正常に動作しなくなった。再生します。

シンボルを作成します。

fxsaber, 2020.02.11 01:58

sinput datetime inDateFrom = D'2020.01.01';

void OnStart()
{
  const string Name = "USDJPY_CUSTOM";                                                       // Имя кастомного символа
  const string SymbOrig = "USDJPY";                                                          // Имя оригинального символа

  MqlTick Ticks[];
  
  const int Size = CopyTicksRange(SymbOrig, Ticks, COPY_TICKS_ALL, (long)inDateFrom * 1000); // Считали USDJPY-тики.
    
  if ((Size > 0) && CustomSymbolCreate(Name, NULL, SymbOrig) && SymbolSelect(Name, true))    // Создали символ на основе USDJPY.
    CustomTicksReplace(Name, 0, LONG_MAX, Ticks);                                            // Поместили в него историю USDJPY.        
}


Strategy Tester（標準モード、pips単位ではない）で、このExpert Advisorを起動します。

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define  Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

void OnTick()
{
  static long Ticket = -1;
  
  if (Ticket == -1)
    Ticket = OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0);
}

通貨を口座の通貨と同じに設定したこと。


その後、取引利益を見ることになる。


利益が100倍になっている。以前のビルドでは、このようなことは起こりませんでした。

検索文字列：オシブカ 003.
 

fxsaber, 2020.01.28 14:07

私のEAで、GAの結果が1回のパスで一致しない状況に遭遇したのは初めてです。パスはすべて違う。

フルブルートフォースの結果も同じです。2305を構築。


opt at geneticsでは、各パスの入力パラメータがかなり正しく書かれていないような気がします。

このような状況が繰り返された。理由をどう考えればいいのか、難しいですね。

 
fxsaber:

という状況が繰り返されてきた。原因の究明が難しいですね。

最適化の結果 行にパラメータ値があります。

1回のテストでは、パラメータの値は必ずテスターログに表示されます。

最適化の結果行とテスターログの値は一致していますか？

 
Slava:

パラメータ値は、最適化結果 バーに表示されます。

単発でテストを行う場合は、必ずテスターログにパラメータ値が出力されます。

最適化結果行とテスターログの値は一致していますか？

一致するんです。これが最初に確認したことです。GAパスをフレームに通して引いてみる。そして、シングルが示すものと比較する。

入力パラメータの文字列が正しく形成されていない疑いがあります。例：1セットのパスを作ったが、間違って別のセットをoptで処方してしまった。


ZZZは、小さな間隔で履歴を再現することができなかった。

 

ストラテジーテスターは、パス前のデータ作成時にオリジナルシンボルとカスタムシンボルの正誤チェック（バーとティックの一致）を別々に行っています。


カスタムシンボルを作成しますが、エラーは1つもありません。そして、これと同じデータをサーバーサイドで 作るのです。そしてテスターは、このデータは一つの大きな誤りであると言う。

カスタムシンボルのみでテスターを実行する理由がもう一つあります。

 
fxsaber:

そして、その同じデータをサーバーのデータと する。そしてテスターは、このデータは一つの大きな誤りであると言う。

やはりフォーマットに問題があるのでしょうか。

 
Andrey Khatimlianskii:

もしかしたら、フォーマットに問題があるのでは？

この点を確認した。ティックボリューム、スプレッドなどを含む完全一致。

 
fxsaber:

この点を確認した。ティックボリューム、スプレッドなどを含む完全一致。

プロテクトに違いない。だから、何も挟まないんです。

 
Andrey Khatimlianskii:

おそらくプロテクションでしょう。だから、何も手を加えないのです。

ただ、元のシンボルのデータとカスタムのデータが完全に一致するんです。しかし、カスタムの方はエラーなく通過するが、オリジナルの方はエラーなく通過しない。

ある実サーバーで、元のシンボルの同じティックの出来高が、ティック 履歴の内容と多少異なるという事態に遭遇しました。

そして、オリジナルのシンボルにはテスターを一切使わない方が良いのです。そうしないと、本物の目盛りの代わりに生成された目盛りに遭遇する可能性があります。

 
fxsaber:

という状況が繰り返されてきた。原因をどう整理すればいいのか、想像がつきません。

私も似たようなことがあり、分析しようとしたらこのような結果になりました。

最適化の結果行のパラメータは正しく、テスターのログのパラメータと一致していますが、Expert Advisorは異なるパラメータでテストを開始します。

端末を再起動し、キャッシュをすべて削除しましたが、いずれにせよExpert Advisorに最適化パラメータは適用されませんでした。アンチウィルスやファイアウォールが何かをブロックしている可能性があります。

その後、どうにか解決し、正常に動作するようになりました。ファイアウォールが何かをブロックしていないかどうかも確認してください。

