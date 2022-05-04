リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 357

新しいコメント
 
今日の秋はいくら稼いだの？
 
Roman Shiredchenko #:
今日の下げでいくら儲かったんだ？

本当に記録していないんです、今日ドロップがあったことすら知りませんでした、今コードを作り直しているところなんです。儲かった人もいれば、損をした人もいる。

 
Georgiy Merts #:

本当に記録していないんです、今日ドロップがあったことすら知りませんでした、今コードを作り直しているところなんです。儲かったものもあれば、損をしたものもある。

了解です、ありがとうございます。

ニュースをチェック...:-)みんな倍返しだ！:-)

 

そして、誰かが損をした。

私のPAMMのチャートでは、入金額を3倍にした時期がありました。

И ?

 
Roman Shiredchenko #:

了解です、ありがとうございます。

ニュースをチェック...:-)人が倍増した!:-)

ニュースでは、マージンコールの数が倍増している)))。さらに、2倍になったものもあります。そして、誰が知っていたのか...。....

 
Valeriy Yastremskiy #:

ニュースでは、マージンコールの数が倍増している)))。さらに、2倍になったものもあります。そして、誰が知っていたのか...。....

なるほど...。:-)

 
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるベスト20。

バランスによるベストの表。

貿易品質による最高のTS。

トレードクオリティ別ベストTSのチャートです。

リーグ最古のTSで、少なくとも50回以上のトレードが ある。

リーグ最古のTSで、少なくとも50回以上のトレードがある。

 

トレーダーと彼が取引する楽器（ロボット（CONCRETELYシャープとALWAYSアルゴリズムによると本物の上に取引されている）または個人的にするかどうか）との間の松葉杖（LIGEの形で）論破のアプローチで、ちょうど金色の言葉を発見した。

主な目的は、入力データ（PATTERNS、PRIVATE TRADING SYMBOLの価格変動）を入力として与えることが重要であるアルゴリズムを構築することである。入力データがその安定性基準を満たさない場合、取引は行われない。したがって、特定の市場に対して利益をもたらすアルゴリズムを 開発し、価格がどの方向に進むかを予測しようとすることが課題なのではありません。課題は、ある条件と価格系列の統計的特性の下でアルゴリズムが利益を上げることである。これらの条件が満たされたときのみ取引されるべきです。アルゴリズムが利益を生む条件がわかっていれば、その条件が満たされないときに取引する必要はない。こ のようなアルゴリズムを作成した後、市場の価格形成の特殊性に関する知識を加えることで、アルゴリズムの効率を高める必要がある。

取引方法の機能的な指定は、特定の単純な - 安定した完全自動運転のために十分である。

LIGIのような派手な松葉杖の幻想に浸る、ただそれだけです。

この混乱から抜け出して、空想の罪深い土地に降りて、本物の取引ロボットのパラメータの値を拾ってきてください-異なるシンボルは異なるパラメータの値を持ちます

ALL IMHO!

 
Roman Shiredchenko #:

トレーダーと彼が取引する楽器（ロボット（CONCRETELYシャープとALWAYSアルゴリズムによると本物の上に取引されている）または個人的にするかどうか）との間の松葉杖（LIGEの形で）論破のアプローチで、ちょうど金色の言葉を発見した。

主な目的：入力データ（PATTERNS、PRIVATE TRADING SYMBOLの価格変動）が重要なアルゴリズムを構築すること。入力データがその安定性基準を満たさない場合、取引は行われない。したがって、特定の市場に対して利益をもたらすアルゴリズムを 開発し、価格がどの方向に動くかを予測しようとすることが課題なのではありません。課題は、ある条件と価格系列の統計的特性の下でアルゴリズムが利益を上げることである。これらの条件が満たされたときのみ取引されるべきです。アルゴリズムが利益を生む条件がわかっていれば、その条件が満たされないときに取引する必要はない。こ のようなアルゴリズムを作成した後、市場の価格形成の特殊性に関する知識を加えることで、アルゴリズムの効率を高める必要がある。

取引手法の機能的指定 - 安定した全自動運転に十分です。

LIGIのような派手な松葉杖の幻想に浸る、ただそれだけです。

混乱から抜け出して、空想の罪深い土地に降りて、本物の取引アルゴリズムのパラメータの値を拾ってください - 異なるシンボルは異なるパラメータの値を持っています

ALL IMHO!

うーん...。つまり、まさに「特定の市場のためのアルゴリズム」を選択する機会を与えてくれるのは、TSが設定されたリーグなのです !

問題は、定常性がないことです。どの記号をとっても、常にその挙動が変化し、ランダムな法則に非常に近い。リーグは常にお金を稼ぐシステムを持っています。しかし、近い将来、どれが稼げるようになるかを予測することも必要です。そして、そこが厄介なんです。

 
Georgiy Merts #:

ふむ...しかし、リーグは、TCのセットで、まさにこれらの「特定の市場のためのアルゴリズム」を選択する機会を与えてくれるのです !

問題は、定常性がないことです。どの記号をとっても、常にその挙動が変化し、ランダムな法則に非常に近い。リーグ戦には必ず儲かる仕組みがある......。

翻訳：LIKE THE LIGE - NOT ABOUT THESE LIGE COSTS：「これらの条件が満たされたときのみ取引されるべきですアルゴリズムが利益を生む取引をする条件がわかっていれば、その条件が満たされないときに取引する理由はない。"

しかし、これについては

ROBOTは CONCRETEの条件を満たしたときのみ取引 する必要があります。アルゴリズムが利益を生む条件がわかっていれば、その条件が満たされないときに取引する理由はない。

隠さないでください-皆さんは私たちの言っていることがわかりますよね。

一台のロボットで、いつでも取引できる。out of position - また、ポジション。


どこも乗り換える必要はない...。ロボットが書かれていて、市場の適切な局面で取引します！この局面の外では、取引しません。 異なるシンボルで取引します

再チャレンジ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!リーグ戦 - 命がけで...。

新しいスレッドを開くか、既存のスレッドに参加してください!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1...350351352353354355356357358359360
新しいコメント