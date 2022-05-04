リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 343 1...336337338339340341342343344345346347348349350...360 新しいコメント Technical dervish 2021.09.02 15:21 #3421 Vasiliy Sokolov #:残念ながら、それ以上に複雑なのです。コミッションコストを下回るプラスのIRを持つTSは、全クラスに存在する。例えば、取引所間の液体暗号の裁定取引は常にプラスのIRをもたらしますが、自分にとって良い条件が揃わない限り、手数料コストを克服することはできません。 トレーディングは芸術であり、トレーディングシステムに盲目的に従うことではありません。 Boris Gulikov 2021.09.02 16:43 #3422 Vladimir Baskakov #: リーグは聖杯ではない、ゴミ箱だ +++ Georgiy Merts 2021.09.03 07:04 #3423 Technical dervish #:私はあなたの投稿をよく読んでいなかったので、最初はあなたが選択したTSを束で使いたいように見えたのです。 いいえ、その通りです。私は厳選されたTSをバンドルして使っています。今、実アカウントで動いているのは22システム。 私が言いたいのは、そんな「良いシステム」は存在しないということです。1つもない！そして、「一つの良いシステムを使う」という話ですが、それはフィクションです。ANY TSは、少なくともスプレッドと手数料の関係で、長期的には期待値がマイナスになります。 しかし、一時的にどんなTSでも利益を出すことはある。採算度外視のものまでリーグはその良い例です。 Georgiy Merts 2021.09.03 07:10 #3424 Technical dervish #:アプリオリですが、過去に儲かっていたTSが、最近バカみたいな結果を出しているが、移動平均の残高が上向きになったとか、改善のヒントがあるとか、そういうTSを戦場に出す方が理にかなっていると思います...よくあることですが、そういうTSは心の中でゴミ箱に捨てなければ、金持ちになったかもしれないからです)...。 そうですね、まさにそれを心がけています。各システムの立ち上げから2年余りの歴史を簡単に紹介します。3つの部門に分けたのは、ここで役に立ちました。ローワーディビジョンから出られないシステムもあります。最適化しすぎた直後は中段、デモトレードでは下段に一気にスライドダウンする。その後、容認できない行動をとるまでそこで取引する。 ほとんどのTCは「部門を飛び越える」のです。時にはハイにすることもある。そして、歴史のほとんどをハイディビジョンでトレードしているTCが少数（数十人）存在するのです。もちろん、彼らも時には品位に欠ける振る舞いを見せ、過剰な最適化をさせられることもある。時には、中堅や下級のディビジョンまで下がることもあります。しかし、過剰な最適化の後 - 彼らは常に最高部門、またはそれに「わずかに不十分な」最適化のどちらかに終わり、後でそこに移動し、すでにデモトレードにあります。 ここでは、ご指摘のようなことを心がけています。例えば、中級機から上級機へ移行するタイミングで、そのようなシステムを選択します。また、今、私のレーティング方法もかなり優れていて、基準が非常に厳しく、ヒストリカルテストの結果、すぐにHigh部門に昇格したシステムは、すぐに実際のマーケットに投入することも可能です。 Georgiy Merts 2021.09.03 07:22 #3425 Boris Gulikov #: +++ うーん...。友よ、わかったぞ、知恵遅れの野郎が道化になってるんだな。ピエロがどうしたって...。しかし、なぜあなたは彼のように？ しかし、あらゆる種類のTCを束で取れば、必ずと言っていいほど、働かない「ゴミ」の部分が多くなることは明らかです。20/80ルールは完全に有効です。 しかし、私はすでに9ヶ月間リーグのシステムのみで作業し、失敗しただけでなく、少なくとも1000％のマージンで毎月10％の平均成長を維持することを考えると、リーグの "ゴミ "について言うことです！私はこのようなことを言うことができます。このような結果を誰が誇れるだろうか。少なくともシグナルズでは、少なくとも他の場所では？ 現在、リアルで活躍している私のベストシステムのパフォーマンスチャートです（5月初旬から29回トレード）。 ベストの2番目はこちら（5月中旬から61回取引、リアルでの最高取引数）。 