主な目的は、入力データ（PATTERNS、PRIVATE TRADING SYMBOLの価格変動）を入力として与えることが重要であるアルゴリズムを構築することである。入力データがその安定性基準を満たさない場合、取引は行われない。したがって、特定の市場に対して利益をもたらすアルゴリズムを 開発し、価格がどの方向に進むかを予測しようとすることが課題なのではありません。課題は、ある条件と価格系列の統計的特性の下でアルゴリズムが利益を上げることである。これらの条件が満たされたときのみ取引されるべきです。アルゴリズムが利益を生む条件がわかっていれば、その条件が満たされないときに取引する必要はない。こ のようなアルゴリズムを作成した後、市場の価格形成の特殊性に関する知識を加えることで、アルゴリズムの効率を高める必要がある。
主な目的：入力データ（PATTERNS、PRIVATE TRADING SYMBOLの価格変動）が重要なアルゴリズムを構築すること。入力データがその安定性基準を満たさない場合、取引は行われない。したがって、特定の市場に対して利益をもたらすアルゴリズムを 開発し、価格がどの方向に動くかを予測しようとすることが課題なのではありません。課題は、ある条件と価格系列の統計的特性の下でアルゴリズムが利益を上げることである。これらの条件が満たされたときのみ取引されるべきです。アルゴリズムが利益を生む条件がわかっていれば、その条件が満たされないときに取引する必要はない。こ のようなアルゴリズムを作成した後、市場の価格形成の特殊性に関する知識を加えることで、アルゴリズムの効率を高める必要がある。
問題は、定常性がないことです。どの記号をとっても、常にその挙動が変化し、ランダムな法則に非常に近い。リーグは常にお金を稼ぐシステムを持っています。しかし、近い将来、どれが稼げるようになるかを予測することも必要です。そして、そこが厄介なんです。
問題は、定常性がないことです。どの記号をとっても、常にその挙動が変化し、ランダムな法則に非常に近い。リーグ戦には必ず儲かる仕組みがある......。
翻訳：LIKE THE LIGE - NOT ABOUT THESE LIGE COSTS：「これらの条件が満たされたときのみ取引されるべきです。アルゴリズムが利益を生む取引をする条件がわかっていれば、その条件が満たされないときに取引する理由はない。"
しかし、これについては
ROBOTは CONCRETEの条件を満たしたときのみ取引 する必要があります。アルゴリズムが利益を生む条件がわかっていれば、その条件が満たされないときに取引する理由はない。
隠さないでください-皆さんは私たちの言っていることがわかりますよね。
一台のロボットで、いつでも取引できる。out of position - また、ポジション。
どこも乗り換える必要はない...。ロボットが書かれていて、市場の適切な局面で取引します！この局面の外では、取引しません。 異なるシンボルで取引します
再チャレンジ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!リーグ戦 - 命がけで...。
新しいスレッドを開くか、既存のスレッドに参加してください!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!