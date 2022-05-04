リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 350 1...343344345346347348349350351352353354355356357...360 新しいコメント Georgiy Merts 2021.12.09 17:27 #3491 Aleksey Masterov #:ゼロ付近でダンゴムシとは ...。:-)排水口です!GEORGE!!!!!!!2...シャラではそういう取引はしない...もう、トレーディングをやってみるというのは...。次の枝を 参照- 同じアービトラージ...P.S.今、新しい年の村人が 目を覚ます - あなたがモスクワや他の場所で証券取引所にする必要がありますどのように表示されます...:-) 全く問題ありません。だからダンピングはダンピング、私も気にしない。この場合、ブローカーよりも私の方がマーケットに魅力を感じており、良いフィードバックが得られているのです。ゼロ付近でビリビリしていた......というのは、それ以前の話です。もう、うんざりです。 なぜ、私をいじめるのですか？続けて、取引所に行き、そこで取引する、なぜここに来たのか、リーグについてのテーマに。 何度も言いますが、リーグはいろいろなシステムの集合で、常に機能しているのです。一番の問題は選別の問題で、解決していません。 これ以上何を望む？それとも、バスカコフのピエロアカウントなのか？そうでもない...。しかし、あなたは彼と全く同じ行動をしています。 Georgiy Merts 2021.12.13 06:22 #3492 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質による最高のTS。 トレードクオリティの高いチャートです。 最も古いTSで、50回以上取引して いる。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Aleksey Masterov 2021.12.13 17:59 #3493 Georgiy Merts #:全く問題ありません。私もダンプは嫌いではありません。この半年でロットを増やし始めたのは、ご自分でもお分かりいただけると思います。ゼロ付近のおしゃべりは、それ以前からずっと。もう、うんざりです。1.理解できない - なぜあなたは私を困らせるのですか？さあ、証券取引所に行き、そこで取引してください。なぜ、リーグのテーマであるここに来るのですか？ 2.何度も言いますが、リーグとは、常に機能するさまざまなシステムの集合体なのです。本題の選別の問題ですが、解決していません。これ以上何を望む？それとも、バスカコフのピエロアカウントなのか？そうでもない...。そして、あなたは彼と全く同じ行動をしています。 1.私は誰も口説いてない。私には、好きな場所に投稿し、アドバイスをする権利があります（意見を述べること - IMHO）。 2.私はあなたがそこにブレーンストーミングセッションまたはいくつかの人々が尋ねたか、いくつかの基準で、フリーランサーにアピールしているだろうことを理解している - またはオプションの人々が助けた、靴、そこにDID - 一般的に、作られ、あなたはこれらの基準で終わることは、TC実で働くために選択されるであろう...つまり、何らかの動きがあるのです!!!しかし、単にPAMMの損失と、体系的なことなく、彼らの空想を粉砕しない、さらに。 一般的に、ソリューションまたは取引アプローチのこの種のいくつかの肯定的な結果のための検索を行います。 今のところ - 純粋にスパムやファンタジーのたわごとです。 純粋に月曜日に支店で最初の場所でそれを置くことによって、人々を迷わせる - 空のトピックは、それが基づいていない 個人の妄想とzablushcheniya以外の 何に短くなっています。 この手のスパム、恥をかいて終わりだろ。砂場を掘っているだけで、それだけで、要するにシステム的なゴミはないのです。 結果はどうなった？ フリーランスの選択基準 - または他の - すべてのこれは空です！イモ、あなたはトピックを理解していない - 彼らの空想のラブレインストーミングや実現を開始します。 Uladzimir Izerski 2021.12.13 18:19 #3494 Aleksey Masterov #:1.