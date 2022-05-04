リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 349

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるベスト20。

バランスによるベストの表。

貿易品質による最高のTS。

トレードクオリティの高いチャートです。

取引 回数が50回以上の最も古いTS。

取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。


 
そうですね...。一人芝居の劇場-大繁盛!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:-)

ジョルジュ - なぜ驚こうとするのですか？

リーグでは「牛乳」をたくさん出しているのですか？どこで見ることができますか？アルプスのPAMMを知ってるんだけど・・・。もしかしたら、他にモニタリングがあるのでは？リンクを投げてください。スプス!!!

 
誰かに何かを押し付けるつもりはないのですが...。

誰に押し付けるわけでもなく、トレーディングシステムリーグはシンプルなTSをセットにして、ヒストリーの上で微調整し、デモで動作させているというだけです。

それだ！

リーグ戦では他に何もない。

何度も言いますが、Expert Advisorが損失を出し始めたとき、私はどうしたらいいか分かりませんでした。なぜシステムが動かなくなったのか、今はどんなシステムが動いているのか、どう理解すればいいのか。

このような疑問に答えるために、私はリーグを作りました。そして今、私のExpert Advisorが動かなくなったとき、何の疑問も持たず、他の12個のExpertが非常にうまく動いています。

残るは、持続性と安定性の問題です。20/80ルールは完全に有効で、選択されたシステムのうち20%だけが良い結果を出し続けています。残りの80％は、実際のアカウントにインストールされた後、失敗するのです。

その結果、私は「0点主義」を貫き、自慢できるものは何もありません。

 
ジョルジュ 自慢する必要はない。この ような十分な成果がある。

(この取引方法を見る)





これはあなたのPAMM ですか？

(正直、なんだこの※アホは）ここには魚がいないんだよ。説明を読んでみると......よくできているようで、それからどうやらこのやり方はあきらめたようです......。

"

TCは合算されます。ユーロドルのみ使用。

トレンドの部分-日足チャートで、波動分析やパターンを使って。
フラットな部分 - ストキャスティクスと個人的に開発したチャネル指標を使用し、小さな時間枠で日中のスキャルピングを行う。

現在、私は積極的に取引を行っており、ストップロスは常に設定されていますが、そのサイズは入金額の15%までとなっています。

今後はスキャルピングをやめて、攻撃性を減らしていこうと思います。日足のみ取引され、専用に開発されたExpert Advisorが使用されます。

近日中に投資家向け公募を開始する予定です。

"


追伸 ：msk取引所での取引を見てください。そちらの方がすべてがずっと面白いです。クリアリングだけで、そのコードへの翻訳に何の価値があるのか...。:-)

証券取引所では、FXよりも黒字になる確率がはるかに高いのです。あ るいは、株でLIGAを始める。ロボフォレックスを見ろよ、アメリカがある。

純ペア - もう飽きた - 何もかもがつまらない...。

Aleksey Masterov #:

ジョルジュ 自慢する必要はない。十分な結果が出ている。

(この取引方法を見る)

(正直なところ、ある種の*ass）ここには魚がいない。説明を読んでみると......よくできているようで、それからどうやらこのやり方はあきらめたようです......。


こちらも問題ありません。私はこのPAMMの宣伝はしていません。でも、ダメなんです。手に入れなければならないのです。そして、個室での発言でピエロのバカ。

友人たちよ！私は誰にも何も約束していないことを忘れないでほしい。信号を開けない。私もモニタリングはしていません。明確な仕組みはできていない。何がしたいんだ？

安定したTSを選ぶという問題が解決されていないのは、もう何度も繰り返していることなんです。私は常時多くの収益システムを持っていますが、実際の口座に置くと、それらはすぐに20/80の法則を実証します - 5分の1しかうまく取引し続けることができず、あまり長くは続かないのです。

ですから、私はこの問題に取り組み、さまざまなアプローチ、さまざまな方法を試しています。もし、解決方法があれば、相談に乗ります。残念ながら、このスレッドの間、そのような提案を聞いたことがありません（！）。ロボットを追加する案、株式を取得する案、すべてを縮小する案など、さまざまな案がありました。しかし、私にはもう一つ、安定したシステムを見つけるという課題があります。

そして、「交換」についてですが、私も試してみましたが、特に違いは感じられませんでした。1ヶ月で10％というのは、あまり実感がわきません。あとは......スクラップをスクラップに変えた点でしょうか。ぜひお試しください。システムは非常にシンプルで、コドバツではすべて無料です。取引所口座を開設し、専門家を配置し、「あるべき姿」を示す。

 
Georgiy Merts #:

全く問題ありません。このPAMMの宣伝はしていないようで、全く宣伝していないんです。でも、ダメなんです。手に入れなければならない。そして、プライベートでの発言でマヌケなピエロ。

友人たちよ！私は誰にも何も約束していないことを忘れないでほしい。信号を開けない。私もモニタリングはしていません。明確な仕組みはできていない。何がしたいんだ？

安定したTSを選ぶという問題が解決されていないのは、もう何度も繰り返していることなんです。私は常時多くの収益システムを持っていますが、実際の口座に置くと、それらはすぐに20/80の法則を実証します - 5分の1しかうまく取引し続けることができず、あまり長くは続かないのです。

ですから、私はこの問題に取り組み、さまざまなアプローチ、さまざまな方法を試しています。もし、解決方法があれば、相談に乗ります。残念ながら、このスレッドの間、そのような提案を聞いたことがありません（！）。ロボットを追加する案、株式を取得する案、すべてを縮小する案など、さまざまな案がありました。しかし、私にはもう一つ、安定したシステムを見つけるという課題があります。

そして、「交換」についてですが、私も試してみましたが、特に違いは感じられませんでした。1ヶ月で10％というのは、あまり実感がわきません。あとは......スクラップをスクラップに変えた点でしょうか。ぜひお試しください。仕組みはとてもシンプルです。

2.コドバツではすべて無料です。取引所口座を開設し、専門家を配置し、どうあるべきかを示す。

ゼロの周りにはどんなおしゃべりが あるのか...。:-)排水口です!JORGE!!!!!!!


2...だから真正面からシャラシャラトレードは通用しない...。もう、トレーディングをやってみるというのは...。次の枝を 参照- 同じアービトラージ...

P.S.今、新しい年の村人が 目を覚ます - あなたがモスクワや他の場所で証券取引所にすべきかを示すでしょう...:-)