ベスト3（7月中旬以降29回の取引）を紹介します。 今、リアルで動いている一番古いTSはこちら（4月上旬から47回トレード）。 これのどこが「ゴミ」なのか。 削除済み 2021.09.03 07:25 #3426 Georgiy Merts #:ふむ...友よ、わかったぞ、知恵遅れの野郎が道化になってるんだな。ピエロがどうしたって...。しかし、なぜあなたは彼のように？しかし、あらゆる種類のTCを束で取れば、必ずと言っていいほど、働かない「ゴミ」の部分が多くなることは明らかです。20/80ルールは完全に有効です。しかし、私はすでに9ヶ月間リーグのシステムのみで作業し、失敗しただけでなく、少なくとも1000％のマージンで毎月10％の平均成長を維持することを考えると、リーグの "ゴミ "について言うことです！私はこのようなことを言うことができます。このような結果を誰が誇れるだろうか。少なくともシグナルズでは、少なくとも他の場所では？現在、リアルで活躍している私のベストシステムのパフォーマンスチャートです（5月初旬から29回トレード）。ベストの2番目はこちら（5月中旬から61回取引、リアルでの最高取引数）。ベスト3（7月中旬以降29回の取引）を紹介します。今、リアルで動いている一番古いTSはこちら（4月上旬から47回トレード）。これのどこが「ゴミ」なのか。 10台のジーグリを修理して、チューンナップして、メルセデスを手に入れたいと考えている人。 Georgiy Merts 2021.09.03 07:27 #3427 もちろん、TSがリアルでも失敗することはある。例えば、今一番ひどいのがこれ（8月中旬から5回トレード）。 履歴上では109％という非常に高い取引品質を示していたのに、すぐにドローダウンになってしまい、残念です。 しかし、その一方で - このシステムは、最大で4つのSLを連続して表示することができます。こんなことは今までなかった。そして、その歴史的な価格損失は4倍にもなった。だからこのTSは、これからもリアルに取り組んでいく。 Georgiy Merts 2021.09.03 07:30 #3428 Vladimir Baskakov #: ジーグリを10台持っていって、修理して、チューニングして、メルセデスに乗りたいって思ってるんでしょ？ その通りだ、あんな発言しておいて他に何を言うんだ？ メルセデスを手に入れたい」のではなく、「A地点からB地点まで自分のケツを運ぶ」のです。廃車置き場に行って、良い部品を車らしいものに組み込んでいます。起動した-素晴らしい、では出発します。途中でバラバラになったら、隣の廃品回収工場に行くんです。 あなたのようなメルセデス愛好家、合格です。私の所属するリーグにはメルセデスはありません。メルセデスが全くない 削除済み 2021.09.03 07:31 #3429 Georgiy Merts #:その通りだ、あんな発言しておいて他に何を言うんだ？メルセデスを手に入れたい」のではなく、「A地点からB地点まで自分のケツを運ぶ」のです。廃車置き場に行って、良い部品を車らしいものに組み込んでいます。起動した-素晴らしい、では出発します。途中でバラバラになったら、隣の廃品回収工場に行くんです。あなたのようなメルセデス愛好家、合格です。私の所属するリーグにはメルセデスはありません。メルセデスが全くない ジーグはないでしょ。 Boris Gulikov 2021.09.03 07:33 #3430 Georgiy Merts #:ふむ...友よ、わかったぞ、知恵遅れの野郎が道化になってるんだな。ピエロがどうしたって...。しかし、なぜあなたは彼のように？しかし、あらゆる種類のTCを束で取れば、必ずと言っていいほど、働かない「ゴミ」の部分が多くなることは明らかです。20/80ルールは完全に有効です。しかし、私はすでに9ヶ月間リーグのシステムのみで作業し、失敗しただけでなく、少なくとも1000％のマージンで毎月10％の平均成長を維持することを考えると、リーグの "ゴミ "について言うことです！私はこのようなことを言うことができます。このような結果を誰が誇れるだろうか。少なくともシグナルズでは、少なくとも他の場所では？現在、リアルで活躍している私のベストシステムのパフォーマンスチャートです（5月初旬から29回トレード）。ベストの2番目はこちら（5月中旬から61回取引、リアルでの最高取引数）。ベスト3（7月中旬以降29回の取引）を紹介します。今、リアルで動いている一番古いTSはこちら（4月上旬から47回トレード）。これのどこが「ゴミ」なのか。 人が腐れば、その人が触れるものはすべてゴミになる。 1...336337338339340341342343344345346347348349350...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