私は誰にも嫌がらせをしていません。私にも好きな場所に投稿し、アドバイスをする権利があります。2.またはオプションの人々が助けた、zakodil、そこにDID - - 一般的に、作った、あなたはこれらの基準で終わるだろう、ブレーンストーミングセッションや一部の人々は、いくつかの基準で、フリーランサーに尋ねたり訴えたり整理しただろうことを理解し、TC実で働くために選択されるであろう...つまり、何らかの動きがあるのです!!!しかし、単にPAMMの損失と、体系的なことなく、彼らの空想を粉砕しない、さらに。 一般的に、ソリューションまたは取引アプローチのこの種のいくつかの肯定的な結果のための検索を行います。これまでのところ、純粋にスパムやファンタジーのたわごとです。純粋に月曜日に支店で最初の場所でそれを置くことによって、人々を迷わせる - 空のトピックは、それが基づいていない 個人の妄想とzablushcheniya以外の 何に短くなっています。この手のスパム、自分たちを貶めるだけ貶めて終わり。自分の砂場を掘っているだけ、以上、要するにシステム的なうんちくです。結果はどうなった？フリーランスの選択基準 - または他の - すべてのこれは空です！イモ、あなたはトピックを理解していない - 彼らの空想のラブレインストーミングや実現を開始します。 先生でしょうか？ 自分の理解不足を赤文字でマークするのが好きなんですね）。 Aleksey Masterov 2021.12.13 19:11 #3495 Uladzimir Izerski #:1. あなたは先生なんでしょう？2.自分の理解不足を赤文字でマークするのが好きな人）。 1.ここジョージ-本人から、「あなた」ベースで厳しくコミュニケーションしているから大丈夫！と繰り返し報告されている。 2.いいえ。ただ、その場で - 日記のように何に気をつけるべきか...。:-) 追伸：トレーダーズ・マニュアルを赤で駆け足で説明すると・・・。:-) Georgiy Merts 2021.12.14 07:57 #3496 Aleksey Masterov #:1.私は誰にも嫌がらせをしていません。私には、好きな場所に投稿し、アドバイスをする権利もあります（自分の意見を述べること-IMHO）。2.またはオプションの人々が助けた、zakodil、そこにDID - - 一般的に、作った、あなたはこれらの基準で終わるだろう、ブレーンストーミングセッションや一部の人々は、いくつかの基準で、フリーランサーに尋ねたり訴えたり整理しただろうことを理解し、TC実で働くために選択されるであろう...つまり、何らかの動きがあるのです!!!しかし、単にPAMMの損失と、体系的なことなく、彼らの空想を粉砕しない、さらに。 一般的に、ソリューションまたは取引アプローチのこの種のいくつかの肯定的な結果のための検索を行います。今のところ - 純粋にスパムやファンタジーのたわごとです。純粋に月曜日に支店で最初の場所でそれを置くことによって、人々を迷わせる - 空のトピックは、それが基づいていない 個人の妄想とzablushcheniya以外の 何に短くなっています。この手のスパム、自分たちを貶めるだけ貶めて終わり。自分の砂場を掘っているだけだ。要するに、システム的なデタラメだ。結果はどうなった？フリーランスの選択基準 - または他の - すべてのこれは空です！イモ、あなたはトピックを理解していない - 彼らの空想のラブレインストーミングや実現を開始します。 1.持つ。 2.どういう意味だ？私がブレインストーミングを行い、自分でオプションを開発し、自分でこのロボットをリベットで固定し、自分で起動し、自分でメンテナンスしているのです。どうしたんですか？ ファンタジー？誰もが自分なりのアプローチを提案しますが、なぜか実際に実行して結果を出す人は少ないのです。 私の場合は違います。私が欲しかったもの、つまり、履歴でテストされ、デモで常に動作するさまざまなタイプのシステムのセットを作りました。 これが私が必要としていたものです。 リーグは聖杯でもなければ、完成品でもない。それは、これから何かを生み出すための「道具のセット」なのです。従って、それを作ろうと、何度も言っているのですが......今のところ結果は出ていません。しかし、何があっても、中傷者は走って来て、主な道化師は定期的に私の個人的な連絡先をノックし、 "聖杯 "を要求し、私はしない場合、彼らの顔にそれをこすることはありません。なぜかPAMMを抜かれた。 いいえ、友達です。ポカーンとしてしまう。トレーディングシステムズリーグが欲しい常に機能する一連のシステムを持つこと。持っています。他の人には必要ないということです。まあ、気にしないでください。私は何も売っていません。ましてや、システムそのものは10円玉のように簡単ですし、コドベースにはこの原理で働く無料の専門家がいます。私のレポートでは、名前を隠していません。誰でも、このシステムで動作するKodobaseのExpert Advisorを手に入れ、自分で実行することができるのです。そうでなくても、私はOKです。 聖杯を必要とする人にとっては、本当に「白紙状態」なのです。しかし、私は聖杯を作成しませんでした、私は作業システムのセットを作成しました。それがMYリザルト、持っています。 そこがわからないのですが、何が嫌なのでしょうか？興味がある - 見て、あなたもこのデータを使用することができます、私は非常にこれらのシステムに取り組んで専門家を見つけるために簡単にkodobaseで、繰り返してください。興味がない......まあ、気にしないでください。何でもかんでも面白くすればいいってもんじゃない...。 どうしたんですか？他に必要なものはありますか？ Georgiy Merts 2021.12.14 07:59 #3497 Uladzimir Izerski #:先生なんでしょうね。あなたは自分の理解不足を赤文字でマークするのが好きなんですね）。 そう、ファーストネームでも、私自身は何度もコミュニケーションを申し出ています。やはり、同じ年齢の仲間、しかも男性がいるはずです。なぜ傲慢な "あなた "なのか、それは女性だけのものです。 そして、赤は......。を強調した。説明をしてみる。 Uladzimir Izerski 2021.12.14 08:30 #3498 Georgiy Merts #:そう、ファーストネームでも、私自身は何度もコミュニケーションを申し出ています。やはり、同年代の同僚や男性がいることが前提です。なぜ "あなた "なんだ？ "あなた "は女性専用なんだ。そして、赤は......。を強調した。説明をしてみる。 赤のキャプスロックで書くというのは、もうアグレッシブなコミュニケーションですよね。 将来的には、もっと意味があるのかもしれませんね。 Fast235 2021.12.14 08:32 #3499 Uladzimir Izerski #:赤のキャプスロックで書くというのは、もうアグレッシブなコミュニケーションですよね。将来的には、もっと意味があるのかもしれませんね。 攻撃的なコミュニケーションではなく、注目されなさそうな※aranがここでバナーして注目されようとしてるだけなんだけどね）。 Georgiy Merts 2021.12.14 09:51 #3500 Fast235 #:攻撃的なコミュニケーションではなく、どうやら注目度が低いので、ここでバナーを掲げて注目されようとする※aran)なのです。 いや...このスレでも、他のスレでも、メインピエロのバカを含め、みんな気がつく。可能な限り、対応する。 1...343344345346347348349350351352353354355356357...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ゼロ付近でダンゴムシとは ...。:-)排水口です!GEORGE!!!!!!!
2...シャラではそういう取引はしない...もう、トレーディングをやってみるというのは...。次の枝を 参照- 同じアービトラージ...
P.S.今、新しい年の村人が 目を覚ます - あなたがモスクワや他の場所で証券取引所にする必要がありますどのように表示されます...:-)
全く問題ありません。だからダンピングはダンピング、私も気にしない。この場合、ブローカーよりも私の方がマーケットに魅力を感じており、良いフィードバックが得られているのです。ゼロ付近でビリビリしていた......というのは、それ以前の話です。もう、うんざりです。
なぜ、私をいじめるのですか？続けて、取引所に行き、そこで取引する、なぜここに来たのか、リーグについてのテーマに。 何度も言いますが、リーグはいろいろなシステムの集合で、常に機能しているのです。一番の問題は選別の問題で、解決していません。
これ以上何を望む？それとも、バスカコフのピエロアカウントなのか？そうでもない...。しかし、あなたは彼と全く同じ行動をしています。
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
貿易品質による最高のTS。