残念ながら、それ以上に複雑なのです。コミッションコストを下回るプラスのIRを持つTSは、全クラスに存在する。例えば、取引所間の液体暗号の裁定取引は常にプラスのIRをもたらしますが、自分にとって良い条件が揃わない限り、手数料コストを克服することはできません。
トレーディングは芸術であり、トレーディングシステムに盲目的に従うことではありません。
リーグは聖杯ではない、ゴミ箱だ
私はあなたの投稿をよく読んでいなかったので、最初はあなたが選択したTSを束で使いたいように見えたのです。
いいえ、その通りです。私は厳選されたTSをバンドルして使っています。今、実アカウントで動いているのは22システム。
私が言いたいのは、そんな「良いシステム」は存在しないということです。1つもない！そして、「一つの良いシステムを使う」という話ですが、それはフィクションです。ANY TSは、少なくともスプレッドと手数料の関係で、長期的には期待値がマイナスになります。
しかし、一時的にどんなTSでも利益を出すことはある。採算度外視のものまでリーグはその良い例です。
アプリオリですが、過去に儲かっていたTSが、最近バカみたいな結果を出しているが、移動平均の残高が上向きになったとか、改善のヒントがあるとか、そういうTSを戦場に出す方が理にかなっていると思います...よくあることですが、そういうTSは心の中でゴミ箱に捨てなければ、金持ちになったかもしれないからです)...。
そうですね、まさにそれを心がけています。各システムの立ち上げから2年余りの歴史を簡単に紹介します。3つの部門に分けたのは、ここで役に立ちました。ローワーディビジョンから出られないシステムもあります。最適化しすぎた直後は中段、デモトレードでは下段に一気にスライドダウンする。その後、容認できない行動をとるまでそこで取引する。
ほとんどのTCは「部門を飛び越える」のです。時にはハイにすることもある。そして、歴史のほとんどをハイディビジョンでトレードしているTCが少数（数十人）存在するのです。もちろん、彼らも時には品位に欠ける振る舞いを見せ、過剰な最適化をさせられることもある。時には、中堅や下級のディビジョンまで下がることもあります。しかし、過剰な最適化の後 - 彼らは常に最高部門、またはそれに「わずかに不十分な」最適化のどちらかに終わり、後でそこに移動し、すでにデモトレードにあります。
ここでは、ご指摘のようなことを心がけています。例えば、中級機から上級機へ移行するタイミングで、そのようなシステムを選択します。また、今、私のレーティング方法もかなり優れていて、基準が非常に厳しく、ヒストリカルテストの結果、すぐにHigh部門に昇格したシステムは、すぐに実際のマーケットに投入することも可能です。
うーん...。友よ、わかったぞ、知恵遅れの野郎が道化になってるんだな。ピエロがどうしたって...。しかし、なぜあなたは彼のように？
しかし、あらゆる種類のTCを束で取れば、必ずと言っていいほど、働かない「ゴミ」の部分が多くなることは明らかです。20/80ルールは完全に有効です。
しかし、私はすでに9ヶ月間リーグのシステムのみで作業し、失敗しただけでなく、少なくとも1000％のマージンで毎月10％の平均成長を維持することを考えると、リーグの "ゴミ "について言うことです！私はこのようなことを言うことができます。このような結果を誰が誇れるだろうか。少なくともシグナルズでは、少なくとも他の場所では？
現在、リアルで活躍している私のベストシステムのパフォーマンスチャートです（5月初旬から29回トレード）。
ベストの2番目はこちら（5月中旬から61回取引、リアルでの最高取引数）。
ベスト3（7月中旬以降29回の取引）を紹介します。
今、リアルで動いている一番古いTSはこちら（4月上旬から47回トレード）。
これのどこが「ゴミ」なのか。
もちろん、TSがリアルでも失敗することはある。例えば、今一番ひどいのがこれ（8月中旬から5回トレード）。
履歴上では109％という非常に高い取引品質を示していたのに、すぐにドローダウンになってしまい、残念です。
しかし、その一方で - このシステムは、最大で4つのSLを連続して表示することができます。こんなことは今までなかった。そして、その歴史的な価格損失は4倍にもなった。だからこのTSは、これからもリアルに取り組んでいく。
ジーグリを10台持っていって、修理して、チューニングして、メルセデスに乗りたいって思ってるんでしょ？
その通りだ、あんな発言しておいて他に何を言うんだ？
メルセデスを手に入れたい」のではなく、「A地点からB地点まで自分のケツを運ぶ」のです。廃車置き場に行って、良い部品を車らしいものに組み込んでいます。起動した-素晴らしい、では出発します。途中でバラバラになったら、隣の廃品回収工場に行くんです。
あなたのようなメルセデス愛好家、合格です。私の所属するリーグにはメルセデスはありません。メルセデスが全くない