トレードクオリティの高いチャートです。
最も古いTSで、50回以上取引して いる。
取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。
全く問題ありません。私もダンプは嫌いではありません。この半年でロットを増やし始めたのは、ご自分でもお分かりいただけると思います。ゼロ付近のおしゃべりは、それ以前からずっと。もう、うんざりです。
1.理解できない - なぜあなたは私を困らせるのですか？さあ、証券取引所に行き、そこで取引してください。なぜ、リーグのテーマであるここに来るのですか？
2.何度も言いますが、リーグとは、常に機能するさまざまなシステムの集合体なのです。本題の選別の問題ですが、解決していません。
これ以上何を望む？それとも、バスカコフのピエロアカウントなのか？そうでもない...。そして、あなたは彼と全く同じ行動をしています。
1.私は誰も口説いてない。私には、好きな場所に投稿し、アドバイスをする権利があります（意見を述べること - IMHO）。
2.私はあなたがそこにブレーンストーミングセッションまたはいくつかの人々が尋ねたか、いくつかの基準で、フリーランサーにアピールしているだろうことを理解している - またはオプションの人々が助けた、靴、そこにDID - 一般的に、作られ、あなたはこれらの基準で終わることは、TC実で働くために選択されるであろう...つまり、何らかの動きがあるのです!!!しかし、単にPAMMの損失と、体系的なことなく、彼らの空想を粉砕しない、さらに。 一般的に、ソリューションまたは取引アプローチのこの種のいくつかの肯定的な結果のための検索を行います。
今のところ - 純粋にスパムやファンタジーのたわごとです。
純粋に月曜日に支店で最初の場所でそれを置くことによって、人々を迷わせる - 空のトピックは、それが基づいていない 個人の妄想とzablushcheniya以外の 何に短くなっています。
この手のスパム、恥をかいて終わりだろ。砂場を掘っているだけで、それだけで、要するにシステム的なゴミはないのです。
結果はどうなった？
フリーランスの選択基準 - または他の - すべてのこれは空です！イモ、あなたはトピックを理解していない - 彼らの空想のラブレインストーミングや実現を開始します。
1.私は誰にも嫌がらせをしていません。私にも好きな場所に投稿し、アドバイスをする権利があります。
2.またはオプションの人々が助けた、zakodil、そこにDID - - 一般的に、作った、あなたはこれらの基準で終わるだろう、ブレーンストーミングセッションや一部の人々は、いくつかの基準で、フリーランサーに尋ねたり訴えたり整理しただろうことを理解し、TC実で働くために選択されるであろう...つまり、何らかの動きがあるのです!!!しかし、単にPAMMの損失と、体系的なことなく、彼らの空想を粉砕しない、さらに。 一般的に、ソリューションまたは取引アプローチのこの種のいくつかの肯定的な結果のための検索を行います。
これまでのところ、純粋にスパムやファンタジーのたわごとです。
純粋に月曜日に支店で最初の場所でそれを置くことによって、人々を迷わせる - 空のトピックは、それが基づいていない 個人の妄想とzablushcheniya以外の 何に短くなっています。
この手のスパム、自分たちを貶めるだけ貶めて終わり。自分の砂場を掘っているだけ、以上、要するにシステム的なうんちくです。
結果はどうなった？
フリーランスの選択基準 - または他の - すべてのこれは空です！イモ、あなたはトピックを理解していない - 彼らの空想のラブレインストーミングや実現を開始します。
先生でしょうか？
自分の理解不足を赤文字でマークするのが好きなんですね）。
1. あなたは先生なんでしょう？
2.自分の理解不足を赤文字でマークするのが好きな人）。
1.ここジョージ-本人から、「あなた」ベースで厳しくコミュニケーションしているから大丈夫！と繰り返し報告されている。
2.いいえ。ただ、その場で - 日記のように何に気をつけるべきか...。:-)
追伸：トレーダーズ・マニュアルを赤で駆け足で説明すると・・・。:-)
1.私は誰にも嫌がらせをしていません。私には、好きな場所に投稿し、アドバイスをする権利もあります（自分の意見を述べること-IMHO）。
2.またはオプションの人々が助けた、zakodil、そこにDID - - 一般的に、作った、あなたはこれらの基準で終わるだろう、ブレーンストーミングセッションや一部の人々は、いくつかの基準で、フリーランサーに尋ねたり訴えたり整理しただろうことを理解し、TC実で働くために選択されるであろう...つまり、何らかの動きがあるのです!!!しかし、単にPAMMの損失と、体系的なことなく、彼らの空想を粉砕しない、さらに。 一般的に、ソリューションまたは取引アプローチのこの種のいくつかの肯定的な結果のための検索を行います。
今のところ - 純粋にスパムやファンタジーのたわごとです。
純粋に月曜日に支店で最初の場所でそれを置くことによって、人々を迷わせる - 空のトピックは、それが基づいていない 個人の妄想とzablushcheniya以外の 何に短くなっています。
この手のスパム、自分たちを貶めるだけ貶めて終わり。自分の砂場を掘っているだけだ。要するに、システム的なデタラメだ。
結果はどうなった？
フリーランスの選択基準 - または他の - すべてのこれは空です！イモ、あなたはトピックを理解していない - 彼らの空想のラブレインストーミングや実現を開始します。
1.持つ。
2.どういう意味だ？私がブレインストーミングを行い、自分でオプションを開発し、自分でこのロボットをリベットで固定し、自分で起動し、自分でメンテナンスしているのです。どうしたんですか？
ファンタジー？誰もが自分なりのアプローチを提案しますが、なぜか実際に実行して結果を出す人は少ないのです。
私の場合は違います。私が欲しかったもの、つまり、履歴でテストされ、デモで常に動作するさまざまなタイプのシステムのセットを作りました。 これが私が必要としていたものです。
リーグは聖杯でもなければ、完成品でもない。それは、これから何かを生み出すための「道具のセット」なのです。従って、それを作ろうと、何度も言っているのですが......今のところ結果は出ていません。しかし、何があっても、中傷者は走って来て、主な道化師は定期的に私の個人的な連絡先をノックし、 "聖杯 "を要求し、私はしない場合、彼らの顔にそれをこすることはありません。なぜかPAMMを抜かれた。
いいえ、友達です。ポカーンとしてしまう。トレーディングシステムズリーグが欲しい常に機能する一連のシステムを持つこと。持っています。他の人には必要ないということです。まあ、気にしないでください。私は何も売っていません。ましてや、システムそのものは10円玉のように簡単ですし、コドベースにはこの原理で働く無料の専門家がいます。私のレポートでは、名前を隠していません。誰でも、このシステムで動作するKodobaseのExpert Advisorを手に入れ、自分で実行することができるのです。そうでなくても、私はOKです。
聖杯を必要とする人にとっては、本当に「白紙状態」なのです。しかし、私は聖杯を作成しませんでした、私は作業システムのセットを作成しました。それがMYリザルト、持っています。
そこがわからないのですが、何が嫌なのでしょうか？興味がある - 見て、あなたもこのデータを使用することができます、私は非常にこれらのシステムに取り組んで専門家を見つけるために簡単にkodobaseで、繰り返してください。興味がない......まあ、気にしないでください。何でもかんでも面白くすればいいってもんじゃない...。
どうしたんですか？他に必要なものはありますか？
先生なんでしょうね。
あなたは自分の理解不足を赤文字でマークするのが好きなんですね）。
そう、ファーストネームでも、私自身は何度もコミュニケーションを申し出ています。やはり、同じ年齢の仲間、しかも男性がいるはずです。なぜ傲慢な "あなた "なのか、それは女性だけのものです。
そして、赤は......。を強調した。説明をしてみる。
そう、ファーストネームでも、私自身は何度もコミュニケーションを申し出ています。やはり、同年代の同僚や男性がいることが前提です。なぜ "あなた "なんだ？ "あなた "は女性専用なんだ。
そして、赤は......。を強調した。説明をしてみる。
赤のキャプスロックで書くというのは、もうアグレッシブなコミュニケーションですよね。
将来的には、もっと意味があるのかもしれませんね。
赤のキャプスロックで書くというのは、もうアグレッシブなコミュニケーションですよね。
将来的には、もっと意味があるのかもしれませんね。
攻撃的なコミュニケーションではなく、注目されなさそうな※aranがここでバナーして注目されようとしてるだけなんだけどね）。
攻撃的なコミュニケーションではなく、どうやら注目度が低いので、ここでバナーを掲げて注目されようとする※aran)なのです。
いや...このスレでも、他のスレでも、メインピエロのバカを含め、みんな気がつく。可能な限り、対応する。